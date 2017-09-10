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القبض على “سلمان العودة” .. وهذا أول تعليق من شقيقه!

القبض على “سلمان العودة” .. وهذا أول تعليق من شقيقه!
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المرصد 256 13٬579 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ،أن الجهات ا المعنية ألقت القبض على الداعية سلمان العودة أمس السبت بعد تغريدة بشأن أزمة قطر أثارت ردودًا غاضبة في المملكة.

وتداول النشطاء خبر الاعتقال دون تأكيد من مصدر رسمي، بينما أكده شقيقه خالد بن فهد العودة، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، حيث غرَّد مجيبًا عن تساؤلات بشأن صحة الخبر قائلا: “نعم للأسف”.

ولم يغرّد الداعية طيلة الـ 24 ساعة الماضية تقريبًا على حسابه بموقع “تويتر” والذي ينشط عادة فيه بشكل مستمر ويتفاعل مع متابعيه بشكل دائم من خلاله.

ورد سعوديون على تغريدة العودة بالقول “أين دعاؤك للوطن من بداية الأزمة، وأنه حتى الحياد غير مقبول في قضايا الوطن”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

256 - تفكير عميق
2017-09-11 00:29:28
الشيخ خالد الراشد عندما قال قول حق سجن وكثير من المشايخ ولم يزالوا المشكله عندما تتكلم عن فساد واضح لا ممنوع ومعد تنشاف الرسول وهو سيد البشر اذي وصبر بابي وامي يارسول اهل الحق والراي صاروا يسكتون
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255 - سسسمعنا وﻻ شفنااااااا
2017-09-11 00:28:49
لكن ان تغير فحو الفؤاد .. ﻻ تعليق .
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254 - محمد
2017-09-11 00:28:44
خبر يثلج صدر كل مواطن سعودي
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253 - علي العمري
2017-09-11 00:27:35
الدنيا. تغيرات. كثير. الدنيا تغيرات كثير. حريته الرأي. يجيب الله مطر فيه
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252 -
2017-09-11 00:27:18
العنيد طلع ***
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251 - ابوفهد
2017-09-11 00:27:05
اللة هم دمر العودة والقرني لانهم خونة معع الاخونجية ضد السعودية
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250 - loovivool
2017-09-11 00:26:41
لم يفعلوا شيء إلا الواجب في إيصاله لمكانه الطبيعي
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249 - --
2017-09-11 00:26:34
قاتل الله الفتنه بين ابناء الوطن الواحد وخيّب الله رجاء اعداء الدين والوطن
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248 - --
2017-09-11 00:26:05
قاتل الله الفتنه بين ابناء الوطن الواحد وخيّب الله رجاء اعداء الدين والوطن
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247 - ابو محمد
2017-09-11 00:25:51
عساه مايطلع من سجنه
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246 - ابوفهد
2017-09-11 00:24:57
تعليق مخالف
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245 - فريدة شوقي
2017-09-11 00:24:23
قاعده أرقص مبسوطة 💃💃💃
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244 - ضياء
2017-09-11 00:22:50
حسبنا الله ونعم الوكيل
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243 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-11 00:21:35
عنوده بما انك من محبي العودة ليتك تزوره ولا تنسى الجبن والزيتون وفراش على دربك .. هذا وقتك يالعاشق الولهان
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242 - اااااااااا
2017-09-11 00:20:34
المفروض من زمان قد خلصونا من عيناته
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241 -
2017-09-11 00:20:19
وانااحبك بالله يالعوده ❤️احبك بالله ❤️❤️
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240 - ابو محمد
2017-09-11 00:19:59
هههههههههههههههههه والله يالعنيد طلعت مخفة الله يصلحك
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239 - ابوفهد
2017-09-11 00:19:55
الي يدافع عن العودة فهو ****
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238 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-11 00:19:31
هذا عهد سلمان الحزم لفلفة ودسايس ما تمشي عندنا يا تكون واضح او مكانك بالحاير تلعب بلوت مع ربعك
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237 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-11 00:19:10
خاشقجي يسلم على العودة !!
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236 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-11 00:18:24
229 - ابن عدوه .. ان كأنه مع قطر والإخوان // لا شك ولا ريبة أنه معهم !! منذ مبطي !!
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235 - ابوفهد
2017-09-11 00:17:19
222 يارجال خاشقي ****
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234 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-11 00:17:11
الليلة بارتي على هذا الخبر السعيد 🍹
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( عدد التعليقات 10,664 )
233 - العنيد
2017-09-11 00:16:48
احبك بالله يالعوده ❤️احبك بالله ❤️❤️
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232 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-11 00:16:38
فضحكم الألباني ،،، كما فضحكم علماؤنا ،،، ولكن الاتباع عليهم غشاوة
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231 - تفكير عميق
2017-09-11 00:16:05
لا تحزن ان كان الكلام صحيح فايوسف عليه السلام سجن وكم من مشايخ فضلاء سجنوا وهذا امتحان من رب العباد وسوف ياخذ بحق كل مظلوم اينما كان
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230 - ســـــــــعـــــد الغامدي
2017-09-11 00:15:49
هاذا ماتفعلة الشيكات السرية وبعضهم يقول انا تاجر وولد تاجر وراتبي الشهري 30 الف واثر الراتب من خارج الوطن الدولة في ايدي امينة الله ينصرهم على كل خائن لوطنة
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229 - فهد 123
2017-09-11 00:15:40
يستاهل الوطن اهم من اي انسان لاعلم هؤلاء ماذا فعلو من انجاز حتى يطبل لهم
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228 - بنت الوطن
2017-09-11 00:15:00
العنيد يعني انت ضد توجهات المملكة او ايش ليتك توضح موقفك
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227 - ابن عدوه
2017-09-11 00:14:27
ان كأنه مع قطر والإخوان فلاه لا يرده
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226 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-11 00:14:26
خرج خاشقجي ثم هرب من الوطن ،، امسك مكانه إلى أن يعود !!
