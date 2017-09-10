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خاشقجي: من الاستحالة منع التعاطف مع الإخوان لأن منهجهم منهج كل مسلم!

خاشقجي: من الاستحالة منع التعاطف مع الإخوان لأن منهجهم منهج كل مسلم!
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المرصد 129 2٬494 3 ساعات

صحيفة المرصد : قال  الكاتب جمال خاشقجي، أن (الاخوان المسلمون) حركة مجتمعية تشاركية تحترم النظام القائم ، مشيراً إلى أن المنتمون لهذا التنظيم في السعودية والخليج والمغرب لا يبايعوا أحد حتى من بينهم لأن في عنقهم بيعة لـ«ملك أو أمير البلاد» ، ولا علاقة تنظيمية لهم بأحد خارج الوطن .

ونفى خاشقجي ، أن يكون قد انضم للتنظيم لأن ذلك يخالف القرار الذي أصدرته الحكومة بحظر الانتماء للجماعة .

وآثار خاشقجي الجدل برده على استفسار أحد متابعيه في موقع التدوين المصغر “تويتر” عندما سأله عن حقيقة انتماءه للتنظيم ، ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» .

وتدخل مغرد آخر يدعى (مساعد) وطلب من خاشقجي توضيح موقفه من الجماعة بعد أن حظرتها الدولة، خاصة وأن وصف فكرهم بالنبيل ليجيب على السؤال الصعب قائلاً« (ومالدولة يا مساعد ؟ انهم رجال ، هذا رأيهم اليوم ربما يختلف غدا ، لهم على الا انضم للإخوان فأخالف نص القرار ، اما الأفكار فهي طيور حرة .).

وشدد الكاتب المقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية استحالة منع تأييد منهج الإخوان والتعاطف معهم ، لأن منهجهم هو منهج كل مسلم وكل حركة إحيائية، مضيفاً في رده على السائل « إذ لا ينفردون بقول أو فقه أو عبادة عما أنت عليه، عش حريتك يا مساعد.».

واعتبر خاشقجي وضع  يوسف القرضاوي في قائمة الإرهاب، بأنها حالة مؤقتة ستتغير بتغير الظروف السياسية المحيطة بالمملكة، مشيراً إلى أنه لم يفتي ضد السعودية وكان محل تكريم وكتبه خدمت الكثير من طلبة العلم .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

129 - هاشم
2017-09-10 22:25:22
ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» كل الشعوب العربيه تعتز بدينها ووطانها يبدو اخوان
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128 - فهد12
2017-09-10 22:24:05
المضحك قوله ان الاخونج في اعناقهم بيعة لولي الامر وهم لايحترمون السلام الملكي هم يحرمون النشيد الوطني هم يتهكمون على ولي الامر ويحرضوا على الخروج عليه (تناسى)الكاتب ان جماعته لاعهدلهم ولاذمة ولادين
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127 -
2017-09-10 22:22:34
تعليق مخالف
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126 - ابوفهد
2017-09-10 22:21:44
سبحان اللة ماهضمتة جمال خاشقجي شكلة نصاب ويقول انة اخواني انا فاتح محل خبز تميس ياريت يجي يشتغل عندي خباز لانها شغلتة
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125 - هاشم
2017-09-10 22:21:27
ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» . مقال اختصر الف ميل بخطوه كم انت داهيه
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124 - هاشم
2017-09-10 22:18:10
للاسف ياخشقجي ماذكرت هو السبب الحقيقي الذي جعل الاخوان مكروه «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» .
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123 - فهد12
2017-09-10 22:14:37
من سمح لك بالعودة للكتابة عليه تصحيح خطأه عاجلا ومثل هذا المجاهر بعصيان ولي الامر وتعاليم الحكومة وفقها الله موقعه الحقيقي السجن
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122 - هاشم
2017-09-10 22:14:14
رد الكاتب «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» . مردغت كبد الحقيقه ياخشقجي
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121 - أبو عبدالله
2017-09-10 22:10:25
للأسف هذا الكلام لايقول به إلا جاهل بالجماعة واسأل من عاشوها ثم تابوا وتركوها للأسف الشديد الناس في هذا الزمن يكتبون عما يعرفونه ومن لايعرفون! !!!
