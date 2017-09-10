خاشقجي: من الاستحالة منع التعاطف مع الإخوان لأن منهجهم منهج كل مسلم!
صحيفة المرصد : قال الكاتب جمال خاشقجي، أن (الاخوان المسلمون) حركة مجتمعية تشاركية تحترم النظام القائم ، مشيراً إلى أن المنتمون لهذا التنظيم في السعودية والخليج والمغرب لا يبايعوا أحد حتى من بينهم لأن في عنقهم بيعة لـ«ملك أو أمير البلاد» ، ولا علاقة تنظيمية لهم بأحد خارج الوطن .
ونفى خاشقجي ، أن يكون قد انضم للتنظيم لأن ذلك يخالف القرار الذي أصدرته الحكومة بحظر الانتماء للجماعة .
وآثار خاشقجي الجدل برده على استفسار أحد متابعيه في موقع التدوين المصغر “تويتر” عندما سأله عن حقيقة انتماءه للتنظيم ، ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» .
وتدخل مغرد آخر يدعى (مساعد) وطلب من خاشقجي توضيح موقفه من الجماعة بعد أن حظرتها الدولة، خاصة وأن وصف فكرهم بالنبيل ليجيب على السؤال الصعب قائلاً« (ومالدولة يا مساعد ؟ انهم رجال ، هذا رأيهم اليوم ربما يختلف غدا ، لهم على الا انضم للإخوان فأخالف نص القرار ، اما الأفكار فهي طيور حرة .).
وشدد الكاتب المقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية استحالة منع تأييد منهج الإخوان والتعاطف معهم ، لأن منهجهم هو منهج كل مسلم وكل حركة إحيائية، مضيفاً في رده على السائل « إذ لا ينفردون بقول أو فقه أو عبادة عما أنت عليه، عش حريتك يا مساعد.».
واعتبر خاشقجي وضع يوسف القرضاوي في قائمة الإرهاب، بأنها حالة مؤقتة ستتغير بتغير الظروف السياسية المحيطة بالمملكة، مشيراً إلى أنه لم يفتي ضد السعودية وكان محل تكريم وكتبه خدمت الكثير من طلبة العلم .
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من زمان ، اجد ان كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو ان الاخوان فكرهم نبيل .
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧
غير صحيح ، فكرهم وكتبهم موجودة ، ابحث في جوجل وستجد ، هذا القول منتحل ، يؤمنون بالوطن ويبذلون له ويتطلعون الى الأمة وهذا حال كل مسلم .
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧
اخوان الخليج والسعودية والمغرب لا يبايعوا احد حتى من بينهم لأن في عنقهم بيعة لملك او أمير البلاد ، ولا علاقة تنظيمية لهم بأحد خارج الوطن .
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
هذا رأيك و حقك ان تحتفظ به، ولكن ثمة اخرين يؤيدون الاخوان ولو جرت انتخابات حرة بأي بلد عربي سيعطونهم أصواتهم، أليس الأفضل ان يتعايش الطرفين.
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» كل الشعوب العربيه تعتز بدينها ووطانها يبدو اخوان
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المضحك قوله ان الاخونج في اعناقهم بيعة لولي الامر وهم لايحترمون السلام الملكي هم يحرمون النشيد الوطني هم يتهكمون على ولي الامر ويحرضوا على الخروج عليه (تناسى)الكاتب ان جماعته لاعهدلهم ولاذمة ولادين
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سبحان اللة ماهضمتة جمال خاشقجي شكلة نصاب ويقول انة اخواني انا فاتح محل خبز تميس ياريت يجي يشتغل عندي خباز لانها شغلتة
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ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» . مقال اختصر الف ميل بخطوه كم انت داهيه
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للاسف ياخشقجي ماذكرت هو السبب الحقيقي الذي جعل الاخوان مكروه «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» .
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من سمح لك بالعودة للكتابة عليه تصحيح خطأه عاجلا ومثل هذا المجاهر بعصيان ولي الامر وتعاليم الحكومة وفقها الله موقعه الحقيقي السجن
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رد الكاتب «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» . مردغت كبد الحقيقه ياخشقجي
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للأسف هذا الكلام لايقول به إلا جاهل بالجماعة واسأل من عاشوها ثم تابوا وتركوها للأسف الشديد الناس في هذا الزمن يكتبون عما يعرفونه ومن لايعرفون! !!!