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225 - ابوفهد
2017-09-11 00:14:20
214 اللة يشفيك كيف تحب واحد ***
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224 - ابو محمد
2017-09-11 00:13:41
الله يعينك يالعنيد على ماصابك والعقبى لك باذن الله
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223 -
2017-09-11 00:13:37
بالتوفيق لفضيلة الشيخ سلمان العوده
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222 - فريدة شوقي
2017-09-11 00:13:22
تعليق مخالف
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221 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-11 00:13:15
الخطاري @Truthcaller // هل صحيح نبأ#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة // ومن يستنكر ذلك ؟!
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220 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-11 00:11:51
خاشقجي هرب من الوطن وبدأ في تزكية جماعة الاخوان الضالة
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219 - ابو محمد
2017-09-11 00:11:30
تأخر هذا الاجراء كثيرا .. اللهم عليك بالمتخاذلين عن نصرة الوطن
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218 - بعدي
2017-09-11 00:11:23
من اشكاله يكثرهم في السعوديه هؤلاء اصحاب القصور و الفلل و السيارات الفخمة من أين لهم هذا هذة أموال قطر سوف يقبض عليهم الواحد بعد الواحد يالله خلص بلادنا السعوديه من شرورهم ومكرهم و خداعهم
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217 - الكلام الزين في روؤس السنتها
2017-09-11 00:11:22
غير مستغرب أن يتم القبض عليه واخرين من الذين يغردون على (تويتر) الذي أصبح بعبع مخيف لجميع الحكومات في العالم في ظل القبضة الحديدية التي تمارسه بعض الدول، وسلب أي أراء لا تتوافق مع سياسة الرأي الواحد..
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216 - ابوفهد
2017-09-11 00:10:37
210اللة يهني سعيد في سعيدة عزاللة طاح المتحوس على خايب الرجاء
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215 - ابو محمد
2017-09-11 00:09:23
اللهم لك الحمد .. العقبى للبقية باذن الله
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214 - انا سعيد
2017-09-11 00:08:34
لانها بداية النهاية
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213 - ابوفهد
2017-09-11 00:07:52
169 اللة يجمعك مع العودة ***
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212 - تاره
2017-09-11 00:07:38
ياشين من مسوي نفسه يفهم أكثر من غيره ياأخي ولي أمرك لا تخرج عن مساره وطاعته رضيت ام لم ترضى يجب أن يكون المجتمع متماسك والله لو الأمر لخرتيت قطر لولاك مالا تطيق أحمد ربك وعبده واطع ولي الأمر.
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211 - أبو مانع
2017-09-11 00:07:20
أتمنى ألا يكون خنجرا مسموما في ظهر الوطن فوراء الأكمة ما وراءها وإن شاء الله كل مستور يظهر على حقيقته وإذا ذاب الثلج ظهر المرج.
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210 - شوف وين متمركزين
2017-09-11 00:07:05
واحد بالغربية و واحد بالرسطى والثالث بالشرقية والباقي في مناطق عدة 🤗
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209 -
2017-09-11 00:06:24
العنيد وابن الوطن اثنيناتهم اردى من بعض
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( عدد التعليقات 10,664 )
208 - العنيد
2017-09-11 00:05:28
**************
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207 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 00:05:11
صلوا على الحبيب محمد صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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206 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 00:04:46
ننتظر الردود الرسميه.
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205 - سامر
2017-09-11 00:04:18
اتصل تميم وغرد العودة لأجل الخميني والأخوان هذا سلمان العودة الرجل الفيلسوف انت منكشف ميولك الأخونجي ولاتنسون عوض القرني
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204 - هذا شيخ دراهم قطريه
2017-09-11 00:04:04
العودة اخواني ***للوطن منذ زمن بعيد، وغيره كثير ممن على شاكلته، مثل العريفي وعوض القرني وهم معروفون جميعهم للدولة ولله الحمد، نسأل الله ان يفضح كل خائن ونطلب من الدولة جز رؤوسهم حتى يعتبر غيرهم.
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203 - ام 44 زنوبة
2017-09-11 00:03:57
تعليق مخالف
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202 - مانع القحطاني
2017-09-11 00:03:43
كلنا نسال الله ان يلطف قلوبهم وان يطفئ هذه الفتنه المتلهبه بيننا والغيب لايعلم به الا الله وحد ولا احد يشاركه سبحانه بما في القلوب
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201 -
2017-09-11 00:03:37
أرفع القبعه لقينان الغامدي والصحفي محمد ال الشيخ ولكثيرمن رؤساء الصحف والكتبه الصحفيون الجهابذة الفطاحله أصحاب الفكرالراقي والثقافه العاليه جدافي تشخيص الفكر الاءخوءنجي ويرقاتهم السروريه تشخيص دقيق
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200 -
2017-09-11 00:03:36
الله العالم الى اين نتجه مع هذه الاحداث التي عصفت بالخليج ويجب ان تحذر صديقك 1000مره وعدوك 1
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199 - -
2017-09-11 00:02:51
177- العنيد ابن الوطن وولاءه لقيادته وحكومته واطلق من شواربك اذا تملك تملك شوارب الرجال
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198 - العامر
2017-09-11 00:02:10
لم يستطع الصمود بعد انقطاع الرز القطري واخرج مابداخله وفضح الله أمره
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197 - ابوفهد
2017-09-11 00:01:44
****اللة عليك يسلمان العودة تخون وطنك على شان ابن موزة
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196 - الراصد
2017-09-11 00:01:15
تعليق مخالف
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195 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:58:19
بالمختصر،، ورطه تميم وأخرجه من مرقده
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194 -
2017-09-10 23:58:16
يارجال له شعبيه ومحبوب وعالم بيعطيهم محاظرة ويقهوونه ويرجع بالسلامة الله يعين اللي مثل وضعه نابغه العين عليه من ***
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193 - زائر
2017-09-10 23:57:31
اصلبوه هذا الاخونجي ما فيه خير لبلده
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192 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:57:28
184 - ... قطر دمرت السنه // هذا الكلام السنع ،، بوركت
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191 -
2017-09-10 23:56:32
الاخونجيين متلبسين بالدين خايفين لاتسقط حكومة قطر فمن سيدعمهم كذلك الاخونجي العلماني اردوغان كمن سنه وسيأتي غيره يحكم تركي - مثل الجاميين واذناب طهران
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190 - طبعاً
2017-09-10 23:56:02
هم المفرخين لمنفذي عمليات المتدعوشين بكثر الخطب التي تسعى لنشر الارهاب بإسم الدين البريئ!
