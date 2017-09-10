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قصة غمزة “سميرة توفيق” التي تسببت بإغلاق أول سينما بالمملكة قبل 60 عاما

قصة غمزة “سميرة توفيق” التي تسببت بإغلاق أول سينما بالمملكة قبل 60 عاما
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المرصد 49 4٬168 3 ساعات

صحيفة المرصد: أكد مؤرخون في السعودية أن الفنانة سميرة توفيق كانت السبب الرئيسي في إغلاق أول صالة للسينما في المملكة بسبب غمزتها الشهيرة في فيلم “البدوية العاشقة” – أول وأخر فيلم عرض في المملكة – حيث تسبب هذا المشهد في حدوث عراك بين الحضور بعد أن أدعى كل شخص أنها تعينة بغمزتها وتدخل رجال الأمن لفض العراك انذاك.
قال” سعد بن فريح اللميع ” 46 عاما- وهو عضو إدارة النادي الأدبي الثقافي في الحدود الشمالية “: ” أن أول من افتتح صالة سينما في السعودية هم الأمريكان الذين كانوا يعملون في خط التابلاين “.
وتابع : استهوت فكرة السينما أحد رجال الأعمال في تلك الفترة بعد أن شاهد صالة سينما التابلاين وأبدى إعجابه بها، الأمر الذي دفعه لافتتاح صالة أخرى تعتبر خاصة.” وأضاف: ” لكنها أغلقت بعد أول وآخر فيلم يعرض بها في العام 1950 وهو فيلم ” البدوية العاشقة ” من بطولة سميرة توفيق، حين حدث عراكا بين الحاضرين .
وأردف: كان النزاع قد حدث آنذاك حسب روايات المؤرخين بعد غمزة سميرة توفيق الشهيرة في مشهد من مشاهد الفيلم حيث كان كل واحد منهم يدّعي أنها تعنيه وتتغزل به الأمر الذي أدى إلى حضور رجال الأمن وفض الاشتباك قبل أن تغلق حتى الآن . وفقاً لـ “عين اليوم”.
واستطرد قائلاً: “يبدو كذلك أن من أسباب إغلاقها أنها لم تكن مصرحة من قبل الحكومة السعودية وذلك حيث كان يُمنع السعوديون من دخول صالة سينما التابلاين، ويضيف: ” أكد ذلك الرحالة النمساوي ماكس حين ذكر ” أنه كان مكتوبا في أعلى صالة السينما ” يمنع دخول المسلمين ” .لافتا إلى أن هذا المنع لم يثنِ المواطنين السعوديين الذين كانوا يعملون في خطوط التابلاين النفطية من الدخول بها ومشاهدة الأفلام .
وقال اللميع للأسف مدينة التبلاين قد أزيلت قبل حوالي ستة أعوام وهذا أمر مؤسف للغاية لأنها تعد تاريخية ولها أثر ثقافي على المنطقة ولا ينبغي أن تتلاشى هكذا مع الزمن.وتابع: ” لم يتبق من تلك المدينة سوى خط أنابيب النفط ” أما بقية البنيان فتمت إزالته للأسف ولم يتبق منه سوى مبنى تحول الآن لمستشفى عام”.
وفي السياق ذاته قال سعد بن خليف الحازمي – موظف سابق في مدينة التابلاين -: ” سينما التابلاين كانت بالنسبة لنا نقطة تحول بعد أن كنا لا نعرف سوى جهاز الراديو .
وحول الروايات التي تقول أن غمزة سميرة توفيق وفيلمها الشهير البدوية العاشقة كانت هي من تسبب بإغلاق صالة سينما تفتتح لأول مرة، قال الحازمي: ” نعم .. سمعت بها لكنني في تلك الفترة لم أكن حاضرا المشهد لكن الصالة لم تدم سوى يوما واحدا ومن ثم أغلقت “..

