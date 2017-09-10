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«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي
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المرصد 64 3٬408 3 ساعات

صحيفة المرصد : أعلن صندوق التنمية العقاري عن طرح منتج سكني خلال أشهر للبناء الذاتي، إذا كانت قيمة الأرض منخفضة على أن يتم صرف التمويل فيها على دفعات، مشيرا إلى أن تم تشكيل لجنة من عدة وزارات تعمل على إيجاد حلول خاصة لمن ليس لهم دخل أو على الضمان الاجتماعي.

وقال الصندوق على حسابة في تويتر، إن الـ500 ألف اللي كان يقرضها الصندوق لمستفيد واحد، تكفي الآن لتغطية أرباح تمويل 27 مستفيد في السنة، مؤكدا أنه سيتم خدمة جميع من هم على قائمة الانتظار خلال الخمس سنوات القادمة، كما إنه يتم إصدار 7700 موافقة في يوم 15 من كل شهر ميلادي.

وأضاف أن دعم أرباح التمويل يتراوح بين 35% و 100% بالنسبة لمن دخلهم الشهري أكثر من 14 الف ريال، حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، لافتا إلى أن من يمتلك منزل يستطيع الاستفادة من «التمويل المدعوم» من خلال شراء أو بناء منزل جديد أو رهن المنزل المملوك للمستفيد.

كما أوضح إن القروض البنكية تؤثر على قيمة التمويل من الممول، وإنه لدى المستفيد فرصة سنتين من تاريخ موافقة “الصندوق” لتسديد التزاماته البنكية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

