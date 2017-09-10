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الرئيسية / أمهات المتسابقات بـ”ملكة جمال مصر 2017″: اقرأوا الفاتحة “ربنا يفتحها عليكو” – صور

أمهات المتسابقات بـ”ملكة جمال مصر 2017″: اقرأوا الفاتحة “ربنا يفتحها عليكو” – صور

أمهات المتسابقات بـ”ملكة جمال مصر 2017″: اقرأوا الفاتحة “ربنا يفتحها عليكو” – صور
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المرصد 42 3٬576 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أقيمت في مصر مسابقة “ملكة جمال مصر لعام 2017″، ورصدت العدسات أمهات المتسابقات اللاتي تواجدن لدعمهن للوصول إلى اللقب.

وقالت والدة المتسابقة بسنت موسى، سوزان فكرى الأشقر،: “جئت اختيار المتسابقات بملكة جمال مصر لأكون بجانب ابنتي لأن miss Egypt حلمها الكبير بدلا من العمل بوزارة الخارجية، وأبلغتها بالمسابقة بمجرد أن قرأت عنها في المواقع الإخبارية، وعرضت عليها أن تتقدم لها، وبعد يومين من إرسال أوراقها ردت إدارة المسابقة على البريد الإلكتروني وحددت موعد الاختبارات، ولكنها فى بداية الأمر كانت متوترة بعض الشيء، ولكنى دعمتها لأنها متفوقة في كل المجالات” .

وبالحديث عن استقبال الأسرة لخبر تقديم بسنت في مسابقة ملكة جمال مصر، تقول والدتها، أسرتى متفتحة جدا وشقيق بسنت مهندس بترول مثقف ولم يمانع مشاركتها فى المسابقة كما أن والدها لم يعترض ولكنه أبدى خوفه عليها فقط، وندعمها جميعا لأننا نثق بها، كما أنها سافرت إلى لندن ولديها من الخبرة فى الحياة ما يكفى لخوض المسابقة”.

وقالت أميرة دياب والدة المتسابقة أشرقت عمر ، إن ابنتها عرفت المسابقة عن طريق السوشال ميديا وتفاجأنا بقبولها فى الاختبارات الأولية ولكن اللقب غير مضمون وسعيدة لأن ابنتى لديها أنشطة كثيرة ويربطها عشق خاص بالمجالات الخيرية وستوظف اللقب لخدمة المجتمع فهى طالبة فى كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، وفقا لموقع “اليوم السابع” المصرية.

وتوضح والدة أشرقت، ولهذا صممت على أن أكون بجانبها وجئت معها من الإسكندرية للقاهرة ونصحتها بأن تقرأ الفاتحة قبل الدخول لأداء الاختبارات وقلت لها “ربنا يفتحها عليكي”، فجميع المتسابقات جميلات والجمال فى مصر متوفر جدا ولكن المفاضلة هنا ستكون على التفكير والعقليات.

وأضافت أم إحدى المتسابقات، إن ابنتها تعيش فى السويد وكانت تقيم معها إلا أنها استقرت فى الإسكندرية فى الفترة الحالية، وبمجرد معرفة ابنتها بموعد انطلاق المسابقة جاءت من السويد للمشاركة فيها، الأمر الذي لم تستطع أمامه إلا أن تقف بجوارها وتدعمها لتصبح ملكة جمال مصر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