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تقبض ملايين مثل الاخوانجيه ربعك وتجي تبغى تقنعنا بمنهجهم غصب يابن الحلال الناس ماهي مقنعه فيك خل الاخوان وانت بوق لهم تنبح بكل مكان الاخوان الاخوان
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سيلحق العودة بحول الله وقوته اذا كان متواجدآ داخل الأراضي السعودية.
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منهجهم فاسد وأهدافهم الوصول ل السلطه ولو على دماء وأشلاء المسلمين وفساد البلاد والعباد، نسخه من فكر الفرس المجوس. الكذب واللعب على وتر الدين وهم منظمات سياسيه بأدولوجيه فاسده وفكر هدام لمقدرات الشعوب
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قناة الجزيرة منهجك بعد فشل قناة العرب والتي وضحت اخونجيتها!
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نسي الكاتب ان تصنيفات الدول العربيه لاقيمه لها عند الغرب والدليل امريكا واوربا ازالو اسماء قيادات من الانتربول طالبت الدول العربية بجلبهم بدعوه الارهاب
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ياواد يابخبخ الدولة ماتمزح
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التسامح والحوار أحد مبادئ الإسلام وللأسف تستخدمها دول الغرب كافه مع بعضهم البعض وفي مصر لم يستخدم هذا الإسلوب الراقي لذلك زادت المشاكل والتدهور الإقتصادي وزادت الشحناء والفتن.
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يفجر في السياح في مصر من سنوات مضت وللحين لانهم يمولون القاعدة وداعش وهذا ما يحصل في سينا
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لحظة ... لحظة ... لحظة راح اختصر الكلام : هناك حملة شراء ذمم و دفع عمولات لبعض اصحاب الحسابات التي يعتقد القطريون انها مؤثرة .. صاحبنا خاشقجي باع نفسه ههههه . قصدهم زعزعة الثقة في الحكام .
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الكاتب جاب الجمل بما حمل وقال الحقيقه التي جعلت الاخوان ارهابيون بعيون الفاسدين
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ايهيب ياوجهه
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تفجير وقتل وفي مصر على عقود مضت والحين يبون يعملون انفسهم طاهرين نظيفين. الا انهم فكر ارهابي مرفوض بتاً 👊
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قل لمنتقديك ياخشقجي لماذا اوربا وامريكا والغرب بشكل كامل لم يضع الاخوان او يصنفهم منظمه ارهابيه
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الإقصاء وإلصاق التهم في الأبرياء وتشوية السمعة عامل من عوامل تدهور الأمم والصحيح إحترام فكر الشخص وتقديره لإنسانيته والحوار عند الإختلاف ولكن ليس بالقتل والسجن والإهانة والإبعاد والشتم والقهر .
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فعلا الاخوان لم نسمع عنهم فجرو او دعو للقتل مشكلتهم الوحيده انهم انهم مؤهلين للقياده الشعوب العربية وهاذا ماعجبهم ارهابيون بعيون المنافسين اما في اوربا فهم معروفين لم احد يضعهم على قوائم الارهاب
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أنباء شبه مؤكدة عن اعتقال الداعية السعودي سلمان العودة .
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يجب القبض على من يمدحون الاخونج
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المعلومات التي لدى المواطن المصري والعربي عامة عن الإخوان المسلمين معلومات مصدرها الإعلام والإعلام حسب المصلحة فاعطى معلومات مغلوطة والناس صدقت ...لكن بعد إسقاط حزب الأخوان المسلمين في مصر تدهور مصر.
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المعلومات التي لدى المواطن المصري والعربي عامة عن الإخوان المسلمين معلومات مصدرها الإعلام والإعلام حسب المصلحة فاعطى معلومات مغلوطة والناس صدقت ...لكن بعد إسقاط حزب الأخوان المسلمين في مصر تدهور مصر.
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ليس هناك جماعة اخوان كلنا اخوان في دين الله وشرعه ووالله ما جانا البلاء والفتن والمكاءد الا من الروافض الصفويين ولكنه الاعلام القذر ودور الدحلانيين في الامارات واحمدشفيق الذين نصبوا المكائد والفتن
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تعلمنا إن الظلم حرام على الكافر والبهائم والبيئة ...فما بالكم بمسلمين يقولون لا إله إلا الله. الإخوان أغلبهم علماء ورجال فكر ورجال اعمال ويحترمون النظام وليس لكن ما لحق بهم في مصر ظلم غير عادي .
