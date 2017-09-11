“يا من شرى من حلاله علة”.. مثل شعبي دفع امرأة لشج رأس زوجها بالقصيم .. وهذه العقوبة تنتظرها
صحيفة المرصد: شجت مواطنة رأس زوجها بإستخدام كأس زجاجي وذلك عندما قال لها مثل شعبي دارج اعتبرته كلمات مسيئة.
وتفصيلاً ” اشتعل النقاض بين الزوجين السعوديين، في منزلهما بمنطقة القصيم، قبل يومين، حتى وصل الأمر إلى أن قال الزوج لزوجته المثل الدارج: “يا من شرى من حلاله علة”. حيث يستخدم المثل في حالة من سعى للحصول على شيء وعندما ناله يتحول إلى وبال عليه.
ولم ترد الزوجة بالكلمات، واعتبرت المثل كلمات مسيئة وسارعت باختطاف كأسًا زجاجيًّا ثم شجت به رأس زوجها ما أدى لإصابته بجرح قطعى وتم نقله إلى المستشفى، وخضع لعملية خياطة للجرح، بلغت 10 غرز.
قال المحامي والمستشار القانوني أحمد الشهاري الهاشمي ” أنه في مثل هذه الحالات، يستطيع الزوج تقديم شكوى ضد الزوجة أمام الشرطة أو المحكمة مباشرة، وللمحكمة الفصل في ذلك وكأنهما أغراب عن بعض -لا يمتان لبعضهما بصلة- سواء بتعزير الزوجة أو إلزامها بدية الشجاج التي تسببت بها للزوج -هذا في الحق الخاص- أما الحق العامّ، فالمحكمة هي المخولة في تقدير ذلك.وفقاً لـ “عاجل”.
وأضاف إلى أنه يمكن أن تعاقب الزوجة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد على خمسين ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين. لافتاً إلى أن الزوج يمكن أن يتنازل الزوج حقه، وذلك الأمر عائد له.”
التعليقات
وقتلته بالجزمه
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هذا الفار اللي قتلته
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ايش أبراج و عقارب وثيران يا شوشة استغفري ربك النبوءة بالأبراج شرك و حسرة و محبطة للعمل و كلام فاضي يضحك به الدجال على الحمقى قول رسولنا الكريم فلا نأخذ بعد قوله بقول
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نتفتك توكل
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وانا اجمل منك الحمدلله استودعت نفسي الله انت انسان تافه ومريص وتافه ومنحط وواطي مثل الفار الاجرب
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يلا توكل ع الله اللهم لا شماته ووع انت مكانك في حديثه الحيوان حتى الدينصورات اللي مثلك اختفت مابقى الا انت ي الثور
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نظف نفسك من العفانه. وبعدين اهرج اوكي وبعدين بروح اصلي م اذن صلاه الليل امثالك ال****يصلون الليل قاعد يفكر ويجهز له في كلام ضعيف شخصيه نتفتك تنتيف
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يوسف اطهر واشرف منك تحط نفسك مكانه لا تهينه مستواك ان بعفه مريم قال تعالى (ي مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين)
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217 ****حينما تتحدث السارقه عن الامانه اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخيه
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هذا كلام ووت فيه كذا أجل لو ضاربها كان ذبحته اعوذ بالله يَ رب لا تبلانا ت180 عيب اللي تقوله
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سامدد
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اتوضى وتغسل من **** وبعدين اعرف القبله ي الا توكل ابو***** ي *****
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ويلك على **** كلها **** بس والله ما تشمينها ههههههههههه ⚘🌷😂😂😂😂😂😂
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والي بيصلي ما يقول بروح اصلي اوكي
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قال الله تعالى: {قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين} «يوسف: 33».
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أمسكت القمك**********
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212 تششششششششششششوشه انتي ممسحه وغير كذا تجاوز اخيييييييييييييييييييه تشششششششششششششششوشه ممروشه هههههههاي
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اكررها واعيدها وازيد انا اجمل منك واجبا منك واثقف منك ومستواي التعليمي ارفع والفكري والاخلاقي ثقه وونزل عند اكبر لجنه ما اتشرف ثقه واجمل من العهر*************
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شبت عليهم ام شوشه .. إلا وش مسهركم يامال العافيه بس نرجع للموضوع ماشكمها وعسفها اجل خلها تعسفه .