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120 - لوزه
2017-09-10 22:09:33
تقبض ملايين مثل الاخوانجيه ربعك وتجي تبغى تقنعنا بمنهجهم غصب يابن الحلال الناس ماهي مقنعه فيك خل الاخوان وانت بوق لهم تنبح بكل مكان الاخوان الاخوان
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( عدد التعليقات 28,293 )
119 - قلم الحقيقه
2017-09-10 22:09:19
سيلحق العودة بحول الله وقوته اذا كان متواجدآ داخل الأراضي السعودية.
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118 - 👀الحزم
2017-09-10 22:08:03
منهجهم فاسد وأهدافهم الوصول ل السلطه ولو على دماء وأشلاء المسلمين وفساد البلاد والعباد، نسخه من فكر الفرس المجوس. الكذب واللعب على وتر الدين وهم منظمات سياسيه بأدولوجيه فاسده وفكر هدام لمقدرات الشعوب
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117 - اقول بس
2017-09-10 22:07:47
قناة الجزيرة منهجك بعد فشل قناة العرب والتي وضحت اخونجيتها!
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116 - هاشم
2017-09-10 22:06:35
نسي الكاتب ان تصنيفات الدول العربيه لاقيمه لها عند الغرب والدليل امريكا واوربا ازالو اسماء قيادات من الانتربول طالبت الدول العربية بجلبهم بدعوه الارهاب
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115 -
2017-09-10 22:04:26
ياواد يابخبخ الدولة ماتمزح
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114 - إستشاري صح
2017-09-10 22:04:25
التسامح والحوار أحد مبادئ الإسلام وللأسف تستخدمها دول الغرب كافه مع بعضهم البعض وفي مصر لم يستخدم هذا الإسلوب الراقي لذلك زادت المشاكل والتدهور الإقتصادي وزادت الشحناء والفتن.
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113 - ومن كان
2017-09-10 22:03:33
يفجر في السياح في مصر من سنوات مضت وللحين لانهم يمولون القاعدة وداعش وهذا ما يحصل في سينا
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112 - باحث قانوني .احمد H
2017-09-10 22:03:21
لحظة ... لحظة ... لحظة راح اختصر الكلام : هناك حملة شراء ذمم و دفع عمولات لبعض اصحاب الحسابات التي يعتقد القطريون انها مؤثرة .. صاحبنا خاشقجي باع نفسه ههههه . قصدهم زعزعة الثقة في الحكام .
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111 - هاشم
2017-09-10 22:03:21
الكاتب جاب الجمل بما حمل وقال الحقيقه التي جعلت الاخوان ارهابيون بعيون الفاسدين
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110 - الغريب
2017-09-10 22:01:18
تعليق مخالف
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109 -
2017-09-10 22:00:26
ايهيب ياوجهه
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108 - وماهو منهجهم
2017-09-10 21:59:41
تفجير وقتل وفي مصر على عقود مضت والحين يبون يعملون انفسهم طاهرين نظيفين. الا انهم فكر ارهابي مرفوض بتاً 👊
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107 - هاشم
2017-09-10 21:59:38
قل لمنتقديك ياخشقجي لماذا اوربا وامريكا والغرب بشكل كامل لم يضع الاخوان او يصنفهم منظمه ارهابيه
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106 - إستشاري صح
2017-09-10 21:58:46
الإقصاء وإلصاق التهم في الأبرياء وتشوية السمعة عامل من عوامل تدهور الأمم والصحيح إحترام فكر الشخص وتقديره لإنسانيته والحوار عند الإختلاف ولكن ليس بالقتل والسجن والإهانة والإبعاد والشتم والقهر .
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105 - هاشم
2017-09-10 21:57:11
فعلا الاخوان لم نسمع عنهم فجرو او دعو للقتل مشكلتهم الوحيده انهم انهم مؤهلين للقياده الشعوب العربية وهاذا ماعجبهم ارهابيون بعيون المنافسين اما في اوربا فهم معروفين لم احد يضعهم على قوائم الارهاب
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( عدد التعليقات 28,293 )
104 - قلم الحقيقه
2017-09-10 21:57:08
أنباء شبه مؤكدة عن اعتقال الداعية السعودي سلمان العودة .
