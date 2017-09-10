طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردون

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صحيفة المرصد: نشرت حسابات إخبارية كويتية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلومات مفاداها أن طبيب كويتي يعمل في مستشفى بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية رفض مغادرة مستشفى جامعة ميامي رغم الإعصار المدمر الذي سيضرب المنطقة وتسبب بنزوح الملايين من منازلهم .

وقالت حسابات إخبارية كويتية ” إن الطبيب الجراح محمد جراغ رفض مغادرة مستشفى جامعة ميامي للبقاء بجانب مرضاه المنومين في المستشفى بالرغم من اقتراب إعصار “إيرما” الرهيب من ولاية فلوريدا.

كما نشر حساب “المجلس الإخباري الكويتي” صوراً للطبيب الجراغ، وكتب فوقها “أحد أفضل العقول التي تخرجت في كلية الطب .. الجراح الكويتي محمد جراغ يرفض مغادرة مستشفى جامعة ميامي رغم الإعصار لشعوره بالمسؤولية تجاه مرضاه”.وفقاً لـ “إرم نيوز”.

وأشاد عدد كبير من المغردين الكويتيين بموقف الطبيب .وقال أحد المغردين واسمه نادر جراغ، ويبدو أنه من عائلة الطبيب “الله يحفظك ويوفقك”.

وأضاف المغرد حمود السعد في سياق مماثل “الله يحفظلك هالشباب فخر للكويت” وقالت المغردة نورة بنت محيا “الطب مهنة إنسانية.. لمن يعرف الإنسانية، إلى الأمام دكتور”.