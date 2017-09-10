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شاهد.. لص يتجول داخل منزل بحفر الباطن .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته
صحيفة المرصد : تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة للحظات تجول لص داخل منزل مواطن في حفر الباطن قبل سرقة محتويات ثمينة من داخله.
و رصد صاحب المنزل مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن اللص.
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التعليقات
19 - خلوه يولي2017-09-10 22:16:33
لصن هاكي غريب شكله دلخ اول مره يسرق ويظلع الماخوذ
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18 - هنطش2017-09-10 21:52:18
الصرافات في الشوارع صارت تشلع شلع زين انه هذا خذا أغراض ومشى ماقال عشان البصمات أحرق البيت
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17 - أفريقي2017-09-10 21:50:38
للمرة الألف نحمد الله لأنه ليس أفريقي
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16 - زائر من الكواكب2017-09-10 21:44:02
تعليق مخالف
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15 - مراقب2017-09-10 21:23:16
الدنيا دواره
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14 - مراقب2017-09-10 21:22:47
يمكن محتاج يشتري شي والا معه فلوس
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13 - مراقب2017-09-10 21:21:50
فااااضي يملئ وقت فراغه بالسرقة
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12 - مراقب2017-09-10 21:21:05
اعرج لابس نضاره اصلع عليه ذقن ملامحه واضحه من مشيته واضح اجنبي هذا خسيس لاشيمه ولا كرامه
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11 - .....2017-09-10 21:19:22
هذا يبي الي يساعده حتى يسرق
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10 - ابوصالح سكري2017-09-10 21:15:43
مع الاسف اكثرالناس هم سبب الجريمة والسرقة لنفسة ولبيتة ولي اهل بيتة ومن البنك والصراف علاطول لبيتة ووومن سوق الذهب علاطول لبيتة ومن الشركة والمحلات التجارية ومعة فلوس كثيروووعلاطول لبيتة وووالثمن غالي
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9 - خبير أمني سابقا2017-09-10 21:14:17
خلاص سلم المقطع للشرطه وهم بطريقتهم يجيبونه. لا تطلب من أحد يجيبه ولا شي . دور الشرطه بالتعاون مع الأدلة الجنائيه والبحث الجنائي يقبضون عليه . وأنت ساعدت الجهات الامنيه بهذه الكمرات ويبقى دورهم
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8 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-10 21:14:02
اول مره اشوف حرامي عرج التوازن عنده معدوم مع نعدام اخلاقه كذا من شكله يوحي من خلاص،عرفتو وحرام وتمديد وكذا وخرته سرقت منازلنا..
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7 - ...........2017-09-10 21:08:34
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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6 - أبو فارس2017-09-10 21:04:53
هذا جاي للمطبخ... شكله حرامي بطيخ ... يدور بطيخ على السكين...
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5 - باب الشمال2017-09-10 21:02:36
كاميرات رخيصة جدا ....
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4 - مراقب2017-09-10 20:58:48
والله رحت فيها ماخذلك أوراق ثبوتية الله يعينك
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3 - مراقب2017-09-10 20:57:01
قاعد يتمشى يحتري الشرطة هههههههههه يمكن مالقا شي يسرقه قال لنفسه بخذلي تمشية قبل لا أطلع عن نفسي 😂😂😂😂
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2 - مراقب2017-09-10 20:54:37
هذا يسرق ولا يتمشا هههههههههه
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1 - مهند1112017-09-10 20:52:24
اعرج لابس نضاره اصلع عليه ذقن ملامحه واضحه من مشيته واضح اجنبي هذا خسيس لاشيمه ولا كرامه
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آخر تعليق
بواسطة : جحلط
طيب ايش العجيب في الامر...
بواسطة : زائر
احنا كذا نأكل ونرمي والحرمه ترتب ورانا😂👍🏼...
بواسطة :
🌹...
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