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103 -
2017-09-10 21:56:46
يجب القبض على من يمدحون الاخونج
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102 - إستشاري صح
2017-09-10 21:50:06
المعلومات التي لدى المواطن المصري والعربي عامة عن الإخوان المسلمين معلومات مصدرها الإعلام والإعلام حسب المصلحة فاعطى معلومات مغلوطة والناس صدقت ...لكن بعد إسقاط حزب الأخوان المسلمين في مصر تدهور مصر.
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101 - إستشاري صح
2017-09-10 21:47:53
المعلومات التي لدى المواطن المصري والعربي عامة عن الإخوان المسلمين معلومات مصدرها الإعلام والإعلام حسب المصلحة فاعطى معلومات مغلوطة والناس صدقت ...لكن بعد إسقاط حزب الأخوان المسلمين في مصر تدهور مصر.
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100 - قلم الحق
2017-09-10 21:46:44
ليس هناك جماعة اخوان كلنا اخوان في دين الله وشرعه ووالله ما جانا البلاء والفتن والمكاءد الا من الروافض الصفويين ولكنه الاعلام القذر ودور الدحلانيين في الامارات واحمدشفيق الذين نصبوا المكائد والفتن
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99 - إستشاري صح
2017-09-10 21:46:33
تعلمنا إن الظلم حرام على الكافر والبهائم والبيئة ...فما بالكم بمسلمين يقولون لا إله إلا الله. الإخوان أغلبهم علماء ورجال فكر ورجال اعمال ويحترمون النظام وليس لكن ما لحق بهم في مصر ظلم غير عادي .
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98 - فريدة شوقي
2017-09-10 21:46:16
المفروض يتم القبض عليه والتحقيق معه بتهمة التحريض وترويج أفكار الاٍرهاب
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97 -
2017-09-10 21:44:59
خليك مع قلم الحقيقه تربح 😙
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96 - هاشم
2017-09-10 21:44:39
ذكر الكاتب أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل فعلا خاشقجي خلصت مؤلفات بسطرين لله درك غصت باعماق الحقيقه وجيت بها
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95 - فريدة شوقي
2017-09-10 21:44:34
هذا مجاهر بالقتل وتفجير المساجد دام انه مؤيد لفكر الاخونج
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94 -
2017-09-10 21:43:54
خليك مع قلم الحقيقه مانت الرابح 😙
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93 - الاخونجية
2017-09-10 21:43:16
ديكتاترية تحت اسم الاسلام البريئ. منظومة مثل منهج الفقيه الاعلى والمقتبس من الاخونج👊
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92 - فريدة شوقي
2017-09-10 21:42:53
الحين المسلم منهجه ينحر العالم /// اجل تعال أذبحك دامك مؤمن بالقتل وسفك الدماء /// هذا اللي أخذناه من التجنيس وخاصة اهل أفغانستان الشقيق
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91 - إستشاري صح
2017-09-10 21:41:27
المعلومات التي لدى المواطن المصري والعربي عامة عن الإخوان المسلمين معلومات مصدرها الإعلام والإعلام حسب المصلحة فاعطى معلومات مغلوطة والناس صدقت ...لكن بعد إسقاط حزب الأخوان المسلمين في مصر تدهور مصر.
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90 -
2017-09-10 21:41:02
طيب ياخاشقجي خل تغريداتك تنفعك بأي بأي نراك فيما بعد
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89 - لا ياصاحي
2017-09-10 21:39:51
لا تقارنون تركيا باخون مصر. تركيا شعب يختلف وما الاخوان الا انهم حصلوا البيئة الصالحة. اما اخوان مصر خربوها من اولها وكلهم فاشلين. وكذلك تركيا ستفشل بعد التليس بالذيموقراطية ثم الديكتاتورية تطغى البلد
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88 - هاشم
2017-09-10 21:38:28
تحيه للكاتب خاشقجي فعلا ليت عندنا بالوطن العربي امثالك كثير كان اوطاننا تنافس الغرب بالتقدم الصناعي والعلمي كاتب نسف اجابه المنافقين
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87 - ياجمال باشا
2017-09-10 21:37:53
وش رايك بالمقاطعة القطرية وما تفعله
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86 - إستشاري صح
2017-09-10 21:36:03
لو ترك الإخوان يحكمون مصر لأرتقت مصر للأفضل ولكن لم يتم التعاون معهم أثناء الحكم ثم أسقطوا ولم يربح أحد بعد ذلك لأن فيه مظلومين قتلوا وسجنوا وأيتام وثكالى وأرامل والله يسمع الدعاء ويرى الحال .