42 - علي
2017-09-10 20:12:02
الام محجبه والبنت مفصخه ... اين الدين يا حجه ... اهم حاجه الفلوس والشهره ...
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41 - احمد
2017-09-10 20:03:54
خدعوها باجمل العبارات واﻻسماء والشعارات..ملكة جمال ..عارضة ازياء..اناقه واتكيت..الخ والهدف اخراج المراه المسلمه من عفتها ونزعهاللحياء ولبسها لبس المراه الغربيه..انه التغريب للمسلمه!حسبناالله وكفى.
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40 - واضح وصريح
2017-09-10 19:58:56
نقرا الفاتحه ؟؟ ليش الفهم الخاطئ لكﻻم رب العالمين؟؟ القران جاء خشيه لله وسترللنساء ونور وهدايه وعلم وعمل..تناقض عجيب بين لبس اﻻم ولبس البنت!! لكن لزوم الشغل هنقيب فلوس منين اﻻ كدى!؟عاوزين نعيش وخﻻص!!
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39 - شايب بروح الشباب
2017-09-10 19:55:31
مادامت امهم المثاليه راقصه,فلا لوم على جاهلات اميات فكر ,مثل الراقصه.المهم لنحذر نحن من خطر المقلدين فهم عندنا بالكوم..ويقلدوا كل شئ وأى شئ, خصوصا الشئ التافه***
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38 - علي
2017-09-10 19:55:29
الغريب بالامر يربطون عدم الغيره بالثقافه . لولاحضنا في كلامها تقول ابنها مثقف ولايمانع.؟؟ قمة الثقافه صراحه ولكن ثقافه من نوع اخر
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37 - علي
2017-09-10 19:55:25
الغريب بالامر يربطون عدم الغيره بالثقافه . لولاحضنا في كلامها تقول ابنها مثقف ولايمانع.؟؟ قمة الثقافه صراحه ولكن ثقافه من نوع اخر
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36 - Farway
2017-09-10 19:55:05
دنيا عجب
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35 - Hero
2017-09-10 19:38:02
ونعم التربية 👎🏻
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34 - مزاجي كذا
2017-09-10 19:32:18
لا سوف نقراء المعوذات النمر عندما دخل رأسة بالقدر من الي بيفهمة انة بيساعدة والأمهات من يفهمهم أن الفاتحة ليس لهذا الاشكال الفاتحة ام الكتاب فلا تحرفون الآيات وتضعونها الاشياء تغضب الله تكلموا.......
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33 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 19:25:52
انت اللي بتقولي مقيم سفيه انت اللي مش محترم ومصخره كمان وأعلى مافي خلك اركبو ياعم ههههههههههههههه
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32 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 19:20:15
تصدقوا وتائمنو بالله ياجماعة اكتشفت ان جهازي مخترق من ناس مش عارف ليه؟ ؟؟ هههههههه شكراً مريس شكراً حطب جهنم☆ على راسي والله من فوق ☆
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31 - ؟
2017-09-10 19:15:13
تعليق رقم 4 اتق الله فى نفسك لا تحرف فى ايات الله دقق وبتشوف وش سويت على بالك لحين تنكت انت احترم كلام الله ولا يضحك عليك الشيطان .
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30 - الحياة حلوة
2017-09-10 19:15:07
الحين الورعان الذكوريرتكبون مخالفات. شرعية. لاتقل. عن. كشف. الوجه للأنثى إن لم تكن أشد وعادي. القصات. السب قلة الأدب إساءة الخلق المضاربات الوشم. التفحيط التدخين. المضايقات.وغيرها
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29 - أيها المقيم السفيه
2017-09-10 19:14:18
تعليق 4 .. استح على دمك .. القرآن ليس مسخرة.
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28 - أيها المقيم السفيه
2017-09-10 19:14:15
تعليق 4 .. استح على دمك .. القرآن ليس مسخرة.
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27 - عبد الحميد كشك
2017-09-10 19:12:22
ياااويل حااالي ..انا اموت بالجمال والدلال ...الله يحفظ الملكات ويوفقهن...آمين ياااارب
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26 -
2017-09-10 19:07:23
شبه أمها سبحان الله
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25 - الحياة حلوة
2017-09-10 19:04:14
بعض. المعلقين. فاهمين. الإسلام. غلط. كشف. كامل. العورة. او. بعضها. لا. يخرج. من. الدين. ((. الملة. ) ناس. عقولهم. للأسف. بين. رجولهم.
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24 - غيمووووووو
2017-09-10 19:01:47
رمسيس فرعون الثاني♞ يقولي زمان كان فيه احلي من كذا
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23 - أفريقي
2017-09-10 19:01:36
فلينظر العالم إلى جمال البنات الأفريقيات
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22 - غيمووووووو
2017-09-10 18:55:45
ماهو انت الي يكلمني كذا
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21 - wad
