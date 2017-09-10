«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي
صحيفة المرصد : أعلن صندوق التنمية العقاري عن طرح منتج سكني خلال أشهر للبناء الذاتي، إذا كانت قيمة الأرض منخفضة على أن يتم صرف التمويل فيها على دفعات، مشيرا إلى أن تم تشكيل لجنة من عدة وزارات تعمل على إيجاد حلول خاصة لمن ليس لهم دخل أو على الضمان الاجتماعي.
وقال الصندوق على حسابة في تويتر، إن الـ500 ألف اللي كان يقرضها الصندوق لمستفيد واحد، تكفي الآن لتغطية أرباح تمويل 27 مستفيد في السنة، مؤكدا أنه سيتم خدمة جميع من هم على قائمة الانتظار خلال الخمس سنوات القادمة، كما إنه يتم إصدار 7700 موافقة في يوم 15 من كل شهر ميلادي.
وأضاف أن دعم أرباح التمويل يتراوح بين 35% و 100% بالنسبة لمن دخلهم الشهري أكثر من 14 الف ريال، حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، لافتا إلى أن من يمتلك منزل يستطيع الاستفادة من «التمويل المدعوم» من خلال شراء أو بناء منزل جديد أو رهن المنزل المملوك للمستفيد.
كما أوضح إن القروض البنكية تؤثر على قيمة التمويل من الممول، وإنه لدى المستفيد فرصة سنتين من تاريخ موافقة “الصندوق” لتسديد التزاماته البنكية.
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التعليقات
ههههههههههههههههههههههاى
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صاحبي عطشان قلت مرالبقاله وخذ مويه قال راعي البقالة كتاب عليها للتقبيل قلت أقرب برادة قال خبرك قديم شالوها
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موضوع البنك العقاري اللي انتو تتكلمون عنه ضعيف ولن يصدقه احد ، يعني ضرره اكثر من نفعه ) الناس الحين فاهمه ، اما تداركو الموضع بشي يفيد المواطن ،
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والله وبالله ماوراكم الي الفقر ايه الصندوق العقاري****
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15 الجاري فيها بشارات خير باذن الله اسكان جديده
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ليش تضيقوا علينا كذا لا قروض عقاريه ولا مشاريع ولا سيوله في البلد ليش كذاااااا ما عاد نتحمل
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حسبي الله ونعم الوكيل ***
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حقيقه غياب المحاسبه على الفشل جعل الفاشل يستمر بفشله وزاره الاسكان نموذج للفشل الحقيقي
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الله يرحم الحال
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حل مشكله الاسكان هي بيد المواطنين وليس بيد المسؤولين هاذي حقيقه تعرفها كل الشعوب الا المواطن السعودي لم يعرفها بعد
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ال250 مليار لو اقرضت لكل المتقدمين لكفتهم جميعاً بدون فوائد تكسر الظهر .
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وزارة الاسكان الي الان تطرح منتجات كأن الشعب يتنظر ايفون 8 ذهبت العقول الواعية التي تلامس احتياجات المواطن مااكثر تصريحات وزارة الاسكان اللهم لا تولي علينا من لايخافك ويرحمنا
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ويطلب من المواطن السكن ب200 متر تناقض
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الي متي والفكر والممتده يضحك علينا حسبي الله ونعم الوكيل عليه
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منتجات الاسكان عباره عن مبنى متهالك قيمته الحقيقيه لا يتجاوز 150 الف ريال مادري كيف ضحكو على المواطن وحسب عليه 800 الف
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اتوقع ان يتم اعفاء المسؤلين عن ملف اﻻسكان من مناصبهم قريب
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حقيقه المواطن السعودي نفذ صبره من الاسكان وحان الوقت لاتغيير جميع مسؤلي الوزارة وتحويلهم للقضاء اذا اردنا الشفافيه اما اذا اردنا نكذب على بعض فل يستمر مسؤلي الاسكان وتستمر المعانها
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مؤكدا انه سيتم مؤكدا انه سيتم مؤكدا انه سيتم كم سمعتوا هذه العباره من هذه الوزاره خلال العشر سنوات الماضيه اسمع جعجعه ولا ارى طحين ***
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وزاراة الاسكان بعد تولي الحقيل دفتها فشلت فشل ذريع واتوقع لم يسبقها احد بالفشل فشل مدوي كل البرامج التي طرحتها لم يتقدم لها احد
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ما أدري وش أقول
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*** ولاكن نحنو مع حكومتنا
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لو يعلم المواطن. السعودي ماهدف الاسكان وصندوق العقار. من ترويج الاخبار ماقدمت للمواطن السعودي لكتشفنا في الواقع ان وزير الاسكان ومن معه يتاجرون بموال صندوق العقار ويروجون الاخبار بكذب فليس هناك صدق
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حسبنا الله ونعم الوكيل ,, اذلال وقهر للمواطن ,, يالله نسمع بالفرج قريب
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*** وحسبنا الله ونعم الوكيل
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حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
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افتحو *** للدول المجاوره ليتسنى لنا السكن والمنح
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نعم مغضوب علينا بسبب الفساد اللي جالس ينخر عظم البلد حتى أصيح واهن ) انا اذكرك في عهد الملك فهد كن البعض ينتظر سنين طويله لكن في الأخير يتوج صبره بمنحه وقرض من ابو فيصل الله يرحمه ) اما الان فسااااااد
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أقوووووووووووول ... أطلبوا الله ... والله ثم والله ماحد حولكم .. وإنكم آخر إهتمامات وزارة ( الإسكات ) يعني بالله نسيتوا الظرف اللي جاء فيه قرار بناء المساكن ؟؟؟ الظرف وتم تجاوزه وأنتم أنسووأنسو وأنسو
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لو أسس الصندوق العقاري من البدايه على أسس ثابته لاكان جميع المواطنيين يملكون منازل ولاكن مابني على باطل فهو باطل
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نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً.