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85 - الى ت 83
2017-09-10 21:35:19
يقال اثنين والثالث بالطريق ان شاء الله.
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84 - ابو الليل
2017-09-10 21:34:47
ليتك لم تعد للكتابه انت مثل الذي سكت دهرا و الخ قال تعاطف مع من مع متشددين ومتخلفين وارهابيين ورويبضه
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83 - طيب
2017-09-10 21:33:54
واللي يدعون الناس الى الوقوف ضد حكوماتهم ماذا يكونون 🤔
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82 -
2017-09-10 21:32:53
تم كفش واحد منهم
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81 - يا ت ٧٧
2017-09-10 21:32:08
محد قال انهم غير مسلمين لكن تفكيرهم يرى الاخرين غير ذلك
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80 -
2017-09-10 21:31:03
داعش اللي من الاخونج بسوريا شخص شرب دخان فجلدوه ومن متى والمدخن يجلد بل تدعوه بالحسنى هذا لو كنتم اصلا تطبقون الشرع! وبنفس الوقت يقتلون المسلمين ويكفرونهم وعندهم سبايا
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79 - من هرب من وطنه
2017-09-10 21:30:31
يجب ان لا يسمع له لان ولائه خارجه!
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78 - إستشاري صح
2017-09-10 21:28:21
حقيقة واقعية ولكنها مرّة بعد إن تم إسقاط الإخوان تدهورت مصر أكثر وخطر المجاعة قارب ، حتى اليهود والنصارى أقشعرت جلودهم مما يحدث للإخوان في مصر وأضطرت إمريكا توقفت دعم الحكومة المصرية .
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77 - .....
2017-09-10 21:25:37
منهجهم الاسلامي صحيح والله اعلم لاكن أتمنى يبتعدون عن السياسه
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76 - المااااضي
2017-09-10 21:23:36
الاخونج جماعه ارهابيه ..ولا يتعاطف معها الا الارهابي
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75 - وطني 🇸🇦حماه الله
2017-09-10 21:21:03
ياصبر الدولة عليه وعلى امثاله من المتلونين موعدك قرب أيها الذي اتيت تغرد خارج سرب وطن سلمان الحزم وولي عهده وشعبه
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74 - وما يتداول
2017-09-10 21:17:19
ان هناك زيارات على المجاهيم🤗
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73 - عوكل
2017-09-10 21:15:22
لا والله ياخشقجي منهج الاخوان هو الارهاب وانت واحد من منهم الله يسلط عليك
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72 - الدين
2017-09-10 21:11:02
هو الاسلام ولا يوجد شي غيره فما الاخوان سوى حزب سياسي يطغي على الشعوب المستضعفه
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71 - يا خليف
2017-09-10 21:09:36
على كلمك انه صادق اشوف رحل الى بلاد الغرب. الصادق لايهرب
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70 - بس هم
2017-09-10 21:07:58
تعليق مخالف
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69 - البلشتي
2017-09-10 21:06:52
تعليق مخالف
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68 - ابو عمر
2017-09-10 21:02:36
يا قوم لما تحاولون إقصاء الاخرين كل حر في ما يذهب له
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67 - خليف
2017-09-10 20:59:31
تعليق مخالف
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66 - مسلمون
2017-09-10 20:58:33
والاخونج ليس منهج ***
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65 - اعتقد
2017-09-10 20:57:42
فرنسا فيها ***
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64 - منصور
2017-09-10 20:55:50
كافيه تعليق على كلامه تعليقي اوسؤآلي وين خنبوقة مختفبي يبدوان الموضوع جايزله
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63 - نعم
2017-09-10 20:51:31
الاخوان حزب ارهابي
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62 - مواطن بن مواطن بن موطن
2017-09-10 20:50:37
تعليق مخالف
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61 - إخوان الشيطان يكفيهم تعاطف المجوس وهم وجهان لعملة واحدة
2017-09-10 20:47:21
والتعاون بينهم قائم, لتمزيق العالم العربي..
