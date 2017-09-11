عضو بالشورى: توصية قيادة المرأة للسيارة خلال هذا الشهر!
صحيفة المرصد: أكد عضو بمجلس الشورى أن توصية قيادة المرأة للسيارة ستطرح تحت قبة المجلس خلال هذا الشهر وبقوة.
وقال عضو الشورى –فضل عدم ذكر اسمه- إن التوصية تحظى باهتمام عدد ليس بالقليل من الأعضاء، خصوصًا أن ما يزيد على 20 عضوًا يتصدون لدعم التوصية، وفقًا لـ “عكاظ”.
ولفت عضو الشورى إلى أنه سبق وتقدمت كل من الدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط بمقترح لمجلس الشورى عام 2013 يطالبن فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية، وقوبل المقترح بالرفض من قبل أعضاء في المجلس.
وأضاف: هن أعدن المقترح للمرة الثانية إلى قبة المجلس وطالبن بتعديل المادة 36 من نظام المرور التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها (تعتبر رخصة القيادة حقًا للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط).
وتابع: وأرفقن المقترح بمذكرة تسببية توضح مرتكزات المقترح الذي قام على دراسة شاملة تبين أهمية إقرار هذا المطلب وفق رؤية علمية أخذت في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية والأمنية وخلافها، وانسجاما مع مرتكز قانوني يتفق مع نظام الحكم الأساسي للدول.
التعليقات
الله لايقوله ان شاءالله
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ياشين السرج على ***
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نحن نعاني من الاختناقات المرورية والسواقة المتهورة فكيف يكون الوضع عند قيادة المرأة للسيارة ومن يتولى محاسبتها في مخالفاتها المرورية
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توصية في ظاهرها الرحمة وفي باطنها ........ )
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انا مؤيد ان تقود المراه السياره
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كيف تقبل على نفسك ان تجلس زوجتك او اختك او بنتك او امك بجانب رجل غريب لوحدهم في سيارة لحالهم وتعيش في بيتك رجل غريب تحت ناظرك وسمعك وتقول عنه سائق .. والله ماتت الغيرة في بعض من يسمون انفسهم رجال
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88 والبعض يتحرى ذات الدين والخلق والتربية والسمعه الحسنة..الله يرزقك ويرزقهم بالزوجة الصالحة
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المشكلة مو بالسواقة المشكلة باخلاق بعض الشباب وافكارهم ال؟؟؟؟ شوفوا البعض عند صور النساء وش يقولون🙈 اسمعوا سوالف البعض في المجالس وش يقولون عن النساء🙊 في قروبات الواتساب وف الخارج وش يقولون🙈🙊
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قيادة المرأه ليست إجبارية فقط لمن لديهم ظروف ، هناك عوائل جميعهم نساء ولا عائل لهم ، والبقية من الطبقة المترفة لهم حرية الإختيار في القيادة أو عدمها ، حسب قوة الشخصية ، ولا أنسى الطبقة المتوسطة .
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حتى لو يسمحون بالسواقه في بنات كثير مارح يرضون يسوقون ومارح يرضون يركبون مع السواق يوصلها ابوها والا اخوها والا زوجها والا ولدها يازينكم يالسعوديات بس الله يحفظكم
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سياقة النساء عندنا هذا منكر وفجور ولو صارت يالله المستعان
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من جرب يتصل برقم 900 يردون عليه نساء ولا هم داريين وين الله حايشهم كيف يسوقون سياره. بس يمكن فعلا قلم الكذب يوم يركب مع وحده وتدعسه
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78 اللي يتزوج متحررة منهم هو نفسه اللي يطالب هنا بالانفلات مافرقت معه والبعض بينهم صلات قرابه والبعض يتحرى ذات الدين والخلق والتربية والسمعه الحسنة لازال فيهم بقيه صالحة رغم تفشي الخراب يتعب حتى يحصل
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((((((( الله صباح خير .......تنفيذ ارادة الغرب ........ وليس للشورى الا الموافقة ))))))
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ت79واذاقادة المرأةهل العددبيقل كبرعقلك وراجع الموضوع الحين ماسلمت المرأةبدون قيادة الاتقرأاخبارالاختطاف في بحرة وينك رايح يارجل وهل بفكرك سوف نستغني من السائقين بل حيكون دبل الزحمة واتنت شاهد
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الامير نايف رحمه الله وجميع ولاة امرنا حفظهم الله لان يرضو بسواقة المراه لمافيه من المشاكل والتحرش المراه عندنا لابد تبقى عفيفه عن من يريد كشف سترها وحجابها الدين هو سلاحنا لبناتنا وخواتنا وامهاتنا
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من وجهة نظري أبرك للمرأة أنت تقود السيارة بنفسها بدلا ً أن تختلط بسائق أجنبي ، ولنا في دول الخليج عبرة ، يجب أن تسن الدولة قوانين صارمة ضد التحرش كما هو معمول في دول الجوار ، كثير من ليس لديهم عائل .
