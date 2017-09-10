مفاجأة.. الإنتربول يحذف “القرضاوي وغنيم” من قائمة المطلوبين ويبقي على اسم واحد!
صحيفة المرصد- وكالات: رفعت الشرطة الدولية “الإنتربول”، اسم ” يوسف القرضاوي” المطلوب الأول لمصر بتهمة الإرهاب ، من قوائم المطلوبين، إضافة إلى مطلوبين آخرين.
وقالت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومقرها بريطانيا، إن اسم القرضاوي في موقع “الإنتربول” أزيل من فئة الشارة الحمراء.
وبحسب المنظمة، فإن جميع المصريين المدرجين على اللائحة بناء على طلب الجمهورية المصرية ، تم تدمير ملفاتهم بعد تفهم الوضع الحالي في مصر، باستثناء معارض واحد.
من جانبه، قال هاني الأعصر، الباحث المتخصص في الشؤن الأمنية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن شطب أسماء قيادات إخوانية من قوائم الإنتربول الدولي مسألة “رمزية” عن نفوذ دولة قطر المتزايد، ومدي نفاذها لدي هيئات ومؤسسات دولية، موضحاً أن أحد المداخل لهذا النفوذ قد يكون برشاوي مالية أو نفوذ سياسي أو صلات مع دول أخري.
التعليقات
يعني راحت الملايين اللي انكبت على الساسه لكي يتم إدراجهم ضمن الارهابيين ... إن الله لايصلح عمل المفسدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلن بيتحاسب عند رب العالمين لكل من قذف بغيرحق وطبل للباطل وقال كلام بجهل وبغير فهم وعدم البحث للحقيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله يا مافي السجون مظاليم والحق حق والباطل باطل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هل إتضحت الصورة الآن أم لا يزال قومي غافلون. الموضوع أكبر من قطر و أكبر من الإقليمية و هو واضح وضوح الشمس و اللبيب بالإشارة يفهم. طابت ليلتكم.
لا يعجبني(27) اعجبني(35)
لو كانت رشاوي فالكل يقدر يدفع رشاوي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ليس نفوذ قطر ولكنه نفوذ الصهاينة ( اسرائل ) ومن يتبعها من الخونة والمستفيدين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الفلوس تغير النفوس ؛ وإسألوا ترامب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سيحتفلون به إحتفالا كبيرا .. لإنه إستطاع إثارة الفتنة في الدول العربية وآخرها بين دول الخليج .. وسيعطى أكبر وسام من المحفل المأسوني .. والبركة في دعم حمد قطر ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
زيه زي قافلة داعش مااحد تعرض لها .. فكيف يقبضوا عليه وهو يعمل لصالحم وينفذ اجندتهم.. مفتي الصهاينه!!!!!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
زيه زي قافلة داعش مااحد تعرض لها .. فكيف يقبضوا عليه وهو يعمل لصالحم وينفذ اجندتهم.. مفتي الصهاينه!!!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لأنهم وجدوه مُوقدا للحرب وإثارة الفتنة .. سيتولون رعايته وحمايته وإستخدامه في مواقع أخرى .. ولكن .. كلما أقدوا نارا للحرب أطفأها الله .. ومهل الكافرين أمهلهم رويدا .. صدق الله العظيم ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الشيوخ اعرف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
امريكا تشتغل فينا على كيفها حاربوا ايران وبعدين عطوها تخصيب والان يحاربوها القرضاوي ارهابي والان يعفونه كنا اصدقائهم والان قانون جاستا والله يستر من غدر الامريك ويحفظ المملكة من شر الاعداء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اكيد الرشاوي الله يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن والخوان الخونه عملاء المجوس اللهم عليك بهم فهم دمرو الأوطان العربيه والإسلامية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هذي مو قطر معناتها لها نفوذ على امريكا والدول الغربية مكنها مبالغة شوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السيسي محرك احسيسي شبعت أكل لحم وشرب وزيارات في كل مكان في العالم موقفه ايه من الموضوع لاحس ولاخبر سبنا من شغل الحلبقوه بتوعك قرفونا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لا نفوذ ولا رشاوي قطر المسالة بسيطة جدا وهي بسبب ان قطر أصبحت من ضمن دول الممانعة (الخونة) التابعة لإسرائيل وامريكا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا يصح الا الصحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لو الخبر ده صحيح انا بقول مجرد احساس هيرجع حكم الإخوان في مصر وهتقوى شوكتهم بزيادة ومعروف من الاول برطانيا مش مصنفة جماعة الإخوان من الجماعات الإرهابية في كل دول العالم ايه الجديد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المال و لا شي غير المال اشتغلت الرشاوي رشاوي الخونه حكام قطر بملايين الدولارات او اليورو دوله شغاله للخبث و الخيانه والغدر ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إن الله يدافع عن الذين امنو
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هالوقت تقدر تشري كل شي بفلوسك
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
خروج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تابع كذلك يقولون جامي لان الشيخ محمد امين جامي رحمه الله كان يخبر عن التجماعات للاحزاب اللي فيها ضرر لبلادنا وهذا سمعته من احد الشيوخ بما معناه ولذلك يقولون الاخونج بأن اهل السلف جامية▪