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اكبر دليل لفروان دمك ي الرخيص ع طول رحت دورت لك شبح ودخلت جحرك كويس عوالنا بامان ي****ي برج الثور ي طرار فشلت عمرك
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أوريك بعد الصلاه يا أم شوشه المنفوشه خروج
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فايز وعايش / خلاص لا تكلمونها لانها مارح تسكت بتقعد يومين بهالصفحة والسبّه انتو ، اسكتو عشان هي تسكت تكفوووون
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الي ما يطول العنب حامضن عنه يقول ي الله سقها ي رخيص ي مبهذل ي طرار لملم فصفصك وريحتك المعفنه واقضب الباب يلالالا
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غسلي**** بالاول الحين **** ههههههههههههههههاي تشششششششششششششششششوشه
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مستواك ويخب ووع ووع
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والله فيه بنات يجدعون جدعات ماهي صاحبه
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لأني اكيد شي طبيععي اجمل منك بكثير ماهو ثقه يقين
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والله ي رقيه انها اجمل من وجهك مو انا رقيه واشرف منك والرجل منك
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الرخثيه انثرمت ام ثوثه هههههههههههههاي تششششششششششششششششوشه
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لم وجهم المعرفط وتقلع
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والمجاري والمستقنقات ماهو مكاني والسي الثاني *****وبعدين اهرج بالدين وعلم نفسك وبعدين علم غيرك توكل لم وجهك
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197 كيس فصفص خساره فيك قالت مال قارون اخخخخخخخخخخخخخخخيه اخيه ببلاش ماعبرنك ششششششششششششوشه
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وش عرفك لبعض العلوم مثل ***أكيد شفتي هذه العلوم يا مشعوذه هههههههههههه
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انحدر المستوى
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انت الي دخل علي وتتهجم كل يوم بمعرفاتك الرخثيه انت عقرب ثور عشان نعرف نرد تعليقي شي ما يخصك ورقيه جميله خلقه ربي وتجنن وافتخر. اني اشبه لها خلقه ربي
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رقيه هههههههههههههههههههههههههاااااااااي شششششششششششششششششششششششششششششششوشه
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هههههههههههههههههههههههههه تعوذوا من ابليس
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قاهمه الحركات الرخيصه انا ما اتشرف لو تدفع لي مال قارون ووووع
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استر عمرك وعوبل بعمرك وهذا يكفى استر نفسك اللهم لاشماته فوق شينه قوات عينه
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وجهك مثل وجه رقيه وتلاحق الشباب في المرصد هههههههههههه
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اهم شي انت انستر وهذا يكفي زين انك لقيت شبحك الثاني خلاص هذا يكفي وريحتنا بزاريننا في امان
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من يقبل في ذي لو مابقي غير هي اخييييييييييييييييييييييييه اخيه شششششششششششششششششششششششوشه هههههههههههههههاي
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لا تكفى تعال اخطبني بموت تصدق ي الله ي الله طحت بكبد نفسي توكل ع الله انت اهم شي لقيت احد يقبل بوصاخاتك هذا كافي البزارين في امان الحمدلله طفولتهم أغلا منك ومن اللي جابوك ي شاذ ي شيميل
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هههههههههههههه
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الزوج لازم يمشيها يمكن هذي مو اول مرة شكله متساهل فتدرجت الزوجة من الرمي بالمخدة إلى الرمي بالكاسة ههه يخليها براسه راح ييجي يوم في جلسة رومانسية يقلها شوفي حبيبتي اش سويت براسي وهي تقول يقطعني كركركر
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ما جبوك ع الدنيا خفت تصدق ي الله ما تقدر تسكتني تقول وطني وارضه وفراشه وانت اكبر خاين وخسيس وضعيف شخصيه ومعزوز من داخلك ع طول دخلت جحرك ي الرخيص العالم تعرفك ونعرف قدرنا اوكيه لا تنبح
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لالا يضم يضم فلم ووع ووع تخسي وتعقب ماجابوك ماجبوك تحط راسك براسي ماجبوك يلا ي شاطر لملم وجهك واقفي
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تهابد وترامح وتصقل وتبربس في الحوش ههههههههه وش علامك ههههههههه ما لقيتي أحد يقبل فيك يا أم شوشه المنفوشه هههههههه خخخخخخخخ خخخخخخخخ خخخخخخخخ خخخخخخخخ خخخخخخخخ خخخخخخخخ خخخخخخخخ خخخخخخخخ خخخخخخخخ خخخخ
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ما جابوك ******
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مقلب مقلب اللهم لاشماته ما **** اترك**** ي بببااع
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فايز الشيباني ،،،قال الله تعالى( مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
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تخسى وتعقب ما بقى الا انت واشكالك مابقى الا انت روح انبح بعيد وغسل قلبك وشوي شوي ع هونك لا تنفجر بضقعتك علينا ونحن اللي،ماعطينا ولاد الرخيصه وجهه وسوو لهم شوو ي مسكين ع اللي فلم اللي انت فيه
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ما هذا انحدار
