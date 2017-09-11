لا تهددني بأمير الرياض .. مواجهة حامية بين الشريان ومسؤول في البلديات بسبب إهمال حي المصانع -فيديو

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صحيفة المرصد: شهد برنامج الثامنة مواجهة حامية على الهواء مباشرة بين الإعلامي داود الشريان – مقدم البرنامج – ورئيس البلديات الفرعية بالرياض إبراهيم الزامل بسبب إهمال حي المصانع منذ سنوات.

جاء ذلك خلال استضافة الشريان ثلاثة مواطنين من سكان حي المصانع في برنامج “الثامنة” يروون العديد من المخالفات التي يعاني منها هذا الحي.

وشكا المواطنون من عدم إزالة النفايات لفترة تزيد على الشهر، ووجود مستنقعات تكونت من تسريب الصرف الصحي، واستراحات تُستغل من جانب العمالة السائبة التي تمثل أكثر من 70% من سكان الحي، في إنشاء مسالخ مخالفة صحياً وأحواش للغنم، ومصانع للعرق المسكر.

ورد الزامل بأن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وأمين المنطقة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، يضعان تطوير الحي على أجندة التطوير في القريب العاجل.

ولم يعجب الشريان، ما قاله الزامل وهاجمه بشراسه، محذرا إياه من تهديده بأمير الرياض.

وأشار الشريان إلى أن “الزامل” كان يعمل مديرا لبلدية تابعة لهذا الحي منذ ثلاث سنوات، وتساءل “كيف تمت ترقيتك لرئيس البلديات الفرعية والحي بهذا السوء!”.

وانهى الشريان البرنامج بصورة لحجم النفايات الكبير في حي المصانع “التاريخي” بجنوب الرياض.

ووجه الشريان رسالة قوية للمهندس إبراهيم السلطان قائلاً له: “تكفى يا السلطان”.