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المفروض يتم القبض عليه والتحقيق معه بتهمة التحريض وترويج أفكار الاٍرهاب
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خليك مع قلم الحقيقه تربح 😙
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ذكر الكاتب أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل فعلا خاشقجي خلصت مؤلفات بسطرين لله درك غصت باعماق الحقيقه وجيت بها
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هذا مجاهر بالقتل وتفجير المساجد دام انه مؤيد لفكر الاخونج
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خليك مع قلم الحقيقه مانت الرابح 😙
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ديكتاترية تحت اسم الاسلام البريئ. منظومة مثل منهج الفقيه الاعلى والمقتبس من الاخونج👊
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الحين المسلم منهجه ينحر العالم /// اجل تعال أذبحك دامك مؤمن بالقتل وسفك الدماء /// هذا اللي أخذناه من التجنيس وخاصة اهل أفغانستان الشقيق
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المعلومات التي لدى المواطن المصري والعربي عامة عن الإخوان المسلمين معلومات مصدرها الإعلام والإعلام حسب المصلحة فاعطى معلومات مغلوطة والناس صدقت ...لكن بعد إسقاط حزب الأخوان المسلمين في مصر تدهور مصر.
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طيب ياخاشقجي خل تغريداتك تنفعك بأي بأي نراك فيما بعد
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لا تقارنون تركيا باخون مصر. تركيا شعب يختلف وما الاخوان الا انهم حصلوا البيئة الصالحة. اما اخوان مصر خربوها من اولها وكلهم فاشلين. وكذلك تركيا ستفشل بعد التليس بالذيموقراطية ثم الديكتاتورية تطغى البلد
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تحيه للكاتب خاشقجي فعلا ليت عندنا بالوطن العربي امثالك كثير كان اوطاننا تنافس الغرب بالتقدم الصناعي والعلمي كاتب نسف اجابه المنافقين
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وش رايك بالمقاطعة القطرية وما تفعله
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لو ترك الإخوان يحكمون مصر لأرتقت مصر للأفضل ولكن لم يتم التعاون معهم أثناء الحكم ثم أسقطوا ولم يربح أحد بعد ذلك لأن فيه مظلومين قتلوا وسجنوا وأيتام وثكالى وأرامل والله يسمع الدعاء ويرى الحال .
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يقال اثنين والثالث بالطريق ان شاء الله.
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ليتك لم تعد للكتابه انت مثل الذي سكت دهرا و الخ قال تعاطف مع من مع متشددين ومتخلفين وارهابيين ورويبضه
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واللي يدعون الناس الى الوقوف ضد حكوماتهم ماذا يكونون 🤔
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تم كفش واحد منهم
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محد قال انهم غير مسلمين لكن تفكيرهم يرى الاخرين غير ذلك
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داعش اللي من الاخونج بسوريا شخص شرب دخان فجلدوه ومن متى والمدخن يجلد بل تدعوه بالحسنى هذا لو كنتم اصلا تطبقون الشرع! وبنفس الوقت يقتلون المسلمين ويكفرونهم وعندهم سبايا
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يجب ان لا يسمع له لان ولائه خارجه!
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حقيقة واقعية ولكنها مرّة بعد إن تم إسقاط الإخوان تدهورت مصر أكثر وخطر المجاعة قارب ، حتى اليهود والنصارى أقشعرت جلودهم مما يحدث للإخوان في مصر وأضطرت إمريكا توقفت دعم الحكومة المصرية .
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منهجهم الاسلامي صحيح والله اعلم لاكن أتمنى يبتعدون عن السياسه
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الاخونج جماعه ارهابيه ..ولا يتعاطف معها الا الارهابي
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ياصبر الدولة عليه وعلى امثاله من المتلونين موعدك قرب أيها الذي اتيت تغرد خارج سرب وطن سلمان الحزم وولي عهده وشعبه
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ان هناك زيارات على المجاهيم🤗
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لا والله ياخشقجي منهج الاخوان هو الارهاب وانت واحد من منهم الله يسلط عليك
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هو الاسلام ولا يوجد شي غيره فما الاخوان سوى حزب سياسي يطغي على الشعوب المستضعفه
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على كلمك انه صادق اشوف رحل الى بلاد الغرب. الصادق لايهرب
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يا قوم لما تحاولون إقصاء الاخرين كل حر في ما يذهب له
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والاخونج ليس منهج ***
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فرنسا فيها ***
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كافيه تعليق على كلامه تعليقي اوسؤآلي وين خنبوقة مختفبي يبدوان الموضوع جايزله
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الاخوان حزب ارهابي
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والتعاون بينهم قائم, لتمزيق العالم العربي..