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عايش جوي،،، قال الله تعالى( مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
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171 حنا تحملنا طقاعك عاد تحملينا هههههههههههههههااااي تششششششششششششششششوشه
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لا يدخل محامي و لا محكمة يا كثر الملاقيف خرابين البيوت يبغون الشهرة على أنقاض بيوت خلق الله كيف بيعيشون بالله بعدها زوج سجن زوجته و إلا أخذ منها تعويض؟؟ الرجال يخليه أسد بس ويحكم بيته زين ما زين
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الحين يعزز لنفسه ويسوي قصص والناس معاه ويكرمنه ع**** اللي فيه ********
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ام شوشه منفوشه،،، قال الله تعالى ( مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
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170 ههههههههههههاااااااااي ياما طقعت بوجه امثالك تششششششششششششششششششششششوشه هههههههههههاي
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أعرف عنوانك من بدريه ودلول وحوش 112 هههههههههه خخخخخخ
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اذا اكرمت اللئيم تمردا
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لا تجيب القران ع لسانك ****ولا تكتب فيه انت ملوث وانت ما ا***من اللي انت فيه انت بحكم ****اللي في*** اطهر منك واطهر واشرف منك
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ووع هههههههههههههههههاي شوي **** تششششششششششششششششششششششششششوشه ههههههههههههههاي
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متحملين وجهك نتحمل طقاعك بعد افووه اف
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لا تضحك شوي شوي تضحك في الصحيفه وادري من داخلك بتنفقع ركن الحره والقهر انتبه لا تتطقع. وتروح بنا ما نحن ناقصين تلووث
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163 ياسلااااااااااااااااااااااااااااام تشششششششششششششششششششوشه هههههههههههههههههههاي
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اخوه اخيه ووع ووع ووع يغ يع عووع
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ت ت ت توتوت ضعيف شخصيه مهزوز فار
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158 انا في غاااااااااية المتعه بنباحك استمري تشششششششششششششششششششششششششششوشه ههههههههههههاي
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ام شوشه ، عايش جوي ، فايز الشيباني ،،، قال الله تعالى ( مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) تأملوا هذه الآيه الكريمه قبل فوات الاوان
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أنا ما أحبك أحب عهود موت يا حوش 112ههههههههههه
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الصحيفه ملوثه حتى الضحكه تجيب الغثى
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فايز شوي وتبكي ام شوشه تششششششششششششششششششششه هههههههههههههاي
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ارعبتن بهذلتن اشغلتن رخييص
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تخسى ليش تحلف بالحرام وانت **** يمه خوفتن
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هلاق ملاقه وش هاللغه اكيد لفة تششششششششششششششششششششششششوشه ههههههههههههههاي
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عشان طلعت حقيقتك انبح انبح اسرق رغيفك وتهرب لجحرك اللي خرجت منه انت انسان مهزوز مهزوم ضغيف شخصيه ضعيف وازع ديني الله يعينك ع نفسك ويصبرنا ع ابتلاءك وابتلاء اشكالك ان شاء الله يجزانا الجنه ع قبول اشكال
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غاثه ومدميه كبده عليه ضلمه له ومتهانه لها ماله عقاب
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149 ههههههههههههاي مثلك تششششششششششششششششششششوشه
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علي الحرام غير تشوفيني واقف عند بابك أوريك وشلون*** يا***هههههه
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144 ياااااااااااااااااااه استمتعت بقصفك ههههههههههههههههاااااااااي تشششششششششششششششششششششششششوشه
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وش هي البلوف سياره ي قرمبع
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مسكين عايش ع العالم اللهم لاشماته تسرق وتهرب تنافق وتهرب وتتطفل وتهرب كل شغلك بالظلام ومن تحت الطاوله منته رجال
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135 يعني انتي دخلتي باسمك الحقيقي جهل بجهل ششششششششششششششششششششششششش ههههههههههههههاي
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أبعد عننا بأمراضكك وسحورك واحقادك ونفاق ويعزز لعمره هلاقه ملاقه ثقاله دمم
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غثيث الحين ادخل بمعرفاتك النسوانيه ي **** وعزز لعمرك صباح الخير ومن الهايط ما نبي نتصبح ع عاهات و***نبي الصحيفه نظيفه من الجراثيم انبح
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ياللمتعه شوي وتكسر الجوال نقزت بلوفها وهاجت هههههههههههههههههاي
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الآن عرفت سر كثر ما تسألني عن برجي الآن عرفت هدفها الشعوذه ههههههه أنا برج الجدي الصحيح وش صفاتي يا*** ههههههههه
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تعليق مخالف
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كريهه