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189 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:55:57
تبع مرسي وبديع وسرور وقطب
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188 - الوليد
2017-09-10 23:55:23
سلمان العودة من الدعاة الموالين لقطر وياليته مايخرج من السجن مدر الحياة . كم شآب فقد حياته وقضى على آخرين كلها بأسباب العودة وأمثاله.
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187 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:55:04
أن يعلم الاطفال بحاله في الصغر !! أفضل من يصدوموا بحاله في الكبر !!!!!!!
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186 -
2017-09-10 23:54:58
مايخرجون إلا عند مصالحهم فيغردون - ***
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185 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:53:38
د.خالد بن فهد العودة ... بعيدا عن اطفاله..أليس أطفاله أولى به من تميم ومرشده ؟!
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184 -
2017-09-10 23:53:33
قطر دمرت السنه واحدثت الفتن بينهم وايران لوثت الشيعه كلاهما اعداء للاسلام ضربو الاسلام من الداخل وهو عمل لم تقم به اسرائيل
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183 - سلمان سالم
2017-09-10 23:53:25
حفظك الله ياشيخ سلمان
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182 - بص شوف حزرتك
2017-09-10 23:52:32
*** ودي مش اول مرة🤗
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181 - الوليد
2017-09-10 23:52:09
سلمان العودة من الدعاة الموالين لقطر وياليته مايخرج من السجن مدر الحياة . كم شآب فقد حياته وقضى على آخرين كلها بأسباب العودة وأمثاله.
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180 - الصامت
2017-09-10 23:51:56
هولاء خريجي منظمه التغير اثناء الازمه لم نراهم وعندما اتصل عمهم تميم خرجوا يجب محاسبة كل من لديه جواز قطري وخاصه هولاء الاخونجيه الذين لايعرفون قيمه الوطن خونه
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179 - فهد
2017-09-10 23:49:59
اخونجي يحب قطر المتامره علي السعوديه
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178 - فهد12
2017-09-10 23:49:08
109 العنيد ايش هذا الكلام..****
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177 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:48:46
لماذا أحبوا فرقة جماعة الاخوان ؟! هل فرقتهم؟!!!! أفضل من فرقتنا وشرعنا وديننا وسنتنا وعلماؤنا ومشائخنا وطلبة علمنا ووعاظنا وحرمينا ومساجدنا ومحاكمنا وقضاتنا وتعليمنا وجمعياتنا وأوقافنا وولي أمرنا .
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176 - ولائنا لقادتنا
2017-09-10 23:48:46
خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الامين. شفتوا كيف خلال ساعة وعشرين دقيقة كم وصل عدد التعليقات لانه فعلاً خبر مهم ومفرح بنفس الوقت ان يتم السيطرة على هالفكر
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175 - الكايدي
2017-09-10 23:47:45
المسافر 79 أحسنت وكل للي على شاكلتهم يستاهلون راية واحدة وشعب وأحد أساس كل المصائب من وراهم والي يايدهم
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174 - ابوفهد
2017-09-10 23:47:29
تعليق مخالف
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173 - محمد
2017-09-10 23:46:59
العوده من زمان شيخ وداعية ***
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172 -
2017-09-10 23:46:49
دعاء وش فيه يعني كلنا ندعي ان الله يصلح شان المسلمين ويطفئ نار الفتنة بين الأخوة والكل يتمنى ترجع المياه لمجاريها لما فيه مصلحة الشعوب
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171 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:46:27
لماذا أحبوا تركيا ؟! هل علمانيتها ؟!!!! أفضل من شرعنا وديننا وسنتنا وعلماؤنا ومشائخنا وطلبة علمنا ووعاظنا وحرمينا ومساجدنا وهيئتنا ومحاكمنا وقضاتنا وتعليمنا وجمعيتنا وأوقافنا ووووووووو
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170 - ما علينا
2017-09-10 23:45:39
الوطن خط احمر لا مساس فيه
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169 - صقر العروبه
2017-09-10 23:45:36
ادعوا لبلدكم واتركوا لرجالها
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168 - ابوفهد
2017-09-10 23:45:25
واللة لو الامور في يدي لاحط سلمان العودة***
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167 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:45:12
لماذا أحبوا قطر ؟ هل لديهم شريعة ودين أفضل من شرعنا وديننا وسنتنا وعلماؤنا ومشائخنا وطلبة علمنا ووعاظنا وحرمينا ومساجدنا وهيئتنا ومحاكمنا وقضاتنا وتعليمنا وجمعيتنا وأوقافنا ووووووووو
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166 - سورة النساء
2017-09-10 23:43:52
الاية ١٤٥ تصفهم
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165 - َ.
2017-09-10 23:43:50
عنده خير ومعين خير ولا يقف ولاء لارضه ولأهله
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164 -
2017-09-10 23:43:34
ظهرالاءخونجيه من رقادهم وظلومده لم نسمع لهم حساءولاركزاءطيلة الاءزمه كانوقابعين بجحورهم ولم نسمع لهم وقفه مع حكومتنا الرشيدة طيلة الاءزمه التي لازالت مستمره صدق معلق اكلوالمطب اكلوموزه وتزحلقوبقشرتها
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163 - راكاااان
2017-09-10 23:41:35
يارب لاتبقي منهم ولاتذر هؤلاء مصدر فتنه لشباب الأمه رؤسهم ممتلئه بالحقدوالدسائس لأوطانهم وسمومهم طالت الكثير من شباب الأمه الأسلاميه وهم وابنائهم ينعمون برغدالعيش نسأل الله ان يفظحهم ولايبقي منهم احدآ
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162 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:41:35
مراجعات الاخوان ستبدأ ،،، فالوضع ع المكشوف لا مواربة
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161 - ابوفهد
2017-09-10 23:41:28
تعليق مخالف
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160 - Rima ريما°•
2017-09-10 23:40:25
ياما اهل فقدو أبنائهم بسبب ****
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159 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:40:20
يا وطنك يا قطر اخوتك ؟! فاختر ؟
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158 - ابوفهد
2017-09-10 23:39:40
وش ترجون سلمان العودة اخونجي****
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157 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 23:38:54
لو ينشغلون عن الفتن ويجلسون عند أبنائهم وكذلك أبنائكم وليه مايروحون يم بلاد الصراعات مثل ماتحرضون عيال الناس؟؟؟!
