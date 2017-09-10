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شاهد: موقف يؤكد أن المبتعثين السعوديين في أمريكا ليسوا سواء!

شاهد: موقف يؤكد أن المبتعثين السعوديين في أمريكا ليسوا سواء!
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المرصد 15 1٬860 1 ساعة

صحيفة المرصد: تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله عدد من مبتعثي المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية ينظفون شقة اعتذارًا لصاحبها الذي تسلمها من مبتعث آخر، استأجرها منه لفترة، ثم تركها في حالة يُرثى لها.
وظهر خلال مقطع الفيديو استخدام المبتعثون المساحات والمقشات في عملية التنظيف التى شملت كافة أرجاء الشقة لتسليمها إلى صاحبها في أحسن صورة .
ونال مقطع الفيديو استحسان المغردون الذين عبروا عن امتنانهم لحرص روابط المبتعثين على الصورة الذهنية لأبناء المملكة لدى مواطني الولايات المتحدة والتأكيد على الإهتمام بالرقي والمظهر الجمالي والحضاري.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - زائر
2017-09-10 22:25:50
احنا كذا نأكل ونرمي والحرمه ترتب ورانا😂👍🏼
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14 -
2017-09-10 22:24:14
معروف اللي نظيف داخل البيت خارج البنت نظيف واللي وسخ خارج وسخ داخل وهذا الدور على الأم هي اللي تربي وتعلم بعض الأمهات مهملات بهذه المسألة لكن بناتها غير وفيه اللي تمشي على أمها ومن ثم تتزوج وهكذا
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13 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-10 22:16:41
صديقهم كان مستعجل وقالوا له مالك هم ننظفها ونسلمها لصاحبها . او انهم يبغوا يستأجروا الشقه وقالوا له بس اطلع مع السلامه ناخذ الشقه بوضعها الحالي.
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12 - ابوورد
2017-09-10 22:08:10
ليه مافضحوا ****اللي كان ساكن في الشقه هووالوصخه اللي معاه بعض الناس ؟****في تصوفاته ليتهم مطلعين اسمه كامل والرباعي
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11 - دان دون
2017-09-10 22:02:13
فعلا هذا هو الصح سلم المنزل مثل ما استلمته وكل واحد يمثل نفسه واخلاقه وافعاله وتصرفاته ونعم والله فيهم وعلى التربيه الحسنه ماهو بعض الناس اقسم بالله هو الدابه مافيه فرق الا الارجل
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10 - الفيصل
2017-09-10 21:59:47
معندهم مكيفات ليش
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9 - القبطان سلفر
2017-09-10 21:45:10
صح ممكن بس عشانهم في امريكا ****
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8 - مراقب
2017-09-10 21:41:33
تراي أشوف بقعة من على اليمين أمسحها زين
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7 - مراقب
2017-09-10 21:40:36
شكلهم يضحك وهم يمسحون ههههههههههه
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6 - مراقب
2017-09-10 21:30:57
نصيحة لاتلبس كشخة وانت لوحدك في اليل في اميركاولندن ولبنان ومصرعيون اليل خطر
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5 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-10 21:28:50
السعودي دائما مضرب المثل في الأخلاق حتى انه قيل فيما مضى (تحلوا بالأخلاق السعودية) حينما تطاول البعض على إداريي المنتخب السعودي الزبدة دع الأيام تفعل ماتشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء الله يوفق الجميع
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4 - مراقب
2017-09-10 21:27:10
النظافة من الأيمان كفو لكن ناقصكم شي الشيلة
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3 - ابوصالح سكري
2017-09-10 21:27:09
نصيحة لاتلبس كشخة وانت لوحدك في اليل في اميركاولندن ولبنان ومصرعيون اليل خطر
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2 - مراقب
2017-09-10 21:26:19
خلوهم ينظفون وش وراهم
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1 - ياليتها على كذا
2017-09-10 21:25:37
الحال موجود بالبلد وخبر دليل استخدام المرافق العامة فليس بجديد. يشكر على كل شخص نظيف مرتب في منزله وخارجة فهذه ثقافة تزرع من البيت. بس فاقد الشي لا يعطية. تنظفوا للمحبة من الدين!
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آخر تعليق
بواسطة : جحلط

طيب ايش العجيب في الامر...
بواسطة :

الاخوانجيه يضحكون علي بنات المسلمين في البدايه وفي النهايه تتضح قلوبهم الحاقده و...
بواسطة : زائر

احنا كذا نأكل ونرمي والحرمه ترتب ورانا😂👍🏼...
بواسطة :

🌹...
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