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سفيه
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من قالك بعدين اوومن الابراج ي عاهه مستديمه
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انت مثل الفار تسرق رغيفك وتهرب جحرك
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تعليق 61 / أحبك الله الذي أحببتنا فيه ، وذا من طيب أصلك طال عمرك 🌹
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اقدح قصدك تنبح هيا انبح ورينا مرجلك ي خفاش
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فايز الشيباني كفو مثل ماقلت بدق اخشوم ماهو بحب اخشوم بلا شعوذه بلا جهل
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تخسر وتعقب تقدح هيا اقدح ورينا مراجلك تاخذ حقك بدق الخشوم ههههههههههه لو رجال لو رجال دخلت باسمك الحقيقي تهايط من ورى معرف ثاني لا لا لا قوي هيا سقها ي متلوث ي ابو ريحه ي منافق
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لو إني عندك خليتك تكفرين في برج الثور والعقرب ههههههه
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ما تسترجي ولا راح تكون بوجهك الحقيقي قدام العالم منافق راح بخرسونك بشبشب يعلمونك قدرك مثل الخفاش تنبش بالظلام
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جبناء هالبرجين ثور عقرب افعالهم الرخيصه من ورى ظهور الناس وفي الخفاء مثل الخفافيش،ليش لانهم جبناء مرضى نفسين ولعلمك درس ماراح تكسبه بشرفك لو تبيعه وجود اكبر تخريس الي مثلك أشكالهم كل من شي من ورانا ما
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حنا ما نؤمن بالابراج نحن نقدح من رؤوسنا وإللي نبيه نجيبه بدق خشوم وليس في برج الشعوذه يا مشعوذه هههههههههعع خخخخخخ
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123 الشيباني برجها مثل خنفور النس
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قلبك ي ثور ي عقرب مليان أحقاد ضغينه نفاق وحسد تلوث هدم وتجسس تطفل سرق عد واغلط كلها من صفات هالبرجين الملوثه اوصخ واجبن برجين. جبناء
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التجسس ع الناس رمي امراضك النفسيه هليهم كلها في تاريخك الاسود وقبل تاؤيخك في قلبك الوصخ الملوث القذر النجس
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ايو الله اللهم لاشماته فيك
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اكرر السحر والشعوذه ودخول بيوت الناس بدون أستاذن والسرقات هذه اطباعك انت واشكالك المنحطه
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ششششششششششششش ضحكتين *** ههههههههههههههههههههلاااااااااااااااااااااااي
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الببغاء الي يردد كلام الناس يسبهم وينسخ كلامهم بالحرف الواحد ع ابو عنده ثقافه واللي،من روضه ثقافه وعلم واخلاق وادب افضل منك واحسن وارقى منك ومن البيئه الملوثه اللي هي الشارع اللي خرجت منها
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اللهم لاشماته
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121 على اساس تحملينها حدك سادسه وتخب عليك هههههههههههههههههههاااااااااي
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ههههههههههه أم شوشه ****وشو برجك خخخخخخ
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وش عن ك عشان الناس تشعوذك والاهم الشعوذه والسحر والتفؤيق وخراب البيوت والتجسس هذا لواحد ملوث منافق تافهه مثلك ينظر لناس لمصالحه فوق الكل لكن خسيت خسيت ي منافق ما راح توصل لمطالبك الدنيئه والرخيصه ي ثو
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118 انتي وملح وانتم بالاساس واحد هههههههههههههههههههااااي ***
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الشعوذه من كثر اموالك في البنوك وبيوتك وعمايرك وسياراتك ع إيش وع الدكتوراه اللي عندك اخووه زباله ووع وش عندك لا تعليق تلووث
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116 وع!!!!!!!! حتى الكلام ماتعرفين تعبرين به وع ايش اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخيه
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113 واو ههههههههههههههههههاي علمي نفسك ششششششششششششششششششششششششششش ههههههههههههههاي
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اجتمع المتعوس مع خايب الرجاءء
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تعليق مخالف
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هههي رههي ههي ههي ثقيل دم ما يضحك ووع
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111 ههههههههههههههههههههااااااااااي ياللمتعه ماعاد تعرف تتكلم هههههههههههاي
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هههههههههه أم شوشه **** كل الذي ****ا برجهم الثور والعقرب ههههههه قبل سنه كانت تسألني عن برجي الآن عرفت هدفها الشعوذه ها المشعوذه خخخخخخخخخ
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وش عندك ماهو عند غيرك قلب*** قلب ملوث اشفق عليك وع امراضك النفسيه انت واحد رخيص دنءي سيئ الخلق سيئ المعشر سيئ الطباع شيطان بصوره انسان
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ع إيش، انقهر ووع ووع ووع استغفرالله منو انت وش عندك الاهم لا شماته ماهو عند الناس وش عندك اخوووه تلووث
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فايز الشيباني منذ مبطي وهي خبله هههههههههاي ولا به عاقل يقول برج ثور وتيس وعنز هههههههههههاي شوي يجيك برج ايفل
