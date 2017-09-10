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استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!
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المرصد 76 4٬202 3 ساعات

صحيفة المرصد: استطاع وافد أن يخدع مواطنة إماراتية بعد أن أوهمها بحبه لها واستولى على أموالها ومدخراتها دون أن يتبادر الشك إلى ذهنها عن حقيقة نواياه لينتهي بها الأمر خلف القضبان.

التقدم في العمر

” التقدم في العمر, حديث الناس, نظرات أعينهم , الرغبة في الاستقرار ” عوامل عدة جعلت ” فاطمة” التي بلغت 40 عاماً دون أن تتزوج إنسانه تسلل الضعف إلى وجدانها وسيطرت الرغبة في الزواج من أجل الاستقرار على عقلها دون أن تهتم بمعرفة التفاصيل عمن سترتبط به لتقع في النهاية ضحية لوافد استغل وسامته في التقرب منها حتى وافقت على الزواج ثم استولى على أموالها ومدخراتها لتخسر كل شئ وتقضى 3 سنوات من عمرها خلف القضبان.
وتفصيلاً ” ألتقى الشاب الوسيم المواطنة الأربعينية في إحدى المناسبات العامة التي كانت مدعوة إليها، وتقابلا مرات عدة، وفي كل مرة يزداد تعلقها به وبوسامته، خاصة أنها وجدت من جانبه قبولًا وذات مرة اتفقا على اللقاء سويًا في أحد المطاعم مساء، وعلى ضوء الشموع حضرت فاطمة مرتدية أفضل ما عندها من ملابس وأكسسوارات غالية الثمن، ورائحة العطر تملأ المكان، وإذا بها تجده أوسم من أي يوم مضى، تحدثا في أمور عدة، إلى أن فاتحها في رغبته بالارتباط بها، على الرغم من فارق العمر بينهما، مؤكدًا أن الأمر لا يعني له شيئًا، لم تصدّق نفسها في تلك اللحظة، ووافقت على الفور، ودون أدنى تردد أو تفكير، ولم تسأله عن طبيعة عمله أو أصله أو نسبه، واكتفت بالمعلومات القليلة التي عرفتها منه، دون التأكد من صحتها.وفقاً لـ صحيفة ” البيان” .
تنفيذ الخطة الشريرة
بدأ العاشق المزعوم استكمال خطته، وطلب من فاطمة أن تمهله وقتًا إلى أن يحصل على مبلغ كبير نتيجة صفقة تجارية بملايين الدراهم، وطالت المدة، وتعددت اللقاءات، إلى أن طلبت منه التكفل بمصاريف الزواج بدلًا منه إلى أن يحصل على المال، وحاول إظهار عدم الموافقة في البداية، ومع إلحاح بسيط جدًا منها، وافق، وطلب منها أن يكون الزواج سرًا في المرحلة الأولى، وبدأت سلسلة التنازلات، وأتمت زواجها دون حفل زفاف.
وبعد أيام قليلة من الزواج، تغيرت طباع الزوج وعبر عن حزنه بسبب خسارته كل رأسماله في الصفقة الوهمية التي كان يوهمها أنها حقيقية، حاولت التخفيف عنه، ووعدته أنها لن تتركه، وأن كلّ ما تملك تحت أمره فطلب منها نصف مليون درهم لكي يعوض خسارته في صفقة أخرى مضمونة، كما ادعى، لم تجد وسيلة لإرضائه في أول أيام الزواج سوى الموافقة، وسحبت كل رصيد سنوات عمرها من البنك وأعطته إياه.
السعادة لحظات
أخبر الزوج المواطنة المخدوعة بأنه حجز لهما في أحد الفنادق لقضاء شهر العسل، وكانت من أجمل لحظات حياتها، والتي تخللها طلبات مالية جديدة من الزوج، واستجابة سريعة من الزوجة المخدوعة، وصلت لحد شراء سيارة فارهة له في عيد ميلاده، وارتفع سقف الطلبات في وقت قصير، وصل إلى إقناع الزوجة بالاقتراض من البنك على راتبها، وذلك لشراء فيلا.
