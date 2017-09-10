«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

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صحيفة المرصد : أعلن صندوق التنمية العقاري عن طرح منتج سكني خلال أشهر للبناء الذاتي، إذا كانت قيمة الأرض منخفضة على أن يتم صرف التمويل فيها على دفعات، مشيرا إلى أن تم تشكيل لجنة من عدة وزارات تعمل على إيجاد حلول خاصة لمن ليس لهم دخل أو على الضمان الاجتماعي.

وقال الصندوق على حسابة في تويتر، إن الـ500 ألف اللي كان يقرضها الصندوق لمستفيد واحد، تكفي الآن لتغطية أرباح تمويل 27 مستفيد في السنة، مؤكدا أنه سيتم خدمة جميع من هم على قائمة الانتظار خلال الخمس سنوات القادمة، كما إنه يتم إصدار 7700 موافقة في يوم 15 من كل شهر ميلادي.

وأضاف أن دعم أرباح التمويل يتراوح بين 35% و 100% بالنسبة لمن دخلهم الشهري أكثر من 14 الف ريال، حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، لافتا إلى أن من يمتلك منزل يستطيع الاستفادة من «التمويل المدعوم» من خلال شراء أو بناء منزل جديد أو رهن المنزل المملوك للمستفيد.

كما أوضح إن القروض البنكية تؤثر على قيمة التمويل من الممول، وإنه لدى المستفيد فرصة سنتين من تاريخ موافقة “الصندوق” لتسديد التزاماته البنكية.

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