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العقرب والثور من اقذر الابراج قلوبهم ماهي صافيه ملوثه يتطفلون ع حياه الناس ويسوون لهم قصص وانت اساسا ما تعرفهم ولا دريت عنهم فيىحياتك مشغول وهالبرجين لا تعليق ثور وعقرب
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انا حر مابي بنت سعودي
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متى سألتك ووعوه نصاب قلت هالبرجين رخيصه عندها فصام ومريضه وملوثه تدعي اشياء وتسوي قصص وتلوث حياه الناس هالبرجين من ارخص الابراج بالتاريخ ثور وعقرب هالشخصين الاعدام فيهم تلوث
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ام شوشه منفوشه مقهوره ومحروق قلبها شوي وتبكي وينتهي ارسالها شششششششششششششششش هههههههههاي
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كل يوم اباا اتزوج اخاف منهن ؟؟؟؟
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كلهم صحو بوقت واحد وعلقوو بوقت الثور والعقرب صح صدقت ماهي تعليقات شات
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والثاني يقول عيونك وم رب إيش ع اساس جنبي جالس مو انت وع ابو الثقه ووعوه اخييه اخييه
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وش بلاها أم شوشه وقمل وش قصتها مع برج الثور أذكر قبل سنه كانت تسألني عن برجي وقلت لها أنا من برج حلبان ههههههه اثاريها خبله تؤمن بالابراج خخخخخخخخخخ أنا برج شيبان 💘⚘🌷🌺
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تعلم من دينك تنظيف قلبك الملوث من المستخلفات قلبك الاسود المجرثم انت انسان منت محترم لو محترم كان احترمت نفسك قبل الناس فاللي يجادلك بينزل لمستنقعك ي فار فالحقران يقطع المصران
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93 اكيد فيه سبب يضحكني هو ****** وكلامك ههههههههههههههههههههههههههههههههههااااااااااااااااااااااااي
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ام شوشه خنبوقه حلقي****
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انا برج الفصيله ووعوه ووع امحق من نكته ماتو هالرخاص اللي يتفاسفون ويعلقون رخاص العقرب والثور ارخص البشريه ولا حد يامنهم ع حياته لانهم زبايل هالبرجين واطين اوطى من الواطيه ثور ومعاه عقرب
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ضب رحم الله امرء عرف قدر نفسه
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86 من حقك ماتشوفي غير *****مثلك ههههههههههههههههههاااااااااااي
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تزامن النساء مع الرافضه
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ي عقرب اقصد ي ثور ي سفيه يضحك ع الفاضي والمليان ولا في شي يضحك ووع اللهم لاشماته
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ام شوشششششششششششششه*****هههههههههههههههاااااااااااي
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والله ما ينظر لوجهك ولا صورتك لدخلك الملووث الاسود اترك الناس في حالهم وبطل نفاق ولسلسه وغجور اوكيه ي مستنقع
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خنبوقه ام شوشه هههههه*****
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الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر صلاتك ما نهتك لا عن فحشاء ولا منكر انظر في وضعك واعرف الاسلام ان لم تكن مسلما خلوقا في درس من الاسلام تعلمت
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ام شوشه منفوشه منفعله شوي تبكي********
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يستاهل ﻻيستمع النصيحه ويتزوج بدويه الزبده شقيتها
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ثور وعقرب
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ههههههههه انا برج الفيصليه وشارع جفن ضب هههههههااااااااي
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اكرر واعيد ما شفت أزبل من هالبرجين اللسلسوسه المنافقه
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اللهم لاشماته تعرف الإيمان بالقضاء والقدر ولا مجرد كلام تقوله وتهذري فيه ثور ولا عقرب الأكيد ثوور
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ام شوشه منفوشه دخلنا بمعرف وبعدين يعني لمن نسفل فيك بمعرف اشيك يعني ههههههههههاااااااي
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لو تعرف الاسلام كان رحت صليت لربك وتركت امراضك النفسيه من ان تنشرها بالصحف اوكيه اترك اترك اترك
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ليتك تدخل بمعرفك الاصلي ي ثور عشان ارد عليك واخليك منشفه ممساح
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لا دخل لنا بالنساء لانهوا خط احمر ولا نقدر عليهن و مهما قلنا لن يسمع لنا فهناك فوق القانون بإيديهنا زمام الامور بسبب حب الرجال لهن وهن يجب الرجال الكباريه يعني شفتو كيف هههههههه
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وش الاسلام الي تعرفه ي اخونجي يمكن بقلبك الملوث ما تدخل ولا لك صلاه هه ووع ولا الشي الثاني اشك بعد انك تصلي وتنشر هالرذيله ليش لأن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر
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68 ههههههههههههههههااااي على هونك يامريضه ريقك نشف وعيونك حمرت واعصابك مشدوده هههههههاي ياللمتعه
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أم شوشه المنفوشه مشعوذه تؤمن بقضاء الأبراج ولا تؤمن بقضاء الله وقدره
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بدا شغل المستنقعات ي الله نطمش
