أمهات المتسابقات بـ”ملكة جمال مصر 2017″: اقرأوا الفاتحة “ربنا يفتحها عليكو” – صور

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صحيفة المرصد : أقيمت في مصر مسابقة “ملكة جمال مصر لعام 2017″، ورصدت العدسات أمهات المتسابقات اللاتي تواجدن لدعمهن للوصول إلى اللقب.

وقالت والدة المتسابقة بسنت موسى، سوزان فكرى الأشقر،: “جئت اختيار المتسابقات بملكة جمال مصر لأكون بجانب ابنتي لأن miss Egypt حلمها الكبير بدلا من العمل بوزارة الخارجية، وأبلغتها بالمسابقة بمجرد أن قرأت عنها في المواقع الإخبارية، وعرضت عليها أن تتقدم لها، وبعد يومين من إرسال أوراقها ردت إدارة المسابقة على البريد الإلكتروني وحددت موعد الاختبارات، ولكنها فى بداية الأمر كانت متوترة بعض الشيء، ولكنى دعمتها لأنها متفوقة في كل المجالات” .

وبالحديث عن استقبال الأسرة لخبر تقديم بسنت في مسابقة ملكة جمال مصر، تقول والدتها، أسرتى متفتحة جدا وشقيق بسنت مهندس بترول مثقف ولم يمانع مشاركتها فى المسابقة كما أن والدها لم يعترض ولكنه أبدى خوفه عليها فقط، وندعمها جميعا لأننا نثق بها، كما أنها سافرت إلى لندن ولديها من الخبرة فى الحياة ما يكفى لخوض المسابقة”.

وقالت أميرة دياب والدة المتسابقة أشرقت عمر ، إن ابنتها عرفت المسابقة عن طريق السوشال ميديا وتفاجأنا بقبولها فى الاختبارات الأولية ولكن اللقب غير مضمون وسعيدة لأن ابنتى لديها أنشطة كثيرة ويربطها عشق خاص بالمجالات الخيرية وستوظف اللقب لخدمة المجتمع فهى طالبة فى كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، وفقا لموقع “اليوم السابع” المصرية.

وتوضح والدة أشرقت، ولهذا صممت على أن أكون بجانبها وجئت معها من الإسكندرية للقاهرة ونصحتها بأن تقرأ الفاتحة قبل الدخول لأداء الاختبارات وقلت لها “ربنا يفتحها عليكي”، فجميع المتسابقات جميلات والجمال فى مصر متوفر جدا ولكن المفاضلة هنا ستكون على التفكير والعقليات.

وأضافت أم إحدى المتسابقات، إن ابنتها تعيش فى السويد وكانت تقيم معها إلا أنها استقرت فى الإسكندرية فى الفترة الحالية، وبمجرد معرفة ابنتها بموعد انطلاق المسابقة جاءت من السويد للمشاركة فيها، الأمر الذي لم تستطع أمامه إلا أن تقف بجوارها وتدعمها لتصبح ملكة جمال مصر.

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