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

49 - منقاش
2017-09-11 02:08:08
السينما كانت في الطائف في الثمانينات والتسعينات الهجرية في عدة اماكن .. خاصة في حي الشرقية .. وبصراحة كانوا يخالفون فيعرضون أحيانا أفلاما غير مقبولة مطلقا في آخر الليل .....
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48 - شايب المرصد
2017-09-11 02:04:01
بالفعل لا علاقة لغمزة سميرة بأغلاق محلات السينما والسينما كانت موجودة في أغلب المدن السعودية الكبرى وخاصة في الرياض أكبرها سينما الهلال والنصر والشباب وبعض السينمات الخاصة .
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47 - محمد
2017-09-11 02:00:09
يمكن موضوع العراك حقيقي وغالبا مزحة ولكن غمزة سميرة لا علاقة لها بأغلاق السينما في المملكة ومن يزعم ذلك فهو جاهل ويردد كالبغبغاء قصص لا أصل لها السينما أغلقت لأسباب سياسية كبرى .
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46 - هنطش
2017-09-11 01:45:31
هاذي غمزة سميره توفيق ايام لأعمال الصالحه الحين نحن في همزة وقمزه حليمه بولند لي نيل مفتايح التوفيق
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45 - مزاجي كذا
2017-09-11 01:25:42
اعطيتم غمزتها اكبر من حجمها ولايعلمون أن في من لازال على قيد الحياة ويذكرغمزاتها بالتلفزيون والسينما من وقت 35الى45 ولي معاش ذاك العصر لايولف كانت الصالات في حواري ام سليم وقرب طلعت العنود والنوادي
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44 - الستيني
2017-09-11 01:25:15
في أوائل الثمانينات الهجرية كانت الأفلام السينمائي تعرض بكازينو الرياض الواقع في حديقته البلديه بالملز باخر شارع الستين
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43 - الصويان
2017-09-11 01:24:29
تعليق مخالف
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42 -
2017-09-11 01:15:44
من يوم الغو السينما طلع لنا جهيمان واذنابه
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41 - مراقب
2017-09-11 01:14:24
قلنالكم الرجال ناقصين عقل لكن مع الاسف ماحد يصدق ههههههه مهووسين للأسف قال غمزة قال 😜😜😜
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40 - --
2017-09-11 01:14:03
مراقب 34 ليه نسخت تعليقي رقم 15 ونشرته باسمك كاملا حقوق الطبع محفوظه اخي الكريم بيني وبينك المحاكم خخخخخخخخخخخخخخ
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39 - مزاجي كذا
2017-09-11 01:11:40
تصحيح السينما أغلقت واختفت من الحواري والصالات عام 1400هجري واخر فلم حضرتة كان في صالة نادي النصر بشارع الخزان نحن نعرف. وليس قبل ستين سنة سلامات وش هل الغمزة هي حتى بالتلفزيون تغمز ليش مسكر التلفزيون
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38 - نون
2017-09-11 01:04:08
🐑 صارت وراثة هههههههههههه
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37 - نفسيه
2017-09-11 00:56:40
انا جدتي الله يرحمها كانت تتغطى عن التلفزيون. ونقول لها ترى سليمان العيسى مايشوفتس. تقول ابدن شوفو عيونه تلاقط. جعلها تغفص. رحمهما الله جميعاً. ههههه
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36 - محب النصح
2017-09-11 00:56:38
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، في واحد نسأل الله له الشفاء. ياما نصحناه بأن يتعالج لكن مافيه فايده ، والصراخ على قدر الألم
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35 -
2017-09-11 00:51:54
تعليق مخالف
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34 - مراقب
2017-09-11 00:47:34
الله اكبر على زمان اول زمااان الطيبين اذا غنت سميره وغمزة للشيبان نصف غمزه تسدح لها ثلاثة عشر شايب في ثانيه وحده
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33 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 00:45:54
تعليق مخالف
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32 - اول 1
2017-09-11 00:45:18
السنما كانت موجوده في مدينة الرياض في ناديي الرياض والشباب.
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31 - من زمن مضى
2017-09-11 00:44:13
طيب والسينمات كانت في الطائف مثل سينما بور سعيد وفي كثير من المدن في الأندية الرياضية وهذه وجدت قبل الشماليه وهذا عمره 46سنه السينما وجدت منذ مبطي
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30 - دالية
2017-09-11 00:39:05
طلعو بالوراثة 🐑 هههههه اكيد ناقصين عقل لأنهم أكثر ماينجرف بالمغريات هم الرجال لو تلاحظون بعضهم يدمن في الأربعين واذا سافر خنبق ومايخلي مشهورة إلا ناظرها ونسي انه مسلم محاسب
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29 - شايب
2017-09-11 00:38:21
كلام غير صحيح ، جميع الانديه بالرياض كان فيها صالات عرض سينما ،، وكذلك مكائن السينما كانت تؤجر مع الافلام بحي المربع ، وبعض الشركات الاجنبيه لها فلل ضيافه تعرض فيها السينما لموظفيها نهاية كل اسبوع ،
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28 - نون
2017-09-11 00:34:52
*** صارت وراثه ههههههههههههه
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27 - سامبادوريا
2017-09-11 00:34:04
السينما كانت موجوده في جده والطائف علني حتى حادثة جهيمان المشؤمه فتم منعها
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26 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-09-11 00:31:23
إذا كان المتحدث خبل فالمستمع عاقل.من باب الأدب نقول راعي هذة الروابة ما صدق.