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60 - ابوسالم
2017-09-10 20:46:07
تعليق مخالف
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59 - المااااضي
2017-09-10 20:43:51
تعليق مخالف
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58 - سلمو
2017-09-10 20:41:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 -
2017-09-10 20:40:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - &
2017-09-10 20:39:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - امعصي
2017-09-10 20:38:07
لا ***
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54 - لا شك في جماعة الاخوان المسلمين
2017-09-10 20:38:04
*** الله يصلح الجميع
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53 -
2017-09-10 20:36:13
تعليق مخالف
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52 - &
2017-09-10 20:33:38
خذها مني انا والشرفاء الي ولائهم لوطنهم***
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51 -
2017-09-10 20:33:34
تعليق مخالف
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50 - أبو العز الدمشقي
2017-09-10 20:32:16
الإخوان المسلمون كاذبون ومجرمون ولا علاقة لهم بالدين همهم الوحيد الوصول للسلطة وبعدها فليعم الخراب والدليل عندما أستلموا الحكم بمصر لم يفعلوا شيئا سوى أكل الكباب بالبرلمان
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49 - sar-al-sa
2017-09-10 20:27:57
ومن سيكون مغفلا ويعتبر ان الوطن مجرد حفنه تراب اي لاقيمه لها اليس هذا كلام سيد قطب منظر الاخوان؟! ومن من الناس لاسيما المسلمين سيعتبر ان الاسلام منحصر في الاخوان فلايتزوج الاخاني الا اخوانيه اليسه هذا
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48 - محماس السادس عشر
2017-09-10 20:26:01
تعليق مخالف
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47 -
2017-09-10 20:22:03
يجب تربية كل خائن ترعرع من خيرات هذا البلد حتى إذا وصل لمراده انقلب على عقبيه و عض اليد التي أكرمته
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46 -
2017-09-10 20:19:27
هذا ***
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45 - محمد
2017-09-10 20:18:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 -
2017-09-10 20:16:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - هذا إخواني حتى النخاع
2017-09-10 20:13:35
ولسنا في حاجة لنفيه او تأكيده فتاريخه وافعاله ومقالاته تكفي.
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42 - فهد12
2017-09-10 20:13:25
الاخونج جماعة ارهابية ولا يتعاطف معهم او يؤيد احترامهم والتعاطف معهم اشد جرما اطالب حكومتنا الرشيد بالتدخل السريع لايقاف مثل هذا ومعاقبته عاااااجلا
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41 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 20:11:30
الله يسعدك يا "الراصد" صدقت جزاك الله كل خير
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40 - فهد12
2017-09-10 20:10:42
تعليق مخالف
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39 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 20:10:07
الرأي اللي فيه تكذيب بأن الاخونج مو ارهابيين وش تسميه دفاع عن بلادنا وبلادنا صنفتهم ارهابيين من عهد الملك عبدالله رحمه الله"كذلك هذا مايسمى رأي بأن تدافع عن أعدائنا الاخونجيين
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38 - منهج المسلم الصحيح, أن يكون مع جماعة المسلمين
2017-09-10 20:09:29
لا أن يخرج عن جماعتهم وأن يكون له جماعة..هذا خروج عن الجماعة..
