صورة فتيات بلباس فاضح على طائرة بجدة تثير الجدل..وهذه حقيقة تخصيصها لنقل الحجاج!

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لفتيات بلباس وُصف بالخليع، ملصقة على سطح طائرة تركن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما أثار حالة من الجدل، خاصة أنه قيل إنها مخصصة لنقل الحجاج.

وفي السياق ذاته قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار، تركي الذيب، أن الطائرة تعود لمستثمر سعودي أنهى نشاطه منذ خمس سنوات، مشددا على أن الطائرة لم تكن في مواقف صالات الحج والعمرة.

وتبين من تحليل الصورة، أن الشعار المطبوع على الطائرة، raiders، يعود إلى فريق Oakland Raiders الأمريكي، الذي يلعب في دوريات كرة القدم الأمريكية، فيما لم يتضح سبب هبوط طائرة الفريق في المملكة قبل سنوات.