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156 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:38:15
من ليس مع وطنه خائن وتلك قاعدة تطبق على الجميع زيد وعبيد ،،، و لا جدال فيها ..
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155 - ابوفهد
2017-09-10 23:38:00
ياخي انا اقول ****
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154 - الغيثي
2017-09-10 23:37:46
حلوه بعيده عن اطفاله
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153 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:36:38
109 - العنيد //لا تغلط غلطته !! المرقد أبرك !
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152 - اماراتيه
2017-09-10 23:36:03
قال تعالى (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَي
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( عدد التعليقات 10,664 )
151 - العنيد
2017-09-10 23:35:57
قهد12 // بالعكس احترمك وهذااا احترامك عندي
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150 - احذروهم
2017-09-10 23:35:43
ان ***في الدرك الاسفل من النار. وهكذا الاخونج 🤛
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149 - ابوفهد
2017-09-10 23:35:25
تعليق مخالف
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148 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 23:35:17
بلادنا الوحيده اللي فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر #وقطر فيها شرب شيشه اختلاط بارات..الخ والمدح والحب والولاء لقطر من الاخونج كاذناب إيران ولائهم ا إيران
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147 - معاصر 2017
2017-09-10 23:35:10
صحيح وقت الهزل نتهاون ونكسل ...لكن وقت الجد لا نرضى الخروج على ولاة أمرنا من أجل مطامع ومكاسب دنيوية تديرها جماعات مندسة اجيرة ..حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 10,664 )
146 - العنيد
2017-09-10 23:34:59
فهد 12// فرح ودلوعه قلم الحقد .. مغضوب الله عليهم
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145 - على فكرة
2017-09-10 23:34:26
الفكر الاخونجي يتبع نفس طريق الولي الفقية وبرنامج التقيه. فبعضهم هنا يعلق ضد الاخونج وهو اكبر رازبوتي اخونجي!
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144 - ابوصالح سكري
2017-09-10 23:33:38
الحياة نور من الله لكل الناس فلاتكون ظالم تكون واحد من اسعدالناس في حياتك الله يحفظ الوطن واهل الوطن من شرالفتن
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143 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:33:33
د.خالد بن فهد العودة.. اتم الشيخ ٢٤ ساعة بعيدا عن اطفاله..// والتي قبلها وقبلها وقبلها وو !! كم مكث من الشهور والأيام ؟!
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142 - ابوفهد
2017-09-10 23:33:25
يستاهل الاخونجي سلمان العودة المفروظ من الحكومة السعودية ***
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141 - شي طيب
2017-09-10 23:32:46
ان يتم على رؤس الاخونج وكل من يناصرهم لان هناك من لا ولاء لوطنه فيجب ان ينفى خارجه 👊
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140 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 23:32:16
مايخرجون إلا عند مصالحهم فيغردون
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139 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:31:53
لقد هذب الدقن وخففه !! وافتى بذلك
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138 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:30:38
109 - العنيد // خلك مع الوطن لا غير
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137 -
2017-09-10 23:30:03
عنوده تعرفين أسمر عبر
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136 -
2017-09-10 23:29:53
هاذا اللي يستاهلونه جنود الفرس والترك فطالما كانوا حربة غدر ضد اوطاننا وطالما كان بال المسؤولين في هذه البلد طويل عليكم ايها الاخونجية احتراما للحاكم الطويلة ولأنكم محسوبين شكليا على تيارات دينية
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135 - zizo
2017-09-10 23:29:20
هؤلاء دعاه افاضل نحسبهم والله حسيبهم والمشكله ليش الحكومه تخليهم يحاضرون ويدعون الناس للهدى عشرات السنين وفجأه يقولون للشعب انهم ارهابيين وخونه ليش ما اكتشفوهم من زمان ولا السياسه تعمل عمايل
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134 - ربما ضارة نافعة
2017-09-10 23:28:48
ان تم الكشف عن حقيقة تلك الدقون الملونه
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133 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:28:23
هم ثلة وشرذمة يعدون على الأصابع !! لهم أتباع مغرر بهم
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132 - فهد12
2017-09-10 23:28:13
109 العنيد وش ذا الكلام؟؟؟؟ ***
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131 -
2017-09-10 23:27:30
اللهم ولي علينا خيارنا وارزقهم البطانة الصالحة واكفنا شر شرارنا واشغلهم في انفسهم واجعل تدبيرهم تدميرهم
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130 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:27:16
الغلطة غلطة تميم !! أنا أشهد بذلك
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( عدد التعليقات 21,851 )
129 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 23:26:47
الخبيث عزمي ,,,,, ((( درزي ))),,,,,,النجس فيصل القاسم ,,,,,, ((( درزي ))),,,,,,,متعاهدين ,,,,,مع القرضاوي الإرهابي ,,,,,لإسقاط الحكومات العربيه,,,,,,برعايه وحمايه ,,,,من النظام القطري الفاسد
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128 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:26:33
لم يقل اخونجي من فراغ !!
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127 -
2017-09-10 23:26:06
قطرام الإرهاب الحضن الحاضن للاءرهاب قطرمجمع خمام من الاءخونجيه والسروريه والاءرهابيين والمرتزقه عزمي بشاره وطقته ومفتيهم القرضاوي صدق العمالقه قينان الغامدي ومحمد ال الشيخ الخ عندماكتيوعن الاخوءنجيه
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126 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:26:04
وكل الاخونجية على هالشاكلة ؟! لا تعلم أهو معك أم ضدك !!
