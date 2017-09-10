خاشقجي: من الاستحالة منع التعاطف مع الإخوان لأن منهجهم منهج كل مسلم!

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صحيفة المرصد : قال الكاتب جمال خاشقجي، أن (الاخوان المسلمون) حركة مجتمعية تشاركية تحترم النظام القائم ، مشيراً إلى أن المنتمون لهذا التنظيم في السعودية والخليج والمغرب لا يبايعوا أحد حتى من بينهم لأن في عنقهم بيعة لـ«ملك أو أمير البلاد» ، ولا علاقة تنظيمية لهم بأحد خارج الوطن .

ونفى خاشقجي ، أن يكون قد انضم للتنظيم لأن ذلك يخالف القرار الذي أصدرته الحكومة بحظر الانتماء للجماعة .

وآثار خاشقجي الجدل برده على استفسار أحد متابعيه في موقع التدوين المصغر “تويتر” عندما سأله عن حقيقة انتماءه للتنظيم ، ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» .

وتدخل مغرد آخر يدعى (مساعد) وطلب من خاشقجي توضيح موقفه من الجماعة بعد أن حظرتها الدولة، خاصة وأن وصف فكرهم بالنبيل ليجيب على السؤال الصعب قائلاً« (ومالدولة يا مساعد ؟ انهم رجال ، هذا رأيهم اليوم ربما يختلف غدا ، لهم على الا انضم للإخوان فأخالف نص القرار ، اما الأفكار فهي طيور حرة .).

وشدد الكاتب المقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية استحالة منع تأييد منهج الإخوان والتعاطف معهم ، لأن منهجهم هو منهج كل مسلم وكل حركة إحيائية، مضيفاً في رده على السائل « إذ لا ينفردون بقول أو فقه أو عبادة عما أنت عليه، عش حريتك يا مساعد.».

واعتبر خاشقجي وضع يوسف القرضاوي في قائمة الإرهاب، بأنها حالة مؤقتة ستتغير بتغير الظروف السياسية المحيطة بالمملكة، مشيراً إلى أنه لم يفتي ضد السعودية وكان محل تكريم وكتبه خدمت الكثير من طلبة العلم .

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من زمان ، اجد ان كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو ان الاخوان فكرهم نبيل . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧

غير صحيح ، فكرهم وكتبهم موجودة ، ابحث في جوجل وستجد ، هذا القول منتحل ، يؤمنون بالوطن ويبذلون له ويتطلعون الى الأمة وهذا حال كل مسلم . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧

اخوان الخليج والسعودية والمغرب لا يبايعوا احد حتى من بينهم لأن في عنقهم بيعة لملك او أمير البلاد ، ولا علاقة تنظيمية لهم بأحد خارج الوطن . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