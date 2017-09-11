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مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديو
صحيفة المرصد-وكالات : قد يتساءل البعض ما هو مصدر الأعاصير التي ضربت عدد من الولايات الأمريكية؟، ولماذا تتبع جميعها مسار مماثل؟.
كشف مقطع فيديو نشرته قناة “تيك إنسايدر” على موقع “يوتيوب”، أن كل الأعاصير التي تضرب الولايات الأمريكية تأتي من مكان واحد، ومصدرها نقطة في ساحل غرب أفريقيا بالقرب من الرأس الأخضر.
وتبين أن الأعاصير الأربعة “إيرما، هارفي، خوسيه، كاتيا”، مصدرها واحد، وولدت على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، بالقرب من دولتي السنغال وموريتانيا.
وذكر موقع “بيزنس إنسايدر” أن الهواء الساخن يجتمع من وسط أفريقيا من الصحراء الغربية، التي تقع فيها بعض الدول العربية، منها موريتانيا والمغرب، مع الهواء البارد من شمالها، مما يسبب حركة الرياح التي تولد أعاصير تتحرك غربا عبر المحيط الأطلسي باتجاه الولايات المتحدة.
التعليقات
22 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-09-11 03:57:35
ما فيه حل إلا تتبنى أمريكا تشجير الصحراء العربية . وتحويلها إلى مروج خضراء .
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21 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-11 03:35:46
انا توقعتها من احد الدعاة من كثر ما يدعي عليهم بصلاته
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( عدد التعليقات 15,201 )20 - ابويوسف
الهواء الحار من وين يجى الدول العربيه
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19 - هنطش2017-09-11 03:21:30
دول عربيه مصدر اعاصير امريكا وبعد بير لي امريكا
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18 -2017-09-11 02:53:36
رد 17 لا ترامب يبي الاعاصير تلحقنا بس ماهو قادر يحاول توجييها لنا
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17 - خبير2017-09-11 02:41:49
يسويها ترامب ويطالبهم ببناء سور لمنع الأعاصير على حسابهم كما يفعل مع المكسيك !
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16 -2017-09-11 02:41:06
لن يرضوا عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم والله جل وعلا لن يرضى عنهم حتى يلج الجمل في سم الخياط
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15 - فايز الشيباني2017-09-11 02:34:14
ههههههههههه إرهاب من الدول العربية رياح داعشيه من صنع القاعده والإخوان المسلمين رياح اخونجيه ولا نستبعد مسؤولية قطر إيران يمكن لها أصبع في تحريك الهواء الساخن صوب ترمب ههههههه
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14 - اسرار الكون2017-09-11 02:30:21
اعوذ بالله اعصار ضخم
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13 -2017-09-11 02:27:42
نرسل لهم قلم الحقيقه وجاليته تنظف وتشطف المكان
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12 -2017-09-11 02:26:07
هههه
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11 - ديمتري2017-09-11 02:25:20
بيطالبو بتعويض عليكم العوض بالغوص في البحر
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10 -2017-09-11 02:21:45
قال الله عز وجل (وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون .... الاية
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9 -2017-09-11 02:20:19
هههههههه ابلش يهود ماتعرف قدرة الله تدور تعويض
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8 -2017-09-11 02:20:08
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,542 )7 - برق _ الحرم
((((( سبحان الله العظيم منشء ومرسل (((الرياح والريح ))))...... الرياح تلقح و تسقي خير .....والريح الصرصر تلفح بالعذاب )))))
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6 - المتيم2017-09-11 02:17:54
على طول حطوها في العرب وهالحين الحرب من راح تصير ضده
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5 - سبحان الله2017-09-11 02:09:39
الله الذي يسخر الرياح بامره
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4 - اشراقت2017-09-11 02:03:25
دحين يننقمو.من شنقيطيا
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3 - نفسيه2017-09-11 01:58:38
اعاصير ارهابيه عربيه ههههه
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2 -2017-09-11 01:58:26
ها
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1 - علي القحطااااني2017-09-11 01:57:54
الله يستر لا تطالب امريكا تعويضات من الدول العربيه عشان مصدر الاعاصير
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آخر تعليق
بواسطة : شر البلية ما يضحك
شرذمه ينسبون أنفسهم لعاشر جد ملقطين مشردين من اليمن ذباب آذوا خلق الله ويفتخرون...
بواسطة : ام شوشه منفوشه
وقتلته بالجزمه...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
وين برق الحرم وامثاله من الشرفاء نبي تعليقاتكم...
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