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125 - العنيد
2017-09-10 23:26:01
قلم الحقد وجماعته ///****
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124 -
2017-09-10 23:25:23
العنيد هههههه ***
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123 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:24:40
وهقه تميم باتصالة قبل أن ينتكس
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122 - منذ مبطي
2017-09-10 23:24:33
يقولون الثاني بعد سيروا عليه وباقي الفتى المزيون يزورونه 🤗
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121 - فهد12
2017-09-10 23:24:13
العنيد ة مرتبكة وتكتب بارتباك...... اهدئي وبعدين اكتبي
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120 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:23:51
غلبت بيعة الجماعة ما سواها
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119 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 23:23:16
ولاة الأمر هم أعلم,,,,لم قبض على فلان وعلان,,,,,لأنهم ونعم الجكام,,,,,يخافون الله ,,,,,لايقبضون إلا على من استطار شره,,,,,فيجب إيداعه السجن
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118 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:23:12
أمهلناه وأشعرناه !! ولم يزدجر !!
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117 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 23:23:01
الاخونجيين متلبسين بالدين خايفين لاتسقط حكومة قطر فمن سيدعمهم كذلك الاخونجي العلماني اردوغان كمن سنه وسيأتي غيره يحكم تركيا😂
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116 - قلم الحقيقه
2017-09-10 23:22:58
باقي خويه نفس فصيله في أفكار وأقواله وألعن منه بعد.ماندري وين أراضيه آخر علومه في تركيا باع الضحايا هناك السعر 800 500 في البنك القطري يتقاسمها مع الجمعية الخيرية القطرية و300 في جيب الداعية المختفي.
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( عدد التعليقات 10,664 )
115 - العنيد
2017-09-10 23:22:35
تعليق 100 // قلم الحقد //اذا المحسوبين على التيار الديني هم الذين تحصل لهم المعجزات والكرامات امثالكم ،،
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114 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 23:21:22
ماتشوفون دعم قطر للارهابيين يوم قطعنا العلاقات مع قطر صارت مدننا اكثر امنا اختفو داعش واذناب إيران وفيه من سلم نفسه وفيه من قبض عليهم لله الحمد باقي الحوثي اللي تدعمه قطر وإيران
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( عدد التعليقات 21,851 )
113 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 23:20:50
مملكتنا الحبيبه ,,,,ممثله بقيادتنا الرشيده ,,,,,خط أحمر ,,,,لا نقبل أبدا ,,,,,المساس به
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112 -
2017-09-10 23:19:54
ههههه الاخوانجيه اكلو الموز وتزحلقو بقشره 😂
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111 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 23:19:25
دوس دوس ,,,,على رقاب ,,,,,,أذناب عزمي والقرضاوي ,,,,الإرهابي
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110 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:19:20
3 شهور ؟! في الجحور بيات شتوي ،، من خدعك لتخرج قبل الأوان ؟!
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109 - العنيد
2017-09-10 23:18:55
كل ما ارى صورة الشيخ سلمان واسمع حديثه اتذكر صورته بالامس وحديثه فأتألم حفظك الله ياشيخ سلمان
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108 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-10 23:18:34
مايقبض عليه إلا اللي ولائه للخارج ضد وطنه اللي على حق فيستاهل كل شخص يتم القبض عليه لكي يرتدع عن فعله
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( عدد التعليقات 21,851 )
107 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 23:17:59
لكل إخونجي ,,,,غرر به ,,,,باب التوبه مفتوحه ,,,,,لكن أن تتمادى في بيعتك للمرشد,,,,,وتساند نظام الحمدين ,,,,,,فهذا لايمكن السكوت عليه
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( عدد التعليقات 10,664 )
106 - العنيد
2017-09-10 23:17:48
قلم الحقد وجماعته /// عالم اليوم ، قد تكون طفل ذو 10 أعوام ولكن يوجد من هم بالغين ولا يعرفون لماذا يتألمون
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105 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:17:33
لماذا لم يكن معنا وفي خندقنا ؟! !!
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104 - زحلقه
2017-09-10 23:16:57
يعني لزوم العوده وحنا كمواطنين نماشي الوضع صح خطأ المهم قل سم ولاتسأل وإلا تعتبر خائن وعميل ... الله سبحانه وتعالى إسمه الحق ... ومن لديه ذرة إيمان فليقل الحق ... والمؤمن كيس فطن ويفهم مايدور حوله
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103 - الوطن في قلوبنا
2017-09-10 23:16:31
خونة الوطن ليس لهم مكان إلى السجن أوينفون إلى إيران الشيعيةبقرب مرشدهم خامئني أو إلى دولتهم تركيا العلمانية.أماالسعودية لاتتشرف أن يكون على ارضها مثل هؤلاءدعاة الفتن و خونة الوطن وولى الأمر
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102 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:16:20
أول من رفع شعار رابعة أردوغان الاخوان
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101 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:15:29
من كثر السوابق !!ما نقدر نحصيها
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100 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:14:52
له سوابق عديدة متعددة متكررة !! ولم يرتدع
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99 -
2017-09-10 23:14:36
اصفق الاخوانجي علي علباه تتناقز عيونه
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98 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 23:14:35
يجب تنقية بلدنا من ,,,,الإخونج ,,,,,هؤلاء طابور خامس,,,,,,وخلايا عزمي والقرضاوي ,,,,,,تنظيف البلد منهم واجب ومحتم
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97 -
2017-09-10 23:14:19
ل 52 نعم كلامك عين الصواب
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96 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:13:58
وهل تلك هي المرة الأولى ؟! كم من مرة أنذرناك ولم ترعوي
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95 - الفتى الألمعي إنسان منصف
2017-09-10 23:12:58
بابشر ,,,,هؤلاء ,,,,***,أعني الإخونج,,,,,,لا يهمكم تلبسهم بالدين ,,,,,ونحدثهم بلسان المصلح المستقيم,,,,,هم كالحية الرقطاء,,,,,تنثر سمها ,,,,وتثير البلابل بين الشعب وولاة الأمر
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94 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:12:43
تغذى على النهج الاخواني في التخفي والمراوغة والاستتار والتقية
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93 - قلم الحقيقه
2017-09-10 23:11:50
خخخخخخخخخ متعودين ماهو شي غريب
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92 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:11:40
له بيعة لمرشد ؟!!
