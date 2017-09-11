مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديو

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صحيفة المرصد-وكالات : قد يتساءل البعض ما هو مصدر الأعاصير التي ضربت عدد من الولايات الأمريكية؟، ولماذا تتبع جميعها مسار مماثل؟.

كشف مقطع فيديو نشرته قناة “تيك إنسايدر” على موقع “يوتيوب”، أن كل الأعاصير التي تضرب الولايات الأمريكية تأتي من مكان واحد، ومصدرها نقطة في ساحل غرب أفريقيا بالقرب من الرأس الأخضر.

وتبين أن الأعاصير الأربعة “إيرما، هارفي، خوسيه، كاتيا”، مصدرها واحد، وولدت على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، بالقرب من دولتي السنغال وموريتانيا.

وذكر موقع “بيزنس إنسايدر” أن الهواء الساخن يجتمع من وسط أفريقيا من الصحراء الغربية، التي تقع فيها بعض الدول العربية، منها موريتانيا والمغرب، مع الهواء البارد من شمالها، مما يسبب حركة الرياح التي تولد أعاصير تتحرك غربا عبر المحيط الأطلسي باتجاه الولايات المتحدة.