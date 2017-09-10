بناءً على توجيه “خالد بن سلمان” سفير خادم الحرمين في واشنطن صرف مخصصات المبتعثين لشهر ذي الحجة قبل موعده

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صحيفة المرصد : كشف مبارك العصيمي المتحدث لوزارة التعليم، أن مبارك العصيمي، الملحقية الثقافية في واشنطن قامت باتخاذ عدد من الإجراءات تجاه المبتعثين السعوديين، وذلك للتعامل مع الإعصار إيرما الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح متحدث وزارة التعليم أنه في تغريدات عبر حسابه في تويتر مساء اليوم الأحد، وبناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين تم تقديم صرف مخصصات المبتعثين لشهر ذي الحجة قبل موعده.

وأوضح العصيمي أنه تم إنشاء غرفة عمليات بين طوارئ الملحقية وإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2017 لمتابعة العاصفة والاستعداد لها.

كما قامت الملحقية بإنشاء قروب واتساب لرؤساء الأندية الطلابية و أعضاء الهيئات الإدارية و المنظمات التطوعية يوم الأربعاء الموافق 9/6/2017 للتواصل السريع.

بالإضافة لتبادل المعلومات مع السلطات المحلية و نشر المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي للأندية ومنظمة سعوديين في أمريكا لتصل لأكبر عدد من المبتعثين.

كما طلبت الملحقية من رؤساء أندية الطلاب التواصل مع طلاب الجامعة ومع مكتب الطلاب الأجانب وترجمة تعاميم الجامعات وإرسالها للطلاب السعوديين عن طريق الجامعة، وتم التنسيق مع رؤساء الأندية في فلوريدا لتوفير مناطق تجمع للطلاب والطالبات المبتعثين في الأماكن الآمنة؛ تكون العوائل مع بعض والعزاب مع بعض.

, تم التنسيق مع رؤساء الأندية الطلابية على تكوين لجان انتقال جماعي في المناطق التي تم إلزام السكان بإخلائها وتوفير نقاط تجمع، كما قامت الملحقية بالتنسيق مع منظمة سعوديين في أمريكا أكبر تجمع طلابي إلكتروني لتوفير معلومات العاصفة وتعاميم السلطات المحلية والفدرالية أول بأول.

كما قامت بإضافة أعضاء من الشؤون الاجتماعية وطوارئ الملحقية وقنصلية هيوستن والسفارة لغرفة العمليات الافتراضية مع رؤساء الأندية والمنظمات من فلوريدا.

كما قامت الملحقية ببدء عمليات طلبات الإخلاء من قبل السلطات في فلوريدا وبدأت الأندية بتنفيذ الخطط المتفق عليها في نقاط التجمع والخروج الجماعي في مدينة ميامي.

بجانب التنسيق مع الأندية الطلابية في ولاية جورجيا وتنسي وعدة ولايات قريبة من فلوريدا للإعلان ومساعدة النازحين في توفير المعلومات والسكن والغذاء.

كما فتح متطوعون بيوتهم للنازحين في تلاحم اجتماعي رائع، وتم إنشاء قروب واتس اب للمعلومات من قبل نادي جامعة كلارك في مدينة اتلانتا ولاية جورجيا.

وأوضح العصيمي أن القروب الذي تم إنشائه ضم أكثر من 600 شخص ومن طلاب فلوريدا وانضمام كادر الملحقية والقنصلية العامة في هيوستن والسفارة لتبادل المعلومات، ومساعدة النازحين.

وتم التنسيق مع الأندية والمنظمات الطلابية سعوديين في أمريكا لتحويل الحالات المعقدة للملحقية والسفارة للتعامل معها بشكل خاص وحل مشاكلها.

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