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ت77 فيه من النساء اعقل من بعض الرجال .والمعنى في بطن الشاعر
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انا مع القياده
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والله أحسن تسوق المراة لانه مات شباب كثير بسبب الحوادث مافي بيت ما سلم منها وفيه المكسرين واللي حصلت لهم إعاقات بسبب شلل رباعي او نصفي او فقدان أطراف خلي المرآة تأخذ نصيبها من الحوادث ويرتاح الرجال
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ايهاالعضوالمبخل بدلا من ان تسخرقلمك وفكرك لامورليست ذات اهمية يجب عليك ان تسخره على من يتطاول على بلدك وسيادتك والا هذا اللذي طلع بيدك اتركوالمرأةوشأنهااذاحليتواجميع قضاياالمواطن ولم يبقى الاهذي المسئ
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اللي يعارض قيادة المراة اقوله اذهب لدور الايتام وانت تصعق بكثر تعداد ساكنيها كلهم ابناء السواقين يارجل كبر عقلك ودع النساء يقودون سياراتهم بانفسهم ولا تزيد في اعداد ساكني دور الايتام يارجل كبر عقلك
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76 تعني دراسة مختلطة تعني كشف ولبس غير محتشم كما الدول العربيه..كل هذا في الدول العربيه ومع ذلك تمدحون بناتهم وتمجدون بناتهم وتتزوجون من بناتهم؟؟؟
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كل موضوع يتعلق بالمراءه تجد وراءه لبراليين لأنهم أشباه الرجال وتصرفات النساء
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تعني دراسة مختلطة تعني كشف ولبس غير محتشم كما الدول العربيه تعني احتكاك بعدد كبير من الذكور تعني تمرد ع الاسرة فتح باب الفتنة ع مصراعية مع تسفير عوائل الوافدين وبقاء اغلبيه عزابية
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67 المفروض يمنعون الرجل اللي يسوق وهو مشغول بالجوال
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قيادة المراه للسياره حق مشروع لها
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ت 31 . 60 👉 لذكر ( ليس ) سعودي
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تعليق 69 صحيح ان عقلك صغير يعني حاله او عشر حالات اعتداء تعممها على شعب كامل من حوالي 25 مليون كلهم في خدمة اخواتهم وامهاتهم وزوجاتهم ويحمونهم ويقضون مصالحهم رحت على واحد / التعميم لغة الجهلاء
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اتى ***من كل حدب وصوب مادام الأمر يؤدي للإنفلات الديني والاخلاقي فهم له سند ودعم
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نطالب بقيادة السياره
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ت57 اي مخدومة وهي اذا تطلقت او عجزت تخلو عنها اهلها ومحارمها وبعض النساء كبيرات في السن عيالها تاركينها للسواق يوديها ويجيبها ارجع لموضوع اعتداء وافد على ممرضة الوافد سواق عند مواطنه مريضه وين محارمها
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59 - 2017-09-11 06:42:47 فيه من يريد الفساد تحت عناوين الحقوق {مع اني ساقط ابتدائي الا اني افهمك ان الفساد هو تعطيل الحقوق فلا تضحك عليك ساقطي الابتدائي يارجل}
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يمكن تكون نهايتك يا قلم الحقيقة على يد حرمه تصدمك وهي تسوق وتموت لانها كانت مشغولة بالميك أب
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هههههههههه خلاص راحت عليكم يابني صحونج ...القرارات تتابع للحريه ..و أي صحونجي يرفع راسه سوف يلحق شيخه المسجون
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وحده تنشد أفغاني راعي للموزين وش اسمك قال (عليم الله مشتاق كثير) قالت وانا مثلك بس أخلص وش اسمك قال عليم الله قالت درينا انك رومنسي وش تبي اعطيك الرقم
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دعوا الاجيال القادمة تدعوا لنا لاننا سهلنا لهم طريقه للجنه وابعدنا لهم النار الم ندعوا لابائنا واجدادنا.