نهاية مؤلمة
بعد استيلاء الزوج الوسيم على أموال ومدخرات زوجته المخدوعة بالإضافة إلى ما اقترضته من البنك وقام بتحويل جميع الأموال إلى الخارج وجدت نفسها تواجه عقوبة بالسجن 3 سنوات في قضايا مالية عدة.
وتبين أن الزوج الوسيم متزوج في موطنه، ولديه 3 أبناء، وأنه اعتاد اصطياد النساء بالأسلوب نفسه، ولم يتراجع لحظة في تطليقها وإرسال الأوراق إلى السجن، وضاعت كلّ أحلامها .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

76 -
2017-09-10 22:25:51
الاخوانجيه يضحكون علي بنات المسلمين في البدايه وفي النهايه تتضح قلوبهم الحاقده والبغيضه هم سبب فساد كل شي في الحياة.
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75 - ظامي اليل
2017-09-10 22:22:57
ياكثر الحريم اللي يتخرفن.
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74 - إستشاري صح
2017-09-10 22:22:55
هذا من العقوبات العاجلة إذا قامت المرأة تلعب بشرفها وتزوج نفسها بل وتضحك على نفسها ...النتيجة كما سمعتم ...شيء محزن للغاية.
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73 - بريال عيش حب
2017-09-10 22:21:10
ههههههههههه لا تعليق
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72 - ابوعبدالملك
2017-09-10 22:19:17
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لايخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ) ... قابلتيه وانت متزينه ! وبدون محرم ! وو... كم من الخرام وقعتي فيه ؟؟؟ قد يكون ما أصابك عقوبة من الله
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71 - دان دون
2017-09-10 22:09:48
هذا الصنف من البشر اللي يستحق ان يعلق مع اذنه قدام خلقه الله لين يموت وبعدين الوسامه ياعزيزتي ليست كل شي الرجل هو بافعاله ومواقفه وهو المحترم الخلوق المقدر العطوف الكريم الامين الصادق المضحي
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70 - ابو فهد
2017-09-10 22:07:24
معليش وشلون تجلسين مع رجال اجنبي ماهو محرم لك وتتواعدبن معه ؟ هذي نتيجة اللي يتساهل في المحرمات .
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69 - صومالي وافتخر
2017-09-10 22:03:23
اقسم بالله الاسكربت ينفع مسلسل في رمضان بطولة شجون والكوري (وان هو تشونغ) من انتاج تلفزيون دبي .. حرام عليكم كفاية تأجيج على الاجانب والعنصرية ليش التعميم ترى من المواطن والاجنبي في منهم الزين والشين
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68 - هنطش
2017-09-10 21:58:08
(استغل خباثته )
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67 - مرّكز
2017-09-10 21:56:46
هو سوّف معاك في شيء كنت ترغبين فيه وهو الزواج طيب أنتِ ما حاولتي تسوفين معاه في شيء كان يرغب فيه وهو المال، حتى تتأكدين من مصدقيته، الجمال والوسامة فخ يصعب على الكثير النجاة منهما إلا على من أعمل عقله
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66 - shroog dammam
2017-09-10 21:47:00
حسبي الله ونعم الوكيل
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65 - بنت الوطن
2017-09-10 21:46:55
للأسف كثير من هؤلاء الازواج عندنا من يوم ما يتزوج بموظفة ينسى تماما انه القوام ويختلق المشاكل ويطلب سيارة ويطلب شراء بيت باسمه والاذهاء من ذلك يسكن أهله معه في الفلة وأذا اعترضت كان لها الطلاق وطردها
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64 - ●●●●●
2017-09-10 21:35:50
ما بني على باطل فهوا باطل
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63 - مراقب
2017-09-10 21:30:01
الاشكال هذي تجي مندون زواج وتاخذ كل ماعنده بس هو غبي كبرها وصله زواج وليه 3-سنوات المفروض مؤبد ادور الوسيم اجل
