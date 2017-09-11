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الرئيسية / لا تهددني بأمير الرياض .. مواجهة حامية بين الشريان ومسؤول في البلديات بسبب إهمال حي المصانع -فيديو

لا تهددني بأمير الرياض .. مواجهة حامية بين الشريان ومسؤول في البلديات بسبب إهمال حي المصانع -فيديو

لا تهددني بأمير الرياض .. مواجهة حامية بين الشريان ومسؤول في البلديات بسبب إهمال حي المصانع -فيديو
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المرصد 33 4٬640 2 ساعتين

صحيفة المرصد: شهد برنامج الثامنة مواجهة حامية على الهواء مباشرة بين الإعلامي داود الشريان – مقدم البرنامج – ورئيس البلديات الفرعية بالرياض إبراهيم الزامل بسبب إهمال حي المصانع منذ سنوات.
جاء ذلك خلال استضافة الشريان ثلاثة مواطنين من سكان حي المصانع في برنامج “الثامنة” يروون العديد من المخالفات التي يعاني منها هذا الحي.
وشكا المواطنون من عدم إزالة النفايات لفترة تزيد على الشهر، ووجود مستنقعات تكونت من تسريب الصرف الصحي، واستراحات تُستغل من جانب العمالة السائبة التي تمثل أكثر من 70% من سكان الحي، في إنشاء مسالخ مخالفة صحياً وأحواش للغنم، ومصانع للعرق المسكر.
ورد الزامل بأن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وأمين المنطقة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، يضعان تطوير الحي على أجندة التطوير في القريب العاجل.
ولم يعجب الشريان، ما قاله الزامل وهاجمه بشراسه، محذرا إياه من تهديده بأمير الرياض.
وأشار الشريان إلى أن “الزامل” كان يعمل مديرا لبلدية تابعة لهذا الحي منذ ثلاث سنوات، وتساءل “كيف تمت ترقيتك لرئيس البلديات الفرعية والحي بهذا السوء!”.
وانهى الشريان البرنامج بصورة لحجم النفايات الكبير في حي المصانع “التاريخي” بجنوب الرياض.
ووجه الشريان رسالة قوية للمهندس إبراهيم السلطان قائلاً له: “تكفى يا السلطان”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - عبدالله اليامي
2017-09-11 02:26:41
داود الشريان مبدع في إظهار السلبيات الموجودة فقط ، ولكن يفترض منه المتابعة مع الجهات المعنية لتقديم الحلول وهذا ما يفتقده .
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32 - منقاش
2017-09-11 02:00:22
الشريان نشمي وحامي .. مع التحية لبعض مقدمي البرامج الحوارية .. أعجبني جدا (وأشار الشريان إلى أن “الزامل” كان يعمل مديرا لبلدية تابعة لهذا الحي منذ ثلاث سنوات، وتساءل “كيف تمت ترقيتك لرئيس البلديات)
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31 -
2017-09-11 01:58:42
محارب جنس داوود الشريان لانهو يتابع الفساد ويعلنه
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30 -
2017-09-11 01:57:01
داوود يساهد هموم الناس وله عيون جية ترى الشيء على حقائقه
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29 -
2017-09-11 01:56:22
داوود يساهد هموم الناس وله عيون جديده ترى الشيء على حقائقه
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28 - حامد
2017-09-11 01:53:54
رجع الغثيث هذا
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27 - ابوصالح سكري
2017-09-11 01:53:25
الغريبة منتزة الوادي اكبرمشروع سياحي في السعودية بلا خدمات لااسواق لامطاعم لاحدايق لا مدينة اطفال ووووين شركات الوطن ياامانة مدينة الرياض
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26 - مع الخيل
2017-09-11 01:49:42
اذكر قبل فترة في دولة اوكرانيا رمو رئيس بلديه في حاوية الزبالة لانه قصر في عمله ..وعندنا يحولونه للجنه بعد مايكون شبع وردددددو يالليل مااطولك او رددددو ليتهم رقدو
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25 -
2017-09-11 01:34:48
تبكي ياشريان على حي واحد في الرياض ويوجد مدن وقرى منتشرة في المملكة تفتقد لأبسط الخدمات .
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24 - ابوصالح سكري
2017-09-11 01:34:25
سيارات غريبة وبعضها امشلحة في حي المصانع وبعضها قريبة من المزارع ويمكن مسروقة
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23 - نفسيه
2017-09-11 01:29:08
كذلك أنصحكم بشرب العصفر. فهوا مهدي للأعصاب. ومفيد للروعات. وشكراً.
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22 - زائر
2017-09-11 01:27:07
تعال وشوف الامانه المفقوده في جده حديقه عامه في اغلى احياء جده تحولت يقدرة قادر الى مطعم والاتفتتاح قريب امام عين الامين وموظفيه تقاطع الكيال مع الخريجي لو حبيت تتأكد شوف قوقل ايرث بتاريخ قديم