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91 - الكشاف
2017-09-10 23:11:24
القرضاوي رقم 2 حبيب الاخونجيه
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90 - عباس
2017-09-10 23:11:14
ت56 يا ع الشمري لا لا يعقل ان يقبض عليه علشان دعاء طلب فيه تآلف القلوب و***
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89 - فهد12
2017-09-10 23:11:09
نعم نحن نسعد ونفرح بالقبض على مجرم لاننا على قناعة ان حكومتنا ايدها الله لاتقبض الا على مجرم فهل هذا يسمى نفاق؟ النفاق الحيقي انك تترعرع في احظان الوطن وتتمنى له الشر وولائك لمرجعيات ودول مارقة
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88 - أبو معاذ
2017-09-10 23:10:30
الخائن لا مكان له في وطننا
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( عدد التعليقات 21,851 )
87 - الفتى الألمعي إنسان منصف
2017-09-10 23:10:27
نتمنى ,,,,نسمع عقاب ,,,,,شديد ,,,,لمن يخون بلده ,,,,ويثير المشاكل,,,,ويتجلل بالدين,,,,ويبايع الإخونج
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86 - الحقباني
2017-09-10 23:10:21
2017-09-10 23:03:45  لصبر حدود ياسلمان العوده وإقحامك لأمور يمس أمن الوطن بتطبيلك للأخوان وتعاطفك مع سياسة قطر وخبز خبزتيه يارفله كليه.
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85 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:10:14
وهل يخفى القمر ؟ ولو بالسحب ستر ؟!
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84 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:09:16
خوارج سرور ؟!
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83 - ميمي
2017-09-10 23:08:57
اللي يتعاطف مع الاخونج شوفو كيف صارت ليبيا من عمايلهم وجرائمهم في مصر والفتنه في سوريا .***. هولاء عملاء وخونه وارهابيين وكانو بيعملو ثورات في الخليج
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82 - عجب
2017-09-10 23:08:53
ههههههه بيض الله وجيهكم في قلم الخنبقه —5وراح تزيد لاان المتابعين بدو يكشفونك يامندس انت واشباهك
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( عدد التعليقات 21,851 )
81 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 23:08:53
نعم للقبض على المخربين ,,,,,اللذين يثيرون العامه على ولاة أمرهم,,,,,الله تعالى أمرنا بطاعة ولاة الأمر,,,,,فطاعة ولي الأمر فرض
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80 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:08:48
د.خالد بن فهد العودة ....نعم. للاسف الشديد ،، لم يكن معنا ولا على نهجنا ولا على سنتنا بل مخالف مناكف لا تعرف ظاهره من باطنه
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79 - المسافر
2017-09-10 23:08:12
وعقبال البريك وعوض القرني والعمر وباقي حريم السلطان. اخرجو الاخوان المنافقين من جزيرة العرب
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78 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:06:26
45 - .... فرح المنافقون والرافضة //بل حزنوا لنهاية خائن كان للسنة مفرقا ومضللا
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77 - بدر عواد الشمري
2017-09-10 23:06:15
52 كاشفينه من زمان قبل امس ماقدر يمسك نفسه في خبار ايران يقول ايرآن لاتعادينا ولها ثقل سياسي في المنطقه
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76 -
2017-09-10 23:06:05
فرح المنافقون والرافضة فرحا عظيما
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75 - نفسيه
2017-09-10 23:05:18
ت. 5. لاتقل هذا الكلام لنا فنحن لانعلم. ولكن قله عند العزيز القدير. عالم الغيب والشهاده.
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74 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 23:05:11
من يتعاون ,,,,,مع أعداء الوطن,,,,,ماذا يسمى,,,,((( خاااااائن ))),,,,,على حد علمي,,,,,ونظام الحمدين ,,,,,,نظام مجرم يسعى للإضرار بالسعوديه وبقية الدول العربيه,,,,,فمن يتعاون معه ضد بلده ,,,فالسجن مصيره
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73 - رطب
2017-09-10 23:05:03
يفترض من اءءمة المساجد الدعاء لولاة الأمر في كل فرض ونافلة وإفساد اي مخطط لتفكيك مملكتنا السعودية العزيزة على قلوبنا
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72 - محمد الجعيد
2017-09-10 23:05:02
ياصبر الارض عليك يالعودة ودمك ثقيل ومالك قابليه عند الناس
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71 - هاشم
2017-09-10 23:04:36
ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» . خاشقجي لله درك
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70 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:04:02
وهقه تميم باتصاله !! فوقع في فخ تقيته !!
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69 - طحطوح
2017-09-10 23:03:45
لصبر حدود ياسلمان العوده وإقحامك لأمور يمس أمن الوطن بتطبيلك للأخوان وتعاطفك مع سياسة قطر وخبز خبزتيه يارفله كليه.
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68 -
2017-09-10 23:02:39
اصفق الاخوانجي علي غلباه حتي تطوز عيونه من رأسه
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67 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 23:02:35
سرور هلك في قطر !! وكم من سرور بيننا
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66 - رايق
2017-09-10 23:02:31
إن حكينا ندمنا وإن سكتنا قهر..!
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( عدد التعليقات 21,851 )
65 - الفتى الألمعي إنسان منصف
2017-09-10 23:02:09
الإخونج كلاب النار,,,,,يتظاهرون بالتدين,,,,****,,,,,,وتجار الدين,,,,,يسعون لإفساد الأمه,,,,,كما فعلوا بمصر وليبيا وتونس
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64 - 38
2017-09-10 23:01:19
تبا لك ايها *** ع حساب الدين واهل الدين لااجل ارضاء اعداء الدين ****منمن الله ماتستحق
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63 - مصدر خاص
2017-09-10 23:00:32
سبب التأخير على القبض عليه تقديرا من الحكومه لوضعه الأسري بعد وفاة زوجته ولكن تم رصد المكالمات وحان وقت القبض عليه بالادله
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( عدد التعليقات 21,851 )
62 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 23:00:17
اللهم احفظ بلدنا ,,,,,من شر الإخونج,,,,,,أصحاب العقائد الباطنه,,,,,أهل العقائد المبتدعه,,,,,اللهم خذهم أخذ عزيز منتقم
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61 - اتمنى معرفة من يمول قناته واملاكه في تركيا
2017-09-10 22:59:31
هو سؤال ولا بد من معرفة إجابته فهو نائب للقرضاوي وهذا بحد ذاته كاف لكي نعرف المصادر.
