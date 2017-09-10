بالفيديو والصور:شاهد ماذا فعل إعصار “إيرما”بولاية فلوريدا!
صحيفة المرصد-وكالات:وصل الإعصار إيرما إلى فلوريدا، اليوم الأحد، وذلك بعد أن ارتفعت شدته إلى الدرجة الرابعة مع اقترابه من أرخبيل كيز في فلوريدا، حسب ما أعلنه المركز الوطني الأميركي للأعاصير.
ويتحرك الإعصار إيرما صوب الغرب والشمال الغربي ترافقه رياح سرعتها 200 كيلومتر في الساعة.
وكان الإعصار إيرما دمر جزيرتي سان مارتان وسان بارتيليمي في البحر الكاريبي ثم ضرب كوبا، مصحوباً برياح عاتية، وقد أدى إلى فيضانات في العاصمة وسبب دماراً في وسط الجزيرة وشرقها.
ووصل الإعصار إلى اليابسة بولاية فلوريدا محملا برياح مدمرة ومنذراً بارتفاع منسوب المياه بشكل يهدد الحياة مما تسبب في أكبر عملية إجلاء في تاريخ الولايات المتحدة بعدما خلف دمارا كارثيا على ساحل شمال كوبا.
وكان من المتوقع أن تضرب عين الإعصار جزر كيز السفلى قبل أن تتوجه إلى “قرب أو على طول” الساحل الغربي لفلوريدا.
ويعتبر إيرما الذي أودى بحياة 22 شخصاً على الأقل في منطقة الكاريبي خطرا يهدد الحياة في فلوريدا وقد يتسبب في كارثة طبيعية تلحق أضرارا بمليارات الدولارات في ثالث أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان.
ورغم فقدان الإعصار القوة مع مروره فوق كوبا فإنه استعاد قوته وأصبح صباح اليوم الأحد إعصارا من الفئة الرابعة ثاني أكبر تصنيف للأعاصير على مقياس “سافير سيمبسون”.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن رياحا تقترب سرعتها من الإعصار بدأت تجتاح فلوريدا كيز في وقت متأخر من أمس السبت. وأصدر المركز تحذيرا من الإعصار في جميع أنحاء ولايتي جورجيا ونورث كارولاينا تقريبا وهي منطقة يعيش فيها نحو 20 مليون شخص. وقال المركز الوطني للأعاصير “هذا وضع يشكل تهديدا على الحياة”.
وقد اقتلع الإعصار إيرما الأشجار ودمر أسقف المنازل في كوبا السبت وحمل رياحا بلغت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وعواصف دمرت الفنادق في المنتجعات الشاطئية الشهيرة في الجزيرة وأدى إلى عمليات إجلاء على طول الساحل وفي المناطق المنخفضة بالعاصمة هافانا.
وانقطع التيار الكهربائي وكانت خدمات الهاتف المحمول متقطعة في مناطق كثيرة مع اقتراب الإعصار إيرما من نهاية رحلة امتدت 320 كيلومترا إلى الغرب.
وعبر كثير من الكوبيين عن شعورهم بالارتياح بعد أن مر الإعصار وهو من الفئة الخامسة عبر الجزر الشمالية.
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Extreme Wind !! #KeyWest #HurricaneIrma pic.twitter.com/F8KY31yu2L— Mike Theiss (@MikeTheiss) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
Surge coming up ! #KeyWest #irma pic.twitter.com/iQBGH7yrif— Mike Theiss (@MikeTheiss) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
وتشخص الابصار وتخشع الاصوات فلا تسمع الا همسا
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راكااااان اذا كان ما اصاب جده فساد مالي ..... فأم الربا والرسماليه والداعره والقمار والدمار والارهاب و الفساد المالي والاخلاقي والديني هي امريكا الارهابيه المعلونه
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اللي قاعدين يدعون عليهم تراه بيطلعونه من ظهوركم وانتم ما تشوفون الدرب والأيام القادمة راح تثبت كلامي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كتطبيق قانون جاستا اللي يدين المملكة بمليارات البلايين من الدولارات
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اللهم احفظ امريكا واحمها وانصرها على كل من يعاديها .. اللهم ان امريكا ناصرة المظلومين والضعفاء .. اللهم ان امريكا حامية هذا الكوكب من الطغاة واعداء الانسانية والسلام .. احفظها يارب احفظها يارب .. آمين
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هالحين يحطونه في المسلمين هم السبب عشان ينهبون اموالهم يالله يا ترامب عندك 400 مليار انفق منها
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18 - عبادي الهلالي 7-09-10،،،،ترى فيها مسلمين موحدين ومساجد يذكر فيها اسم الله وايضآ اطفال لم يبلغوا ولايفرقون بين الجمره والتمره اتق الله ولأنسان عندمايشاهد مثل ذلك لايشمت ولاتنسى مستشفياتهم فهمتني؟؟
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لا يجوز الدعاء على الدولة الراعية للسلام.
