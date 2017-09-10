القبض على “سلمان العودة” .. وهذا أول تعليق من شقيقه!

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صحيفة المرصد : قال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ،أن الجهات ا المعنية ألقت القبض على الداعية سلمان العودة أمس السبت بعد تغريدة بشأن أزمة قطر أثارت ردودًا غاضبة في المملكة.

وتداول النشطاء خبر الاعتقال دون تأكيد من مصدر رسمي، بينما أكده شقيقه خالد بن فهد العودة، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، حيث غرَّد مجيبًا عن تساؤلات بشأن صحة الخبر قائلا: “نعم للأسف”.

ولم يغرّد الداعية طيلة الـ 24 ساعة الماضية تقريبًا على حسابه بموقع “تويتر” والذي ينشط عادة فيه بشكل مستمر ويتفاعل مع متابعيه بشكل دائم من خلاله.

ورد سعوديون على تغريدة العودة بالقول “أين دعاؤك للوطن من بداية الأزمة، وأنه حتى الحياد غير مقبول في قضايا الوطن”.

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نعم. للاسف — د.خالد بن فهد العودة (@khalid_aloadah) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

نعم. للاسف الشديد — د.خالد بن فهد العودة (@khalid_aloadah) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