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37 - فهد12
2017-09-10 20:08:29
تعليق مخالف
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36 - سلمان سالم
2017-09-10 20:07:03
هذا رأيه وتعلموا احترام الآراء وهو شدد على الاخلاص للدولة والبيعة للحكام أولا
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( عدد التعليقات 21,838 )
35 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 20:06:29
الصحيح ,,,,يجب التفريق,,,,بين قيادات الإخونج ,,,,بين الأتباع ,,,,المضحوك عليهم,,,,بأن هذه الجماعه جماعة تريد الإصلاح وهي جماعه تريد الإفساد,,,,وتتجلل الدين ,,,,بهدف الوصول للسلطه,,,,وتضحك علو البسطاء
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34 - الراصد
2017-09-10 20:05:14
دائما الاخوان المفلسين يتهمون اهل السنة بأنهم جامية ويسلكون كل مسلك يسلكه العلمانيين واليبراليين . الحمدلله انكشف المستور هاهو العلمانى يدافع عن الاخوان المفلسين جميعهم فى خندق واحد.
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33 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 20:04:30
من يتعاطف مع الاخونج مافيه شيء اسمه استحاله فيه قانون وضع ومافيه احد فوقه ومن يتعاطف ويغرد ويدافع عنهم سيحاكم
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32 -
2017-09-10 20:04:22
تعليق مخالف
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31 - طرقي
2017-09-10 20:03:46
الاستاذ الكاتب تاريخه معروف من اليام جبال كابل كلامه صحيح الاخوان موجودين حتى في قلبه .
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30 -
2017-09-10 20:02:42
الإخوان ليسوا جماعة الإخوان عصابة
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29 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 20:01:22
يوم حرب الخليج ذهبو من الاخونج للعراق قبل ليلة من الغزو وايدو صدام بحربه للخليج خونه تعرفهم اكثر عند الشده بأنهم مايظهرون ولايغردون مايدافعون عن وطنهم يهربون ويتعذرون
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28 -
2017-09-10 20:01:18
هذا ليه وزارة الداخلية ما يجرجرونه مع رقبته و يصير عبرة فيه. قانون لازم يطبق على الكبير قبل الصغير .لو كان مواطن عادي سواها تغريد كان من زمان
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27 - النابلسي
2017-09-10 20:01:01
انت صادق في كلامك؟
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26 - متابع
2017-09-10 20:00:19
تعليق مخالف
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25 - مشبب
2017-09-10 19:59:32
صبا خاشقحي ورب الكعبه
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24 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 19:58:48
اسمهم الاخونج الاخوان المسلمين وهذا يكفي بأنهم ارهابيين متحزبين وانهم بنظرهم هم فقط مسلمين ولماذا يضعون لهم حزب الحزب مايوضع إلا لهدف وهدفهم تفريق الشعب والتكفير والوصول للحكم
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23 - تروووك
2017-09-10 19:58:30
خاشقجي وانت ولاءك لمن لبلدك المملكه***
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22 -
2017-09-10 19:58:20
صدق المرحوم الملك عبدالله فكان دائما يقول ما أبغى أسمع هذا سلفي و هذا وهابي و هذا لبرالي و إخواني كلنا واحد . تبا لمن يقسم الناس فئات و لكن الخاين خاين و الإخوان خونة ليس لهم عهد و لا أمان
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21 - ابو ابراهيم
2017-09-10 19:58:15
تعليق مخالف
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20 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 19:55:57
بعد حكم الانتربول وشطب اسم الاخونجي القرضاوي من القاىمة السوداء عساكم فرحانين يا الاخونج ومافيكم اختناقو حسبي الله على كل اخونجي وداعمينهم ومؤيدينهم
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19 - راكاااان
2017-09-10 19:55:53
اعذروه يا احبتي ***
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18 - الراصد
2017-09-10 19:55:48
منهجهم منهج كل خارجى ***
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17 -
2017-09-10 19:54:37
لو كان ولاؤهم لوطنهم كما تقول فلماذا سارعت الجماعة الأساسية بمصر عندما تولوا السلطة للتعامل مع أعدائهم الإيرانيين و لماذا سربوا أسرار خطيرة تعود بالضرر على أمن الدولة . ولاؤهم للجماعة و ليس للبلد
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16 - راكاااان
2017-09-10 19:54:22
والله كذبت لأنهم في البطاقه فقط مسلمون ولكن افعالهم غير المسلمون كلها غدر وخسه وخيانه واصوليين وهم ممن يقولون مالا يفعلون ولكن يبدو انك لم تستطع الصبر بالبوح بمافي سريرتك السوداء ونكشف المستور ياعبده
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15 - النرويجي
2017-09-10 19:54:21
المسلم فى فسحة من دينه مالم يمس دما حراما فلا تكن سبب في فتنة او سفك دم حرام اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ...