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لا ***
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*** الله يصلح الجميع
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خذها مني انا والشرفاء الي ولائهم لوطنهم***
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الإخوان المسلمون كاذبون ومجرمون ولا علاقة لهم بالدين همهم الوحيد الوصول للسلطة وبعدها فليعم الخراب والدليل عندما أستلموا الحكم بمصر لم يفعلوا شيئا سوى أكل الكباب بالبرلمان
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ومن سيكون مغفلا ويعتبر ان الوطن مجرد حفنه تراب اي لاقيمه لها اليس هذا كلام سيد قطب منظر الاخوان؟! ومن من الناس لاسيما المسلمين سيعتبر ان الاسلام منحصر في الاخوان فلايتزوج الاخاني الا اخوانيه اليسه هذا
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يجب تربية كل خائن ترعرع من خيرات هذا البلد حتى إذا وصل لمراده انقلب على عقبيه و عض اليد التي أكرمته
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هذا ***
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ولسنا في حاجة لنفيه او تأكيده فتاريخه وافعاله ومقالاته تكفي.
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الاخونج جماعة ارهابية ولا يتعاطف معهم او يؤيد احترامهم والتعاطف معهم اشد جرما اطالب حكومتنا الرشيد بالتدخل السريع لايقاف مثل هذا ومعاقبته عاااااجلا
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الله يسعدك يا "الراصد" صدقت جزاك الله كل خير
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الرأي اللي فيه تكذيب بأن الاخونج مو ارهابيين وش تسميه دفاع عن بلادنا وبلادنا صنفتهم ارهابيين من عهد الملك عبدالله رحمه الله"كذلك هذا مايسمى رأي بأن تدافع عن أعدائنا الاخونجيين
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لا أن يخرج عن جماعتهم وأن يكون له جماعة..هذا خروج عن الجماعة..
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هذا رأيه وتعلموا احترام الآراء وهو شدد على الاخلاص للدولة والبيعة للحكام أولا
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الصحيح ,,,,يجب التفريق,,,,بين قيادات الإخونج ,,,,بين الأتباع ,,,,المضحوك عليهم,,,,بأن هذه الجماعه جماعة تريد الإصلاح وهي جماعه تريد الإفساد,,,,وتتجلل الدين ,,,,بهدف الوصول للسلطه,,,,وتضحك علو البسطاء
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دائما الاخوان المفلسين يتهمون اهل السنة بأنهم جامية ويسلكون كل مسلك يسلكه العلمانيين واليبراليين . الحمدلله انكشف المستور هاهو العلمانى يدافع عن الاخوان المفلسين جميعهم فى خندق واحد.
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من يتعاطف مع الاخونج مافيه شيء اسمه استحاله فيه قانون وضع ومافيه احد فوقه ومن يتعاطف ويغرد ويدافع عنهم سيحاكم
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الاستاذ الكاتب تاريخه معروف من اليام جبال كابل كلامه صحيح الاخوان موجودين حتى في قلبه .
