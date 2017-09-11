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الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم
صحيفة المرصد : أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت اليوم أمراً بإلقاء القبض على الصحافي الكويتي الشهير فؤاد الهاشم على ذمة إحدى القضايا.
وقالت مصادر رسمية أن محكمة الجنايات قررت اليوم إلقاء القبض على الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم وحبسه على ذمة القضية والتي لم تسمها، فيما أكدت مصادر أخرى أن هناك قضية تشهير تنظر فيها محكمة الجنايات الكويتية والمتهم فيها الهاشم بشكل رسمي.
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التعليقات
26 - عبدالله اليامي2017-09-11 02:12:17
ما يستاهل فؤاد الهاشم إلا كل خير كاتب لا يصدع إلا بكلمة الحق ، والي يتهمه بأنه رافضي آقول له تراه سني وسبق أن صرح بهذا تلفزيونيا ً وبغض النظر عن مذهبه فالعبادة بين العبد وخالقة جل وعلى والدين المعاملة
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25 -2017-09-11 02:01:01
يريد الفساد ابو الكويت مو الكويت بس لانهو رافضي
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24 - ابن الخليج2017-09-11 01:57:51
سيفٌ على رقاب الأذناب عَرفتك قلماً نزيهاً تدافع عن كل ما من شأنه صلاح الامه وحماية الاوطان والشعوب .
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23 - ابوفهد2017-09-11 01:57:40
قلم الحقيقة اي شي تقولة حقيقة
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22 - حامد2017-09-11 01:55:57
الفكه من جحا غنيمه
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21 - ابوفهد2017-09-11 01:52:57
اخي فؤاد افضح الاخونجاية
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20 - ابوفهد2017-09-11 01:48:33
هذا فؤاد الهاشم رمز الخليج لايهمونك كلاب قطر
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19 - ابوفهد2017-09-11 01:45:52
يخسون هذا الرجل الحر يقل الكلمة الحرة
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18 - عبيد2017-09-11 01:43:01
طبعا اهل الهوى والرافضة يطبلون لانه الرجل حر يقول الحق ويدافع عن وحدة الخليج ولا عنده نفاق سياسي او نهج طائفي وعلى العموم هو بامريكا يعني يدسون امر القبض وين مايحبون ولعلمك هو من محاربي دشتي للعلم
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17 -2017-09-11 01:38:01
شكله من الذباب الألكتروني .
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16 - متأمل2017-09-11 01:36:42
فوآد الهاشم صوت حر يعبر عن الكويت الخليجية العربية الحرة ..لا عليك يا فؤآد فأنت في قلب كل خليجي حر ، ولن تستطيع خلايا عزمي وعملاء حمد من إسكاتك، إجلدهم يا بطل وأفضح مخططاتهم الدنيئة ، لا نامت أعينهم،
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15 - ابن الخليج2017-09-11 01:28:58
كان *** ومن هو على شاكلته أولى بالمحاكمة لانه احد *** الاوطان .
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14 - ام شوشه منفوشه2017-09-11 01:27:06
هذا الي يطبل يدور فلوس ع ظهور الغافلين ياكلها في وجهه الي يجي بالرخص يروح بالرخص اللهم لا شماته
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13 - ام شوشه منفوشه2017-09-11 01:25:28
من هالشنب غسلت ايدي
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12 - ام شوشه منفوشه2017-09-11 01:25:10
هذا مو الامبسي كانت مستضيفته طوال رمضان
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11 -2017-09-11 01:23:54
هههههههههههه
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10 - مراقب2017-09-11 01:19:46
لا تعليق ؟؟؟؟؟
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9 - نفسيه2017-09-11 01:13:53
باقي دشتي
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8 - نفسيه2017-09-11 01:12:27
***
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7 - نفسيه2017-09-11 01:09:47
تعليق مخالف
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6 - ابو امتنان2017-09-11 01:09:38
كل من يصدح بالحق هذا مصيره أذناب المجوس وانتم عارفينهم هم من حرك هذه القضية الملفقة أصلا وكلن اخو مريم لهم بالمرصاد ويجب تنظيف دول الخليج من الأخونج أذناب المجوس والمجوس المتواجدين عندنا وسحب الجناسي
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5 - --2017-09-11 01:03:12
اذناب المجوس وراء الموضوع لانه هاجم ذميم بكلمة اذا خاطبت القيادة السعودية عطنا ولي امرك يتحدث
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( عدد التعليقات 28,310 )4 - قلم الحقيقه
اللهم كن مع عبدك المظلوم فؤآد الهاشم وانصره على من ظلمه وتآمرعليه.اللهم كن له عونآ ونصيرآ ورد كيد أعدائه وعلى رأسهم النظام القطري نظام الكلبين الحمدين الذين لفقو لهم التهم لاسكات صوته صوت الحق المبين.
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3 - ابو لؤي2017-09-11 00:54:00
هذا سبق وان ادخل بقضية سب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالأحاديث الشريفة عليه من الله ما يستحق
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2 -2017-09-11 00:53:38
وقليله في حقه فهذا المخلوق هاجم الشيخ محمد ابن عبدالوهاب ومشائختنا ابن باز وابن عثيمين ولم يحاسبه احد
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1 - فريدة شوقي2017-09-11 00:53:16
الاخونج اعداء دول الخليج والمسيطرين على البرلمان بدولة الكويت الشقيقة وحملتهم ضد هذا البطل الشجاع المحب لبلده ولدول الخليج عامة ولكن سيتم إطلاق سراحه بالوقت القريب العاجل فكم من القضايا المرفوعة عليه
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آخر تعليق
بواسطة :
اللطم💃👟...
بواسطة : قلم الحقيقه
كفو هذه السعودية الشجاعة نفذت كلام الحقيقه وتوصياته بالحرف الواحد الذي ذكرها بال...
بواسطة : ام شوشه منفوشه
غصب عنه بيعفو يوذي مشاعرها بكلام جارح ويبها تسكت له انتهى الزمن اذا اكرمن الكريم...
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