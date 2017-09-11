بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي

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صحيفة المرصد : تواردت أنباء، عن أن السلطات في دولة قطر أقدمت على اعتقال المواطن القطري بريك بن هادي بعد عودته من المملكة بعد أدائه لفريضة الحج إلى دولة قطر.

وكان بريك بن هادي قد أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث نظم ذلك شعرا وألقاه في لقاء تلفزيوني.

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