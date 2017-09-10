مفاجأة.. الإنتربول يحذف “القرضاوي وغنيم” من قائمة المطلوبين ويبقي على اسم واحد!

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صحيفة المرصد- وكالات: رفعت الشرطة الدولية “الإنتربول”، اسم ” يوسف القرضاوي” المطلوب الأول لمصر بتهمة الإرهاب ، من قوائم المطلوبين، إضافة إلى مطلوبين آخرين.

وقالت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومقرها بريطانيا، إن اسم القرضاوي في موقع “الإنتربول” أزيل من فئة الشارة الحمراء.

وبحسب المنظمة، فإن جميع المصريين المدرجين على اللائحة بناء على طلب الجمهورية المصرية ، تم تدمير ملفاتهم بعد تفهم الوضع الحالي في مصر، باستثناء معارض واحد.

من جانبه، قال هاني الأعصر، الباحث المتخصص في الشؤن الأمنية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن شطب أسماء قيادات إخوانية من قوائم الإنتربول الدولي مسألة “رمزية” عن نفوذ دولة قطر المتزايد، ومدي نفاذها لدي هيئات ومؤسسات دولية، موضحاً أن أحد المداخل لهذا النفوذ قد يكون برشاوي مالية أو نفوذ سياسي أو صلات مع دول أخري.