64 - السكب
2017-09-10 22:03:51
ههههههههههههههههههههههاى
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63 - هنطش
2017-09-10 21:45:13
صاحبي عطشان قلت مرالبقاله وخذ مويه قال راعي البقالة كتاب عليها للتقبيل قلت أقرب برادة قال خبرك قديم شالوها
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62 - مراقب
2017-09-10 21:44:27
تعليق مخالف
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61 - الموضوع اكبر من فلسفتكم على المواطن المسكين
2017-09-10 21:31:42
موضوع البنك العقاري اللي انتو تتكلمون عنه ضعيف ولن يصدقه احد ، يعني ضرره اكثر من نفعه ) الناس الحين فاهمه ، اما تداركو الموضع بشي يفيد المواطن ،
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60 - ***
2017-09-10 21:30:58
والله وبالله ماوراكم الي الفقر ايه الصندوق العقاري****
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59 - صقر الجزيره
2017-09-10 21:28:33
15 الجاري فيها بشارات خير باذن الله اسكان جديده
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58 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-10 21:25:34
ليش تضيقوا علينا كذا لا قروض عقاريه ولا مشاريع ولا سيوله في البلد ليش كذاااااا ما عاد نتحمل
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57 -
2017-09-10 21:24:17
حسبي الله ونعم الوكيل ***
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56 - صقر الجزيره
2017-09-10 21:24:07
حقيقه غياب المحاسبه على الفشل جعل الفاشل يستمر بفشله وزاره الاسكان نموذج للفشل الحقيقي
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55 - وقت السحر
2017-09-10 21:23:12
الله يرحم الحال
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54 - صقر الجزيره
2017-09-10 21:21:22
حل مشكله الاسكان هي بيد المواطنين وليس بيد المسؤولين هاذي حقيقه تعرفها كل الشعوب الا المواطن السعودي لم يعرفها بعد
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53 -
2017-09-10 21:20:11
ال250 مليار لو اقرضت لكل المتقدمين لكفتهم جميعاً بدون فوائد تكسر الظهر .
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52 - الرأي
2017-09-10 21:18:54
وزارة الاسكان الي الان تطرح منتجات كأن الشعب يتنظر ايفون 8 ذهبت العقول الواعية التي تلامس احتياجات المواطن مااكثر تصريحات وزارة الاسكان اللهم لا تولي علينا من لايخافك ويرحمنا
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51 - صقر الجزيره
2017-09-10 21:16:41
ويطلب من المواطن السكن ب200 متر تناقض
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50 - مواطن
2017-09-10 21:14:56
الي متي والفكر والممتده يضحك علينا حسبي الله ونعم الوكيل عليه
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49 - صقر الجزيره
2017-09-10 21:13:29
منتجات الاسكان عباره عن مبنى متهالك قيمته الحقيقيه لا يتجاوز 150 الف ريال مادري كيف ضحكو على المواطن وحسب عليه 800 الف
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48 - زائر
2017-09-10 21:12:40
اتوقع ان يتم اعفاء المسؤلين عن ملف اﻻسكان من مناصبهم قريب
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47 - صقر الجزيره
2017-09-10 21:09:57
حقيقه المواطن السعودي نفذ صبره من الاسكان وحان الوقت لاتغيير جميع مسؤلي الوزارة وتحويلهم للقضاء اذا اردنا الشفافيه اما اذا اردنا نكذب على بعض فل يستمر مسؤلي الاسكان وتستمر المعانها
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46 - السهم
2017-09-10 21:09:50
مؤكدا انه سيتم مؤكدا انه سيتم مؤكدا انه سيتم كم سمعتوا هذه العباره من هذه الوزاره خلال العشر سنوات الماضيه اسمع جعجعه ولا ارى طحين ***
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45 - صقر الجزيره
2017-09-10 21:06:28
وزاراة الاسكان بعد تولي الحقيل دفتها فشلت فشل ذريع واتوقع لم يسبقها احد بالفشل فشل مدوي كل البرامج التي طرحتها لم يتقدم لها احد
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44 - محمد
2017-09-10 21:05:51
ما أدري وش أقول
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43 - الدافور
2017-09-10 21:05:42
*** ولاكن نحنو مع حكومتنا
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42 - كم مواطن محتاج سكن
2017-09-10 21:01:59
لو يعلم المواطن. السعودي ماهدف الاسكان وصندوق العقار. من ترويج الاخبار ماقدمت للمواطن السعودي لكتشفنا في الواقع ان وزير الاسكان ومن معه يتاجرون بموال صندوق العقار ويروجون الاخبار بكذب فليس هناك صدق
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41 - violety
2017-09-10 20:59:18
حسبنا الله ونعم الوكيل ,, اذلال وقهر للمواطن ,, يالله نسمع بالفرج قريب
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40 - ابوفارس
2017-09-10 20:56:09
*** وحسبنا الله ونعم الوكيل
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39 - رزقي على الله
2017-09-10 20:52:21
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
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38 - ابن وايل
2017-09-10 20:49:33
افتحو *** للدول المجاوره ليتسنى لنا السكن والمنح
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37 - تعليق 30
2017-09-10 20:45:10
نعم مغضوب علينا بسبب الفساد اللي جالس ينخر عظم البلد حتى أصيح واهن ) انا اذكرك في عهد الملك فهد كن البعض ينتظر سنين طويله لكن في الأخير يتوج صبره بمنحه وقرض من ابو فيصل الله يرحمه ) اما الان فسااااااد
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36 - هااااااامور
2017-09-10 20:43:22
أقوووووووووووول ... أطلبوا الله ... والله ثم والله ماحد حولكم .. وإنكم آخر إهتمامات وزارة ( الإسكات ) يعني بالله نسيتوا الظرف اللي جاء فيه قرار بناء المساكن ؟؟؟ الظرف وتم تجاوزه وأنتم أنسووأنسو وأنسو
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35 - &
2017-09-10 20:38:24
لو أسس الصندوق العقاري من البدايه على أسس ثابته لاكان جميع المواطنيين يملكون منازل ولاكن مابني على باطل فهو باطل
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34 - سعد التميمي
2017-09-10 20:36:18
نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً.
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33 - ابومحمد1
2017-09-10 20:35:31
الأسماء نزلت من 8 أشهر والمنتج لسى مانزل كيف تصير هذي وكيف تحسب السنتين الخيار هذا ماكان موجود كيف تحاسبهم والمنتج رأح ينزل بعد أشهر وش ذنب من طلعت اسمه والخيار هذا غير موجود كيف يختار وهو مهوب موجود
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32 - خطط مهروسه
2017-09-10 20:35:17
انا ماني مصدق إلى هالحين !!!!! معقوله بلد ميزانيته بالترليون كل سنه ولاتم البت في مشروع الاسكان ؟؟ وتراب اخذ 400 مليار دولار في يومين ؟ مصيبه والله
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31 - الهمداني
2017-09-10 20:34:01
اللي مانحل طول هالسنيين بيحلونه في هالكم سنة الجاية شم يابوحسين شم
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30 - زمان العجايب !!!
2017-09-10 20:32:24
