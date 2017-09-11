صاحب حساب «بخاري ومسلم» على تويتر يكشف عن تلقيه مبلغ ضخم من قطر.. وهذا ما طُلب منه في المقابل!

حجم الخط A A A المرصد 33 2٬307 1 ساعة

صحيفة المرصد: أكد صاحب الحساب الشهير في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (صحيح البخاري ومسلم) (كويتي الجنسية) أنه تلقى عروضا من أطراف قطرية، على رأسها مستشار أمير قطر عزمي بشارة، لشراء حسابه وحسابات أخرى يديرها، بهدف التشكيك بشخصيات سعودية واتهامهم بشق وحدة الخليج.

وكشف صاحب الحساب الشهير في سلسلة تغريدات نشرها مؤخرًا، أن الدوحة أرادت شراء حسابه + 12 حسابا إسلاميا أخرين يديرها، مؤكدًا أنه تواصل معه وسيط كويتي اتصل وعرض عليه تغيير الحساب، مشيرًا إلى أنه وثق حديثه بالصوت والصورة.

وأوضح صاحب حساب “بخاري ومسلم” أن هذا الوسيط طلب منه التشكيك بمسؤولين سعوديين، مؤكدًا أنه حينما سأله ماذا يفعل قال له لا تسب ولا تطعن فقط اجعل الناس تظن أنهم هم سبب لشق وحدة الخليج لأنهم لا يقتدون بالسنة.

وأكمل صاحب الحساب الشهير تفاصيل أخرى دارت بينهما قائلًا: وحين سألت ما هي الفائدة لي من ذلك، قال لي الوسيط نقضي عنك دينك ونفتح لك بابا للتجارة + 100 ألف ریال شهريًا، مضيفًا: قلت لهم هالشيء ما يكفيني.

وأردف «أبلغني الوسيط أن الحساب سوف يكون تحت إشراف داعية سعودي ثقة، فقلت للوسيط أوافق بشرط تقول لي الصدق ليش يبون هذا الحساب بالذات، وإن صدقت معاي بعتك الحساب»، معقبًا: قلت له هذا الكلام لكي أستدرجه حتى أعرف السبب.

وبين أن الوسيط قال له أن الحساب مصدر ثقة ، لكثير من المسلمين ومؤثر، وحينما يشكك الحساب فيمن ذكرت سوف يكون له أثر كبير ليظن الناس أنهم سبب التفرقة.

ولفت صاحب حساب البخاري ومسلم أنه حين سأل الوسيط من هو الشاري أو الذي سيدفع شهريا له، قال: «ليس من الضروري أن تعرف، الأهم تستفيد وأنا معاك أستفيد، قلت والله ما أعطيك خبر بما أعرف من هو، وفقًا لـ “عكاظ”.

وأكد باسل الرشيدي صاحب الحساب أنه تلقى حوالة مالية من قطر بمبلغ 200 ألف ریال قطري في تاريخ 24/7/2017، مؤكدًا أن الاتفاق كان ينص على تغيير توجهه من دعم السعودية إلى التشكيك في مسؤولين سعوديين خلال ثلاثة أشهر.