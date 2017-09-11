صاحب حساب «بخاري ومسلم» على تويتر يكشف عن تلقيه مبلغ ضخم من قطر.. وهذا ما طُلب منه في المقابل!
صحيفة المرصد: أكد صاحب الحساب الشهير في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (صحيح البخاري ومسلم) (كويتي الجنسية) أنه تلقى عروضا من أطراف قطرية، على رأسها مستشار أمير قطر عزمي بشارة، لشراء حسابه وحسابات أخرى يديرها، بهدف التشكيك بشخصيات سعودية واتهامهم بشق وحدة الخليج.
وكشف صاحب الحساب الشهير في سلسلة تغريدات نشرها مؤخرًا، أن الدوحة أرادت شراء حسابه + 12 حسابا إسلاميا أخرين يديرها، مؤكدًا أنه تواصل معه وسيط كويتي اتصل وعرض عليه تغيير الحساب، مشيرًا إلى أنه وثق حديثه بالصوت والصورة.
وأوضح صاحب حساب “بخاري ومسلم” أن هذا الوسيط طلب منه التشكيك بمسؤولين سعوديين، مؤكدًا أنه حينما سأله ماذا يفعل قال له لا تسب ولا تطعن فقط اجعل الناس تظن أنهم هم سبب لشق وحدة الخليج لأنهم لا يقتدون بالسنة.
وأكمل صاحب الحساب الشهير تفاصيل أخرى دارت بينهما قائلًا: وحين سألت ما هي الفائدة لي من ذلك، قال لي الوسيط نقضي عنك دينك ونفتح لك بابا للتجارة + 100 ألف ریال شهريًا، مضيفًا: قلت لهم هالشيء ما يكفيني.
وأردف «أبلغني الوسيط أن الحساب سوف يكون تحت إشراف داعية سعودي ثقة، فقلت للوسيط أوافق بشرط تقول لي الصدق ليش يبون هذا الحساب بالذات، وإن صدقت معاي بعتك الحساب»، معقبًا: قلت له هذا الكلام لكي أستدرجه حتى أعرف السبب.
وبين أن الوسيط قال له أن الحساب مصدر ثقة ، لكثير من المسلمين ومؤثر، وحينما يشكك الحساب فيمن ذكرت سوف يكون له أثر كبير ليظن الناس أنهم سبب التفرقة.
ولفت صاحب حساب البخاري ومسلم أنه حين سأل الوسيط من هو الشاري أو الذي سيدفع شهريا له، قال: «ليس من الضروري أن تعرف، الأهم تستفيد وأنا معاك أستفيد، قلت والله ما أعطيك خبر بما أعرف من هو، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأكد باسل الرشيدي صاحب الحساب أنه تلقى حوالة مالية من قطر بمبلغ 200 ألف ریال قطري في تاريخ 24/7/2017، مؤكدًا أن الاتفاق كان ينص على تغيير توجهه من دعم السعودية إلى التشكيك في مسؤولين سعوديين خلال ثلاثة أشهر.
التعليقات
بس كيف وصلتك الحوالة دون معرفتهم للتفاصيل🤔 لعنة الله على الخونة وعلى رأسهم عزمي بشارة🤛
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اذن قطرشرو الذمم امسكوعليهم الدليل وضموه الي قايمة ادلة الاءرهاب القطري أجمعو عليهم الاءدله حتى يخيسون مسؤليهم ومرتزقتهم والأب الروحي لقطرالاءخوءنجي القرضاوي وعزمي فشاره الخ هولا غدارين وبءس المجمع
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الكل يحاول يكسب موقع ويلعب✅⚕✅⚕✔⚕✔الآن وقت الزلط😂😂
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اذن قطرشرو الذمم امسكوعليهم الدليل وضموه الي قايمة ادلة الاءرهاب القطري أجمعو عليهم الاءدله حتى يخيسون مسؤليهم ومرتزقتهم والأب الروحي لقطرالاءخوءنجي القرضاوي وعزمي فشاره الخ هولا غدارين وبءس المجمع
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اجل وشلون لو احنا قائمين
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الله يعيننا تكالب علينا اعداء الامه واحنا نايميين
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رؤساء الدول العربية والأسلامية المسلمون و العلماء السنه مسؤلون عن التشيع و التصوف أمام الله يوم الحساب لماذا هذا الصمت خافو الله في عُبَّاد الله
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نهاية الدويلة المتناهية الصغر بحجم (النانو) على يد عزمي الاسرائيلي وعلى أيدي جماعة الخرفان المرتزقة وسنرى ذلك ، ومن يضحك أخيراً يضحك كثيراً
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اعوذبالله من الفتن ماظهر منها ومابطن والاخرة قريبة والدنيا مولية والحساب عظيم.