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محد طلب رايك ولا حد قالك ي تافه رد علي ما ابي اسفل بمنافقين عقرب ولاثور
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تعليق مخالف
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ادخل بمعرفك ي رخييص
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خلينا لك الصحه روح مستشفى المجانين نفض امراضك هناك
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أم شوشه المنفوشه هههههههه جددي دينك ارجوا ان تتركين الأبراج وتدخلين الإسلام والإيمان بالله العلي العظيم نسأل الله لك الدخول في الإسلام وترك المنكرات والشرك والشعوذه وووووو
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فضفضي يا ام شوشه منفوشه قولي كل اللي بخاطرك وعبري عن مشاعرك لا تخفين شي بقلبك اكتبي وقولي وعبري عن رأيك وفضفضي وبوحي عن ما يجول بخاطرك اخرجي ما في جعبتك من مشاعر وخواطر مكبوته انتي في هذا المنبر الحر
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محد طلب رايك دجل شعوذه شي ما يخصك بس ناس هالبرجين رخاص شكلك ي عقرب ي ثور كلامي اوجع التسلاب
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هزلت النساء
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ما ينعطون وجهه وعلاقتنا فيهم سطحيه ومصالحي من اليوم اهم من مقابل وجهين ثور وعقؤب ولا حتى انزل مستواي لهم العقرب والثور الثور والعقرب ارخص البشريه وازبلهم
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ام شوشه منفوشه هي ملح وقبله مريضه لاتشرهون عليها
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فالي ابي اوصله البرجين رخيصه فوق الرخص اصحابها ملوثين العقرب والثور
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باختصار لو صار عقرب ثور رب عمل لي او لغيري علاقه سطحيه وفقط بالدوام ما اتزال ما هو غرور هالبرجين رخيصه ولا تنعطى وجه عقرب ب وثور الله لا يجعلني اتوظف عند ثور ولا عقرب مزيفيين بمليوون وجهه
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أم شوشه مقمله تؤمن بأن الأبراج لها علاقه في سلوك الرجال والنساء والأطفال هههههههه هذا يا أم شوشه المنفوشه خروج عن الإيمان بالله وكفر وشرك وعفن وخبال وسذاجه ووووووووووووو
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لا دخل لنا بالنساء لانهوا خط احمر ولا نقدر عليهن و مهما قلنا لن يسمع لنا فهناك فوق القانون بإيديهنا زمام الامور بسبب حب الرجال لهن وهن يجب الرجال الكباريه يعني شفتو كيف
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لانهم هالبرجين اذا اخذو اكبر من حقهم نزلوك مستنقهم الرخيص والخبيث هالبؤجين ما يدخلون حياه انسان الا سبوو له مشاكل امراض يمكن يرتكب جريمه من ورى هالبرجبن عقرب ثور مصايب خبيثين
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عبدالله اليامي ياخي احبك في الله انا ابو محمد من الجنوب وبعيد عن يام ولكن احبكم يايام لانكم تدافعون عن الكتاب والسنه
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عندك حياه سعيده حتى لو بسيطه ابتسامه خبيها ع هالبرجين ثور وعقرب ولا تعطيهم وجهه
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42 - قلم الحقيقه👍✌️😂😂
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الحين لو دخلت باي صفقات وظيفه معرفه اللي هو برج ثور عقرب. أبعد عنهم نواياهم خبيثه ومنافقين ومصلحجيه وقربهم تعاسه لي انا تتكرر البرجين ا*****خلت عندي مناعه من الناس كلهم ولا اثق فيهم عقرب ثور ولا امشي
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(((((( الزوجات آماء الله امانات وليسن جاريات يشترين بالمال ............لو كانت متفصخة كان تغيرت المواقف كثيرا )))))
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يتمصلحون من ظهور الناس حتى لو ع تعاستهم ما يرتاحون الا ما شفو العالم كله مصايب وكله مشاكل وكله عشان مصالحهم ويبانون قدام العالم متربين ومثالين هالبرجين ناسهم في حياتي ماشفت اقذر منهم ثور عقرب
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عاد البرجين حاله خاصه ويدخلون بحياه الناس،وإذا ده لو حياتك تدخلها الظلمه والتعاسه والقراده تنتحر ع طول اذا قابلت برجين عقرب ثور
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فالي عنده شي ثمين بيت سياره زواج دراسه سفر حفله سعاده لا يذكرها أمام هالبرجين الثور والعقرب حسودين ورخاص وناقصين
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لو قالها الله يهديك ويصلحك بدال يا من شرى من حلاله علة او لو قالها كلمة حلوة بدال يا من شرى من حلاله علة كان تأسفت منه لكن هو جرحها واستفزهها وشبهها بالعلة وجاه الرد القاسي منها
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العقرب والصور قلوبهم مريضه سوداء ملوثه ما يرتاحون الا يشوفون العالم باحزان يرتاحون هنا يستانسون يشوفوو ن العالم كئيب تعيس فاشل مصالحهم فوق كل شي حتى لو ع سعاده غيرهم انانين هالبرحين وزبايل
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تعليق 22 نفسية / عزيز وغالي طال عمرك وتراني من النوع الي ما آشيل في خاطري على أحد آرد في لحظتها وأنسى الموضوع ، الدنيا فانيه وأنا أخوك وشكرا ً على إعتذارك من طيب أصلك ي الأمير 🌹
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ام شوشه منفوشه. عيني خير وهدي اعصابك. سمي بالرحمن اشربي زمزم. وعصفر.واقري اية الكرسي والمعوذات. سوف تقومين في الصباح الباكر باحلى نفسيه.فطورك بيض عيون.
