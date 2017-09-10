القبض على “سلمان العودة” .. وهذا أول تعليق من شقيقه!
صحيفة المرصد : قال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ،أن الجهات ا المعنية ألقت القبض على الداعية سلمان العودة أمس السبت بعد تغريدة بشأن أزمة قطر أثارت ردودًا غاضبة في المملكة.
وتداول النشطاء خبر الاعتقال دون تأكيد من مصدر رسمي، بينما أكده شقيقه خالد بن فهد العودة، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، حيث غرَّد مجيبًا عن تساؤلات بشأن صحة الخبر قائلا: “نعم للأسف”.
ولم يغرّد الداعية طيلة الـ 24 ساعة الماضية تقريبًا على حسابه بموقع “تويتر” والذي ينشط عادة فيه بشكل مستمر ويتفاعل مع متابعيه بشكل دائم من خلاله.
ورد سعوديون على تغريدة العودة بالقول “أين دعاؤك للوطن من بداية الأزمة، وأنه حتى الحياد غير مقبول في قضايا الوطن”.
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نعم. للاسف
— د.خالد بن فهد العودة (@khalid_aloadah) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
نعم. للاسف الشديد
— د.خالد بن فهد العودة (@khalid_aloadah) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
اتم الشيخ ٢٤ ساعة بعيدا عن اطفاله..
— د.خالد بن فهد العودة (@khalid_aloadah) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الشيخ خالد الراشد عندما قال قول حق سجن وكثير من المشايخ ولم يزالوا المشكله عندما تتكلم عن فساد واضح لا ممنوع ومعد تنشاف الرسول وهو سيد البشر اذي وصبر بابي وامي يارسول اهل الحق والراي صاروا يسكتون
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لكن ان تغير فحو الفؤاد .. ﻻ تعليق .
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خبر يثلج صدر كل مواطن سعودي
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الدنيا. تغيرات. كثير. الدنيا تغيرات كثير. حريته الرأي. يجيب الله مطر فيه
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العنيد طلع ***
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اللة هم دمر العودة والقرني لانهم خونة معع الاخونجية ضد السعودية
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لم يفعلوا شيء إلا الواجب في إيصاله لمكانه الطبيعي
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قاتل الله الفتنه بين ابناء الوطن الواحد وخيّب الله رجاء اعداء الدين والوطن
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قاتل الله الفتنه بين ابناء الوطن الواحد وخيّب الله رجاء اعداء الدين والوطن
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عساه مايطلع من سجنه
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قاعده أرقص مبسوطة 💃💃💃
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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عنوده بما انك من محبي العودة ليتك تزوره ولا تنسى الجبن والزيتون وفراش على دربك .. هذا وقتك يالعاشق الولهان
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المفروض من زمان قد خلصونا من عيناته
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وانااحبك بالله يالعوده ❤️احبك بالله ❤️❤️
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هههههههههههههههههه والله يالعنيد طلعت مخفة الله يصلحك
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الي يدافع عن العودة فهو ****
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هذا عهد سلمان الحزم لفلفة ودسايس ما تمشي عندنا يا تكون واضح او مكانك بالحاير تلعب بلوت مع ربعك
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خاشقجي يسلم على العودة !!
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229 - ابن عدوه .. ان كأنه مع قطر والإخوان // لا شك ولا ريبة أنه معهم !! منذ مبطي !!
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222 يارجال خاشقي ****
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الليلة بارتي على هذا الخبر السعيد 🍹
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احبك بالله يالعوده ❤️احبك بالله ❤️❤️
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فضحكم الألباني ،،، كما فضحكم علماؤنا ،،، ولكن الاتباع عليهم غشاوة
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لا تحزن ان كان الكلام صحيح فايوسف عليه السلام سجن وكم من مشايخ فضلاء سجنوا وهذا امتحان من رب العباد وسوف ياخذ بحق كل مظلوم اينما كان
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هاذا ماتفعلة الشيكات السرية وبعضهم يقول انا تاجر وولد تاجر وراتبي الشهري 30 الف واثر الراتب من خارج الوطن الدولة في ايدي امينة الله ينصرهم على كل خائن لوطنة
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يستاهل الوطن اهم من اي انسان لاعلم هؤلاء ماذا فعلو من انجاز حتى يطبل لهم
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العنيد يعني انت ضد توجهات المملكة او ايش ليتك توضح موقفك
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ان كأنه مع قطر والإخوان فلاه لا يرده
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خرج خاشقجي ثم هرب من الوطن ،، امسك مكانه إلى أن يعود !!