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الأسماء نزلت من 8 أشهر والمنتج لسى مانزل كيف تصير هذي وكيف تحسب السنتين الخيار هذا ماكان موجود كيف تحاسبهم والمنتج رأح ينزل بعد أشهر وش ذنب من طلعت اسمه والخيار هذا غير موجود كيف يختار وهو مهوب موجود
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انا ماني مصدق إلى هالحين !!!!! معقوله بلد ميزانيته بالترليون كل سنه ولاتم البت في مشروع الاسكان ؟؟ وتراب اخذ 400 مليار دولار في يومين ؟ مصيبه والله
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اللي مانحل طول هالسنيين بيحلونه في هالكم سنة الجاية شم يابوحسين شم
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سؤال يالربع // هل بلدنا فقير إلى هالدرجة ؟؟ 7 سنين وهالوزارة كل يوم تعطينا إبر مخدره و تعجز دولتنا في إنشاء مساكن للمواطنين مثلنا مثل قطر والامارات وعمان والكويت ؟؟ فيه خلل ؟ او إنا مغضوب علينا ؟
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والله ماصدقتوا
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كيف تكون هناك فرصه سنتين للإستفادة من التمويل الجديد لمن طلعت اسمائهم في الدفعات السابقه وانت لسى ماطرحت المنتج الجديد للبناء الذاتي المنشور في الخبر انتا نزلت أسمائهم وإلى الآن لم ينزل المنتج ؟ ؟ ؟ ؟
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ﻻوفقكم الله قطعتو النسل وجلبت اﻻمراض بسبب الفقر والذل
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والله كل يوم نسمع تخبطات جديدة من صندوق التنمية عالفاضي لعب باعصاب المواطنين على العموم هم ورطوا انفسهم بالمأزق هذا بنظامهم الجديد .
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واقع برامج الإسكان كالتالي في البداية هالة إعلامية ومن ثم لوحات إرشادية إلى طريق ممهد و ليس مسفلت ومن ثم مطبات وحفر و تحويلات وفي النهاية صبات إسمنتية مكتوب عليها للأسف الطريق مغلق .... ( أنا حزين )
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لا نريد قروضكم سوف يغنينا الله عنكم ذهبوا ورحلوا عن الدنيا وتركو اولادهم وهم ينتظرون قروضكم لسنوات على امل ان يمنحو قطعت ارض او قرض (رساله للصندوق العقاري الموقر )
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من حقي ان اسكن من حقي ان اسكن لاكن حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل راحت اعمارنا وننتظر القرض حسبي الله ونعم الوكيل
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*** حسبي الله ونعم الوكيل هذا سلاحي الوحيد راح العمر
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النفس طابت من الإسكان ووزير الإسكان ماعاد نبي شيء والموعد الجمعة الجمعة✔✔✔.... نشوفكم على خير
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***دعمهم بالميارات والاراضي متوفره واستلمتها وزارة الاسكان من البلديات منذو مبطي لاكن الرفلا رفلا
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اتوقع المسؤل عن الصندوق العقاري يعاني من اضطربات بالمخ ويتعامل معه معاملة المجانين يوم قرض ويوم اسكان ويوم مدري ويش لابد من علاجه بالكي في مقدمة الراس
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المشكلة تكمن في قلة السيولة لدى الصندوق العقاري و كذلك عدم توفر الأراضي في النطاق العمراني لتملك الناس لها ولو تم شرائها يكلف الصندوق وكذلك الأحياء الجديدة مكلفة جدا جدا
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من مدارس وطرق الخ
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طيب والمنتج السكني أبو ساعتين مدري أسبوعين نسيت ايش صار عليه متى يستلمه المواطن
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والتجارية التي على شوارع ثلثون متر و ما فوق يسمح لها ببناء خمسة أدوار و كل ما اتسع الشارع لما زادت الأدوار ..بكذا يتوفر السكن وصبح في متناول اي شخص وتقل العبئ على الدولة من إنشاء أحياء جديدة ذات خدمات
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والله لم أقرأ المقال ولكنني دخلت لأكتب مايلي ... لقد أمتنعت عن مطالعة أخبار الإسكان حتى تنتهي ولاية الوزير الحالي ( النفس منه طابت )
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رحم الله الفقيد الصندوق العقاري
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رحم الله الملك عبدالله واسكنه فسيح جناته كان يعطي ولاياخذ كريم العرب
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الحل في نظري و لكثرة المنتظرين و قلة السيوله في الصندوق هو السماح بتعدد الأدوار و التمليك المعقول وليس المبالغ فيه .. كذلك السماح ببنت ادوار على الفلل لا يتجاوز دور لكل فلة ليصبح الفلل من ثلاث أدوار
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ويستمر مسلسل الضحك على دقوننا والله لو حنا حتى مثل الصومال كان يمدينا في بيوت ملك
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في مثل يقول علي سوق علي روح يعني سوق مامعاه فايده وروح ومامعاه فايدة هذا هو انت يالعقاري بلا فايدة
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بالله دعايه للبنوك ولا ايش مافهمنا من التصريح شي
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انتظرنا أكثر من عشر سنوات وبالاخير قالو لديك طبلون كهرب الصندوق العقاري مبني على الخداع والمماطله والضحك على البشر واستهتار
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ليش كذا الامر جدا سهل خفضوا الاراضي واعطوا الناس من صندوق التنمية تبني ووزارة الاسكان الغوها
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بعد كم قرن؟
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يالله رددو من جديد وبتدا المشوار هههههههه أااااااه يابطني
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