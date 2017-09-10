الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن الفنان الكويتي إبراهيم الصلال تعرض لأزمة صحية تمثلت في إصابته بجلطة في الرأس .

كما اوضحت المصادر بحسب صحيفة الوطن الكويتية أن الفنان أدخل إلى العناية المركزة بمستشفى الأحمدي ومازال يخضع للعلاج حتى الآن .

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