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214 اللة يشفيك كيف تحب واحد ***
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الله يعينك يالعنيد على ماصابك والعقبى لك باذن الله
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بالتوفيق لفضيلة الشيخ سلمان العوده
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الخطاري @Truthcaller // هل صحيح نبأ#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة // ومن يستنكر ذلك ؟!
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خاشقجي هرب من الوطن وبدأ في تزكية جماعة الاخوان الضالة
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تأخر هذا الاجراء كثيرا .. اللهم عليك بالمتخاذلين عن نصرة الوطن
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من اشكاله يكثرهم في السعوديه هؤلاء اصحاب القصور و الفلل و السيارات الفخمة من أين لهم هذا هذة أموال قطر سوف يقبض عليهم الواحد بعد الواحد يالله خلص بلادنا السعوديه من شرورهم ومكرهم و خداعهم
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غير مستغرب أن يتم القبض عليه واخرين من الذين يغردون على (تويتر) الذي أصبح بعبع مخيف لجميع الحكومات في العالم في ظل القبضة الحديدية التي تمارسه بعض الدول، وسلب أي أراء لا تتوافق مع سياسة الرأي الواحد..
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210اللة يهني سعيد في سعيدة عزاللة طاح المتحوس على خايب الرجاء
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اللهم لك الحمد .. العقبى للبقية باذن الله
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لانها بداية النهاية
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169 اللة يجمعك مع العودة ***
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ياشين من مسوي نفسه يفهم أكثر من غيره ياأخي ولي أمرك لا تخرج عن مساره وطاعته رضيت ام لم ترضى يجب أن يكون المجتمع متماسك والله لو الأمر لخرتيت قطر لولاك مالا تطيق أحمد ربك وعبده واطع ولي الأمر.
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أتمنى ألا يكون خنجرا مسموما في ظهر الوطن فوراء الأكمة ما وراءها وإن شاء الله كل مستور يظهر على حقيقته وإذا ذاب الثلج ظهر المرج.
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واحد بالغربية و واحد بالرسطى والثالث بالشرقية والباقي في مناطق عدة 🤗
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العنيد وابن الوطن اثنيناتهم اردى من بعض
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صلوا على الحبيب محمد صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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ننتظر الردود الرسميه.
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اتصل تميم وغرد العودة لأجل الخميني والأخوان هذا سلمان العودة الرجل الفيلسوف انت منكشف ميولك الأخونجي ولاتنسون عوض القرني
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العودة اخواني ***للوطن منذ زمن بعيد، وغيره كثير ممن على شاكلته، مثل العريفي وعوض القرني وهم معروفون جميعهم للدولة ولله الحمد، نسأل الله ان يفضح كل خائن ونطلب من الدولة جز رؤوسهم حتى يعتبر غيرهم.
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كلنا نسال الله ان يلطف قلوبهم وان يطفئ هذه الفتنه المتلهبه بيننا والغيب لايعلم به الا الله وحد ولا احد يشاركه سبحانه بما في القلوب
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أرفع القبعه لقينان الغامدي والصحفي محمد ال الشيخ ولكثيرمن رؤساء الصحف والكتبه الصحفيون الجهابذة الفطاحله أصحاب الفكرالراقي والثقافه العاليه جدافي تشخيص الفكر الاءخوءنجي ويرقاتهم السروريه تشخيص دقيق
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الله العالم الى اين نتجه مع هذه الاحداث التي عصفت بالخليج ويجب ان تحذر صديقك 1000مره وعدوك 1
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177- العنيد ابن الوطن وولاءه لقيادته وحكومته واطلق من شواربك اذا تملك تملك شوارب الرجال
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لم يستطع الصمود بعد انقطاع الرز القطري واخرج مابداخله وفضح الله أمره
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****اللة عليك يسلمان العودة تخون وطنك على شان ابن موزة
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بالمختصر،، ورطه تميم وأخرجه من مرقده
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يارجال له شعبيه ومحبوب وعالم بيعطيهم محاظرة ويقهوونه ويرجع بالسلامة الله يعين اللي مثل وضعه نابغه العين عليه من ***
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اصلبوه هذا الاخونجي ما فيه خير لبلده
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184 - ... قطر دمرت السنه // هذا الكلام السنع ،، بوركت
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الاخونجيين متلبسين بالدين خايفين لاتسقط حكومة قطر فمن سيدعمهم كذلك الاخونجي العلماني اردوغان كمن سنه وسيأتي غيره يحكم تركي - مثل الجاميين واذناب طهران
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هم المفرخين لمنفذي عمليات المتدعوشين بكثر الخطب التي تسعى لنشر الارهاب بإسم الدين البريئ!