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العقرب والثور يرقصون ع جراح الناس ما ينبسطون الا اذا شافو العالم باخس صوره وتعبانين من الحياه طفشانين ما شفت في حياتي اشخاص مثل اللي ببرج الثور والعقرب منحطيين الانحطاط ارقى منهم
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هالبرجين العقرب والثور مهما تسوي خير ما يبان فيها هالبرجين منافقين ما ينعطون وجهه ولا يتامنون لا ع بيت ولا سر ولا حتى المفروض احد يدخلهم بيته يحسون بالنقص يستانسون هالبرجين بتعاسه الناس وحزنهم
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يستاهل علا باله بنات الناس عبيد عنده بس بصراحة علقة ما ينساها طووول حياته
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الثور والعقرب من أفشل وانقص الابراج وخرابين بيوت وحسوودين ع بالهم بنفاقهم الناس مارتح تتوفق وتمش امورها اصحو الارازق ماهي عندكم
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فالشاطر وعقله براسه لا يعطي هالبرجين وجهه لانه منافقين الثور والعقرب وحسودين وحقودين ومنافقين وفاشلين كل الصفات الي تنسب لهم كذب وجبناء من اجبن الابراج وافشل الابراج
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الثور لسلوس منافق بمليون وجه تمشي معاه تطيح بالرذيله هو والعقرب سمعتك تخرب من هالبرجين الرخيصه
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سورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة والله اعلم
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كفو هذه السعودية الشجاعة نفذت كلام الحقيقه وتوصياته بالحرف الواحد الذي ذكرها بالأمس . خلاص عمره مايفكر يجرحك ولو بحرف واحد من بعد هذا الدرس القاسي الذي يستحقه هذا المتصحر بكل جدارة واستحقاق.
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غصب عنه بيعفو يوذي مشاعرها بكلام جارح ويبها تسكت له انتهى الزمن اذا اكرمن الكريم ملكته وصرنا بزمن اذا اكرمت اللئيم تمردا
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ان شاء الله عفو
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الثور منافق مصلحجي فاشل ***
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ل 29 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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كل بيت فيه مشاكل وضرب وعناد واستفزاز .. ليس فقط بين الازواج بل حتى بين الاخوان وبين الاخوات وبين الاقارب .. الناس صاروا نفسيات ماعاد يتحملون بعض .. بعض المشاكل في بدايتها تكون تافه وتنتهي بجريمة قتل!!
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ما بقى لاصحيف ولاجريده ولاصاحب ولا قريب ماشهر بالهمسكينه اللهم لاشماته ووع ووع ووع
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هيبقى موقفك ايه في الامم المتحدة
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الثور البرج دايما معتوهه ولا يعرف يتصرف ومصلحجي ومتخلف وضعيف شخصيه ونصاب بعد وخاروف كل اللي من هالبرج قال تدللها هذا البرح انصب الابراج *** الابراج هو والعقرب عقرب الرمل
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المفروض يشجون راسها كمان والعين بالعين والسن
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العله الساعه اللي استغفر الله اعرست ع ذكر ***
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تعليق مخالف
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هذا اكيد من اللي دافعين لها مهر عشره الالاف او خمس عشر او عشرون او ثلاثون ومابقى ولا خلا ما فشلها ولا عيارها في قناه في تعاليق عند اهله ***
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الثور : يحترم شريكه و يدلله - يعني ثور يحترم بقره! هذا تفكير الحيوانت اكيد بتحترم بعضها ولا فيه بني ادم ثور واهل العقول براحه
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زين ليش مارجيتها بواحد نزلة سنونها وﻻ شفة نقطة دم وتوقعة انك خﻻص تفطس
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الثور والبقر: قبل لا تدلل شريكك تأكد انه كفو .. عشان ما تودّي نفسك في داهية عشان ناس - دجل وكذب قالت ثور قالت هههههههههه
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يتنازل عنها ويشترط انها تزوجه مره ثانيه وتنحل مجرد رئي
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الثور : قبل لا تدلل شريكك تأكد انه كفو .. عشان ما تودّي نفسك في داهية عشان ناس ....