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نشكر الاخت منى ال مشيط
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شوفو المواطنات بالغرب وش سوت فيهم حريه الانفلات كل يوم عارضة شكل وفيه منهن متحررات من الدين بالكليه غير معروفات وتابع قضايا النساء الاخلاقيه الكثيرة من ابتزاز وغيره داخليا النتائج معروفه لو سمح
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تعليق 56 خلك عن الموضوع هذا تراه اكبر من حجمك ولا تفكيرك الي ماتعدى مرحلة السائق والخادمه
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ت53 من ردودك واضح انك تحتقر الانثى مع انك طالع من بطن انثى واللي ربتك انثى لكن لانك في مجتمع ذكوري تربى على ان الانثى *** لذلك نظرتك للأنثى مارح تتغير وتقول انتن هذا تعميم ليش التعميم والنظرة الدونية؟
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فيه من يريد الفساد تحت عناوين الحقوق وفيه من يعارض لعلمة بالنتائج مسبقا كما هو حاصل بالدول العربية القيادة تعني مجتمع علماني خالص في مجتمع قبلي ونظام سياسي دستورة الشريعة ستخلط اوراق الجميع خطيرة جدا
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اعص الشيطان ولا يهمك بشئ فإن الله تعالى معك ولك وكل شئ بالنسبه لك لا تكن مع الشيطان .
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قلم الخمبقه وش هالسعار الي صابك تعليق واحد يكفي والمراة السعوديه ستبقى محتشمه ومخدومه ومحميه من كل ناعق فروق المنقا واهدى لن يحصل ماتتمناه فحكومتنا لن تخرج عن الرأي الشرعي من المشائخ والعلماء
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الموضوع عادي واعطيتوه اكبر من حجمه ،، خلوها تسوق ايش المشكلة كلنا نتعايش مع قيادة النساء أثناء السفر لدول الخليج بشكل عادي جدا وعلى الأقل مايستفرد فيها السائق الاجنبي في خلوة وليست كل النساء ستسعى لها
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الشيطان عاصي ومذنب فهل نحن نكون كالشيطان الله كرم ابن ادم بكل شئ فهل هذا حق الله علينا ولم يترك شئ إلا وهبنا إياه.
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ساقط ابتدائي /ام شوشه ام بكله زائر/هو شخص واحد وغيرسعودي انتبهو منه كل شوي في معرف /نعرف كيف نكشفك /يازائر انت غيرسعودي/خلك ابزاوية التعليقات لين افك عنك الحصار
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الرجل له صفات يعتز فيها وانتن معاشر النساء معروفات بالثرثره والهذرة واللغو ونقل الاسرار والتفتين وتخريب البيوت والقيل والقال والسحورات والغيبة والنميمة الخ انكريها بعد هذا قصدي ياذكيه
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حكومتنا لن ولن تقصر أبدآ في كل مامن شأنه الوقوف بحانب النساء السعوديات والأخذ بيهدم نحو مجالات رحبة في اسعادها وتقدم مسيرتها على كافة الصعد ولن تدخر وسعآ في تذليل كل الصعاب لتمكينها من قيادة السيارة.