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عزمي بشارة متصهين فلسطيني خسيس عليه من الله مايستحق
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دام السالفه كذا ايش نبي فيهم اجل جزهم من عروقهم لا رحم الله ابو الطيب فيهم. رجعوا ولا عساهم ما يرجعون حنا في غنى عنهم
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الله يكفينا شرهم وان شاء الله ماهم مسويين شي هم ومستشارهم الصهيوني بشاره وشكرا الرشيدي على نبل أخلاقك وعمر الكذب والتدليس ما ينطوي على احد حفظ الله هذا البلد وولاة أمره من كل سوء
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من هو عزمي بشارة دايم تتكلموا عنه دوخنا هذا
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تكالبت ***من صوفين وروافع و اخونج ويعود ونصارى ليشككون وهدم الدين الاسلامي السني لكن الله جل في علاه لهم بالمرصاد والدين باق ليوم البعث
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هذا شكله من جماعة دشتي يوجد ملايين الحسابات تشكك في الدين وتكفر وتسب الصحابة وتطعن في كل ولاة أمور المسلمين وعلماءها ولا بقي إلا حساب هذا الرافضي يشترونه يكمل الناقص .
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لاتهمك الفلوس وخلك مع الحق
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للأسف يدعون نسبهم للرسول و يبتدعون دين مغاير لما انزل من عند الله .. فكيف يصدقهم العاقل ...
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الصهيوني الخسيس بشاره قال اعتزل العمل السياسيه ولكنه مازال على راس عمله عدو السعوديه ووزير ذميم
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يتبع // وأنت مخالف لدينه وهل التصوف على في عهد الرسول !! و ما أنزل به من عند الله ... ي بكاش الحذر كل الحذر من الجفري المتصوف فهو ينشر التصوف في افريقيا الأن و يحشد للسنه و يتهمهم بان دينهم باطل ..
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الأن الجفري يحرض الصوفية في السودان على السنه والدين الصحيح و سمعتهم بالوهابية المتطرفين و قد اوفد وفود صوفية الى امريكا ليثبتون بان ديننهم هو الصحيح . ي الجفري كيف تدعي بأنك من سلالة الرسول يتبع
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الصوفية و الأخونج في كفة الروافظ ضد السنه وقد أثبت ذلك و على رأسهم الداعية الصوفي*** وأذكركم بذلك
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عزمي بشاره مستشار أمير قطر !! الفلسطينيين أذا دخلو قريه أفسدوها وجعلوا أعزه أهلها أذله وكذلك يفعلون. أمير قطر وعزمي بشاره وافق شن طبقه
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يعني طلع (س) عميل ل (ع ش)
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لاحول ولا قوة الا بالله يجب ان يردع الظالم والمعتدي ويكافى هذا الوفي حسبي الله ونعم الوكيل على من يريد تشويه السعوديه ظلما وعدوانا اللهم رد كيدهم في نحورهم
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الدين خط احمر ... مايجب زجه بالسياسه الدين
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عزمي الصهيوني الكلب
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الدين باق ليوم الدين مهما حاولتو ي أخونج ضربه و التشكيك فيه أنتم و الروافظ عليكم من الله ماتستحقون .. شكراً ي الرشيدي رغم المغريات إلا أثبت إجرامهم بالدليل ، و بعت الدنيا بملذاتها من أجل آخرتك .....
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الاخوانجي الخسيس كان يتلبس بالدين والان يشتري الناس وبحرضهم على السعوديه ....شكرا يا صاحب حساب البخاري ومسلم
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منو يانا هالحزه هذا ريحة المرحوم يبي يعرض عليك رشوه يامعود
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هههههههههههه عاد خذ وخل
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يالله صباح خير
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يالله صباح خير
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يالله صباح خير
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