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الثور : يحترم شريكه و يدلله .. و إذا شاف انه ما يستاهل تركه بكل بساطة .. إلا إذا الموضوع فيه خيانة هنا الله يستر عليكم 🔪 الرجل طبعاص البنت لا .. لا تقتل ..
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يازين حريم اول
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ت 17. عبدالله اليامي. عسى منت زعلان علي ذاك اليوم. تراني ماحب أحد يزعل مني. وكاني زعلتك سامحني .وجزاك الله خيرا.
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عندما قال لك كلمات ردي بكلمات. ولكن تردي بعنف وضرب. اذا انتي من برج الثور الهائج
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لاوالله يامن شرى له من حلاله عله ههههههههههه الله يعل الشيطان القلاس بتاع جبنه ولا شاي هههههههههههه يختلف بالقوه والخفه في الوزن وتحمل الصدمات بكره تصير من دكريات الزاوج
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لا دخل لنا بالنساء لانهوا خط احمر ولا نقدر عليهن و مهما قلنا لن يسمع لنا فهناك فوق القانون بإيديهنا زمام الامور بسبب حب الرجال لهن وهن يجب الرجال الكباريه يعني
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القوسيّة : كرهنـــــاك 👍
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حتى لو غلط عليها زوجها أو ضربها بعد ، لا يفترض تمد إيدها عليه ، تروح بيت أهلها وبيحلون المشكلة بأكثر من طريقة ، لكن من الواضح إنه ضعيف شخصية .
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الموضوع ابسط من كذا فعل ورده فعل غير مقصوده وساعه شيطان بس الاعلام ماشاءالله يموت في افلام الاكشن
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يبدو لي ان الزوجة من برج القوس .. القوسيّة وقت العصبيّة لسانها و يدينها طويلين .. بالإضافة إلى أنَّ وجود زحل لديها يجلب لها الأحداث السيئة ..
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مالومها احيان بعض رجال ميطلع رجولته غير ع بنت هلحلال وهوعند امه وخواته رخمه ومع ذلك تتحمل هلمسكينه ابد مافيه احترام لهزوجه اكيد منكد عيشتها عشان كذا كرهته وقالت بتخلص منه ليمكن اسامح....
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لو كان برا والله ليحاسبونه ع كلامه ويسجن بعد ***ذا
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لو بتحاسب كل الناس على كلامهم كان الشعب كلهم بالسجون الله يرحم الملك فهد قالها خلهم يتكلمون ماحنا نظام عبدالناصر سجن نصف الشعب المصري على كلام او رأي
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طبعن مره اكيد بتتعاصبون عليها ي ذكور ي اشباه الرجال وذاك اللي عنف زوجته مع صاحبه ست اشهر سجنوه بس احكام ي ربوو الجنس اللطيف
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يستاهل استغفر الله قال إيش شرى له هذا حقها الشرعي وش الي شريتها ي ابو الشباب اصحى فرق بين السلعه و
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وليش. ما. يحاسب. على. كلامه. هذا. تجريح. وتنقيص من قيمتها. بصراحة. يستاهل. والمفروض. يتحمل ومايجيبب سيرة زوجته أمام الجهات. المعنية ،،،،،بعض الكلمات تأثيرها أقوى من الألم الجسدي إخس. عليه
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للبيوت أسرارها اللهم لاشماته
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بعض الحريم من تالي انهبلو. انا اقول البعض ولم اعمم. لأن التعميم لغة الجاهل. البعض البعض البعض. وشكراً
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اذا كان رجال بمعنى كلمة رجال فلن يشتكي زوجته لانه لايفعلها الا إنسان خسيس وهذا ديدن الروافض لعنهم الله اما اهل السنة فهم يصونون اعراضهم مهما حدث والقصمان عرف عنهم الرجولة فهم احفاد العقيلات
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الحريم من تالي صارو يطقون.وحده تقول لزوجها انقلع لا اعطيك ركبه. والثانيه تقول وخر ترى بفرشك. والثالثه تقول ترى بصطرك. والرابعه تقول.انت هييه. وين حريم اول. سم ابشر الله يهديك.مايخالف.وش مضيق صدرك
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طلاق نوعية هذه الزوجه مكسب عظيم فلو كانت متربيه ماترفع صوتها فضلا عن مدة يدها خلها تخلل عند اهلها وتجلس ارمله طول عمرها ماحد بياخذها
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والله اهل القصيم رجال ماخبرت فيها رخوم بس يمكن انه ماهو من القصيم وساكن بالقصيم
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احتدم النقاش
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هههههه هذا الأنثى هههه بلطجية
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