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تبع مرسي وبديع وسرور وقطب
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سلمان العودة من الدعاة الموالين لقطر وياليته مايخرج من السجن مدر الحياة . كم شآب فقد حياته وقضى على آخرين كلها بأسباب العودة وأمثاله.
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أن يعلم الاطفال بحاله في الصغر !! أفضل من يصدوموا بحاله في الكبر !!!!!!!
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مايخرجون إلا عند مصالحهم فيغردون - ***
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د.خالد بن فهد العودة ... بعيدا عن اطفاله..أليس أطفاله أولى به من تميم ومرشده ؟!
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قطر دمرت السنه واحدثت الفتن بينهم وايران لوثت الشيعه كلاهما اعداء للاسلام ضربو الاسلام من الداخل وهو عمل لم تقم به اسرائيل
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حفظك الله ياشيخ سلمان
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*** ودي مش اول مرة🤗
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سلمان العودة من الدعاة الموالين لقطر وياليته مايخرج من السجن مدر الحياة . كم شآب فقد حياته وقضى على آخرين كلها بأسباب العودة وأمثاله.
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هولاء خريجي منظمه التغير اثناء الازمه لم نراهم وعندما اتصل عمهم تميم خرجوا يجب محاسبة كل من لديه جواز قطري وخاصه هولاء الاخونجيه الذين لايعرفون قيمه الوطن خونه
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اخونجي يحب قطر المتامره علي السعوديه
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109 العنيد ايش هذا الكلام..****
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لماذا أحبوا فرقة جماعة الاخوان ؟! هل فرقتهم؟!!!! أفضل من فرقتنا وشرعنا وديننا وسنتنا وعلماؤنا ومشائخنا وطلبة علمنا ووعاظنا وحرمينا ومساجدنا ومحاكمنا وقضاتنا وتعليمنا وجمعياتنا وأوقافنا وولي أمرنا .
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خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الامين. شفتوا كيف خلال ساعة وعشرين دقيقة كم وصل عدد التعليقات لانه فعلاً خبر مهم ومفرح بنفس الوقت ان يتم السيطرة على هالفكر
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المسافر 79 أحسنت وكل للي على شاكلتهم يستاهلون راية واحدة وشعب وأحد أساس كل المصائب من وراهم والي يايدهم
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العوده من زمان شيخ وداعية ***
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دعاء وش فيه يعني كلنا ندعي ان الله يصلح شان المسلمين ويطفئ نار الفتنة بين الأخوة والكل يتمنى ترجع المياه لمجاريها لما فيه مصلحة الشعوب
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لماذا أحبوا تركيا ؟! هل علمانيتها ؟!!!! أفضل من شرعنا وديننا وسنتنا وعلماؤنا ومشائخنا وطلبة علمنا ووعاظنا وحرمينا ومساجدنا وهيئتنا ومحاكمنا وقضاتنا وتعليمنا وجمعيتنا وأوقافنا ووووووووو
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الوطن خط احمر لا مساس فيه
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ادعوا لبلدكم واتركوا لرجالها
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واللة لو الامور في يدي لاحط سلمان العودة***
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لماذا أحبوا قطر ؟ هل لديهم شريعة ودين أفضل من شرعنا وديننا وسنتنا وعلماؤنا ومشائخنا وطلبة علمنا ووعاظنا وحرمينا ومساجدنا وهيئتنا ومحاكمنا وقضاتنا وتعليمنا وجمعيتنا وأوقافنا ووووووووو
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الاية ١٤٥ تصفهم
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عنده خير ومعين خير ولا يقف ولاء لارضه ولأهله
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ظهرالاءخونجيه من رقادهم وظلومده لم نسمع لهم حساءولاركزاءطيلة الاءزمه كانوقابعين بجحورهم ولم نسمع لهم وقفه مع حكومتنا الرشيدة طيلة الاءزمه التي لازالت مستمره صدق معلق اكلوالمطب اكلوموزه وتزحلقوبقشرتها
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يارب لاتبقي منهم ولاتذر هؤلاء مصدر فتنه لشباب الأمه رؤسهم ممتلئه بالحقدوالدسائس لأوطانهم وسمومهم طالت الكثير من شباب الأمه الأسلاميه وهم وابنائهم ينعمون برغدالعيش نسأل الله ان يفظحهم ولايبقي منهم احدآ
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مراجعات الاخوان ستبدأ ،،، فالوضع ع المكشوف لا مواربة
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ياما اهل فقدو أبنائهم بسبب ****
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يا وطنك يا قطر اخوتك ؟! فاختر ؟
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وش ترجون سلمان العودة اخونجي****
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لو ينشغلون عن الفتن ويجلسون عند أبنائهم وكذلك أبنائكم وليه مايروحون يم بلاد الصراعات مثل ماتحرضون عيال الناس؟؟؟!