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21 - يمكن بداء موضوع جلد الفاسدين والمفسدين
2017-09-11 01:24:52
يالله يالله بداية خير ( وتحية للأستاذ داود اشريان . رئيس البلديات الفرعية غلطان الشريان يكلمه في الحي المهمل وهذا جاي يقول امير الرياض. يعني امير الرياض مخلي العاصمة كلها وجالس يتابع هذا الحي فقط ؟
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20 - نفسيه
2017-09-11 01:23:10
اخواني اخواتي الكرام عليكم بليت الخروف. قطعوها مكعبات صغيره حطوها بالقدر لمدة ساعه و نص. سوف تحصلون على دهن طبيعي. ودك. ودتس. استخدموه للجريش والطبخ. كذلك مفيد للشعر. والركب***
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19 - مزاجي كذا
2017-09-11 01:20:42
حي المصانع اذكر جاء أمر بنقل فلترة المجاري وتصفيتها الي موقع بعيد وهلاللنا وفرحنا وكأن الأمر ايام وينفذ والان مضت سنين (فقط مر من فوق كبري الفريان الي كبري الحراج تشم الله يكرمكم........
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18 - مراقب
2017-09-11 01:18:33
لا تهدد أحسن لك ههههه مسوي فيها بصل عفواً قصدي بطل
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17 - مراقب
2017-09-11 01:17:45
فعلا الشريان معه حق كيف تكون في اهتمامه وهي بهاذا السو والمنظر من النفيات ههههههه جاب العيد دودو😂😂😂
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16 -
2017-09-11 01:15:03
المستنقعات مهمله والشوارع تعرجات ومنخفظات ومرتفعات السيارات كانها تمشي في صحرا
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15 - الكشاف
2017-09-11 01:08:13
ونحن في حي الحمدانيه في جده نعاني من المياه الجوفيه لعدم وجود مجاري وشوارع مبهذله ومكسره والمياه طافحه وبلدية طيبه لا حس ولا خبر ياليت تستضيف من يفضح المتهاونين
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14 - ت 3 من هو الملك ياض 
2017-09-11 01:01:40
ابو شدى صباح ابخير ابو شدي مشعلاني هههههههه قصدي قصيد مشعلاني هههههههه قررر ههههههههااااي . نمزح ﻻتزعل ونزعل هههههه
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13 - جبل طويق
2017-09-11 01:00:05
بعض المدراء يشتغل بامانه وبعدهم مظيع الامانه
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12 - داود الشريان يمثلني
2017-09-11 00:58:04
يا السلطان نوقن ومتيقينين ان سيدي امير الرياض لايقبل ولايرضى بالتلاعب
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11 - ابشركم ان المسؤول باﻷمارة لن يترك هذه المهزلة
2017-09-11 00:57:54
1 وين اﻷعضاء السلفية والعلوية للمجلس البلدي 2 وين المسؤول والموظفين 3 أين تذهب ميزانيت هذا الحي وغيره 4و5و6و7وعلى طول عد ونت ماشي .تكرار ما سبق .وﻻ حول وﻻ قوة إﻻ بالله .
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10 - داود الشريان يمثلني
2017-09-11 00:56:01
تعليق مخالف
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9 - هاشم
2017-09-11 00:51:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - هاشم
2017-09-11 00:50:02
فعلا الشريان معه حق كيف تكون في اهتمامه وهي بهاذا السو والمنظر من النفيات
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7 - ابوسعد
2017-09-11 00:46:48
ياليت نشوف في كل مدينه زي داود الشريان صريح كان نشوف التطوير الفعلي والمراقبه الجديه
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6 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 00:46:44
هذا حال جنوب مدينة الملك ياض وجده ومكه والطايف. الله يكون بعونهم .
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5 - مراقب
2017-09-11 00:44:29
الله لا بطل يادووود 👏🏻👏🏻
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( عدد التعليقات 15,194 )
4 - ابويوسف
2017-09-11 00:44:16
ههههههههههه😂 فيه مجلس بلدى للحى اسوه بمجالس الاحياء ولا لا تنتخبو مين
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3 - مرزوق
2017-09-11 00:42:37
هههههه داوود كفيت ووفيت عرفت لهذا المدير اقسم بالله راح تتحاسب يالزامل عند ربك عن هذا الحي
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2 - المسؤول
2017-09-11 00:41:57
تعليق مخالف
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1 - اول 1
2017-09-11 00:40:24
الشريان يفتقد لأبسط قواعد الحوار الناجح وهو احترام الطرف الآخر مهما كان مخطيء او مصيب.
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