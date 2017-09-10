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مفاجأة.. الإنتربول يحذف “القرضاوي وغنيم” من قائمة المطلوبين ويبقي على اسم واحد!

مفاجأة.. الإنتربول يحذف “القرضاوي وغنيم” من قائمة المطلوبين ويبقي على اسم واحد!
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المرصد 90 5٬340 3 ساعات

صحيفة المرصد- وكالات: رفعت الشرطة الدولية “الإنتربول”، اسم ” يوسف القرضاوي” المطلوب الأول لمصر بتهمة الإرهاب ، من قوائم المطلوبين، إضافة إلى مطلوبين آخرين.

وقالت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومقرها بريطانيا، إن اسم القرضاوي في موقع “الإنتربول” أزيل من فئة الشارة الحمراء.

وبحسب المنظمة، فإن جميع المصريين المدرجين على اللائحة بناء على طلب الجمهورية المصرية ، تم تدمير ملفاتهم بعد تفهم الوضع الحالي في مصر، باستثناء معارض واحد.
من جانبه، قال هاني الأعصر، الباحث المتخصص في الشؤن الأمنية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن شطب أسماء قيادات إخوانية من قوائم الإنتربول الدولي مسألة “رمزية” عن نفوذ دولة قطر المتزايد، ومدي نفاذها لدي هيئات ومؤسسات دولية، موضحاً أن أحد المداخل لهذا النفوذ قد يكون برشاوي مالية أو نفوذ سياسي أو صلات مع دول أخري.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