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62 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 21:23:07
بتجنن بجد لما بسمع عاطل هنا مشاريع إستثمارية كتيرانت ابن البلد احق مني ومن اي وافد بيجي من آخر الدنيا ويشتغل الموضوع تخيط وتدبير عقول في لبنان شعارات في الشارع الشغل لابن البلد في وش السورين اللاجئين
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61 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-10 21:22:13
الاشكال هذي تجي مندون زواج وتاخذ كل ماعنده بس هو غبي كبرها وصله زواج وليه 3-سنوات المفروض مؤبد ادور الوسيم اجل
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60 - مراقب
2017-09-10 21:18:19
وأنا وعد ربك لقريب
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59 - مراقب
2017-09-10 21:17:08
رح شوتها هي وعيالها وحرر أبوي منهم وخلي أبوي بلحاله لين هو يجيني ويرجعنا للبيت أنا وأخواني وأمي بعد هذا إذا رجعنا معه بشرط يوافق على شروطي أنا وأمي👍
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58 -
2017-09-10 21:16:40
الاخوانجي الأعين قصف شبابها قصف الله عمره
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57 - Smile
2017-09-10 21:14:16
بالله احد يوثق في الأجانب وخصوصا الوافدين العرب اذا احنا الرجال مانثق فيهم فمابالك بالنساء متى يجي يوم ونشوف ارضنا خاليه منهم ملينا من جرايمهم
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56 - مراقب
2017-09-10 21:14:03
الوعد قريب بأذن الله وتشوفون
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55 - الوفاء صعب
2017-09-10 21:09:48
تعليق مخالف
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54 - مراقب
2017-09-10 21:07:14
وتوكم رح تشوفو أكثر من كده حسبي الله ونعم الوكيل يجيك أجنبي ويبغا ياخذ كل شي وهو أجنبي أو أجنبية يسوون أنفسهم ضعفاء ولكنهم أقذر الناس على وجه الكرة الأرضية
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53 -
2017-09-10 21:07:08
زنوبه وانتي لاقية حتى فنيلة شايب عمره 80 👕حتى تتفلسفين على المرأة المخدوعة وتتشمتين فيها
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52 - مراقب
2017-09-10 21:04:19
أي واحد يتزوج من أجنبي أو أجنبية رح يكون مصيره مثلها ياناس أصحو وش صار لكم
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51 - غلا
2017-09-10 21:04:10
كيف نقضي على العنوسة ، ٢٣ ، نورا ، ميمي ، ٣٣ 👉 لذكر واحد ( غير ) سعودي
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50 - مراقب
2017-09-10 21:01:53
وش دا لغباااء تستاهلين أحد يثق بأجنبي أو أجنبية غير الغبي ولمخرفن مثل بعض الناس
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49 -
2017-09-10 21:00:29
*** و سجنها الله يكون بعونها و
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48 - مراقب
2017-09-10 21:00:12
جذبتها وسامته وهو انجذب لمالها ... زي حال الخليجي مع الاجنبية هو ينجذب لجمالها وهي تنجذب لماله .. هذه رسالة للخليجين والخليجيات .. الاجانب والاجنبيات يحبونكم لاموالكم لا لسواد عيونكم .. فهل تعوون؟!؟
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47 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 20:55:16
الوافد وش تبي فيه والله لو هو من اوسم العالم ""كذلك معروف مدام يتعذر من البداية ويطلب هذا معروف انه طمعان فيك والمصيبه وصل لأخذ قرض لأجله!!!
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46 - ررر
2017-09-10 20:52:49
اكيد سوري او فلسطيني *** الشام .
