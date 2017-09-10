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صورة فتيات بلباس فاضح على طائرة بجدة تثير الجدل..وهذه حقيقة تخصيصها لنقل الحجاج!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لفتيات بلباس وُصف بالخليع، ملصقة على سطح طائرة تركن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما أثار حالة من الجدل، خاصة أنه قيل إنها مخصصة لنقل الحجاج.
وفي السياق ذاته قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار، تركي الذيب، أن الطائرة تعود لمستثمر سعودي أنهى نشاطه منذ خمس سنوات، مشددا على أن الطائرة لم تكن في مواقف صالات الحج والعمرة.
وتبين من تحليل الصورة، أن الشعار المطبوع على الطائرة، raiders، يعود إلى فريق Oakland Raiders الأمريكي، الذي يلعب في دوريات كرة القدم الأمريكية، فيما لم يتضح سبب هبوط طائرة الفريق في المملكة قبل سنوات.
التعليقات
29 -2017-09-11 00:09:11
***اصلا مو في السعودية في دوله تاتيه
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( عدد التعليقات 28,530 )28 - برق _ الحرم
((((((أمتهان مابعده امتهان ....والامور الي انحدار )))))
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27 - مرّكز2017-09-10 23:44:45
عاد اللي صورها الله يهديه كان خذ معه شطرطون ولف الطيارة أو حط عليها سرواله وسراويل الذين كانوا معه بس أهم شي يكون مغمض عيونه
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26 - زحلقه2017-09-10 23:20:33
الحقيقه أن الطائره باين لها سنين واقفه ( يمكن متعطله ) وباين الغبار يعلوها ويعلو وجوه الفتيات ولاهي واضحه .... هههههههههههههههههه الطياره تلق لق وباين توها واصله .... أحترموا عقولنا
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25 - بربره2017-09-10 23:12:15
ليش ما نعترف بأن هنا اخطاء واخطاء شنيعه ؟؟ لماذا لانعترف بأن هنا من يريد لهذا البلد الضياع ويتم معاقبته ..؟؟ لماذا نبرر ونتبربر ونلف وندور ونختلق الاعذار ؟؟؟ لماذا ولماذا ولماذا ؟
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24 - Smile2017-09-10 23:01:56
عادي اطمسو عليه كما يفعل بعض المطاوعه في محلات الاشرطة وصور الفتيات على زيت الشعر الهندي بقلم اسود 😀
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23 - مانع القحطاني2017-09-10 22:57:39
ياكثر ما نخوش وياكثر ما نبرر
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22 - سحلب2017-09-10 22:49:08
****؟! ترى حج.
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21 - ..2017-09-10 22:31:15
دايما عند شبك المطار يلقونهم في السيارات ؟؟
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20 - الدين النصيحة2017-09-10 22:28:59
لاتجعلون المسلمين يغيرون نظرتهم لنا بهذه التصرفات المشينة التي تسيء لنا كاقبلة للمسلمين ثم تنعدم الثقة بيننا وبينهم ولعاد يؤخذ بكلام علمائنا وحكوتنا امام العالم الاسلامي لاتنسون نحن قبلة المسلمين
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19 - ندى2017-09-10 22:27:17
الخبر قديم قبل خمس سنوات / بس فيه بعض الحساد والمرضى والحاقدين يبغوا يشوهوا الحج باي وسيله ويطلعوا اخبار ملفقه عليه . يمكن الفريق النسائي كانوا مستأجرين الطائرة من المستثمر السعودي.
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18 - Rima ريما°•2017-09-10 22:17:47
خروج 😎✋
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17 - عنر2017-09-10 22:15:32
تعليق مخالف
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16 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-10 22:14:19
لان حكومتنا حفظها الله وضعت كل مسؤول بمكان ولازم المسؤول يكون قد الثقة ويعمل لصالح بلاده بأي موقع وان يؤدي الامانه على أكمل وجه
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15 - ضب2017-09-10 22:10:56
ت 7. خلاص روحي عند الطياره وخذي معك سلم خشب وليفت مواعين وفيري . وامسحيها .تراى لك أجر ههه
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14 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-10 22:09:12
قطر وتركيا منفتحة وبلاوي وماعندهم هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمدحونهم وتسافرون لهم
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13 - هذه الحقيقة2017-09-10 22:08:06
مستثمر على وزن مستحمر لا يعي مثل هذا التصرف غير المسؤول لا بارك الله فيه ولا من سمح له بالهبوط في مطار يعتبر وجهة المسلمين من اصقاع الارض
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12 - ضب2017-09-10 22:08:05
ت 4. ياذكيه .المسؤلين هم جزء لايتجزا من الحكومه. الله يكملك بعقلك. روحي شوفي الرز على القز لايحترق
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11 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-10 22:04:47
كل الاشياء اللي تصير بالطائرات المسؤولين هم حقين الطيران هذه مسؤوليتهم سواء صور او مكيفات ماتشتغل او تأخير..الخ
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10 - ...........2017-09-10 22:04:24
يقول ذاك ئربت وشكلها قربت
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9 - ضب2017-09-10 22:03:34
تستضيفهم تحت مسمى السيرك العالمي. أو تحت مسمى فريق الترفيه والتسلية للعوائل. أو تحت مسمى فرقت المصاقيل
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8 - بن عكرش2017-09-10 22:02:58
مستثمر مسلم ! وين الخوف من الله ؟
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7 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-10 22:02:47
الطائرة إذا هي لنا وليه ماتمسحون الصور اللي عليها يا حقين الخطوط السعودية للطيران
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6 - زائر من الكواكب2017-09-10 22:01:44
مذيعات أخبار..
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5 - ضب2017-09-10 22:00:38
اليوم صور على طياره .وبكره تستضيفهم هيئة الترفيه شخصيا.
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4 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-10 22:00:09
اولا حكومتنا حفظها الله مالها دخل بل المسؤولين هم حقين الخطوط وثانيا المستثمر
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3 - أم فهد2017-09-10 21:59:50
هذي مسؤلية أمن الدولة بتفتيش هذه الطائرة المريبة تفتيشا دقيقا والتأكد مما بداخلها والاجهزة التي فيها صدق النوايا زمنه راح أعداؤنا ببننا يحيكون لنا فلابد من الحذر
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2 - مجرد تعليق2017-09-10 21:52:27
اعمل نفسك اعمى
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1 - ماجد2017-09-10 21:49:46
حاجه حلوه
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بواسطة : الحياة حلوة
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