90 - ظربان
2017-09-10 20:08:59
يعني راحت الملايين اللي انكبت على الساسه لكي يتم إدراجهم ضمن الارهابيين ... إن الله لايصلح عمل المفسدين
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89 - منبر اعلامي
2017-09-10 20:08:46
كلن بيتحاسب عند رب العالمين لكل من قذف بغيرحق وطبل للباطل وقال كلام بجهل وبغير فهم وعدم البحث للحقيقه
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88 - كويتي
2017-09-10 20:08:25
سبحان الله يا مافي السجون مظاليم والحق حق والباطل باطل
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87 - المحامية
2017-09-10 20:05:22
هل إتضحت الصورة الآن أم لا يزال قومي غافلون. الموضوع أكبر من قطر و أكبر من الإقليمية و هو واضح وضوح الشمس و اللبيب بالإشارة يفهم. طابت ليلتكم.
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86 - سلمان سالم
2017-09-10 20:03:22
لو كانت رشاوي فالكل يقدر يدفع رشاوي
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85 - الراصد
2017-09-10 20:00:05
ليس نفوذ قطر ولكنه نفوذ الصهاينة ( اسرائل ) ومن يتبعها من الخونة والمستفيدين.
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84 - بدر 66
2017-09-10 19:36:02
الفلوس تغير النفوس ؛ وإسألوا ترامب
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83 - متأمل
2017-09-10 19:31:18
سيحتفلون به إحتفالا كبيرا .. لإنه إستطاع إثارة الفتنة في الدول العربية وآخرها بين دول الخليج .. وسيعطى أكبر وسام من المحفل المأسوني .. والبركة في دعم حمد قطر ،،
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82 - ابوسالم
2017-09-10 19:25:53
زيه زي قافلة داعش مااحد تعرض لها .. فكيف يقبضوا عليه وهو يعمل لصالحم وينفذ اجندتهم.. مفتي الصهاينه!!!!!
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81 - ابوسالم
2017-09-10 19:24:59
زيه زي قافلة داعش مااحد تعرض لها .. فكيف يقبضوا عليه وهو يعمل لصالحم وينفذ اجندتهم.. مفتي الصهاينه!!!!!
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80 - متأمل
2017-09-10 19:24:08
لأنهم وجدوه مُوقدا للحرب وإثارة الفتنة .. سيتولون رعايته وحمايته وإستخدامه في مواقع أخرى .. ولكن .. كلما أقدوا نارا للحرب أطفأها الله .. ومهل الكافرين أمهلهم رويدا .. صدق الله العظيم ،،
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79 - هلال
2017-09-10 19:21:01
الشيوخ اعرف
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78 -
2017-09-10 19:19:08
امريكا تشتغل فينا على كيفها حاربوا ايران وبعدين عطوها تخصيب والان يحاربوها القرضاوي ارهابي والان يعفونه كنا اصدقائهم والان قانون جاستا والله يستر من غدر الامريك ويحفظ المملكة من شر الاعداء
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77 - اليني
2017-09-10 19:17:57
اكيد الرشاوي الله يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن والخوان الخونه عملاء المجوس اللهم عليك بهم فهم دمرو الأوطان العربيه والإسلامية
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76 - شاطئ الراحة
2017-09-10 19:16:04
هذي مو قطر معناتها لها نفوذ على امريكا والدول الغربية مكنها مبالغة شوي
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75 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 19:10:59
السيسي محرك احسيسي شبعت أكل لحم وشرب وزيارات في كل مكان في العالم موقفه ايه من الموضوع لاحس ولاخبر سبنا من شغل الحلبقوه بتوعك قرفونا
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74 - ali
2017-09-10 19:05:46
لا نفوذ ولا رشاوي قطر المسالة بسيطة جدا وهي بسبب ان قطر أصبحت من ضمن دول الممانعة (الخونة) التابعة لإسرائيل وامريكا
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73 - تفكير عميق
2017-09-10 19:05:34
لا يصح الا الصحيح
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72 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 19:03:42
لو الخبر ده صحيح انا بقول مجرد احساس هيرجع حكم الإخوان في مصر وهتقوى شوكتهم بزيادة ومعروف من الاول برطانيا مش مصنفة جماعة الإخوان من الجماعات الإرهابية في كل دول العالم ايه الجديد
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71 -
2017-09-10 18:58:08
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70 -
2017-09-10 18:57:03
المال و لا شي غير المال اشتغلت الرشاوي رشاوي الخونه حكام قطر بملايين الدولارات او اليورو دوله شغاله للخبث و الخيانه والغدر ***
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69 - wad
2017-09-10 18:55:08
تعليق مخالف
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68 - جابر
2017-09-10 18:51:55
تعليق مخالف
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67 - سحلب
2017-09-10 18:46:51
إن الله يدافع عن الذين امنو
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66 - قصيمي معتق
2017-09-10 18:40:37
تعليق مخالف
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65 - زائر
2017-09-10 18:40:01
هالوقت تقدر تشري كل شي بفلوسك
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64 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:35:27
خروج
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63 -
2017-09-10 18:33:40
تابع كذلك يقولون جامي لان الشيخ محمد امين جامي رحمه الله كان يخبر عن التجماعات للاحزاب اللي فيها ضرر لبلادنا وهذا سمعته من احد الشيوخ بما معناه ولذلك يقولون الاخونج بأن اهل السلف جامية▪
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62 -
2017-09-10 18:31:02