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من ليس مع وطنه خائن وتلك قاعدة تطبق على الجميع زيد وعبيد ،،، و لا جدال فيها ..
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ياخي انا اقول ****
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حلوه بعيده عن اطفاله
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109 - العنيد //لا تغلط غلطته !! المرقد أبرك !
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قال تعالى (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَي
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قهد12 // بالعكس احترمك وهذااا احترامك عندي
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ان ***في الدرك الاسفل من النار. وهكذا الاخونج 🤛
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بلادنا الوحيده اللي فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر #وقطر فيها شرب شيشه اختلاط بارات..الخ والمدح والحب والولاء لقطر من الاخونج كاذناب إيران ولائهم ا إيران
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صحيح وقت الهزل نتهاون ونكسل ...لكن وقت الجد لا نرضى الخروج على ولاة أمرنا من أجل مطامع ومكاسب دنيوية تديرها جماعات مندسة اجيرة ..حسبنا الله ونعم الوكيل
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فهد 12// فرح ودلوعه قلم الحقد .. مغضوب الله عليهم
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الفكر الاخونجي يتبع نفس طريق الولي الفقية وبرنامج التقيه. فبعضهم هنا يعلق ضد الاخونج وهو اكبر رازبوتي اخونجي!
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الحياة نور من الله لكل الناس فلاتكون ظالم تكون واحد من اسعدالناس في حياتك الله يحفظ الوطن واهل الوطن من شرالفتن
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د.خالد بن فهد العودة.. اتم الشيخ ٢٤ ساعة بعيدا عن اطفاله..// والتي قبلها وقبلها وقبلها وو !! كم مكث من الشهور والأيام ؟!
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يستاهل الاخونجي سلمان العودة المفروظ من الحكومة السعودية ***
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ان يتم على رؤس الاخونج وكل من يناصرهم لان هناك من لا ولاء لوطنه فيجب ان ينفى خارجه 👊
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مايخرجون إلا عند مصالحهم فيغردون
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لقد هذب الدقن وخففه !! وافتى بذلك
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109 - العنيد // خلك مع الوطن لا غير
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عنوده تعرفين أسمر عبر
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هاذا اللي يستاهلونه جنود الفرس والترك فطالما كانوا حربة غدر ضد اوطاننا وطالما كان بال المسؤولين في هذه البلد طويل عليكم ايها الاخونجية احتراما للحاكم الطويلة ولأنكم محسوبين شكليا على تيارات دينية
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هؤلاء دعاه افاضل نحسبهم والله حسيبهم والمشكله ليش الحكومه تخليهم يحاضرون ويدعون الناس للهدى عشرات السنين وفجأه يقولون للشعب انهم ارهابيين وخونه ليش ما اكتشفوهم من زمان ولا السياسه تعمل عمايل
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ان تم الكشف عن حقيقة تلك الدقون الملونه
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هم ثلة وشرذمة يعدون على الأصابع !! لهم أتباع مغرر بهم
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109 العنيد وش ذا الكلام؟؟؟؟ ***
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اللهم ولي علينا خيارنا وارزقهم البطانة الصالحة واكفنا شر شرارنا واشغلهم في انفسهم واجعل تدبيرهم تدميرهم
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الغلطة غلطة تميم !! أنا أشهد بذلك
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الخبيث عزمي ,,,,, ((( درزي ))),,,,,,النجس فيصل القاسم ,,,,,, ((( درزي ))),,,,,,,متعاهدين ,,,,,مع القرضاوي الإرهابي ,,,,,لإسقاط الحكومات العربيه,,,,,,برعايه وحمايه ,,,,من النظام القطري الفاسد
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لم يقل اخونجي من فراغ !!
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قطرام الإرهاب الحضن الحاضن للاءرهاب قطرمجمع خمام من الاءخونجيه والسروريه والاءرهابيين والمرتزقه عزمي بشاره وطقته ومفتيهم القرضاوي صدق العمالقه قينان الغامدي ومحمد ال الشيخ الخ عندماكتيوعن الاخوءنجيه
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وكل الاخونجية على هالشاكلة ؟! لا تعلم أهو معك أم ضدك !!