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( عدد التعليقات 1 )
60 - قلم الحقيقه
2017-09-10 22:59:20
لهذا الداعية الأخونجي الأخواني*** مع بدايات مايسمى بالربيع العربي يتباكى فيها على زوجة البغدادي حين كانت سجينة ويمتحدها على تربية طفلها في السجن وتهنئتها بمولودهاالآخر وهي في داخله.
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59 - لايفكونه
2017-09-10 22:59:15
الله لا يرده
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58 - الحقباني
2017-09-10 22:59:14
9 - فهد12 من بداية والازمة لم نسمع له كلمة مع وطنه او دعوة لولي امره او حتى تعاطفا مع شعبه وهذا امرا غير مستغرب فكل الجماعة على هذا النهج الجديد المفرح هو القبض عليه وياعساه موبد هو وكل من تعطف
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57 - راكاااان
2017-09-10 22:58:33
ابو طبيع مايغير طبعه فيه عالم ماترتاح غير بالدق الله لابلانا ،،الا الوطن الا الوطن الا الوطن ..ولي موبعاجبه يشفله عزبه خارج الوطن تماشي توجهاته !!
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56 - ع الشمري
2017-09-10 22:58:32
هل يعقل ان يقبض عليه علشان دعاء طلب فيه تآلف القلوب
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( عدد التعليقات 21,851 )
55 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-10 22:58:25
اللهم احفظ لنا قائدنا ,,,,,,,خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ,,,,,واحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد ين سلمان ,,,,,,,آآآآآآآآمين
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54 - الله المستعان
2017-09-10 22:58:25
أمور تضحك الجهال منها ، ويبكي من عواقبها اللبيب .تبين أعقاب الأمور إذا مضت - وتقبل أشباها عليك نحورها (( الله يصلح الحال الأمور كثيره يسودها الاستعجال وتفتقد الحكيم صاحب الرأي السديد ))
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53 -
2017-09-10 22:58:13
الإنسان في هذا الزمان في حيرة حينما يعتزل الفتنة ويبتعد عن الدخول في السياسة يقولون عنه محايد وغير واضح ولا يبين رأيه وعندما يدعو بصلاح ذات البين والألفة بزوال الفتن يقولون يتعاطف مع قطر ؟؟؟؟!!!.
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52 - عجب
2017-09-10 22:57:31
قلم الخنبقه رح بلادك احسن لك تربعض المتابعين مايعرفونك زين ولي يبي يعرفه على حقيقته يتابع تعليقاته على طول وراح يبين كم هومحب لفسادالمجتمع السعودي ولاكن تابعوه وراح تكتشفون كلامي ومعه مجموعه
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51 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 22:56:59
أكل طعم خيانة وكذب وتدليس تميم !! فأنقلبت الفرحة على الرأس !!!
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50 - مصدر خاص
2017-09-10 22:56:49
السبب رصد اتصالات بينه وبين قيادات الإخوان ومسؤولين بالحكومه
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49 - سعد التميمي
2017-09-10 22:56:38
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور
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48 - مواطن يحب الهياط
2017-09-10 22:56:19
ملاحظة .. احترافية بالعزف على وتر العواطف .. اخوه كاتب : اتم 24 ساعة بعيدا عن اطفاله .. هههه حتى القتله في السجون اتموا سنوات عن اطفالهم .. كفاكم انتهازية فقد مللنا منكم ومن العابكم
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47 - zizo
2017-09-10 22:55:55
اذا حاربت الحكومه المشائخ والدعاه لاجل حيادهم بين الشعوب العربيه فهي مصيبه بالاسلام والمسلمين ولو ان شيخ طلع وسب امريكا او دول اوربيه لاعتقلوه وقالوا انه ارهابي
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46 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 22:55:54
ونبشركم أنهم قلة لا تذكر وزعماؤهم على الاصابع يعدون ؟!
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45 -
2017-09-10 22:55:31
فرح المنافقون والرافضة فرحا عظيما فرح المنافقون والرافضة فرحا عظيما
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44 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 22:55:00
هم هؤلاء من نعني من سنين عددا ،،،!!! فهل آن الأوان لأن تعرفوهم ؟! كما عرفاهم من قبل !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - اللهم لا تولي علينا ظالم جبار
2017-09-10 22:54:39
لا حول ولا قوة إلآ بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
42 -
2017-09-10 22:53:17
كلام فاضي الرجال جالس في الاستراحة يشرب شاي وقهوة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 22:52:57
أليس عضو الإتحاد العالمي لعلماء الاخوان
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40 - هاشم
2017-09-10 22:52:24
لماذا يسلم القرضاوي جائزه الملك فيصل وهو ارهابي حسب ماتدعون
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39 - خالد
2017-09-10 22:52:18
العودة ينظر للخلاف انه خلاف بين الاخوان وكان يفضل الحياد والان الرجل فرح بهذا التقارب لحل الازمة..اين المشكلة..اعتقد هناك سبب اخر
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38 - فهد12
2017-09-10 22:52:00
29 سحلب الدعاء عبادة ومن صرفها لغير الله فتكون ذنب عظيم يستاهل صاحبه العقااااااب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
37 - هاشم
2017-09-10 22:50:34
ليرد عليه بقوله من زمان ،أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
36 - النشبة
2017-09-10 22:50:18
فرح المنافقون والرافضة فرحا عظيما
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
35 - زرهان
2017-09-10 22:49:51
هذا تعاطف مع الإخوان إلى يتطاول على اى حكومة عربية إلا ايران يحبونها
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
34 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 22:49:47
عضو التنظيم الدولي في جماعة الاخوان ؟ أم نحن نكذب ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
33 - ابو مشعاب
2017-09-10 22:49:43
اعداء الوطن وعبدة الريال القطري لا مكان لهم بيننا.