سؤال يالربع // هل بلدنا فقير إلى هالدرجة ؟؟ 7 سنين وهالوزارة كل يوم تعطينا إبر مخدره و تعجز دولتنا في إنشاء مساكن للمواطنين مثلنا مثل قطر والامارات وعمان والكويت ؟؟ فيه خلل ؟ او إنا مغضوب علينا ؟
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29 - زائر
2017-09-10 20:29:03
والله ماصدقتوا
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28 - ابومحمد1
2017-09-10 20:28:59
كيف تكون هناك فرصه سنتين للإستفادة من التمويل الجديد لمن طلعت اسمائهم في الدفعات السابقه وانت لسى ماطرحت المنتج الجديد للبناء الذاتي المنشور في الخبر انتا نزلت أسمائهم وإلى الآن لم ينزل المنتج ؟ ؟ ؟ ؟
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27 -
2017-09-10 20:27:09
ﻻوفقكم الله قطعتو النسل وجلبت اﻻمراض بسبب الفقر والذل
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26 - فارس
2017-09-10 20:26:59
والله كل يوم نسمع تخبطات جديدة من صندوق التنمية عالفاضي لعب باعصاب المواطنين على العموم هم ورطوا انفسهم بالمأزق هذا بنظامهم الجديد .
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25 - واقع
2017-09-10 20:26:33
واقع برامج الإسكان كالتالي في البداية هالة إعلامية ومن ثم لوحات إرشادية إلى طريق ممهد و ليس مسفلت ومن ثم مطبات وحفر و تحويلات وفي النهاية صبات إسمنتية مكتوب عليها للأسف الطريق مغلق .... ( أنا حزين )
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24 - ##
2017-09-10 20:24:20
لا نريد قروضكم سوف يغنينا الله عنكم ذهبوا ورحلوا عن الدنيا وتركو اولادهم وهم ينتظرون قروضكم لسنوات على امل ان يمنحو قطعت ارض او قرض (رساله للصندوق العقاري الموقر )
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23 - من حقي ان اسكن
2017-09-10 20:23:45
من حقي ان اسكن من حقي ان اسكن لاكن حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل راحت اعمارنا وننتظر القرض حسبي الله ونعم الوكيل
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22 - من حقي ان اسكن
2017-09-10 20:20:57
*** حسبي الله ونعم الوكيل هذا سلاحي الوحيد راح العمر
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21 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-10 20:20:34
النفس طابت من الإسكان ووزير الإسكان ماعاد نبي شيء والموعد الجمعة الجمعة✔✔✔.... نشوفكم على خير
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20 - وضحى
2017-09-10 20:14:38
***دعمهم بالميارات والاراضي متوفره واستلمتها وزارة الاسكان من البلديات منذو مبطي لاكن الرفلا رفلا
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19 - #
2017-09-10 20:13:28
اتوقع المسؤل عن الصندوق العقاري يعاني من اضطربات بالمخ ويتعامل معه معاملة المجانين يوم قرض ويوم اسكان ويوم مدري ويش لابد من علاجه بالكي في مقدمة الراس
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18 - وضحى
2017-09-10 20:13:02
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 6,565 )
17 - مرهف إحسااس
2017-09-10 20:12:16
المشكلة تكمن في قلة السيولة لدى الصندوق العقاري و كذلك عدم توفر الأراضي في النطاق العمراني لتملك الناس لها ولو تم شرائها يكلف الصندوق وكذلك الأحياء الجديدة مكلفة جدا جدا
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16 - فايزه سعد
2017-09-10 20:10:43
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 6,565 )
15 - مرهف إحسااس
2017-09-10 20:08:56
من مدارس وطرق الخ
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14 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-10 20:08:36
طيب والمنتج السكني أبو ساعتين مدري أسبوعين نسيت ايش صار عليه متى يستلمه المواطن
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( عدد التعليقات 6,565 )
13 - مرهف إحسااس
2017-09-10 20:06:46
والتجارية التي على شوارع ثلثون متر و ما فوق يسمح لها ببناء خمسة أدوار و كل ما اتسع الشارع لما زادت الأدوار ..بكذا يتوفر السكن وصبح في متناول اي شخص وتقل العبئ على الدولة من إنشاء أحياء جديدة ذات خدمات
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12 - موج البحر
2017-09-10 20:06:43
والله لم أقرأ المقال ولكنني دخلت لأكتب مايلي ... لقد أمتنعت عن مطالعة أخبار الإسكان حتى تنتهي ولاية الوزير الحالي ( النفس منه طابت )
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11 - مواطن
2017-09-10 20:04:30
رحم الله الفقيد الصندوق العقاري
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10 - ابن وايل
2017-09-10 20:03:25
رحم الله الملك عبدالله واسكنه فسيح جناته كان يعطي ولاياخذ كريم العرب
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( عدد التعليقات 6,565 )
9 - مرهف إحسااس
2017-09-10 20:02:39
الحل في نظري و لكثرة المنتظرين و قلة السيوله في الصندوق هو السماح بتعدد الأدوار و التمليك المعقول وليس المبالغ فيه .. كذلك السماح ببنت ادوار على الفلل لا يتجاوز دور لكل فلة ليصبح الفلل من ثلاث أدوار
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8 - هايلوكس
2017-09-10 20:01:19
ويستمر مسلسل الضحك على دقوننا والله لو حنا حتى مثل الصومال كان يمدينا في بيوت ملك
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7 - علي
2017-09-10 19:58:18
في مثل يقول علي سوق علي روح يعني سوق مامعاه فايده وروح ومامعاه فايدة هذا هو انت يالعقاري بلا فايدة
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6 - ابوفيصل
2017-09-10 19:56:43
بالله دعايه للبنوك ولا ايش مافهمنا من التصريح شي
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5 - ابن وايل
2017-09-10 19:56:23
انتظرنا أكثر من عشر سنوات وبالاخير قالو لديك طبلون كهرب الصندوق العقاري مبني على الخداع والمماطله والضحك على البشر واستهتار
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4 - مرزوق
2017-09-10 19:55:33
ليش كذا الامر جدا سهل خفضوا الاراضي واعطوا الناس من صندوق التنمية تبني ووزارة الاسكان الغوها
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3 - عبد الله
2017-09-10 19:51:06
تعليق مخالف
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2 -
2017-09-10 19:49:13
بعد كم قرن؟
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1 - راكاااان
2017-09-10 19:46:11
يالله رددو من جديد وبتدا المشوار هههههههه أااااااه يابطني
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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

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دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

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«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

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نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

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“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

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خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

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