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
الشيخ محمد امين جامي رحمه الله شيخ سلفي يدعو لتوحيد الله وضد البدع واثنى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله واثنى عليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ""لذلك الاخونج يقولون جامي
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
قطر دويله صغيره إرهابية ولا لها ثقل لكي يخافو منها والغرب ساكت عن افعالها والقاعدة الامريكية بقطر واسرائيل قبل كم شهر بقطر وعلاقات ممتازة كذلك مع إيران ههه هذا أكبر دليل بان قطر تفيد الغرب تعاونهم🔥
لا يعجبني(8) اعجبني(5)
49 - علي زبادي 2017-09-10 18:12:31 خبر محزن لكل سيساوي وجامي وليبرالي علماني ملحد اللهم زدهم كمداً وحزنا
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
ما اتهمتك هل كتبت اسمك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ندعوالله ان الأخبار المتداولة عن سمؤ الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني عبدالله المجد حفظة الله صحيح لنرتاح من ذميم واذنابه ،
لا يعجبني(12) اعجبني(2)
تحذير القائمة السوداء ينتظر كل اخوانجي والهم القرضاوي
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
ليش تتهمينن يا ريم اذا كنتي قدها حددي موقعك من شان ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السعودية تحذر من الاحزاب والاذناب ولكن قله من يسمع من حكام الدول واذا ضروهم الاحزاب والاذناب قعدو ينادون ويقولون وين اوفين السعودية ويورطوننا ويحرجوننا إلي متى ماتسمعون النصيحة يابعض الدول!!!
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ارتاح كما تم الإعلان سابقا بأن حساب المواطن بداية 2018
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الانتربووووووول شطب اسم القرضاوي من الإرهاب ههههه هذا اكبر دليل ان القرضاوي ارهابي لو مو ارهابي مستحيل يسقط اسمه كذلك رز قطر عمل عمايله وسيكون على قطر حسرة😂
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حتعملوا فيه ايه حتعملوا فيه ايه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
خبر محزن لكل سيساوي وجامي وليبرالي علماني ملحد اللهم زدهم كمداً وحزنا
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
لازم نكرر لكي يرتفع ضغطك وضغط احبابكم الاخونج والسرورية الارهابيين يكفي ان الكل يدري انهم ارهابيين وتم تصنيفهم وكذلك نكرر لان البعض يمكن اول مره يعلق بالمرصد
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ما فيه اخبار عن حساب المواطن
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يظهرون الاحزاب ويقولون ويجب وسننتقم وسننصر المسلمين وسنقاتل الكفار ووووووو وصراخ وكلها كذب عيالهم وبناتهم يدرسون بالخارج ببلاد الكفار😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
شنو نستفيد من التعليقات المكررة مثل تعليقات ام حديجان اقصد تعليقات ريما لو كاتب كرر مقال في اليوم مرتين كان ملينا واعطيناه اشكل وقلنا هالكاتب ماعنده غير هالكلمتين ثم احنا معلقين مو كتاب لا نتحمس واجد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اتوقع مقدمة لارجاعهم لمصر وانتهاء جميع الازمات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السيسي حزني وزادوها بالخبر هذا .. قبل يومين الرئيس الامريكي مطنشة ولا عبره باتصال واليوم القرضاوي طلع براءة يا شماتة ابلا زازا فيك يا سيسي هههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يحفظ وجدي غنيم
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
كل من يتعاطف مع الاخوانجيه فهو خائن لوطنه.
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
وكذلك قطر تدعم اذناب إيران وكذلك تدعم الحشد الشيعي وجتهم اموال وباعتراف حكومة العراق بالأخبار وكذلك تدعم حزب الآت والنصرة والاخونج دويلة تلعب على الحبلين لتطول الحروب ولتتمزق الدول وهي تتفرج 😠
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اما حكومة قطر يجب اسقاطها السبب لانها خطر على " السعودية أرض المقدسات" تدعم الحوثي لقصفنا والكثير استشهدو من جنودنا وشعبنا وحتى الرضع قتلو والصواريخ الحوثية وصلت الاراضي المقدسة وتفجير دعم لداعش و
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ريح يقولون مخترق الانتربول هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 خنبووقه خفي علينا انتي مره قلملم مره فريده شوقي ومره ريما وفهد والله لو تعصري ع نفسك ليمونه انك خنبوقه اسلوبك ضحل كلماتك ببغاائيه لاتعرفي غيرها ههههههه! مهما غيرتي معرفاتك تاخذي ع راسك ديس لايك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حطو حزب اخونجي سروري صوفي وكلها مو من الإسلام فيها بدع وتحليل الحرام وكذلك يعاونون الأعداء بجر الشعوب للمظاهرات ضد حكوماتهم المسلمة وأول من وضع احزاب هو فرعون وهم يفعلون مثل فرعون/اما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 // ****هههههههه ازيدك ولا كفايه هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههههههه قرضاوي صغير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