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قلم الحقد وجماعته ///****
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العنيد هههههه ***
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وهقه تميم باتصالة قبل أن ينتكس
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يقولون الثاني بعد سيروا عليه وباقي الفتى المزيون يزورونه 🤗
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العنيد ة مرتبكة وتكتب بارتباك...... اهدئي وبعدين اكتبي
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غلبت بيعة الجماعة ما سواها
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ولاة الأمر هم أعلم,,,,لم قبض على فلان وعلان,,,,,لأنهم ونعم الجكام,,,,,يخافون الله ,,,,,لايقبضون إلا على من استطار شره,,,,,فيجب إيداعه السجن
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أمهلناه وأشعرناه !! ولم يزدجر !!
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الاخونجيين متلبسين بالدين خايفين لاتسقط حكومة قطر فمن سيدعمهم كذلك الاخونجي العلماني اردوغان كمن سنه وسيأتي غيره يحكم تركيا😂
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باقي خويه نفس فصيله في أفكار وأقواله وألعن منه بعد.ماندري وين أراضيه آخر علومه في تركيا باع الضحايا هناك السعر 800 500 في البنك القطري يتقاسمها مع الجمعية الخيرية القطرية و300 في جيب الداعية المختفي.
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تعليق 100 // قلم الحقد //اذا المحسوبين على التيار الديني هم الذين تحصل لهم المعجزات والكرامات امثالكم ،،
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ماتشوفون دعم قطر للارهابيين يوم قطعنا العلاقات مع قطر صارت مدننا اكثر امنا اختفو داعش واذناب إيران وفيه من سلم نفسه وفيه من قبض عليهم لله الحمد باقي الحوثي اللي تدعمه قطر وإيران
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مملكتنا الحبيبه ,,,,ممثله بقيادتنا الرشيده ,,,,,خط أحمر ,,,,لا نقبل أبدا ,,,,,المساس به
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ههههه الاخوانجيه اكلو الموز وتزحلقو بقشره 😂
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دوس دوس ,,,,على رقاب ,,,,,,أذناب عزمي والقرضاوي ,,,,الإرهابي
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3 شهور ؟! في الجحور بيات شتوي ،، من خدعك لتخرج قبل الأوان ؟!
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كل ما ارى صورة الشيخ سلمان واسمع حديثه اتذكر صورته بالامس وحديثه فأتألم حفظك الله ياشيخ سلمان
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مايقبض عليه إلا اللي ولائه للخارج ضد وطنه اللي على حق فيستاهل كل شخص يتم القبض عليه لكي يرتدع عن فعله
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لكل إخونجي ,,,,غرر به ,,,,باب التوبه مفتوحه ,,,,,لكن أن تتمادى في بيعتك للمرشد,,,,,وتساند نظام الحمدين ,,,,,,فهذا لايمكن السكوت عليه
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قلم الحقد وجماعته /// عالم اليوم ، قد تكون طفل ذو 10 أعوام ولكن يوجد من هم بالغين ولا يعرفون لماذا يتألمون
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لماذا لم يكن معنا وفي خندقنا ؟! !!
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يعني لزوم العوده وحنا كمواطنين نماشي الوضع صح خطأ المهم قل سم ولاتسأل وإلا تعتبر خائن وعميل ... الله سبحانه وتعالى إسمه الحق ... ومن لديه ذرة إيمان فليقل الحق ... والمؤمن كيس فطن ويفهم مايدور حوله
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خونة الوطن ليس لهم مكان إلى السجن أوينفون إلى إيران الشيعيةبقرب مرشدهم خامئني أو إلى دولتهم تركيا العلمانية.أماالسعودية لاتتشرف أن يكون على ارضها مثل هؤلاءدعاة الفتن و خونة الوطن وولى الأمر
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أول من رفع شعار رابعة أردوغان الاخوان
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من كثر السوابق !!ما نقدر نحصيها
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له سوابق عديدة متعددة متكررة !! ولم يرتدع
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اصفق الاخوانجي علي علباه تتناقز عيونه
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يجب تنقية بلدنا من ,,,,الإخونج ,,,,,هؤلاء طابور خامس,,,,,,وخلايا عزمي والقرضاوي ,,,,,,تنظيف البلد منهم واجب ومحتم
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ل 52 نعم كلامك عين الصواب
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وهل تلك هي المرة الأولى ؟! كم من مرة أنذرناك ولم ترعوي
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بابشر ,,,,هؤلاء ,,,,***,أعني الإخونج,,,,,,لا يهمكم تلبسهم بالدين ,,,,,ونحدثهم بلسان المصلح المستقيم,,,,,هم كالحية الرقطاء,,,,,تنثر سمها ,,,,وتثير البلابل بين الشعب وولاة الأمر
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تغذى على النهج الاخواني في التخفي والمراوغة والاستتار والتقية
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خخخخخخخخخ متعودين ماهو شي غريب
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له بيعة لمرشد ؟!!