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
32 - مواطن يحب الهياط
2017-09-10 22:48:18
الله لا يحفظ المتلونيين والذين يستغلون عواطف البسطاء
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
31 - أولئك هم ؟! من أخرجهم من مرقدهم ؟!
2017-09-10 22:48:09
هم هؤلاء ،، ؟!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 - zizo
2017-09-10 22:47:14
السعوديه سبق وان منحت القرضاوي جائزة الملك فيصل ليش كانوا اصحاب والدين واحد والعقيدة واحدة المفروض السياسه لا تدخل بالدين
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
29 - سحلب
2017-09-10 22:46:59
نبطل الدعا؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
28 -
2017-09-10 22:45:24
قلم الحقيقه لفع الاخوانجيه كفوف ووزوزة اذانيهم
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
27 - هاشم
2017-09-10 22:44:47
ليرد عليه بقوله «من زمان ، أجد أن كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو أن الإخوان فكرهم نبيل» .
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
26 - مشارك
2017-09-10 22:44:22
نعم للاسف لا اسف عاى من لا اسف عليه
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
25 - نفسيه
2017-09-10 22:44:14
سوف تعود العلاقات بين السعوديه وقطر. رغما عن أهل الفتنه. الذين يريدون التفريق بين المسلمين. بحكمة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. انطمو أيها المنافقين . المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.تبا لكم
لا يعجبني(3) اعجبني(11)
24 - فهد12
2017-09-10 22:43:41
يارب لك الحمد يارب لك الحمد يارب لك الحمد يارب لك الحمد يارب لك الحمد
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
23 - zizo
2017-09-10 22:43:33
ياناس هذه امور سياسيه ايش دخل المواطنين والدعاه والمشاهير مفروض يكونون محايدين مالم يكن هناك حرب او اعتداء على الوطن لان المشكله سحابه صيف وبيصلحون ان شاء الله وبنندم على اي خطا منا تجاه اي دوله اوشعب
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
22 - مشارك
2017-09-10 22:42:59
اعطوهم وجه والنتيجه تماديهم حسبنا الله على كل سروري اخونجي ذنب القرضاوي وزمرته
لا يعجبني(10) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 1 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-10 22:42:57
أعز الله حكومتنا الرشيدة وحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومتهم رعاهم الله.*** الأخونجية الأخوان الخونة العملاء الارهابيين الأوغاد
لا يعجبني(13) اعجبني(6)
20 - والد ابراهيم
2017-09-10 22:42:12
اذا كان ماذكر هو الحقيقه فيستحق العوده الاجراء الذي تم تجاهه فالوطن في المقام الاول و كان عليه ان يقدر دور الدوله تجاهه خلال التسعينات الذي حاول فيها و من امثاله تأليب الشعب ضد الحكومه ثم اطلقت صراحه
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
19 - مصدر خاص
2017-09-10 22:40:58
ونطالب بالقبض على أخيه فورا لتاليبه للراي العام ومشاركته في اطروحاته ادخلوا حسابه في تويتر**
لا يعجبني(16) اعجبني(8)
18 - مشارك
2017-09-10 22:40:42
لا رجعة ولا رجع ***الله لايرد كل خاين
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
17 -
2017-09-10 22:39:40
جايك الدور يابو حساب متقرصن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - عربيً أنآ
2017-09-10 22:39:00
الله المستعان على ماتصيفون
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 1 )
15 - قلم الحقيقه
2017-09-10 22:37:00
أنباء مؤكدة عن اعتقال الداعية عوض القرني .
لا يعجبني(7) اعجبني(4)
14 - حبر السنيين
2017-09-10 22:36:41
أمن الدولة خط أحمر غير قابل للمخاطرة أو المداراة لبعض المنافقين الذين ولاءهم لغير الوطن والذين يحلمون منذ وقت طويل بدولة الخلافة
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
13 - محامي
2017-09-10 22:35:59
العوده مكابر ومجاهر بالعصيان
لا يعجبني(11) اعجبني(4)
12 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-09-10 22:35:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-09-10 22:35:30
ل العنيد تصدق اني اكتشفت انك معلق بوجهين ومن الاخر انت خيخه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -
2017-09-10 22:35:25
الاخوانجيه ملاعين ***
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
9 - فهد12
2017-09-10 22:34:01
من بداية والازمة لم نسمع له كلمة مع وطنه او دعوة لولي امره او حتى تعاطفا مع شعبه وهذا امرا غير مستغرب فكل الجماعة على هذا النهج الجديد المفرح هو القبض عليه وياعساها بداية يلحق بها كل القطيع
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
8 -
2017-09-10 22:33:52
ل العنيد ابسط خذ لك دف وتحزم وارقص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - شجاع
2017-09-10 22:33:07
وطننا يواجة حملة اعلامية موجهه من قبل الحكومة القطرية التي لم تترك نطيحة ولا متردية ولا مشرد من المرتزقة الا واستأجرتة بوق ينال من المملكة ورموزها وواجب علينا ان نقف جميعا خلف قيادتنا
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
6 -
2017-09-10 22:32:30
فيه شي خطأ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - مصدر خاص
2017-09-10 22:32:28
حسابه البنكي هو وعائض القرني وعوض القرني والعريفي والطريفي وغيرهم من مشاهير تضخمت بسبب قطر
لا يعجبني(13) اعجبني(11)
4 - س 1
2017-09-10 22:31:11
كفو والله حكومتنا الرشيده
لا يعجبني(11) اعجبني(4)
3 - فهد12
2017-09-10 22:31:06
الرجل ماصدق هههههه القرضاوي واحشه مووووت ونفسه يزوره
لا يعجبني(9) اعجبني(5)
2 - ضب
2017-09-10 22:30:49
الله فوق ويشوف .مسكين انت يالانسان. ويل لقاضي الارض. من قاضي السماء.
لا يعجبني(0) اعجبني(26)
1 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-10 22:29:57
اللهم لك الحمد الامن في المقام الاول
لا يعجبني(14) اعجبني(8)

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نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

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“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 63 9٬480 3 أيام
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

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“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

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سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

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بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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