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45 - منصور
2017-09-10 20:51:20
هذي نهاية الإختلاط والبعد عن الدين
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44 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 20:47:47
لاوالله ههههههههههه اختك هطعطيك فلوس ليه بكره هيجي نصبها وتجمع لبيت العمر مش بعض الازواج يكون احن على بنت من ابوها واخوتها ويكثر خيرك لو تزورها وتسال عليها في السنه حسنه تلقيك الاخت اجمل شي في الوجود☆
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43 - حقيقه لا يختلف عليها اثنين
2017-09-10 20:47:15
جذبتها وسامته وهو انجذب لمالها ... زي حال الخليجي مع الاجنبية هو ينجذب لجمالها وهي تنجذب لماله .. هذه رسالة للخليجين والخليجيات .. الاجانب والاجنبيات يحبونكم لاموالكم لا لسواد عيونكم .. فهل تعوون؟!؟
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42 - الحياة حلوة
2017-09-10 20:45:25
فيه ناس عندهاقصرنظرتعيش العالم الإفتراضي وتصدقه& رُب كلمة هوت. بقائلها 70 خريفاً
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41 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-10 20:43:07
يا ساتر والحلال له طريق واحد والحرام مليو طريف والله يستر على من نعيل
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40 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 20:42:48
عمرها بيكون فيه برود نوع ماينفعش ?؟
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39 - الهمداني
2017-09-10 20:38:08
30 - tea tea.. مشكلة بناتنا لو اخوها او ابوها طلب ريال اقلبت الدنيا على راسهم لكن يجي وافد غريب يكنس الاولي والتالي{{الوسامة ياحبيبي في الوافد فهمت}}
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38 - راصد
2017-09-10 20:37:40
نورا ذكر غير سعودي
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37 - تكفى لاتجافيني
2017-09-10 20:35:56
هذي نهاية التحرر والانفتاح
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36 - مواطن غيور
2017-09-10 20:35:31
الأجانب ملاعين ماهمهم لاضمير ولاعندهم دين ولاوفاء ينظرون الى اهل الخليج نظره ماديه فقط لاغير
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35 - الحياة حلوة
2017-09-10 20:35:29
إدا. خلصتي. محكوميتك. رشاش كلاشنكوف. وعليه وعلى أعدائي
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34 - ابوصالح سكري
2017-09-10 20:35:06
يجب الحذر وعدم الثقة كثيرخونة لبنات وشباب الخليج في النت والجوال وووخارج دول الخليج في السفرلسياحة والتعليم والعلاج
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33 - ??
2017-09-10 20:33:25
30 - tea tea مشكلة بناتنا لو اخوها او ابوها طلب ريال اقلبت الدنيا على راسهم لكن يجي وافد غريب ---حتى الرجل عندنا لو اخته او امه او زوجته طلبت منه ريال يقلب الدنيا عليها لكن تجي وافدة او يسافر مايقصر!!
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32 - الحقيقة المرة
2017-09-10 20:31:18
كيف يستطيع مواطن ان يتزوجها وهو لا شغل ولا بيت ولا رصيد يعني يسرق او يحفر الارض والنتيجة اللعب على الحريم من قبل الجنسيات الاخرى فوق هذا ساهر ما يرحم
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31 - نورا
2017-09-10 20:29:53
يعني ابن البلد اللي مايسرق من بنت بلده راتبها وكل اموالها ؟ ويتزوج عليها ويسافر ويصرف من فلوسها وسياره من فلوسها ؟واخرتها يشوتها ؟ خاصه السعودي عاد كلكم عارفين القصص الي تصير والمطلقات والزوجات ظلم
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30 - tea tea
2017-09-10 20:28:16
مشكلة بناتنا لو اخوها او ابوها طلب ريال اقلبت الدنيا على راسهم لكن يجي وافد غريب يكنس الاولي والتالي ولا تقدر تقول لا لن اقول تستاهل لكن العبرة ان يكون الولي والاخ موجود لتفادي ما حدث
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29 - عابر
2017-09-10 20:27:01
سافرت مصر ضحكت عليّ بنت اجنبية شفتها حلوة ومزيونة خذت عقلي احسبها تحبّني اثرها تحب فلوسي حسبي الله عليها سرقت مني فلوس وانحاشت انتبهو ياشباب ويابنات ترى الاجانب والاجنبيات همهم الفلوس انتبهو لاتنخدعون
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28 - صبحي
2017-09-10 20:22:29
الله حي لايموت سوف يبتليه بمرض وعقوبة ربانية كبيرةةفي الدنيا قبل الاخرة الظلم ظلمات ويلك ياظالم من جبار السموات والارض.