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القرضاوي رقم 2 حبيب الاخونجيه
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ت56 يا ع الشمري لا لا يعقل ان يقبض عليه علشان دعاء طلب فيه تآلف القلوب و***
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نعم نحن نسعد ونفرح بالقبض على مجرم لاننا على قناعة ان حكومتنا ايدها الله لاتقبض الا على مجرم فهل هذا يسمى نفاق؟ النفاق الحيقي انك تترعرع في احظان الوطن وتتمنى له الشر وولائك لمرجعيات ودول مارقة
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الخائن لا مكان له في وطننا
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نتمنى ,,,,نسمع عقاب ,,,,,شديد ,,,,لمن يخون بلده ,,,,ويثير المشاكل,,,,ويتجلل بالدين,,,,ويبايع الإخونج
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2017-09-10 23:03:45 لصبر حدود ياسلمان العوده وإقحامك لأمور يمس أمن الوطن بتطبيلك للأخوان وتعاطفك مع سياسة قطر وخبز خبزتيه يارفله كليه.
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وهل يخفى القمر ؟ ولو بالسحب ستر ؟!
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خوارج سرور ؟!
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اللي يتعاطف مع الاخونج شوفو كيف صارت ليبيا من عمايلهم وجرائمهم في مصر والفتنه في سوريا .***. هولاء عملاء وخونه وارهابيين وكانو بيعملو ثورات في الخليج
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ههههههه بيض الله وجيهكم في قلم الخنبقه —5وراح تزيد لاان المتابعين بدو يكشفونك يامندس انت واشباهك
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نعم للقبض على المخربين ,,,,,اللذين يثيرون العامه على ولاة أمرهم,,,,,الله تعالى أمرنا بطاعة ولاة الأمر,,,,,فطاعة ولي الأمر فرض
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د.خالد بن فهد العودة ....نعم. للاسف الشديد ،، لم يكن معنا ولا على نهجنا ولا على سنتنا بل مخالف مناكف لا تعرف ظاهره من باطنه
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وعقبال البريك وعوض القرني والعمر وباقي حريم السلطان. اخرجو الاخوان المنافقين من جزيرة العرب
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45 - .... فرح المنافقون والرافضة //بل حزنوا لنهاية خائن كان للسنة مفرقا ومضللا
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52 كاشفينه من زمان قبل امس ماقدر يمسك نفسه في خبار ايران يقول ايرآن لاتعادينا ولها ثقل سياسي في المنطقه
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فرح المنافقون والرافضة فرحا عظيما
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ت. 5. لاتقل هذا الكلام لنا فنحن لانعلم. ولكن قله عند العزيز القدير. عالم الغيب والشهاده.
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من يتعاون ,,,,,مع أعداء الوطن,,,,,ماذا يسمى,,,,((( خاااااائن ))),,,,,على حد علمي,,,,,ونظام الحمدين ,,,,,,نظام مجرم يسعى للإضرار بالسعوديه وبقية الدول العربيه,,,,,فمن يتعاون معه ضد بلده ,,,فالسجن مصيره
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يفترض من اءءمة المساجد الدعاء لولاة الأمر في كل فرض ونافلة وإفساد اي مخطط لتفكيك مملكتنا السعودية العزيزة على قلوبنا
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ياصبر الارض عليك يالعودة ودمك ثقيل ومالك قابليه عند الناس
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ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» . خاشقجي لله درك
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وهقه تميم باتصاله !! فوقع في فخ تقيته !!
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لصبر حدود ياسلمان العوده وإقحامك لأمور يمس أمن الوطن بتطبيلك للأخوان وتعاطفك مع سياسة قطر وخبز خبزتيه يارفله كليه.
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اصفق الاخوانجي علي غلباه حتي تطوز عيونه من رأسه
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سرور هلك في قطر !! وكم من سرور بيننا
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إن حكينا ندمنا وإن سكتنا قهر..!
