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حقوق الإنسان تعلن استنكارها الشديد حول ما تعرض له الحاج “حمد المري” من قبل السلطات القطرية

حقوق الإنسان تعلن استنكارها الشديد حول ما تعرض له الحاج “حمد المري” من قبل السلطات القطرية
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المرصد 19 2٬396 3 ساعات

صحيفة المرصد : أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عن استنكارها لما تعرض له الأستاذ حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الاراضي السعودية الى دولة قطر مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية لبيان حالة “المري” ، وأضافت : “وقد تابعت الجمعية قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر المملكة العربية السعودية سالماً معافى في ١٤٣٨/١٢/١٥ وكان قد دخل المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين وكان دخوله بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢ بحسب جواز السفر رقم: 01332918. وقد حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه”.

وتابعت : “إننا ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه املاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في اداء فريضة الحج وحقه في حرية التعبير والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والاساءة له وتعذيبه كما نطالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية والتي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الانسان الدولية.”

واستناداً إلى المعطيات المتوافرة فقد ثبت أن الاعتداء على الاستاذ/ حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام ومنها قناة الاخبارية السعودية من المشاعر المقدسة مخالفاً الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملائه الحجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.

وتدعو الجمعية الحكومة القطرية المسارعة الى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر/ حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.

كما أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الانسان بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. كما تؤكد الجمعية انها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم اداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 -
2017-09-11 01:37:03
تعليق مخالف
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18 - خالد..
2017-09-11 01:32:28
الله يمهل ولا يهمل سبحانه وراح يتحاسبون ان شاءالله .. ربي اعوذ بك من القهر ...
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17 - مراقب
2017-09-11 01:15:45
مسكين راح فيها هذا الحاج ضحية مؤامرة ***
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16 - ابو لؤي
2017-09-11 00:47:41
قطر عندها سجناء رأي ودعاة معتقلين كثير بودي حقوق الانسان تتحدث عنهم
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15 - مراقب
2017-09-11 00:46:22
الشعب السعودي وجه أبيض خدمكم خدمة ولا تحلمون فيها
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14 - مراقب
2017-09-11 00:25:41
ردد ياليل مطولك القلب الحاقد ماله دواء
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13 - مراقب
2017-09-11 00:22:33
والله يالقطريين ما فيكم معروف
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12 - قلم الحقيقه
2017-09-11 00:17:39
حقوق الإنسان ياسلام ***
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11 - راجي رحمه ربه
2017-09-11 00:16:18
الله معه مايحتاج احد حاج بيت الله خارج كيوم ولدته أمه اللهم عليك بمن اعتدى على من اتاك ملبياً لنداءك بأن تأخذ بحقه عاجلا ًغير آجل كن عوناً له اغثه وانتقم منهم اشد الانتقام اللهم انت القوي المنتقم آمين
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10 - ...........
2017-09-11 00:12:18
هههههه
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9 - مراقب
2017-09-11 00:12:07
الدنيا دين ياأهل قطر والظلم ظلمات يوم القيامة
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8 - جبل طويق
2017-09-11 00:11:29
الله يحفظه
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7 - مراقب
2017-09-11 00:11:19
تعليق مخالف
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6 - بندر
2017-09-11 00:11:08
بدري صح النوم
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5 - ابوفاس
2017-09-10 23:51:42
1 - يمني عاشق الدمام 😂😂 2017-09-10 23:29:55 اش قاعد يصير بالعالم شيء مخووف !!!!!!!! مالك هوا ترجع تاخذ بثارك من عفاش والحوثي تراه حاس الارض والعرض ونت مندس بالعزبه مافي وجهك نخوه ترجع تاخذ حقك
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4 - إستشاري صح
2017-09-10 23:48:30
الظلم ظلمات ...ليه يا حكومة قطر؟ وتقولون إنكم دوحة المظلوم .؟؟!!! تناقض الأقوال معا الأفعال
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3 - هاشم
2017-09-10 23:42:18
الله يخلف على الدول العربية
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2 - هاشم
2017-09-10 23:40:46
ههههههههههههه بيض الله وجيهكم ياحقوق الانسان عندكم بعد نظر
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1 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-10 23:29:55
اش قاعد يصير بالعالم شيء مخووف !!!!!!!!
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آخر تعليق
بواسطة :

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بواسطة :

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