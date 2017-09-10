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خادم الحرمين : تحقيق النهضة في مجال المعرفة والعلوم التطبيقية والتقنية يستند إلى أربع ركائز جوهرية

خادم الحرمين : تحقيق النهضة في مجال المعرفة والعلوم التطبيقية والتقنية يستند إلى أربع ركائز جوهرية
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المرصد 12 603 2 ساعتين

صحيفة المرصد – واس : أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أن ” القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي” التي تعقد في العاصمة الكازاخستانية؛ آستانا ، تأتي انطلاقا من قيم الإسلام السامية ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، التي أكّدت على أهمية العلم والمعرفة، كعنصر أساس لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المُستدامة، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للرقي بالعلوم والبحوث وتطوير التقنيات والابتكار، بما يدفع الدول الإسلامية إلى مواقع رائدة في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه – أيده الله – ، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ أمام الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى للعلوم والتقنية لدول منظمة التعاون الإسلامي، في آستانا ، نقل في مستلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، – حفظهما الله -، إلى فخامة الرئيس الكازاخستاني والحضور.

ونوهت كلمة خادم الحرمين الشريفين بأن العالم الإسلامي، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى نهضة معرفية ، وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها، في عالم يحتدم فيه التنافس المعرفي الذي أصبح حجر الزاوية في النجاح الاقتصادي.

كما شددت الكلمة على أن ثقة الشعوب الإسلامية تتعزز لتحقيق هذه الأهداف بما يحمله التاريخ الإسلامي العامر من إنجازات معرفية خالدة خرجت بالعالم من عصور الظلام إلى عصور ذهبيةٍ للعلوم والتقنية مع التأكيد على أن المسلمين مدينون لأنفسهم ولأجيالهم القادمة بأن يُعيدوا إيقاد الشعلة التي كان العالم الإسلامي يُضيء من خلالها العالم بفكرٍ نيّرٍ وإبداع.

وبين معالي الوزير الفالح، أثناء إلقاء كلمة خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة العربية السعودية، ترى أن تحقيق هذه النهضة في مجال المعرفة والعلوم التطبيقية والتقنية يستند إلى أربع ركائز جوهرية هي أولاً: تطوير التعليم، من مراحله الأولى حتى التعليم العالي، بحيث يكون مبنيا على تشجيع الإبداع والتفكير المُنطلق، ويصبح ميداناً لاكتشاف المواهب واحتضانها وتنميتها ، وثانياً: تشجيع البحث العلمي والتقني، وتطوير التقنيات المبتكرة، وضمان توفير التمويل لذلك، سواء من قبل الحكومات أو القطاع الخاص، وثالثاً: بناء منظومةٍ متكاملة يتم من خلالها احتضان المبدعين وأفكارهم، وضمان تحويل نتائج البحوث العلمية إلى تطبيقاتٍ عمليةٍ ذات مردود اقتصادي، ورابعاً: مد جسور التعاون والتكامل، داخل الدولة الواحدة، وبين الدول، ومن خلال المنظمات الدولية كهذه المنظمة العزيزة ، مبينا أنه فيما تمثل أجهزة الدولة المفتاح الذي يُدير مُحرّك نهضة الأمة، فإن الجهود، في هذا المجال، يجب أن تتسع لتشمل مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات النفع العام، بل وأفراد المجتمع كافة.

واختتمت كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أن رحلة تحقيق الازدهار المنشود اقتصادياً واجتماعياً، والنهوض بالقدرات العلمية والتقنية لأُمةٍ عريقةٍ، يُمثّل سكّانها حوالي ثلث عدد سكان الأرض، تتطلب غرس روح التعاون، مھتدين بقول الله سبحانه وتعالى “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ”، ومتمسّكين بما يدعو إليه ديننا الحنيف من التعاضد والمحبة والتسامح ، وسيجنب ذلك عالمنا الإسلامي ما يتعرّض له، اليوم، من أزماتٍ، نجمت عن الفُرقة والتدخلات المرفوضة في شؤون الغير، ويجعلنا بنياناً مرصوصاً يدعم بعضه بعضاً، لننطلق جميعاً يداً واحدة تُعيد لعالمنا الإسلامي أمجاده التليدة في خدمة البشرية، نھضةً وحضارةً وعلماً.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - إستشاري صح
2017-09-10 22:14:59
كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كلمة وافية كافية للعالم العربي يجب أن يفكر صح ويتجه إلى توحيد الأفكار والجد والنشاط وتغيير الذات إلى الأفضل وزيادة النشاط المعرفي وهذامما يقوي إقتصاديات الشعوب .
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11 - محمد
2017-09-10 21:58:45
ليس هناك أي توجه حقيقي للعلوم والتطور والتخلص من الجهل ولخرافة المفروضة فرضا على المجتمعات الإسلامية ومل ما يرفع مجرد شعارات حتى من يرفعها لا يؤمن بها ولا يتمناها بل يحاربها .
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10 - سوط الحق
2017-09-10 21:57:20
إلى 6 محمد الكهنوت عقلك الملوث بالفساد الأخلاقي والمجون نحن ندعو للابتكار بدون اختلاط واخلال بمبادئ ديننا الحنيف
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9 - محمد
2017-09-10 21:55:52
للأسف الدول الإسلامية تبحث عن العلوم والتقدم والاختراع وهي تعلم الجهل والخرافة والتخلف بل وتجعل ذلك واجبا على شعوبها .
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8 - محمد
2017-09-10 21:53:42
الدول الإسلامية هي الوحيدة اليوم في العالم التي تحارب العلوم وهي الوحيدة التي تنشأ منظمات ورابطات ومؤتمرات تحت شعار ديني وهذا غير موجود عند أتباع أي دين في العالم وهو دليل على سيطرة الكهنوتية عليهم .
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7 - محمد
2017-09-10 21:50:53
شيء جيد ولكن التقدم في العلوم لن يحدث في مجتمعات تدرس الحفظ والحشو والمناهج الكهنوتية *
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6 - مراقب
2017-09-10 21:38:29
الله يجزاك الخير يابوفهد
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5 - سوط الحق
2017-09-10 21:32:11
وكذلك نريد مبرمجي شبكات اتصالات انترنت وصيانتها وكذلك فنيين لصيانة الأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الكمبيوتر والجوال وملحقاتها نريد شباب الوطن شباب تقني عملي للاستغناء عن الوافدين لانريد شباب نظري
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4 - سوط الحق
2017-09-10 21:27:29
نحن بحاجة إلى مخترعين إلى مبتكرين إلى مهندسين إلى جراحين إلى نجارين حدادين سباكين كهربائيين مصنعي سيارات طائرات معدات حربية آلات مكائن لسنا بحاجة إلى علم نفس ورياضيات وجغرافيا وتاريخ
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3 - سوط الحق
2017-09-10 21:24:20
لابد من التركيز على التدريب المهني والتقني والابتكار الاختراعات الطب والهندسة والتوسع في ذلك أما التخصصات النظرية كالتي في الجامعات فأتمنى شطبها لأنالدينا اكتفاء ذاتي منها ماعدا الشريعة والعربية
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2 - مهند البلغاري
2017-09-10 20:52:20
مافيه الا تركيا و ماليزيا و اندونسيا دول متطورة من دول الاسلاميه.
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1 - ...........
2017-09-10 20:43:08
استغفر الله العظيم
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