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كل من عارض الان بس يعلن الخبر رسمي بيطبل ويزقرط وينطنط ويفرح ويمرح ويردح فغيروا رايكم الان احسن قبل تصيروا مضحكة لنا نحن ساقطي الابتدائي حين الاعلان الرسمي
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ياقلم الحقيقه انت كاتب مبدع /ولك احترام وتقدير/بس قيادة المراه هنا مشاكل احنا مانقدر نعطي الولد السياره كيف البنت
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وش المقصد كل اشوي يطرح الموضوع للمناقشه والله لو تمت الموافقه بيجيبون موضوع ثاني يخص المراة . الموضوع خلاص يقفل نهائي او يوافق عليه بلاش الحركات هذي
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اللهم حقق للمرأة السعودية كل طموحاتها وعلى رأسها حقها الشرعي في قيادتها للسيارة.
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بعض المعلقين يغيب عن اخبار قم وطهران والنجف وكربلاء وينشط ويصيبه السعار لاخبار قيادة المراه وهيئة الامر بالمعروف وهمهم النيل من الدين واهله واخراج المراة من حشمتها وعفافها لينهشها كل كلب مسعور
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ماكرمها بتوجيهها للخراب والضياع وفتح الخطوط مع النساء لو انه مايشعر بالعار ماخبى اسمه الانثى بنفسها تنتقد الرجل تقوله وش لك بسوالف الحريم اذا تريد تهين رجل فرقي بين الامتهان وبين التدخل بسوالف الحريم
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المرأة السعودية اليوم تلعب دور رئيسي وجبار لايستهان به في تحقيق مسيرة وطنها المملكة فلامجال لثلة من الخونة البعض منهم زج به في ا لسجون أن يقفو ضد مسيرتها وتطلعاتها نحو آفاق مستقبل واعد لها هي قائدته.
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اليوم يطبق ع اي سائق خاص الغرامه ٦٠٠٠الف والترحيل اذا كان يقود سياره ماهي بسم كفيله /الغرامه تشمل الكفيل والسائق
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لاكن قبل هذا يجب على وزارة القمل منع تجديد واستقدام السائقين مهما كانت الظروف والسماح للمواطنات بلموزينات خاصه باركاب النساء فقط للنساء الكبيرات والآتي لا يرغبن في القيادة تكون مصدر دخل لهن
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الله لايبارك فيك ياهذا العضو . الله لايبارك في هذا المجلس . تركتوا مشاكل البلد . الوظائف . البطالة . ومهزلة التعيين للمعلمين والمعلمات وتبحثون عن المنغصات . بعض الأعضاء يتعمد استفزاز المواطنين .
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في كل مكان من المتشددين الذين يقفون ضد تطلعات الشعب السعودي ودور المرأة السعودي الطموح فيه ومن ضمن هذا الدور قيادتها وحقها الشرعي في قيادتها للسيارة والاعتماد على نفسها وذاتها ولامكان للفكر الارهابي.
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أقلام كربلاء يحبون افساد المجتمع وتمييع الدين وتهميش المشائخ والدعاه وتقديم الليبراليين والعلمانيين كقدوه للشباب فعليهم من الله مايستحقون ورد الله كيدهم في نحوره
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حكومتنا السعودية أيدها الله بنصر من عنده بدأت تقتلع رؤوس الأخونجية الخونة من الأخوان وتزج بهم في سجونها وهو المكان المناسب لكل كلب منهم لتطهير أرض بلادنا من نجاستهم وخبثهم وخيانتهم وعليه لامكان للخونة
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اجمل خبر سمعته من يوم ماسقطت في الابتدائي
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مجلس الشورى كلنا نعرف انه لا يهش ولا ينش قيادة المرأة للسيارة تحتاج قرار سيادي من اعلى هرم في السلطة والدولة حريصة على مصلحة الوطن والمواطن
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نحن اصحاب النقل الخاص سوف يتأثر مصدر رزقنا اذا قادة لاسمح الله لابد النظر بوضعنا
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ليته ع الاقل يصفى الراتب ولا نعتمد ع الذكور
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المساوء والمفاسد والمصائب والحوادث الناتجه عن قيادة المرأة أكبر من المصالح المتوقعه
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انا ناصح للنساء التي يريد القيادة فتنه القيادة المراءه
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كل عضو في الشورى ضد ارادة الشعب السعودي خصوصآ النساء منه وتحقيق جميع رغباتهم وتطلعاتهم وعلى رأسها قيادتها للسيارة يجب اقالته فورآ من منصبه دون تردد أو تأخير وتعيين مكانه من يتطلع لحقوقهم واسعادهم.