2017-09-10 18:53:36
استغفر الله هلى وشي الثنتين جمال ووووووووووووووع
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20 - العذباء
2017-09-10 18:52:45
😂😂😂😂😂😂😂جمالهم عادي جداً يعني مافيه ميزه الجمال الصحيح تلقاه فالخليج والفرس وبلاد الرافدين وباديه الشام من قبل الاسلام حتى في الاشعار
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19 -
2017-09-10 18:52:13
ناس تحث ابنائهم على الطاعة و ناس تساعد ابنائهم على المعاصي و فرحان بالماضي استغفر الله
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18 -
2017-09-10 18:49:55
لحد يتشمت قولوا الحمدلله الذي عافانا هم طلعوا على الدنيا وبلدهم منفتحة هذا مايريده العلمان واحمدوا الله على نعمة الدين
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17 - عيصو
2017-09-10 18:49:24
ما ادري كيف يفكرون تفكيرهم واعتقادهم بالحضيض
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16 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-10 18:49:12
كيف فاهمين الاسلام لا اعلم اسم ولا يطبق هكذا صارت اغلب دول الاسلام ......!
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15 -
2017-09-10 18:45:52
والمطلوب؟؟؟
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14 - الحقباني
2017-09-10 18:45:26
علم المتيم 2017-09-10 18:23:46  المصريات حتى لو تشوف بنتها *** قدامها ما تقول شي ربنا يقويك (كلامك صحيح هذا ) هههههههههه
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13 - علي
2017-09-10 18:42:23
مصريات لهم ***عباره عن جسام مربربه فقط
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12 - سعد
2017-09-10 18:40:57
لهم ***مصريات
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11 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 18:33:38
يعم بنت بلدي من اشوفها رافعه علم بلدي واهلها فوق بشهادة دكتوراه هندسه طياران ذره قنبله نووية ده اسمو عرض ***للاسف الشديد واستهبال ناخد الناس على قد عقلهم شوف بنات السعودية أكثر ادب واخلق ودين واحتشام
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10 - المراقب
2017-09-10 18:28:43
ما هم فاتيحين على الاخر ليه لازم تدعون ليهم
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9 - باب الشمال
2017-09-10 18:24:50
شعب مصر شعب عظيم ... كنوز مدفونة ولابد من استخراجها ودعوة الام الصالحة لهي خير مثال على التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية ....
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8 - المتيم
2017-09-10 18:23:46
المصريات حتى لو تشوف بنتها *** قدامها ما تقول شي ربنا يقويك
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7 - ابو محمد
2017-09-10 18:16:43
مدري من ضحك عليهن وقال انهن جميلات الله يستر على بنات المسلمين
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6 - مراقب
2017-09-10 18:14:30
وش دخل الأمهات والله حالة
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5 - مهند البلغاري
2017-09-10 18:14:24
قدعنه أوي يا ستات.
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4 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 18:11:14
لاوالله هههههههه طيب ياستي ولا يهمك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياكن اعبدو واياكن استعين اهدنا السراط المستقيم صراط الازين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ظالين آمين فتحت خير
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3 - محمد
2017-09-10 18:02:38
الله يوفقهم
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
2 - وين
2017-09-10 18:01:04
بفتح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - تناقض غريب
2017-09-10 17:56:08
تناقض غريب..الامهات في الصور يبدأن اكثر احتشاماً من بناتهن.. لو الام متدينة جدا ما بتقبل بهكذا مسابقة ***ولبس فوق الركبة وصدر مكشوف..****. الفلوس اول وبأي طريقة وبعدها [أحمدك يارب]
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آخر تعليق
بواسطة : ابوصالح سكري

الله يشفيك يااستاذ ابراهيم الصلال...
بواسطة : مرهف إحسااس

المشكلة تكمن في قلة السيولة لدى الصندوق العقاري و كذلك عدم توفر الأراضي في النطا...
بواسطة : علي

الام محجبه والبنت مفصخه ... اين الدين يا حجه ... اهم حاجه الفلوس والشهره ......
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

الله يسعدك يا "الراصد" صدقت جزاك الله كل خير...
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