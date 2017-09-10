شاهد: موقف يؤكد أن المبتعثين السعوديين في أمريكا ليسوا سواء!

حجم الخط A A A المرصد 15 1٬860 1 ساعة

صحيفة المرصد: تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله عدد من مبتعثي المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية ينظفون شقة اعتذارًا لصاحبها الذي تسلمها من مبتعث آخر، استأجرها منه لفترة، ثم تركها في حالة يُرثى لها.

وظهر خلال مقطع الفيديو استخدام المبتعثون المساحات والمقشات في عملية التنظيف التى شملت كافة أرجاء الشقة لتسليمها إلى صاحبها في أحسن صورة .

ونال مقطع الفيديو استحسان المغردون الذين عبروا عن امتنانهم لحرص روابط المبتعثين على الصورة الذهنية لأبناء المملكة لدى مواطني الولايات المتحدة والتأكيد على الإهتمام بالرقي والمظهر الجمالي والحضاري.