الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

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صحيفة المرصد : أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت اليوم أمراً بإلقاء القبض على الصحافي الكويتي الشهير فؤاد الهاشم على ذمة إحدى القضايا.

وقالت مصادر رسمية أن محكمة الجنايات قررت اليوم إلقاء القبض على الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم وحبسه على ذمة القضية والتي لم تسمها، فيما أكدت مصادر أخرى أن هناك قضية تشهير تنظر فيها محكمة الجنايات الكويتية والمتهم فيها الهاشم بشكل رسمي.

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