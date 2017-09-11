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بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي
صحيفة المرصد : تواردت أنباء، عن أن السلطات في دولة قطر أقدمت على اعتقال المواطن القطري بريك بن هادي بعد عودته من المملكة بعد أدائه لفريضة الحج إلى دولة قطر.
وكان بريك بن هادي قد أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث نظم ذلك شعرا وألقاه في لقاء تلفزيوني.
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التعليقات
23 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 04:19:48
وين برق الحرم وامثاله من الشرفاء نبي تعليقاتكم
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22 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 04:16:58
للصبر حدود ياحكومة قطر تحملناكم كثير ترو للان ماتحركنا بكامل ثقلنا فاحذرو ياحكومة قطر وين حبيبكم مرسي اتعضو
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21 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 04:14:26
النرجسية ياحمد زوج موزة🍌🍌🍌ماراح تنفعك ويمكن يكون مصيرك مثل مصير حبيبك الارهابي اللي خنته وهو القذافي "من انتم ياحكومة قطر ههه
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20 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 04:11:07
صحيح قطر اول دوله وآخر دولة تقبض على الحجاج ستدخل موسوعة جينيس للأرقام!
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19 -2017-09-11 04:10:39
رمه تلهي به
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18 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 04:09:19
وين المعارضين القطريين بالخارج وين صوتكم وين المسيرات 🤔متى تحركون
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17 -2017-09-11 04:08:13
رمة عضي على
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16 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 04:03:41
ياشعب قطر الشريف حكومتكم ارهابية تدعم الاعداء لقصفنا وقتلنا لقصف اطهر ارض وش بقى ماسوت يجب أن تثورو حتى الحاج القطري لم يسلم يعتقل يجب أن يكون فيه عصيان مدني نبي ثورة بكل مدنكم
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15 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 04:00:01
وينكم ياشعب قطر لاتروح ارضكم عرضكم دخلت حكومتكم الانقلابية التركي والايراني من جيش ماعندها ثقه بشعب قطر!!!وكذلك فيه من المدنيين الاتراك والايرانيين جنسو قطريين "
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14 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 03:56:58
اتمنى من حكومتنا حفظها الله تتعاون مع دول عربية وغير عربية لاسقاط حكومة قطر قبل لايجي رىيس امريكي جديد ويكون مثل اوباما
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13 - نفسيه2017-09-11 03:55:57
اقسم بالله ماراح تنفعكم قطر ولا غيرها. اعبدو الله كما أمركم. برو بوالديكم. صلو تصدقو.اذكرو الله كثيراً. صلو ارحامكم.كونو رحماء فيما بينكم.كونو طيبين .الدنيا ممر وليست مستقر. كم نحن ضعفاء.وأنااولكم
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12 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 03:55:09
حكومة قطر حكومة الانقلابات وقتل الزوجه الله لايبلانا __فلاغرابة تقتل وسجون سرية وتعذب الشعب القطري حتى سمك القرش التهم معارضين بقطر وصل التعذيب بسمك قرش ونصف الشعب اسقطت جنسيته
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11 - نفسيه2017-09-11 03:36:27
التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى عباده. ايها الانسان الضعيف. تفكر أخي المسلم. في خلق الله. لتعلم انك انسان ضعيف مسكين.
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10 - نفسيه2017-09-11 03:33:27
الأرض مسطحه وليست كرويه. وعندي سؤال لكم يابتوع المدارس يامتعلمين .الاراضين السبع اللتي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. أين هي.تفكرو وتبينو .وشكراً
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9 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-11 03:33:18
اول دولة بالتاريخ تعتقل حجاج
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8 - متأمل2017-09-11 03:23:28
أقول : الغدر فيكم يا حمد وأكبر دليل الإنقلاب = أبوك يلعن حيكم حتى وهو في المقبره // سويتم اللي في حياته ما تسويه الكلاب = لا والله إن الكلب وافي والشبه في منظره
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7 -2017-09-11 03:07:41
تحريض قطر
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6 - نفسيه2017-09-11 03:06:24
لا اعلم. ولن أقوم بتأجير عقلي لغيري. انا اعيش على الكره الارضيه اللتي خلقها الله. مع اني اشك بأن الأرض كرويه.انا مقتنع بأن الأرض مسطحه وليست كرويه. وشكراً
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5 - عبدالله اليامي2017-09-11 03:03:25
الذين أشادوا بدور المملكة في إستضافتهم وما تقوم به من أعمال سواء ً في توسعة الحرمين الشريفين أو خدمة ضيوف الرحمن .
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4 - عبدالله اليامي2017-09-11 03:00:24
حكومة متغطرسة ولا تفقه في السياسة شيئا ً على المستوى المحلي والعالمي فقد وهبها الله الغاز ومردود مالي كبير أستغلته في تمويل الجماعات الإرهابية ، إن صح الخبر فأعتقد بأنهم سيعتقلون الكثير من الحجاج يتبع
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3 - متأمل2017-09-11 02:59:41
الشعب القطري يستنجد بأشقائه الشعب الخليجي من بطش حكومة الحمدين .. هبوا يا شعوب الخليج لنصرة أشقائكم ومن بيع أرض قطر للإتراك والفرس .. جاك الموت يا حمد .. سلم تسلم الشعوب لك بالمرصاد قبل الحكومات
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2 -2017-09-11 02:57:00
تعليق مخالف
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1 -2017-09-11 02:51:14
بدات تخبط قطر
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آخر تعليق
بواسطة : شر البلية ما يضحك
شرذمه ينسبون أنفسهم لعاشر جد ملقطين مشردين من اليمن ذباب آذوا خلق الله ويفتخرون...
بواسطة : ام شوشه منفوشه
وقتلته بالجزمه...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
وين برق الحرم وامثاله من الشرفاء نبي تعليقاتكم...
كتاب الرأي
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