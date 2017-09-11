عضو بالشورى: توصية قيادة المرأة للسيارة خلال هذا الشهر!

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صحيفة المرصد: أكد عضو بمجلس الشورى أن توصية قيادة المرأة للسيارة ستطرح تحت قبة المجلس خلال هذا الشهر وبقوة.

وقال عضو الشورى –فضل عدم ذكر اسمه- إن التوصية تحظى باهتمام عدد ليس بالقليل من الأعضاء، خصوصًا أن ما يزيد على 20 عضوًا يتصدون لدعم التوصية، وفقًا لـ “عكاظ”.

ولفت عضو الشورى إلى أنه سبق وتقدمت كل من الدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط بمقترح لمجلس الشورى عام 2013 يطالبن فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية، وقوبل المقترح بالرفض من قبل أعضاء في المجلس.

وأضاف: هن أعدن المقترح للمرة الثانية إلى قبة المجلس وطالبن بتعديل المادة 36 من نظام المرور التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها (تعتبر رخصة القيادة حقًا للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط).

وتابع: وأرفقن المقترح بمذكرة تسببية توضح مرتكزات المقترح الذي قام على دراسة شاملة تبين أهمية إقرار هذا المطلب وفق رؤية علمية أخذت في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية والأمنية وخلافها، وانسجاما مع مرتكز قانوني يتفق مع نظام الحكم الأساسي للدول.