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الإخونج كلاب النار,,,,,يتظاهرون بالتدين,,,,****,,,,,,وتجار الدين,,,,,يسعون لإفساد الأمه,,,,,كما فعلوا بمصر وليبيا وتونس
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تبا لك ايها *** ع حساب الدين واهل الدين لااجل ارضاء اعداء الدين ****منمن الله ماتستحق
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سبب التأخير على القبض عليه تقديرا من الحكومه لوضعه الأسري بعد وفاة زوجته ولكن تم رصد المكالمات وحان وقت القبض عليه بالادله
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اللهم احفظ بلدنا ,,,,,من شر الإخونج,,,,,,أصحاب العقائد الباطنه,,,,,أهل العقائد المبتدعه,,,,,اللهم خذهم أخذ عزيز منتقم
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هو سؤال ولا بد من معرفة إجابته فهو نائب للقرضاوي وهذا بحد ذاته كاف لكي نعرف المصادر.
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لهذا الداعية الأخونجي الأخواني*** مع بدايات مايسمى بالربيع العربي يتباكى فيها على زوجة البغدادي حين كانت سجينة ويمتحدها على تربية طفلها في السجن وتهنئتها بمولودهاالآخر وهي في داخله.
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الله لا يرده
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9 - فهد12 من بداية والازمة لم نسمع له كلمة مع وطنه او دعوة لولي امره او حتى تعاطفا مع شعبه وهذا امرا غير مستغرب فكل الجماعة على هذا النهج الجديد المفرح هو القبض عليه وياعساه موبد هو وكل من تعطف
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ابو طبيع مايغير طبعه فيه عالم ماترتاح غير بالدق الله لابلانا ،،الا الوطن الا الوطن الا الوطن ..ولي موبعاجبه يشفله عزبه خارج الوطن تماشي توجهاته !!
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هل يعقل ان يقبض عليه علشان دعاء طلب فيه تآلف القلوب
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اللهم احفظ لنا قائدنا ,,,,,,,خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ,,,,,واحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد ين سلمان ,,,,,,,آآآآآآآآمين
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أمور تضحك الجهال منها ، ويبكي من عواقبها اللبيب .تبين أعقاب الأمور إذا مضت - وتقبل أشباها عليك نحورها (( الله يصلح الحال الأمور كثيره يسودها الاستعجال وتفتقد الحكيم صاحب الرأي السديد ))
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الإنسان في هذا الزمان في حيرة حينما يعتزل الفتنة ويبتعد عن الدخول في السياسة يقولون عنه محايد وغير واضح ولا يبين رأيه وعندما يدعو بصلاح ذات البين والألفة بزوال الفتن يقولون يتعاطف مع قطر ؟؟؟؟!!!.
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قلم الخنبقه رح بلادك احسن لك تربعض المتابعين مايعرفونك زين ولي يبي يعرفه على حقيقته يتابع تعليقاته على طول وراح يبين كم هومحب لفسادالمجتمع السعودي ولاكن تابعوه وراح تكتشفون كلامي ومعه مجموعه
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أكل طعم خيانة وكذب وتدليس تميم !! فأنقلبت الفرحة على الرأس !!!
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السبب رصد اتصالات بينه وبين قيادات الإخوان ومسؤولين بالحكومه
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اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور
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ملاحظة .. احترافية بالعزف على وتر العواطف .. اخوه كاتب : اتم 24 ساعة بعيدا عن اطفاله .. هههه حتى القتله في السجون اتموا سنوات عن اطفالهم .. كفاكم انتهازية فقد مللنا منكم ومن العابكم
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اذا حاربت الحكومه المشائخ والدعاه لاجل حيادهم بين الشعوب العربيه فهي مصيبه بالاسلام والمسلمين ولو ان شيخ طلع وسب امريكا او دول اوربيه لاعتقلوه وقالوا انه ارهابي
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ونبشركم أنهم قلة لا تذكر وزعماؤهم على الاصابع يعدون ؟!
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فرح المنافقون والرافضة فرحا عظيما فرح المنافقون والرافضة فرحا عظيما
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هم هؤلاء من نعني من سنين عددا ،،،!!! فهل آن الأوان لأن تعرفوهم ؟! كما عرفاهم من قبل !
