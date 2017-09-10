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الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي
صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن الفنان الكويتي إبراهيم الصلال تعرض لأزمة صحية تمثلت في إصابته بجلطة في الرأس .
كما اوضحت المصادر بحسب صحيفة الوطن الكويتية أن الفنان أدخل إلى العناية المركزة بمستشفى الأحمدي ومازال يخضع للعلاج حتى الآن .
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التعليقات
21 - ابوصالح سكري2017-09-10 22:24:59
ت 13 الفنان ابراهيم الصلال اصلة من مدينة عنيزة وعاش ايام الشباب في القصيم قبل الفن وبعدهاغادرلدولة الكويت
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20 - ابوفيصل ج @@2017-09-10 22:12:37
الفنانين الكويتيون بداوا بالاندثار وهذه سنه الله فى خلقة الله فل موت حق على كل إنسان الله يرحم من توفى منهم وان يشفي كل مرضى المسلمين الله يشفيك ياابوخالد
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19 - ظامي اليل2017-09-10 21:35:47
الله يشفيه ويعافيه..
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18 - الثقفي2017-09-10 21:13:52
فنان يحترم فنه 🙂 الله يشفيه 🙏🏼
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17 - الثقفي2017-09-10 21:13:23
الله يشفيه ويعافيه 🙏🏼🙏🏼
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16 -2017-09-10 21:12:56
نسأل الله له الشفاء العاجل والمسلمين يارب
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15 -2017-09-10 21:09:31
12 - وعليكم السلام
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14 - عاصم خواجي2017-09-10 20:54:55
أحد أعمدة الفن الراقي في الخليج اسال الله تعالى ان يمن عليه بالشفاء العاجل انه سميع مجيب
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13 - السالم2017-09-10 20:42:50
الى ابو صالح السكري تصحيح لمعلومتك الفنان ابراهيم الصلال من مواليد الفنطاس في الكويت وهو يعود نسبا لاحد القبائل السعودية
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12 - الهمداني2017-09-10 20:35:27
جلطة في الراس يعني السلام عليكم
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11 - ابوصالح سكري2017-09-10 20:29:10
سبحان الله ابراهيم الصلال ايام الشباب في القصيم مدينة عنيزة والان اكثر من 60 عام في دولة الكويت الفنان ابراهيم الصلال الله يشفية من كل داء وكل مريض الله يحفظ الجميع بتاج الصحة والعافية
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10 - ابوصالح سكري2017-09-10 20:12:36
الله يشفيك يااستاذ ابراهيم الصلال
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9 - غرد يامغرد2017-09-10 20:07:36
تقوم بالسلامه ان شاء الله وعساك ماترى باس
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8 - ابوعبدالله2017-09-10 20:07:03
الله يطلعه بالسلامه اجروخير انشاء الله قدامه العافيه ويرجع يقدم لنا الجديد.
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7 - ابومحمدالمشاويه2017-09-10 20:02:20
شفاك الله يا استاذ ابراهيم وعافاك وشفى كل مريض واحسن لك ولهم الختام
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6 - آسر2017-09-10 19:59:22
الله يشفية ،، فنانين الكويت الرعيل الأول فنهم راقي وجميل ولن يتكرر
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5 - العويد2017-09-10 19:56:26
الله يشفيه
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4 - هذه الحقيقة2017-09-10 19:55:15
الله يشفيه ويعافيه ، هذه الدنيا يابو صلال لن يلتفت لك ولن يشفيك الا الله ياليت أفنيت عمرك في طاعته ومرضاته الان أين الذين كانوا يضحكون ويصفقون لك لقد ذهبوا ولَم يبقي معك الا الله فهو ارحم الراحمين
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3 - غيمووووووو2017-09-10 19:50:56
الله يعافيك ياعمي
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2 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-10 19:37:49
سلآمته ما يشوف شر يــــآرب .. قبل كم يوم شفت له لقاء .. أخلاق و مُحترم و مُحب ماشاء الله عليه ..
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1 - الحقباني2017-09-10 19:36:40
علم ( الحمدلله أن موت حق والجنه والنا حق )
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آخر تعليق
بواسطة : جحلط
طيب ايش العجيب في الامر...
بواسطة : زائر
احنا كذا نأكل ونرمي والحرمه ترتب ورانا😂👍🏼...
بواسطة :
🌹...
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