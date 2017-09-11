“يا من شرى من حلاله علة”.. مثل شعبي دفع امرأة لشج رأس زوجها بالقصيم .. وهذه العقوبة تنتظرها

حجم الخط A A A المرصد 234 3٬397 3 ساعات

صحيفة المرصد: شجت مواطنة رأس زوجها بإستخدام كأس زجاجي وذلك عندما قال لها مثل شعبي دارج اعتبرته كلمات مسيئة.

وتفصيلاً ” اشتعل النقاض بين الزوجين السعوديين، في منزلهما بمنطقة القصيم، قبل يومين، حتى وصل الأمر إلى أن قال الزوج لزوجته المثل الدارج: “يا من شرى من حلاله علة”. حيث يستخدم المثل في حالة من سعى للحصول على شيء وعندما ناله يتحول إلى وبال عليه.

ولم ترد الزوجة بالكلمات، واعتبرت المثل كلمات مسيئة وسارعت باختطاف كأسًا زجاجيًّا ثم شجت به رأس زوجها ما أدى لإصابته بجرح قطعى وتم نقله إلى المستشفى، وخضع لعملية خياطة للجرح، بلغت 10 غرز.

قال المحامي والمستشار القانوني أحمد الشهاري الهاشمي ” أنه في مثل هذه الحالات، يستطيع الزوج تقديم شكوى ضد الزوجة أمام الشرطة أو المحكمة مباشرة، وللمحكمة الفصل في ذلك وكأنهما أغراب عن بعض -لا يمتان لبعضهما بصلة- سواء بتعزير الزوجة أو إلزامها بدية الشجاج التي تسببت بها للزوج -هذا في الحق الخاص- أما الحق العامّ، فالمحكمة هي المخولة في تقدير ذلك.وفقاً لـ “عاجل”.

وأضاف إلى أنه يمكن أن تعاقب الزوجة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد على خمسين ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين. لافتاً إلى أن الزوج يمكن أن يتنازل الزوج حقه، وذلك الأمر عائد له.”