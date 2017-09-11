لا تهددني بأمير الرياض .. مواجهة حامية بين الشريان ومسؤول في البلديات بسبب إهمال حي المصانع -فيديو
صحيفة المرصد: شهد برنامج الثامنة مواجهة حامية على الهواء مباشرة بين الإعلامي داود الشريان – مقدم البرنامج – ورئيس البلديات الفرعية بالرياض إبراهيم الزامل بسبب إهمال حي المصانع منذ سنوات.
جاء ذلك خلال استضافة الشريان ثلاثة مواطنين من سكان حي المصانع في برنامج “الثامنة” يروون العديد من المخالفات التي يعاني منها هذا الحي.
وشكا المواطنون من عدم إزالة النفايات لفترة تزيد على الشهر، ووجود مستنقعات تكونت من تسريب الصرف الصحي، واستراحات تُستغل من جانب العمالة السائبة التي تمثل أكثر من 70% من سكان الحي، في إنشاء مسالخ مخالفة صحياً وأحواش للغنم، ومصانع للعرق المسكر.
ورد الزامل بأن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وأمين المنطقة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، يضعان تطوير الحي على أجندة التطوير في القريب العاجل.
ولم يعجب الشريان، ما قاله الزامل وهاجمه بشراسه، محذرا إياه من تهديده بأمير الرياض.
وأشار الشريان إلى أن “الزامل” كان يعمل مديرا لبلدية تابعة لهذا الحي منذ ثلاث سنوات، وتساءل “كيف تمت ترقيتك لرئيس البلديات الفرعية والحي بهذا السوء!”.
وانهى الشريان البرنامج بصورة لحجم النفايات الكبير في حي المصانع “التاريخي” بجنوب الرياض.
ووجه الشريان رسالة قوية للمهندس إبراهيم السلطان قائلاً له: “تكفى يا السلطان”.
داود الشريان لرئيس مجلس البلديات الفرعية: لاتهددني بأمير الرياض #حي_المصانع_يحتضر pic.twitter.com/EZtIYeiJa8
— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
#حي_المصانع_يحتضر pic.twitter.com/JN3vC2bpNE
— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
#حي_المصانع_يحتضر pic.twitter.com/HqcvZ9IbJe
— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
داود الشريان مبدع في إظهار السلبيات الموجودة فقط ، ولكن يفترض منه المتابعة مع الجهات المعنية لتقديم الحلول وهذا ما يفتقده .
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الشريان نشمي وحامي .. مع التحية لبعض مقدمي البرامج الحوارية .. أعجبني جدا (وأشار الشريان إلى أن “الزامل” كان يعمل مديرا لبلدية تابعة لهذا الحي منذ ثلاث سنوات، وتساءل “كيف تمت ترقيتك لرئيس البلديات)
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محارب جنس داوود الشريان لانهو يتابع الفساد ويعلنه
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داوود يساهد هموم الناس وله عيون جية ترى الشيء على حقائقه
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داوود يساهد هموم الناس وله عيون جديده ترى الشيء على حقائقه
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رجع الغثيث هذا
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الغريبة منتزة الوادي اكبرمشروع سياحي في السعودية بلا خدمات لااسواق لامطاعم لاحدايق لا مدينة اطفال ووووين شركات الوطن ياامانة مدينة الرياض
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اذكر قبل فترة في دولة اوكرانيا رمو رئيس بلديه في حاوية الزبالة لانه قصر في عمله ..وعندنا يحولونه للجنه بعد مايكون شبع وردددددو يالليل مااطولك او رددددو ليتهم رقدو
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تبكي ياشريان على حي واحد في الرياض ويوجد مدن وقرى منتشرة في المملكة تفتقد لأبسط الخدمات .
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سيارات غريبة وبعضها امشلحة في حي المصانع وبعضها قريبة من المزارع ويمكن مسروقة
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كذلك أنصحكم بشرب العصفر. فهوا مهدي للأعصاب. ومفيد للروعات. وشكراً.
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تعال وشوف الامانه المفقوده في جده حديقه عامه في اغلى احياء جده تحولت يقدرة قادر الى مطعم والاتفتتاح قريب امام عين الامين وموظفيه تقاطع الكيال مع الخريجي لو حبيت تتأكد شوف قوقل ايرث بتاريخ قديم
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يالله يالله بداية خير ( وتحية للأستاذ داود اشريان . رئيس البلديات الفرعية غلطان الشريان يكلمه في الحي المهمل وهذا جاي يقول امير الرياض. يعني امير الرياض مخلي العاصمة كلها وجالس يتابع هذا الحي فقط ؟
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اخواني اخواتي الكرام عليكم بليت الخروف. قطعوها مكعبات صغيره حطوها بالقدر لمدة ساعه و نص. سوف تحصلون على دهن طبيعي. ودك. ودتس. استخدموه للجريش والطبخ. كذلك مفيد للشعر. والركب***
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حي المصانع اذكر جاء أمر بنقل فلترة المجاري وتصفيتها الي موقع بعيد وهلاللنا وفرحنا وكأن الأمر ايام وينفذ والان مضت سنين (فقط مر من فوق كبري الفريان الي كبري الحراج تشم الله يكرمكم........
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لا تهدد أحسن لك ههههه مسوي فيها بصل عفواً قصدي بطل
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فعلا الشريان معه حق كيف تكون في اهتمامه وهي بهاذا السو والمنظر من النفيات ههههههه جاب العيد دودو😂😂😂
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المستنقعات مهمله والشوارع تعرجات ومنخفظات ومرتفعات السيارات كانها تمشي في صحرا
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ونحن في حي الحمدانيه في جده نعاني من المياه الجوفيه لعدم وجود مجاري وشوارع مبهذله ومكسره والمياه طافحه وبلدية طيبه لا حس ولا خبر ياليت تستضيف من يفضح المتهاونين
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ابو شدى صباح ابخير ابو شدي مشعلاني هههههههه قصدي قصيد مشعلاني هههههههه قررر ههههههههااااي . نمزح ﻻتزعل ونزعل هههههه
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بعض المدراء يشتغل بامانه وبعدهم مظيع الامانه
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يا السلطان نوقن ومتيقينين ان سيدي امير الرياض لايقبل ولايرضى بالتلاعب
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1 وين اﻷعضاء السلفية والعلوية للمجلس البلدي 2 وين المسؤول والموظفين 3 أين تذهب ميزانيت هذا الحي وغيره 4و5و6و7وعلى طول عد ونت ماشي .تكرار ما سبق .وﻻ حول وﻻ قوة إﻻ بالله .
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فعلا الشريان معه حق كيف تكون في اهتمامه وهي بهاذا السو والمنظر من النفيات
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ياليت نشوف في كل مدينه زي داود الشريان صريح كان نشوف التطوير الفعلي والمراقبه الجديه
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هذا حال جنوب مدينة الملك ياض وجده ومكه والطايف. الله يكون بعونهم .
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الله لا بطل يادووود 👏🏻👏🏻
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ههههههههههه😂 فيه مجلس بلدى للحى اسوه بمجالس الاحياء ولا لا تنتخبو مين
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هههههه داوود كفيت ووفيت عرفت لهذا المدير اقسم بالله راح تتحاسب يالزامل عند ربك عن هذا الحي
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الشريان يفتقد لأبسط قواعد الحوار الناجح وهو احترام الطرف الآخر مهما كان مخطيء او مصيب.
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