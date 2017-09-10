شاهد.. لص يتجول داخل منزل بحفر الباطن .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

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صحيفة المرصد : تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة للحظات تجول لص داخل منزل مواطن في حفر الباطن قبل سرقة محتويات ثمينة من داخله.

و رصد صاحب المنزل مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن اللص.

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