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ت25 وش فيهن الحريم؟ ليش هالنظرة الدونية للحريم وكأنهن ليسو من البشر؟مع ان الاسلام كرم المراة واعزها واكرمها وانزل في كتابه العزيز سورة كاملة باسم النساء ولازالتو تحتقرون الانثى وتنظرون لها بدونية ليش؟
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اكمل
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بس ذولي
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نسأل الله السلامة .. قيادة المرأة سلبياتها اعظم وأفضع من ايجابياتها
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تعليق مخالف
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قيادة المراه قادمة وبقوه يعني ولا احد يتكلم /قيادة المراه اعصارمدمر للبلد /وكل يوم مضاربات وذبح وطعن
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وقال عضو الشورى –فضل عدم ذكر اسمه ههه مستحي من ايش يابو الحريم
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اخيرا بتقود المراه السياره بفتح ورشة سيارات
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اللهما احفظ أمراءنا مقرن بن عبد العزيز واحمد بن عبد العزيز ومتعب بن عبد الله ومحمد بن نايف ومحمد بن فهد وسعود بن نايف
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عندنا رجال قوامون على النساء كرامتهم عاليه
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والله ساقت او ماساقت ماهي أكبر همي
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إرجعوا لمناقشة حماية بيض الحبارى أبرك لنا ولكم.
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والله ماراح يكوووووون ولا يكثر
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وقوبل المقترح بالرفض من قبل أعضاء في المجلس. هذا هو الموقف وسيظل ثابتا في مجلس الشورى
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نحن نركض بكل مااتينا من قوة لنواكب العالم المتطور . ولاكننا لا نعلم ماهوا التطور
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رجعت حليمه لعادتها القديمه .. قلنا لكم في أشياء اهم من القياده
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مترفي المجلس تاركين كل مشاكل البلد الكثيرة ومشاكل الجنسين وماسكين في قيادة السيارة ما اذكر اني سمعت مقترح ودراسة تهم الشعب من مجلسهم التعيس غير ترديد قيادة السيارة ويندفع لهم رواتب عاليه ومميزات اه
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يوسف العتيبه قادم وبقوة والقادم اشد وانكى وأمر
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اهم شي ام شوسه وم بكله مايسملهم النظام سواقة دباب فقط
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مجلس الشورى ليس كلامه بفاصل ، فمهما يناقش من قضية فلايزال هناك من يميز ويتخذ القرار فإذا كان الرأي أو المقترح المطروح مكرر اوغير مناسب فيرمى به عرض الحائط .
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علم (الأمانع تقود المراء سيارته بس بشرط أن تكون متزوج الآنهم يقول إن قيادة المرأة للسيارة يوثر علي الخصوبة وهذ من شأنه يضر علي تركيب سكانية ومن هنا يكون الأجانب أكثر من السعودين
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***في السياره اذن
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وفق ووفق والنتيجة ملايين العاطلين والعوانس وحالات الطلاق والحوادث المرورية والجرائم والفقر وازمه السكن وتعقيدات الوزارات وتسوس البنيه التحتية وسقم التعليم وتواضع الخدمات الطبية وتفشي الواسطات والنهب
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القيادة حق من حقوق المرأة المشروعة ومو من حق اي انسان يقمع الحقوق المشروعة***
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مبروك مقدما لكل سعوديه إن شاء الله تودون عيالكم للمدارس وترجعونهم ألف مبروك
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ردينا على طير ياللي يخربون بيوتهم بايديهم وفق رؤية علمية أخذت في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تدبيج معتاد شايفين خططكم وين وصلتنا ذكروني بصاحب الخطط العلمية المدروسة وبعدها شالوه
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الحقوق تؤخذ لاتعطى
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غير صحيح
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نسأل الله العافيه والسلامه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
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قيادة السيارة افضل من ركوب المراة مع سائق غير محرم ،،، خصوصا نحن في زمن اصبح الرجل لا يتحمل مسؤولية خدمة اهله وتوصيل اهله ،،، ف يجلب لهم سائق غير محرم ،،،ليتفرغ المحرم للسهر في الاستراحات والسفريات
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