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27 - زائره
2017-09-10 20:20:39
الرجال مالهم امان ناقصين عقل
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26 - %
2017-09-10 20:18:26
هذا الوافد نصاب ومحتال ومخادع وخاين خان زوجته ام ابناءه والمفروض زوجته تخلعه لانو خانها من اجل المال
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25 - راكاااان
2017-09-10 20:16:31
19 - الحياة حلوة انتي من وين تفهمين لايكون من ؟؟ يقلك وافد في الأمارات ضحك على اماراتيه تقولين ربعنا .. اقلها ربعنا خشمك منك ولو اعوج وحقك مايروح بين الرجال يجيبونه لكن من دوخك بغمزه وحط رجله كيف يجي
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24 - بدر 66
2017-09-10 20:16:23
تعليق مخالف
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23 -
2017-09-10 20:15:29
هذه نهاية تكافؤ النسب وصل عمرها 40 ماتزوجت كل ما ماخطبوها ابناء بلدها قالك لازم تكافؤ نسب عضلوها اهلها واخرتها المسكينة تعلقت بالوافد تبي تتزوج تبي تعف نفسها تبي تخلف عيال ***
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22 - الاخضر
2017-09-10 20:15:22
هذه فقط لمحة وجزء من تصرفات الأجانب المحتالين الناهبين السارقين.
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21 - كيف نقضي على العنوسة
2017-09-10 20:10:04
وحدة عمرها30 ماحد تزوجها ليس لان مهرها غالي ولا لانها قليلة جمال بل لانها في نظرهم عانس عجوز لا تصلح للزواج نظرتهم للعوانس نظرة دونية مليئة بالسخرية خاليه من الرحمة والانسانية.اذن كيف نقضي عل العنوسة؟
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20 - راكاااان
2017-09-10 20:09:28
المرأه العربيه بصفه عامه كل تفكيرها في الوسامه و؟؟؟؟ هذا هذا الاجنبي الي تسعون وراه شافة وسامته راحة 24 بوصه اشربي يالنعجه الحين الأن لافلوس ولا؟؟؟؟ فيه سجن ومرمطه صدق من قال المرأه عقلها في ؟؟؟
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19 - الحياة حلوة
2017-09-10 20:09:09
لاحول ولاقوةإلابالله الحين هذاالفعل والنصب عندربعناعادي. لكن المرأةتكشف وجههاهيهات هيهات لن تدخلين الجنةوكأنهم ضامنين الجنة لإنفسهم هذاأكل حرام وأكل أهله وعياله حرام وبيحج حرام ولبس حرام وسكن حرام
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18 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-10 20:06:18
كيف قدرت تسلمه نص مليون بارد مبردة قلبها ماوجعها على تعبها لين جمعتهم! عشان وسامته طيب نظافته ريحة الفراخ والطعمية مستحيل تطلع منهم أستغرب باقي حريم ينضحك عليهم على كثر القصص الي تسمعها ماتتعض
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17 - مشاري
2017-09-10 20:02:12
اخوي تزوج وافدة سورية المسكين انجذب لجمالها وبياضها وصغر سنها، ولا فكر يسأل عن تاريخها وتاريخ اهلها، تزوجها المسكين وكل يوم لها قصّة اخذت فلوسه اخذت صحته لعبت به خلته يمشي على كيفها الين طلقها وارتاح
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( عدد التعليقات 21,838 )
16 - الفتى الألمعي إنسان منصف
2017-09-10 20:01:55
المفروض هذي المرأه,,,,,عرفت مقدارها ,,,,وتزوجت واحد ,,,,وسط مش *** ,,,,,ودفعت له المقسوم,,,,حيعيشها أحلى عيشه,,,,,بس باين عليها ,,,,طماعه حبتين
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( عدد التعليقات 21,838 )
15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 19:59:56
أنت أوأنتي لما أعجبتي بالمزأو المزه ,,,,المفروض إتفقتي معه أو معها ,,,,كاااام عاوزأو عاوزه للزواج مني,,,,بلا ضحك على الذقون ,,,,خلي الورق مكشوف,,,,إدي وخذ فقط
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( عدد التعليقات 21,838 )
14 - الفتى الألمعي إنسان منصف
2017-09-10 19:57:06
ياشين ,,,الواحد أو الوحده ,,,,لما تصدق أو يصدق,,,,هو أو هي ***,,,,,,إذا قالت له أو قال لها مز أومزه مغربيه أو سوريه ,,,,أحبك,,,,يالهبيله ,,,,أنت ماتشوف نفسك بالمرايه,,,,!!