الشيخ محمد امين جامي رحمه الله شيخ سلفي يدعو لتوحيد الله وضد البدع واثنى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله واثنى عليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ""لذلك الاخونج يقولون جامي
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61 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:27:10
قطر دويله صغيره إرهابية ولا لها ثقل لكي يخافو منها والغرب ساكت عن افعالها والقاعدة الامريكية بقطر واسرائيل قبل كم شهر بقطر وعلاقات ممتازة كذلك مع إيران ههه هذا أكبر دليل بان قطر تفيد الغرب تعاونهم🔥
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60 -
2017-09-10 18:23:13
49 - علي زبادي 2017-09-10 18:12:31 خبر محزن لكل سيساوي وجامي وليبرالي علماني ملحد اللهم زدهم كمداً وحزنا
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59 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:22:54
ما اتهمتك هل كتبت اسمك
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58 - اللهم احفظ الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني عبدالله المجد أمل القطريين
2017-09-10 18:21:16
ندعوالله ان الأخبار المتداولة عن سمؤ الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني عبدالله المجد حفظة الله صحيح لنرتاح من ذميم واذنابه ،
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57 -
2017-09-10 18:20:52
تحذير القائمة السوداء ينتظر كل اخوانجي والهم القرضاوي
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56 - متابع
2017-09-10 18:19:24
ليش تتهمينن يا ريم اذا كنتي قدها حددي موقعك من شان ******
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55 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:19:23
السعودية تحذر من الاحزاب والاذناب ولكن قله من يسمع من حكام الدول واذا ضروهم الاحزاب والاذناب قعدو ينادون ويقولون وين اوفين السعودية ويورطوننا ويحرجوننا إلي متى ماتسمعون النصيحة يابعض الدول!!!
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54 - علي العمري
2017-09-10 18:18:20
تعليق مخالف
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53 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:15:27
ارتاح كما تم الإعلان سابقا بأن حساب المواطن بداية 2018
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52 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:14:15
الانتربووووووول شطب اسم القرضاوي من الإرهاب ههههه هذا اكبر دليل ان القرضاوي ارهابي لو مو ارهابي مستحيل يسقط اسمه كذلك رز قطر عمل عمايله وسيكون على قطر حسرة😂
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51 - علي العمري
2017-09-10 18:14:08
تعليق مخالف
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50 - مسافة السكه
2017-09-10 18:13:44
حتعملوا فيه ايه حتعملوا فيه ايه
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49 - علي زبادي
2017-09-10 18:12:31
خبر محزن لكل سيساوي وجامي وليبرالي علماني ملحد اللهم زدهم كمداً وحزنا
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48 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:12:03
لازم نكرر لكي يرتفع ضغطك وضغط احبابكم الاخونج والسرورية الارهابيين يكفي ان الكل يدري انهم ارهابيين وتم تصنيفهم وكذلك نكرر لان البعض يمكن اول مره يعلق بالمرصد
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47 - حفظ الله محمد بن نايف وعبدالعزيز بن فهد
2017-09-10 18:10:35
ما فيه اخبار عن حساب المواطن
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46 - متابع
2017-09-10 18:10:19
تعليق مخالف
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45 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:09:20
يظهرون الاحزاب ويقولون ويجب وسننتقم وسننصر المسلمين وسنقاتل الكفار ووووووو وصراخ وكلها كذب عيالهم وبناتهم يدرسون بالخارج ببلاد الكفار😂😂😂
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44 - متابع
2017-09-10 18:08:18
شنو نستفيد من التعليقات المكررة مثل تعليقات ام حديجان اقصد تعليقات ريما لو كاتب كرر مقال في اليوم مرتين كان ملينا واعطيناه اشكل وقلنا هالكاتب ماعنده غير هالكلمتين ثم احنا معلقين مو كتاب لا نتحمس واجد
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43 - Aliii
2017-09-10 18:06:51
اتوقع مقدمة لارجاعهم لمصر وانتهاء جميع الازمات
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42 - ابو العتاهية
2017-09-10 18:06:50
السيسي حزني وزادوها بالخبر هذا .. قبل يومين الرئيس الامريكي مطنشة ولا عبره باتصال واليوم القرضاوي طلع براءة يا شماتة ابلا زازا فيك يا سيسي هههههههههههه
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41 -
2017-09-10 18:06:20
تعليق مخالف
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40 - التميمي
2017-09-10 18:05:20
الله يحفظ وجدي غنيم
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39 -
2017-09-10 18:04:13
كل من يتعاطف مع الاخوانجيه فهو خائن لوطنه.
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38 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:04:09
وكذلك قطر تدعم اذناب إيران وكذلك تدعم الحشد الشيعي وجتهم اموال وباعتراف حكومة العراق بالأخبار وكذلك تدعم حزب الآت والنصرة والاخونج دويلة تلعب على الحبلين لتطول الحروب ولتتمزق الدول وهي تتفرج 😠
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37 -
2017-09-10 18:02:07
تعليق مخالف
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36 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 18:00:55