واتعظوا يا أولي الالباب فطالما الوقوف لجانب رجل مستهدف او ضده هو مو قف له نفس النتيجه التدميريه فالميل -تكتيكيا- لجانب المصلحه الاسرع منهما الزم والباقي سيأتي اما تلقائيا او بتدبير اخر فالموقفين واحد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا العنيد الاخونجي متلبس بالدين مايطبق القرآن والسنة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاخوانجيه الصغار تطلعو يتكلمون ويشجعون انديه الدول الآخر ضد فرق وطنهم ويتضاهرون بتدين مثل القرضاوي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اللحين عصر الحزم والحزم سيبقى هل تسمعون يا الاحزاب والاذناب 💃💃💃
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
زغردي ياانشراح ههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ليس هناك شبه بين الإخوان المسلمين الذين يستندنون تشريعاتهم من القرآن والسنة وبين نظام المجوس الذي خلط التشيع بالنزعة الفارسية لبناء امبراطورية فارسية بإسم الإسلام
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
كذاب القرضاوي يتلبس ويتاجر بالدين شفناه بمكان مختلط ويسمع موسيقى وغناء هههههههه حسبي الله عليكم الاخونجي والسروري لو يشوف بدعه مستحيل ينكرها وتجده يحلل الحرام
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مشكلة العرب إنهم بعد لم يعتبروا من التاريخ يسجلون قوائم إرهاب ويأتي من يمحوها وهم لا في العير ولا في النفير .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هيا يا قرضاويه مادري اخوانجية علقوا علي الخبر اكيد صفعة على وجوه الاخوانجية هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العنيد"" ومسائك بإذن الله اسعد /لاتوصي ساحرق الاخونج والسرورية واذناب إيران/ /ماشفتو حكومة قطر عذبت وسجنت حاج قطري بعد رجوعه من الحج والسبب اثنى على الخدمات المقدمة للحجاج كذلك تميم السفاح قتل زوجته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا بشار والحوثي وعلي صالح ليسوا على قائم الإنتربول ، صياح ونياح واخرتها فركش
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا حرض كثير علي المسلمين المختلفين معاه سياسين او طائفين...بدل ان يجمع ويوحد المسلمين, يستغل ظهورة في قناة الجزيرة ليحرض ضد المسلمين.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الإخوان المنافقين وامامهم القرداوي إرهابيين مهما صار فلن تغير فلوس حمد من الأمر شيء
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
لن يقف قلمي عن فضح أعداء الاسلام والمسلمين اللي هم الخونه الارهابيين الاخونج والسرورية واذناب إيران سأظل اجاهد بقلمي وافضحكم كم من دوله تفككت بسببكم كم من مسلم عذب وقتل بسببكم وتتعاونون مع الأعداء
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
القرضاوي عميل المجوس واليهود فضحته طليقته الجزائرية وكشفت ألاعيبه وخيانته ؟
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
شطب قرضاوي من قايمه كنت اظن شطب شعب شفط شعب بس قرضاوي عادي مقبل ليل اسود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ريما // اسعد الله مساااك ،، احرقي الاخونجيه ،، هههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
على فكرة السيستاني و خامئني و ربعه على القائمة *** ؟ هم لهم فتاوى صريحة بقتل اهل السنة
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
الاخونجي القرضاوي سيظل ارهابي بالنسبه لنا ولكثير من الدول والشعوب ولن يسقط اسمه ""وانتي ياقطر سيبتليك الله بيوما ما بما فعلتيه بالذات ببلادنا السعودية ودعمك للارهابيين تنفقين مالك ياقطر ويكون حسرة
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الإنتربول لا ينظر الى ميولات الفرد السياسية او الدينية بل ينظر الى الصحيفة الجنائية
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
اللي ماوراه ظهر ينجلد على بطنه كل شي بالفلوس يجي منها شراء الذمم وهاهي قطر تكت قوت الشعب القطري الغلبان لتحمي رؤوس الارهاب قرضاوي وطقته اما الثالث مسكين ولد البطه السودا ماشالو اسمه!!
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
اللهم انتقم من الارهابيين الاخونجيين والاخونجيات والسروريين واذناب ايران//اللهم احفظ السعودية وحكومتها وعلى راسها الملك سلمان والشعب السعودي الشريف وأهل السلف وجنودها امين
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
من عمه الخباز مابات جايع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الفراعنة هدفهم الرز بأي طريقة فهم يصنفون حماس إرهابية ويستقبلونها في الوقت الذي يسجلون قوائم جديدة للإرهابيين الذين يختلفون معهم إلى الآن ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الاخونج لهم مكاتب بالغرب وبلندن ولديهم دعم بالذات مالي ولهم قنوات لتسيء بالذات للسعودية وكذلك الاخونج لديهم اجتماعات بالمعممين وشفناهم بالصورة قبل كم شهر هؤلاء اخونج خونه ارهابيين يجب الحذر منهم
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
((((( في ارض بلفور ..... الماسونية ..... تفرض ماتريد ..... ومعروف القرضاوي وغنيم لحساب من كل ماصنعوه )))))
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
سوتها قطر 😂😂😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
شطب اسم القرضاوي.. من قائمة الإرهاب السبب لأنه إرهابي وفيه رز من قطر وصلهم
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
أضف تعليق