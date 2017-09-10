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شاهد.. لص يتجول داخل منزل بحفر الباطن .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

شاهد.. لص يتجول داخل منزل بحفر الباطن .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته
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المرصد 19 3٬203 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة للحظات تجول لص داخل منزل مواطن في حفر الباطن قبل سرقة محتويات ثمينة من داخله.
و رصد صاحب المنزل مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن اللص.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - خلوه يولي
2017-09-10 22:16:33
لصن هاكي غريب شكله دلخ اول مره يسرق ويظلع الماخوذ
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18 - هنطش
2017-09-10 21:52:18
الصرافات في الشوارع صارت تشلع شلع زين انه هذا خذا أغراض ومشى ماقال عشان البصمات أحرق البيت
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17 - أفريقي
2017-09-10 21:50:38
للمرة الألف نحمد الله لأنه ليس أفريقي
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16 - زائر من الكواكب
2017-09-10 21:44:02
تعليق مخالف
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15 - مراقب
2017-09-10 21:23:16
الدنيا دواره
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14 - مراقب
2017-09-10 21:22:47
يمكن محتاج يشتري شي والا معه فلوس
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13 - مراقب
2017-09-10 21:21:50
فااااضي يملئ وقت فراغه بالسرقة
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12 - مراقب
2017-09-10 21:21:05
اعرج لابس نضاره اصلع عليه ذقن ملامحه واضحه من مشيته واضح اجنبي هذا خسيس لاشيمه ولا كرامه
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11 - .....
2017-09-10 21:19:22
هذا يبي الي يساعده حتى يسرق
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10 - ابوصالح سكري
2017-09-10 21:15:43
مع الاسف اكثرالناس هم سبب الجريمة والسرقة لنفسة ولبيتة ولي اهل بيتة ومن البنك والصراف علاطول لبيتة ووومن سوق الذهب علاطول لبيتة ومن الشركة والمحلات التجارية ومعة فلوس كثيروووعلاطول لبيتة وووالثمن غالي
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9 - خبير أمني سابقا
2017-09-10 21:14:17
خلاص سلم المقطع للشرطه وهم بطريقتهم يجيبونه. لا تطلب من أحد يجيبه ولا شي . دور الشرطه بالتعاون مع الأدلة الجنائيه والبحث الجنائي يقبضون عليه . وأنت ساعدت الجهات الامنيه بهذه الكمرات ويبقى دورهم
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8 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-10 21:14:02
اول مره اشوف حرامي عرج التوازن عنده معدوم مع نعدام اخلاقه كذا من شكله يوحي من خلاص،عرفتو وحرام وتمديد وكذا وخرته سرقت منازلنا..
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7 - ...........
2017-09-10 21:08:34
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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6 - أبو فارس
2017-09-10 21:04:53
هذا جاي للمطبخ... شكله حرامي بطيخ ... يدور بطيخ على السكين...
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5 - باب الشمال
2017-09-10 21:02:36
كاميرات رخيصة جدا ....
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4 - مراقب
2017-09-10 20:58:48
والله رحت فيها ماخذلك أوراق ثبوتية الله يعينك
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3 - مراقب
2017-09-10 20:57:01
قاعد يتمشى يحتري الشرطة هههههههههه يمكن مالقا شي يسرقه قال لنفسه بخذلي تمشية قبل لا أطلع عن نفسي 😂😂😂😂
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2 - مراقب
2017-09-10 20:54:37
هذا يسرق ولا يتمشا هههههههههه
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1 - مهند111
2017-09-10 20:52:24
اعرج لابس نضاره اصلع عليه ذقن ملامحه واضحه من مشيته واضح اجنبي هذا خسيس لاشيمه ولا كرامه
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آخر تعليق
بواسطة : جحلط

طيب ايش العجيب في الامر...
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