اما حكومة قطر يجب اسقاطها السبب لانها خطر على " السعودية أرض المقدسات" تدعم الحوثي لقصفنا والكثير استشهدو من جنودنا وشعبنا وحتى الرضع قتلو والصواريخ الحوثية وصلت الاراضي المقدسة وتفجير دعم لداعش و
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35 - ابو العتاهية
2017-09-10 18:00:42
تعليق مخالف
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34 - زائر على الطاير
2017-09-10 17:58:16
ريح يقولون مخترق الانتربول هههههههه
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33 - مسمار
2017-09-10 17:58:00
16 خنبووقه خفي علينا انتي مره قلملم مره فريده شوقي ومره ريما وفهد والله لو تعصري ع نفسك ليمونه انك خنبوقه اسلوبك ضحل كلماتك ببغاائيه لاتعرفي غيرها ههههههه! مهما غيرتي معرفاتك تاخذي ع راسك ديس لايك
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32 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:57:52
حطو حزب اخونجي سروري صوفي وكلها مو من الإسلام فيها بدع وتحليل الحرام وكذلك يعاونون الأعداء بجر الشعوب للمظاهرات ضد حكوماتهم المسلمة وأول من وضع احزاب هو فرعون وهم يفعلون مثل فرعون/اما
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( عدد التعليقات 10,656 )
31 - العنيد
2017-09-10 17:55:01
27 // ****هههههههه ازيدك ولا كفايه هههههههه
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30 -
2017-09-10 17:54:52
هههههههههه قرضاوي صغير
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29 - sar-al-sa
2017-09-10 17:54:38
واتعظوا يا أولي الالباب فطالما الوقوف لجانب رجل مستهدف او ضده هو مو قف له نفس النتيجه التدميريه فالميل -تكتيكيا- لجانب المصلحه الاسرع منهما الزم والباقي سيأتي اما تلقائيا او بتدبير اخر فالموقفين واحد
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28 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:52:17
يا العنيد الاخونجي متلبس بالدين مايطبق القرآن والسنة
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27 -
2017-09-10 17:51:59
الاخوانجيه الصغار تطلعو يتكلمون ويشجعون انديه الدول الآخر ضد فرق وطنهم ويتضاهرون بتدين مثل القرضاوي
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26 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:50:28
اللحين عصر الحزم والحزم سيبقى هل تسمعون يا الاحزاب والاذناب 💃💃💃
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25 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-10 17:50:24
زغردي ياانشراح ههههه
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( عدد التعليقات 10,656 )
24 - العنيد
2017-09-10 17:49:14
ليس هناك شبه بين الإخوان المسلمين الذين يستندنون تشريعاتهم من القرآن والسنة وبين نظام المجوس الذي خلط التشيع بالنزعة الفارسية لبناء امبراطورية فارسية بإسم الإسلام
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23 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:47:10
كذاب القرضاوي يتلبس ويتاجر بالدين شفناه بمكان مختلط ويسمع موسيقى وغناء هههههههه حسبي الله عليكم الاخونجي والسروري لو يشوف بدعه مستحيل ينكرها وتجده يحلل الحرام
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22 -
2017-09-10 17:45:31
مشكلة العرب إنهم بعد لم يعتبروا من التاريخ يسجلون قوائم إرهاب ويأتي من يمحوها وهم لا في العير ولا في النفير .
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( عدد التعليقات 10,656 )
21 - العنيد
2017-09-10 17:45:26
هيا يا قرضاويه مادري اخوانجية علقوا علي الخبر اكيد صفعة على وجوه الاخوانجية هههههه
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20 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:44:43
العنيد"" ومسائك بإذن الله اسعد /لاتوصي ساحرق الاخونج والسرورية واذناب إيران/ /ماشفتو حكومة قطر عذبت وسجنت حاج قطري بعد رجوعه من الحج والسبب اثنى على الخدمات المقدمة للحجاج كذلك تميم السفاح قتل زوجته
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19 - طيب
2017-09-10 17:43:51
هذا بشار والحوثي وعلي صالح ليسوا على قائم الإنتربول ، صياح ونياح واخرتها فركش
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( عدد التعليقات 10,656 )
18 - العنيد
2017-09-10 17:41:42
هذا حرض كثير علي المسلمين المختلفين معاه سياسين او طائفين...بدل ان يجمع ويوحد المسلمين, يستغل ظهورة في قناة الجزيرة ليحرض ضد المسلمين.
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17 - سنونو
2017-09-10 17:41:36
الإخوان المنافقين وامامهم القرداوي إرهابيين مهما صار فلن تغير فلوس حمد من الأمر شيء
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16 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:40:55
لن يقف قلمي عن فضح أعداء الاسلام والمسلمين اللي هم الخونه الارهابيين الاخونج والسرورية واذناب إيران سأظل اجاهد بقلمي وافضحكم كم من دوله تفككت بسببكم كم من مسلم عذب وقتل بسببكم وتتعاونون مع الأعداء
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( عدد التعليقات 10,656 )
15 - العنيد
2017-09-10 17:40:08
القرضاوي عميل المجوس واليهود فضحته طليقته الجزائرية وكشفت ألاعيبه وخيانته ؟
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14 - هنطش
2017-09-10 17:39:34
شطب قرضاوي من قايمه كنت اظن شطب شعب شفط شعب بس قرضاوي عادي مقبل ليل اسود
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( عدد التعليقات 10,656 )
13 - العنيد
2017-09-10 17:39:26
ريما // اسعد الله مساااك ،، احرقي الاخونجيه ،، هههههه