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لا حول ولا قوة إلآ بالله
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كلام فاضي الرجال جالس في الاستراحة يشرب شاي وقهوة
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أليس عضو الإتحاد العالمي لعلماء الاخوان
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لماذا يسلم القرضاوي جائزه الملك فيصل وهو ارهابي حسب ماتدعون
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العودة ينظر للخلاف انه خلاف بين الاخوان وكان يفضل الحياد والان الرجل فرح بهذا التقارب لحل الازمة..اين المشكلة..اعتقد هناك سبب اخر
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29 سحلب الدعاء عبادة ومن صرفها لغير الله فتكون ذنب عظيم يستاهل صاحبه العقااااااب
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ليرد عليه بقوله من زمان ،أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل
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فرح المنافقون والرافضة فرحا عظيما
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هذا تعاطف مع الإخوان إلى يتطاول على اى حكومة عربية إلا ايران يحبونها
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عضو التنظيم الدولي في جماعة الاخوان ؟ أم نحن نكذب ؟
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اعداء الوطن وعبدة الريال القطري لا مكان لهم بيننا.
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الله لا يحفظ المتلونيين والذين يستغلون عواطف البسطاء
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هم هؤلاء ،، ؟!
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السعوديه سبق وان منحت القرضاوي جائزة الملك فيصل ليش كانوا اصحاب والدين واحد والعقيدة واحدة المفروض السياسه لا تدخل بالدين
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نبطل الدعا؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
قلم الحقيقه لفع الاخوانجيه كفوف ووزوزة اذانيهم
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ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» .
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نعم للاسف لا اسف عاى من لا اسف عليه
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
سوف تعود العلاقات بين السعوديه وقطر. رغما عن أهل الفتنه. الذين يريدون التفريق بين المسلمين. بحكمة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. انطمو أيها المنافقين . المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.تبا لكم
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يارب لك الحمد يارب لك الحمد يارب لك الحمد يارب لك الحمد يارب لك الحمد
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
ياناس هذه امور سياسيه ايش دخل المواطنين والدعاه والمشاهير مفروض يكونون محايدين مالم يكن هناك حرب او اعتداء على الوطن لان المشكله سحابه صيف وبيصلحون ان شاء الله وبنندم على اي خطا منا تجاه اي دوله اوشعب
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اعطوهم وجه والنتيجه تماديهم حسبنا الله على كل سروري اخونجي ذنب القرضاوي وزمرته
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أعز الله حكومتنا الرشيدة وحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومتهم رعاهم الله.*** الأخونجية الأخوان الخونة العملاء الارهابيين الأوغاد
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اذا كان ماذكر هو الحقيقه فيستحق العوده الاجراء الذي تم تجاهه فالوطن في المقام الاول و كان عليه ان يقدر دور الدوله تجاهه خلال التسعينات الذي حاول فيها و من امثاله تأليب الشعب ضد الحكومه ثم اطلقت صراحه
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ونطالب بالقبض على أخيه فورا لتاليبه للراي العام ومشاركته في اطروحاته ادخلوا حسابه في تويتر**
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لا رجعة ولا رجع ***الله لايرد كل خاين
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جايك الدور يابو حساب متقرصن
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الله المستعان على ماتصيفون
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أنباء مؤكدة عن اعتقال الداعية عوض القرني .
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أمن الدولة خط أحمر غير قابل للمخاطرة أو المداراة لبعض المنافقين الذين ولاءهم لغير الوطن والذين يحلمون منذ وقت طويل بدولة الخلافة
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العوده مكابر ومجاهر بالعصيان
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تعليق مخالف
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ل العنيد تصدق اني اكتشفت انك معلق بوجهين ومن الاخر انت خيخه
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الاخوانجيه ملاعين ***
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من بداية والازمة لم نسمع له كلمة مع وطنه او دعوة لولي امره او حتى تعاطفا مع شعبه وهذا امرا غير مستغرب فكل الجماعة على هذا النهج الجديد المفرح هو القبض عليه وياعساها بداية يلحق بها كل القطيع
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ل العنيد ابسط خذ لك دف وتحزم وارقص
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وطننا يواجة حملة اعلامية موجهه من قبل الحكومة القطرية التي لم تترك نطيحة ولا متردية ولا مشرد من المرتزقة الا واستأجرتة بوق ينال من المملكة ورموزها وواجب علينا ان نقف جميعا خلف قيادتنا
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فيه شي خطأ
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حسابه البنكي هو وعائض القرني وعوض القرني والعريفي والطريفي وغيرهم من مشاهير تضخمت بسبب قطر
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كفو والله حكومتنا الرشيده
لا يعجبني(11) اعجبني(4)
الرجل ماصدق هههههه القرضاوي واحشه مووووت ونفسه يزوره
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الله فوق ويشوف .مسكين انت يالانسان. ويل لقاضي الارض. من قاضي السماء.
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اللهم لك الحمد الامن في المقام الاول
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