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الإخوان ليسوا جماعة الإخوان عصابة
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يوم حرب الخليج ذهبو من الاخونج للعراق قبل ليلة من الغزو وايدو صدام بحربه للخليج خونه تعرفهم اكثر عند الشده بأنهم مايظهرون ولايغردون مايدافعون عن وطنهم يهربون ويتعذرون
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هذا ليه وزارة الداخلية ما يجرجرونه مع رقبته و يصير عبرة فيه. قانون لازم يطبق على الكبير قبل الصغير .لو كان مواطن عادي سواها تغريد كان من زمان
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انت صادق في كلامك؟
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صبا خاشقحي ورب الكعبه
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اسمهم الاخونج الاخوان المسلمين وهذا يكفي بأنهم ارهابيين متحزبين وانهم بنظرهم هم فقط مسلمين ولماذا يضعون لهم حزب الحزب مايوضع إلا لهدف وهدفهم تفريق الشعب والتكفير والوصول للحكم
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خاشقجي وانت ولاءك لمن لبلدك المملكه***
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صدق المرحوم الملك عبدالله فكان دائما يقول ما أبغى أسمع هذا سلفي و هذا وهابي و هذا لبرالي و إخواني كلنا واحد . تبا لمن يقسم الناس فئات و لكن الخاين خاين و الإخوان خونة ليس لهم عهد و لا أمان
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بعد حكم الانتربول وشطب اسم الاخونجي القرضاوي من القاىمة السوداء عساكم فرحانين يا الاخونج ومافيكم اختناقو حسبي الله على كل اخونجي وداعمينهم ومؤيدينهم
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اعذروه يا احبتي ***
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منهجهم منهج كل خارجى ***
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لو كان ولاؤهم لوطنهم كما تقول فلماذا سارعت الجماعة الأساسية بمصر عندما تولوا السلطة للتعامل مع أعدائهم الإيرانيين و لماذا سربوا أسرار خطيرة تعود بالضرر على أمن الدولة . ولاؤهم للجماعة و ليس للبلد
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والله كذبت لأنهم في البطاقه فقط مسلمون ولكن افعالهم غير المسلمون كلها غدر وخسه وخيانه واصوليين وهم ممن يقولون مالا يفعلون ولكن يبدو انك لم تستطع الصبر بالبوح بمافي سريرتك السوداء ونكشف المستور ياعبده
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المسلم فى فسحة من دينه مالم يمس دما حراما فلا تكن سبب في فتنة او سفك دم حرام اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ...
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المضحك والمبكي في نفس الوقت في هذا الزمان ان هناك ناس شغلهم الشاغل الوحيد هو تصنيف الناس ووضعهم في هذه الخانات الحزبية و المذهبية والإفتاء بجواز سفك دمهم المسلم فى فسحة من دينه مالم يمس دما حراما
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لا شك عندي ان الاخوان احد الفرق 73 ولا شك عندي ان الاخوان أسلامهم مايع كصلصال يتشكل على حسب هواهم وحسب حبهم وكرههم وخاصة أخوان مصر .
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نحن مسلمين وكفي علي منهج محمد صلوات وربي وسلامه عليه وصحابته الابرار وال بيته الاطهار لا نعرف تيارات ولا احزاب ولا جماعات مسلميين وكفي
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إذا كانوا يعتزون بدينهم ووطنهم وليس في فكرهم تأسيس دولة خلافة إسلامية تشمل الدول المسلمة وتمتد لقارات وإذا كانوا لا يتبعون الجماعة التي أساسها مصر و يدينون بالولاء للدولة فهؤلا مسلمون بحق وليسوا اخوان
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فيه قانون بالسعودية بأن من يدافع عن الارهابيين سيحاكم ويجب محاكمة كل من يثير البلبله ويدافع عن الارهابيين اهل الثورات والفتن والتكفير كمن شاب ذهب لداعش بسبب تحريضهم وكم من شخص فجر ببلادنا وقتل قريبه!
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يلمع الاخوان بعد ما انفظحو وكرههم الناس
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نعرف بأن من يحب شيء ينتمي له ويدافع عنه واذا لم ينتمي وفي شك يلزم الصمت مايدافع عنهم
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بعدين اذا فيه انسان فاهم ويعرف لإسلام يعرف أنه دين واحد ونزل ع الرسول الكريم. ...ولايسوي تفرقه وتسميه و تمهيد للنشقاق المستقبل عن الحقيقه بحجة اني فاهم العاقل يعرف وش يقول .والفلوس حلوه روح انبسط خاشق
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فيه معلومات بأن فيه بالسعودية 5 تنظيمات سرية وهذا كلام ضيوف ومنشقين عن الاخونج مو من عندنا هالكلام يعني تبي تصير اعلم منهم!
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ذاب الثلج وبان المرج .. يا خرابك يا نبيلة بنت نبيل .***
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عرفنا سبب اختناقك 😂هذه الحرية اللي تطالب فيها لتكتب ماتريد وتدافع عن الاخونج يعني ماتصدق شيوخنا ودولتنا في الاخونج وخطرهم!!!
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خاشقجي والله ودي اشوف مخك انت وش تبي ؟ معك فلوس رح انبسط ***
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بوس الواو خل الواو يصح لما بست الواو صار الواو احس
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كلامه صحيح
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