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الى 20 عبادي الهلالي ،،، يوم الأربعاء الأسود عام 1432 كان بسبب الفساد والمفسدين في الأرض وليس اعاصير وفيضانات احمد الله انها جأت على كذا ولوكان فيضان واعاصير مثلهم لمابقيت نمله ولاحجر في جده
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هذه وهي دوله عظمى في البنيه التحتيه لم تصمد اما هذه الأحوال الجويه نعم قدرة الله فوق كل شيئ اعتقد لوجانا ربع ماجاهم من اعاصير على هذه البنيه التحتيه الهزيله لوجدونا جميعآ في السودان بسبب سحبه لنا
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اللي متعاطفين مع الكلاب الامريكان ماشفنا تعاطف من الامريكان ايام الاربعاء الاسود 1432 في جده ماشفنا تعاطف مع اهل سوريا والعراق وليبيا والروهينقا وقتلى المسلمين
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ان الله على كل شي قدير لا يستهينون بقدرة الله سبحانه هو القادر ان يجمد الماء في عروقهم جل جلاله سبحانه
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اقسم بمن رفع السماء .... اني فرحان وشمتان في امريكا الارهابيه ...... اللهم لاتبقي منهم احد .... يارب ياكريم اللهم عليهم ولا حوليهم
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معلوماتي قريبا يصل لفلوريدا
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قيمة الخسائر 121 مليار دولار حسب تصريحاتهم ليلة البارحة
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للي فرحانين لا احد يتمنى السوء إلا جاهل فتوقعوا تغير كل شيء بما فيها التطرف المناخي لمنطقتنا بعد والأعاصير وتذكروا تسونامي وتبعاته ياقوم على منطقتنا من ست سنوات ولانسيتوا وادعوا الله السلامة والعفو
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هذا المقطعين والصور عشان ما تشمت بالامريكان
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الرقص الليله على موتاهم وقتلاهم ..... اللهم اهلكهم .. اللهم انتقم منهم ياعزيز ياجبار ياشديد الانتقام
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7- اذكر الله ي اخي ابناءنا هناك في بعثات دراسية عليا فلا تعمم
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يالله الى جهنم وبئس المصير ... انتقاما لاهل العراق وسوريا وفلسطين والروهينقا ..... اللهم دمرهم
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أرسل يا طالب الهبوط 🎧
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اللهم اهلكهم ولاتبقي ولا تذر منهم احد
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شاهد غضب الله الجبار ! قوة اعصار إرما يخلف دماراً هائلاً سرعة الرياح لا تصدق إنه الأسوأ في التاريخ
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ما شفنا شيء..هل انتم متأكدون أن هذه فلوريدا..كنا نتوقع أن يقلب عاليها سافلها..ولاىيبقي فيها ولايذر، وتكون آية من آيات الله
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سبحانك ربي ما اعظمك.
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سبحان الله والحمد لله والله اكبر
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في مقاطع على اليوتيوب وتصوير بالهليكوبتر اضرار ماديه تقدر بالمليارات الدولارات
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كوكب الأرض مريض ويعاني من عدة زلازل وأعاصير وفيضانات وهذا بسبب قرب النهاية ((فأرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين () يغشى الناس هذا عذاب أليم ))
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(((((((عين الاعصار لم تصل بعد...... وهناك.... ((اعصار _ خطير)) .....ينتظر انتهاء_ إرما ))))))
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اللهم زد وبارك اللهم نجي المسلمين منهم
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