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14 - النرويجي
2017-09-10 19:53:01
المضحك والمبكي في نفس الوقت في هذا الزمان ان هناك ناس شغلهم الشاغل الوحيد هو تصنيف الناس ووضعهم في هذه الخانات الحزبية و المذهبية والإفتاء بجواز سفك دمهم المسلم فى فسحة من دينه مالم يمس دما حراما
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13 - عباس
2017-09-10 19:52:23
لا شك عندي ان الاخوان احد الفرق 73 ولا شك عندي ان الاخوان أسلامهم مايع كصلصال يتشكل على حسب هواهم وحسب حبهم وكرههم وخاصة أخوان مصر .
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12 - مشاكل
2017-09-10 19:51:40
نحن مسلمين وكفي علي منهج محمد صلوات وربي وسلامه عليه وصحابته الابرار وال بيته الاطهار لا نعرف تيارات ولا احزاب ولا جماعات مسلميين وكفي
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11 -
2017-09-10 19:51:24
إذا كانوا يعتزون بدينهم ووطنهم وليس في فكرهم تأسيس دولة خلافة إسلامية تشمل الدول المسلمة وتمتد لقارات وإذا كانوا لا يتبعون الجماعة التي أساسها مصر و يدينون بالولاء للدولة فهؤلا مسلمون بحق وليسوا اخوان
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10 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 19:51:10
فيه قانون بالسعودية بأن من يدافع عن الارهابيين سيحاكم ويجب محاكمة كل من يثير البلبله ويدافع عن الارهابيين اهل الثورات والفتن والتكفير كمن شاب ذهب لداعش بسبب تحريضهم وكم من شخص فجر ببلادنا وقتل قريبه!
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9 - زهراوي
2017-09-10 19:49:10
يلمع الاخوان بعد ما انفظحو وكرههم الناس
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8 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 19:48:16
نعرف بأن من يحب شيء ينتمي له ويدافع عنه واذا لم ينتمي وفي شك يلزم الصمت مايدافع عنهم
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7 - غيمووووووو
2017-09-10 19:46:08
بعدين اذا فيه انسان فاهم ويعرف لإسلام يعرف أنه دين واحد ونزل ع الرسول الكريم. ...ولايسوي تفرقه وتسميه و تمهيد للنشقاق المستقبل عن الحقيقه بحجة اني فاهم العاقل يعرف وش يقول .والفلوس حلوه روح انبسط خاشق
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6 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 19:46:06
فيه معلومات بأن فيه بالسعودية 5 تنظيمات سرية وهذا كلام ضيوف ومنشقين عن الاخونج مو من عندنا هالكلام يعني تبي تصير اعلم منهم!
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5 - متأمل
2017-09-10 19:44:22
ذاب الثلج وبان المرج .. يا خرابك يا نبيلة بنت نبيل .***
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4 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 19:44:10
عرفنا سبب اختناقك 😂هذه الحرية اللي تطالب فيها لتكتب ماتريد وتدافع عن الاخونج يعني ماتصدق شيوخنا ودولتنا في الاخونج وخطرهم!!!
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3 - غيمووووووو
2017-09-10 19:38:48
خاشقجي والله ودي اشوف مخك انت وش تبي ؟ معك فلوس رح انبسط ***
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2 - 123
2017-09-10 19:31:46
بوس الواو خل الواو يصح لما بست الواو صار الواو احس
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1 - ع الشمري
2017-09-10 19:31:41
كلامه صحيح
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آخر تعليق
بواسطة : جحلط

طيب ايش العجيب في الامر...
بواسطة :

الاخوانجيه يضحكون علي بنات المسلمين في البدايه وفي النهايه تتضح قلوبهم الحاقده و...
بواسطة : زائر

احنا كذا نأكل ونرمي والحرمه ترتب ورانا😂👍🏼...
بواسطة :

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