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( عدد التعليقات 10,656 )
12 - العنيد
2017-09-10 17:38:07
على فكرة السيستاني و خامئني و ربعه على القائمة *** ؟ هم لهم فتاوى صريحة بقتل اهل السنة
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11 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:36:36
الاخونجي القرضاوي سيظل ارهابي بالنسبه لنا ولكثير من الدول والشعوب ولن يسقط اسمه ""وانتي ياقطر سيبتليك الله بيوما ما بما فعلتيه بالذات ببلادنا السعودية ودعمك للارهابيين تنفقين مالك ياقطر ويكون حسرة
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10 -
2017-09-10 17:35:43
تعليق مخالف
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9 - الإنتربول يعتمد على حقائق وملفات ولا يعتمد مين يحب فلان ومين يكره علان
2017-09-10 17:35:25
الإنتربول لا ينظر الى ميولات الفرد السياسية او الدينية بل ينظر الى الصحيفة الجنائية
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8 - مسمار
2017-09-10 17:34:42
اللي ماوراه ظهر ينجلد على بطنه كل شي بالفلوس يجي منها شراء الذمم وهاهي قطر تكت قوت الشعب القطري الغلبان لتحمي رؤوس الارهاب قرضاوي وطقته اما الثالث مسكين ولد البطه السودا ماشالو اسمه!!
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7 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:33:48
اللهم انتقم من الارهابيين الاخونجيين والاخونجيات والسروريين واذناب ايران//اللهم احفظ السعودية وحكومتها وعلى راسها الملك سلمان والشعب السعودي الشريف وأهل السلف وجنودها امين
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6 - زائر على الطاير
2017-09-10 17:28:16
من عمه الخباز مابات جايع
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5 -
2017-09-10 17:28:13
الفراعنة هدفهم الرز بأي طريقة فهم يصنفون حماس إرهابية ويستقبلونها في الوقت الذي يسجلون قوائم جديدة للإرهابيين الذين يختلفون معهم إلى الآن ****
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4 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:26:35
الاخونج لهم مكاتب بالغرب وبلندن ولديهم دعم بالذات مالي ولهم قنوات لتسيء بالذات للسعودية وكذلك الاخونج لديهم اجتماعات بالمعممين وشفناهم بالصورة قبل كم شهر هؤلاء اخونج خونه ارهابيين يجب الحذر منهم
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( عدد التعليقات 28,527 )
3 - برق _ الحرم
2017-09-10 17:26:16
((((( في ارض بلفور ..... الماسونية ..... تفرض ماتريد ..... ومعروف القرضاوي وغنيم لحساب من كل ماصنعوه )))))
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2 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-10 17:24:44
سوتها قطر 😂😂😂😂😂
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1 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 17:23:02
شطب اسم القرضاوي.. من قائمة الإرهاب السبب لأنه إرهابي وفيه رز من قطر وصلهم
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بواسطة : علي

الام محجبه والبنت مفصخه ... اين الدين يا حجه ... اهم حاجه الفلوس والشهره ......
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

الله يسعدك يا "الراصد" صدقت جزاك الله كل خير...
كتاب الرأي
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مشعل السديري

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عبدالرحمن الراشد

التحدي: من يضمن قطر؟
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محمد آل الشيخ

تميم واللف والدوران
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أ.د.صالح بن سبعان

المرأة السعودية و حضورها الفاعل المشرف !
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علي الجمل

السياحة بين الواقع والمأمول!
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سمر المقرن

المرور ومشاهير سناب شات!
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جمال خاشقجي

أنا سعودي ولكن مختلف
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عبدالرحمن الراشد

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مشعل السديري

يا ريتني مت وأنا صغيّر
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محمد بن سليمان الأحيدب

فزعة ليبرالي مع البائس الفقير!
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كتاب الرياضة
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أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
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أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
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صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
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أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
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عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
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أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
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أحمد الشمراني

علِّم قطر
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أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
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أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
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أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
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