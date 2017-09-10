طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردون
صحيفة المرصد: نشرت حسابات إخبارية كويتية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلومات مفاداها أن طبيب كويتي يعمل في مستشفى بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية رفض مغادرة مستشفى جامعة ميامي رغم الإعصار المدمر الذي سيضرب المنطقة وتسبب بنزوح الملايين من منازلهم .
وقالت حسابات إخبارية كويتية ” إن الطبيب الجراح محمد جراغ رفض مغادرة مستشفى جامعة ميامي للبقاء بجانب مرضاه المنومين في المستشفى بالرغم من اقتراب إعصار “إيرما” الرهيب من ولاية فلوريدا.
كما نشر حساب “المجلس الإخباري الكويتي” صوراً للطبيب الجراغ، وكتب فوقها “أحد أفضل العقول التي تخرجت في كلية الطب .. الجراح الكويتي محمد جراغ يرفض مغادرة مستشفى جامعة ميامي رغم الإعصار لشعوره بالمسؤولية تجاه مرضاه”.وفقاً لـ “إرم نيوز”.
وأشاد عدد كبير من المغردين الكويتيين بموقف الطبيب .وقال أحد المغردين واسمه نادر جراغ، ويبدو أنه من عائلة الطبيب “الله يحفظك ويوفقك”.
وأضاف المغرد حمود السعد في سياق مماثل “الله يحفظلك هالشباب فخر للكويت” وقالت المغردة نورة بنت محيا “الطب مهنة إنسانية.. لمن يعرف الإنسانية، إلى الأمام دكتور”.
التعليقات
والله اللي أعرفه مافيه طبيب كويتي اشتهر بمهنة الطب اذا فيك خير روح اخدم ديرتك وخل المهايط عنك
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الانسانية مالها جنسية
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طيب ليش مايحلق شعره ويهذب نفسه بدل شكله المخيف
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وجد ناس عندهم انسانيه فما حب إن يكون اقل منهم تحياتي لهذا الطبيب
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وجد ناس عندهم انسانيه فما حب إن يكون اقل منهم تحياتي لهذا الطبيب
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عادة المستشفيات يكون لها مولدات احتياطية، وفيه مرضى يصعب نقلهم او اخلاءهم، بالتأكيد فيه اطباء بس لا يمنع ان الواحد يشارك حتى لو كان العدد كافي، وثق ان باب المعاملة لا يقل باب الممارسة من الناحية الدين
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ليس اذكى من السلطات الأمريكيه كونهم يعلمون مسبقآ بأن المستشفى في مأمن من الأعاصير والزلازل وبذلك سيكون المرضى ايضآ في مأمن ولو خلاف ذلك لتم اجلائهم كبقية المواطنين الذين اخلو منازلهم واخلو الولايه
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يعني الي نفهمه انا جميع الأطباء الأمريكان غادرو المستشفى الى سوبرمان
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جينا في الهيااااط يعني الأصحاء اخلوهم من المنطقه مستشفى فيه مرضى واطفال منومون مايخلونه ايش الخبال هذا بلاش تلميع وكذب مرضى يحتاجون عنايه مركزه وكهرباء ممكن تقطع في اي لحظه ارحموا عقولنا ياناس
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اللهم احفظ امريكا وكل سكان امريكا .. بلد عظيم يهب كل سكان العالم كا ماهو جميل وحديث ومفيد .. يخاطر بدماء ابنائه لحماية المستضعفين .. اللهم احفظها ورد كيد اعدائها لنحورهم
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لايكون اخونجي او اخوان ليش ماسمع الكلام وغادر ههههه
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لو عاصفة رملية في الكويت هبت لوجدته في مقدمة الهاربين
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المستشفى ما راح يصيبه اعصار لان بيوت الامريكان من ورق
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