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13 - كيف نقضي على العنوسة
2017-09-10 19:56:12
لا تلومونها اذا تزوجت من اجنبي.مسكينة وصل عمرها 40 سنه وعيال بلدها يتهربون منها بسبب نظرتهم الدونية للعوانس. يقولون عنها عانس ما نبغاها !! و اغلب الشباب والشِيّاب يفضلون الزواج م الصغيرة على الكبيرة!
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12 - آسر
2017-09-10 19:54:04
حقير
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11 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 19:53:36
أماااال هو أو هي ,,,,,حيتزوجوكم ,,,,,يالخليجه لييييييه,,,,أكيد طمعان بفلوسك أنت وهي,,,,خودوا بالكوا ,,,,ماتنسوشوا ,,,,إذا بنت عربيه حلوه أو شاب عربي حلو,,,,قال أحب أحبك ,,,,يقصد أحب فلوسك
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10 - ابوعدنان
2017-09-10 19:53:04
حقيقه ابناءوبنات الخليج مستهدفين بمثل هؤلاءالنصابين المشكله ان ابن البلدلمايتقدم يسال من انت من تكون وش ترجع وهم يزوجون الاجانب من دون سؤال .......؟
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9 - ميمي
2017-09-10 19:52:21
اهم شي انها تمتعت بوسامته 😂😂😂😂
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8 - اجنبي
2017-09-10 19:51:47
يعني تتوقعون الاجنبي جاي من ديرته لعندك علشان يخدمك لسواد عيونك الاجنبي هدفه واحد الحصول ع المال باسرع طريقه بغض النظر عن طبيعه العمل ومصدر الا موال لا يحمل مروءه والا كرامه ولا ينوثق فيه المكر سلاحه
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7 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-10 19:51:07
حسبناالله عليك ياهذا المجرم الوسيم وسيم الأخلاق والمعروف ومخافت الله فى كل كبيرة وصغيرة هو الله رب السماوات ينصر هذا المسكينة أيش ذنبها تضحك عليها يا جبان والله راح تأخذ جزاك فى الدنيا والاخرة يا وصخ
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6 - الاماني لاتموت
2017-09-10 19:50:26
الحزن في صوتك ازعج ساكني. قصص سببها العنوسه تتكرر والنهايات مؤلمة . وضاع العمر يا ولدي. مجتمع لا يرحم الضعيف يجعلك تتخذ قررات متسرعه دون وعي او تفكير والنتيجة الضياع
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5 - ابوعدنان
2017-09-10 19:50:14
الله يكون بعونهاوليست هى الاولى ولن تكون الاخيره لكن هل يعقل ان بناتناساذجات لهالدرجه والله ابن بلدك افضل وان لم يكون فالخليجى افضل لماذاهؤلاءماان تطااقدامهم بلادناالاوعيونهم على كل شىء نملكه
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4 - الخلاصه
2017-09-10 19:49:44
مو غريبة على الاجانب والاجنبيات رجالهم يستغلون وسامتهم لجذب الساذجات ونساءهم يستغلون جمالهن لجذب السذج وبالنهاية هدفهم الاستيلاء ع الاموال..كم من خليجي تزوج من اجنبية لجمالها ولم يسأل عن دينها وماضيها
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3 - باختصار
2017-09-10 19:44:06
نفس موضوع الاجنبيات تستغل جمالها وتتصنع الدلع وتتقرب من الخليجين بالمديح حتى تتزوج من ****خليجي لتستولي على امواله ثم تتآمر عليه مع اهلها وجماعتها
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2 - عارف
2017-09-10 19:43:59
زلمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - خالد
2017-09-10 19:42:58
هذا المسلسل الحزين يتكرر وللاسف الخليجية ما تاخذ العبرة..الاجنبي يتزوجك لفلوسك وبس
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