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25 - مراقب
2017-09-11 00:29:53
يا سلام الغمزه الشهيرة كانت لها عمايلها في جيل الثمانينات والسبعينات الميلادية احلى تحيه للعاشقه البدويه
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24 -
2017-09-11 00:29:29
هههههههه اثاريهم من زمان باع باع باع ناقصين عقل ودين
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23 - من طيبه الطيبه
2017-09-11 00:27:55
وسينما ابو السىرور
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22 - مراقب
2017-09-11 00:27:40
قلنالكم الرجال ناقصين عقل لكن مع الاسف ماحد يصدق ههههههه مهووسين للأسف قال غمزة قال 😜😜😜
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21 - من طيبه الطيبه
2017-09-11 00:26:41
بلابكش السينما كانت موجوده في الحجاز قبل الشرقيه .حتي كنا نجيبها في الافراح والمناسبات بالزات سينما الغووني..ايام زمن الطيبيبن
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20 - ,,,
2017-09-11 00:26:26
زمان اول مجننتهم سميرة توفيق وبذا الزمن مجننتهم ايفانكا صدق من قال الرجال ناقصين عقل 😅
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19 - القبطان سلفر
2017-09-11 00:18:02
***حق العمزة كنا نسمعه من باب الضحكة والمزح على الشيبان وقتها لكن تقفل سينما عشان تهاوشو على مين ولمن غمزت هذي مبالغة ما تدخل العقل .. والحقيقة ان سبب الاغلاق كان وقت الصحوة
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18 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-09-11 00:17:15
طيب يعني اسكت احسن وبسلامتكم
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17 - --
2017-09-11 00:15:27
14- الستر طيّب اخي الكريم
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16 - مع زاتك
2017-09-11 00:07:36
ماضيع شيبانا إلا غمزتها😅😅😅
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15 - --
2017-09-11 00:06:33
الله اكبر على زمان اول زمااان الطيبين اذا غنت سميره وغمزة للشيبان نصف غمزه تسدح لها ثلاثة عشر شايب في ثانيه وحده
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14 - زمن
2017-09-11 00:03:48
في العراق تعرضت هي واخوها لموقف على كلامها أنها كانت تبكي عند ماياتي الدور عليها وتضحك عندما يأتي الدور على اخوها وصار ذالك في حديقة المخابرات العراقية
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13 - مواطن
2017-09-11 00:03:14
السينما موجوده في الشرقيه في عده مدن من كنت طفل وان اشاهد الافلام فيها والي يومنا هذا ولم يغلق شئ بل جميع الافلام الامريكييه الجريئه فيها في رحيمه والظهران وذلك من الستينات حتى اليوم
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12 - مواطن
2017-09-10 23:58:46
يا سلام الغمزه الشهيرة كانت لها عمايلها في جيل الثمانينات والسبعينات الميلادية احلى تحيه للعاشقه البدويه
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11 -
2017-09-10 23:58:41
ذيك الايام الناس مافيه عندهم غلا المنازل والشقق الان الناس تفكر وين الحل .. الدعاء ..
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10 -
2017-09-10 23:51:16
ت 4 معروف اللي ناقصين عقل ودين وبعدين شملتي الرجال كلهم يعني كسبتي كم ذنب اتقي الله واستغفري لهم
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9 - .
2017-09-10 23:49:45
تعليق مخالف
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8 - .
2017-09-10 23:48:11
((أدعى كل شخص أنها تعنيه بغمزتها وتدخل رجال الأمن لفض العراك انذاك)) قلم الفلته وتلك العباره الشهيره .... الله يستر
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7 - اااا
2017-09-10 23:45:48
(((أدعى كل شخص أنها تعنيه بغمزتها وتدخل رجال الأمن لفض العراك انذاك))) قلم الفلته وتلك العباره الشهيره .... الله يستر
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6 - العقل نعمه
2017-09-10 23:39:17
حدوث عراك بين الحضور بعد أن أدعى كل شخص أنها تعينة بغمزتها ((( فضحونا الحمدلله على نعمة العقل فشلونا وين عقولهم وين الادب والحياء وين غض البصر الله لا يبلانا
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5 - الحقيقة لا ننكر ان الأمريكان كانوا السبب
2017-09-10 23:37:29
بعد الله في تطور بلدنا ونهضته ومن ينكر هذا الشي فهو للاسف بلد لا يفهم ، ساعدونا في اكتشاف البترول وساعدونا في بناء اغلب المشاريع العملاقة والطرق ) ولكن انتكسنا بعدما سمحنا للبنقالي وغيره دخول بلدنا
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4 - زائره
2017-09-10 23:34:27
قلنالكم الرجال ناقصين عقل لكن مع الاسف ماحد يصدق
لا يعجبني(10) اعجبني(7)
3 - ادهم
2017-09-10 23:33:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-09-10 23:27:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - الحقباني
2017-09-10 23:26:52
علم ان معجب بخدده ام الباقي يبغي فحصي له علم
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استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

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“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

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سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

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بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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