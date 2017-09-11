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صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء
صحيفة المرصد : وقع حادث مروع منذ قليل على طريق العقير الساحلي بالأحساء ، تسببت فيه جمال سائبة، وتوفي على إثره شاب ووالدته .
فيما وقع حادثين آخرين على بعد مسافات بسيطة من الحادث الأول ، فيما لا تزال الجهات المعنية تباشر الموقع.
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التعليقات
18 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 03:57:10
17 - طلّة جميلة 🙁
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( عدد التعليقات 15,201 )17 - ابويوسف
س ليه عدد الابل والغنم اكثر من الخيل والحمير والكلاب رغم انا نذبح منهن والمسلخ سرى وعددهن امثر بكثير من كلبه تلد 9 بولده واحده عمس الناقه واحد
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16 -2017-09-11 03:46:22
اللهم ارحم الموتى ولا تسامح صاحب الإبل . أصبحت الحيوانات السائبة تشكل خطرًا حقيقيّاعلى الطرق في كل المناطق . فَلَو طبقت قوانين المحافظة على النفس والممتلكات لسرنا وتنقلنا بأمنٍ وأمانٍ .
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15 - نجداوي2017-09-11 03:40:35
الله يرحمهم السرعه وعدم التركيز واستخدام الجوال السبب الرئسي للحوادث
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14 - مافيه زقاير يوباااااااا2017-09-11 03:30:32
صاحب الابل جرار كبير ****
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( عدد التعليقات 15,201 )13 - ابويوسف
محتاجين حمله اقنص ناقه ولك سنامه خلو الشباب تتسلى وتستفيد احسن من الضبان ناس مهمله حلاله لاشريط عاكس ولا راعى وصحراء مجدبه تسرح تاكل تراب
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( عدد التعليقات 15,201 )12 - ابويوسف
بعد الحادث نبحث عن صاحب الوسم راح زمن ولم العصابه قبل الفلقه لماذا لاتصادر اى ابل او من يعطى الضواء الاخضر للمواطن بمصادره اى سائبه وحلال ذبحه والنتفاع بها خل العاطل يسترزق احسن من نشل الغاز
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11 - عبدالله اليامي2017-09-11 03:14:28
راعي الحلال ( الجمال السائبة ) يتحمل كافة الأضرار ، فقد أصدرت الدولة بيان بخصوص مثل هذه الحالات منذ عدة سنوات .
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10 - )(2017-09-11 03:12:50
تعليق ٤ بلا استغباء القصد من تصوير الوسم عشان يعرفو صاحب الابل
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9 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 03:09:08
الطريق هذا معروف طريق الموت ..
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8 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-11 03:06:00
لوطبق النظام بحزم وصرامه على الجميع كانت أحوالنا مثل الإمارات دوله راقيه في كل شيء ولكن للأسف عندنا الفوضى والتخطيط الفاشل فلا نستغرب ان نكون بهذا الحال المزري .
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7 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 03:05:24
أمس كان فيه حادث في نفس المكان و ماتوا 9 🙁
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6 - زائر رررر1112017-09-11 03:03:18
يجب معاقبة صاحب الجمال السائبة ومصادرة الجمال التي تكون قريبة من الشارع العام وقد تتسبب في حادث مروع
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5 - سعود القحطاني مرعبهم2017-09-11 03:01:50
ابل قطر السائبه الي ترعي في مراعينا
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4 -2017-09-11 02:59:26
يعني ما همه سلامة الركاب قد همه لوسم البعير ابفهم هل هؤلاء بشر ام جهل وتخلف فكري
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3 - المواطن2017-09-11 02:58:49
اتقوا الله في البشر و لبسوا الجمال احزمة فسفورية المقترح هذا سمعت به من اكثر من عشرين سنة
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2 -2017-09-11 02:54:01
كنظام الخطأ على الجمال ****************٨
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1 -2017-09-11 02:42:57
الجمال السائبه ازهقت ارواح كثيرة
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آخر تعليق
بواسطة : شر البلية ما يضحك
شرذمه ينسبون أنفسهم لعاشر جد ملقطين مشردين من اليمن ذباب آذوا خلق الله ويفتخرون...
بواسطة : ام شوشه منفوشه
وقتلته بالجزمه...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
وين برق الحرم وامثاله من الشرفاء نبي تعليقاتكم...
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