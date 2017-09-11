صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

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صحيفة المرصد : وقع حادث مروع منذ قليل على طريق العقير الساحلي بالأحساء ، تسببت فيه جمال سائبة، وتوفي على إثره شاب ووالدته .

فيما وقع حادثين آخرين على بعد مسافات بسيطة من الحادث الأول ، فيما لا تزال الجهات المعنية تباشر الموقع.

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