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«الشورى» يصوّت على تعيين «مفتيات» للمملكة.. وعضوة: هذه الأمور الفقهية تكون فيها المرأة أعلم من الرجل!
صحيفة المرصد: من المقرر، اليوم الإثنين، أن يصوت مجلس الشورى على توصية تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بإشراك الأكاديميات المتخصصات في الفقه الإسلامي وأبحاث الفقه في الإفتاء، وألا يقتصر ذلك على الرجل فقط.
وتوضح التوصية، التي تقدمت بها الدكتورة سامية بخاري، وتبنتها اللجنة، إلى ملاحظة أن بعض الفتاوى تتعلق بشؤون نسائية صرفة كالحيض والعدة، وليس من عاين كمن سمع، والمرأة الفقيهة أعلم بهذه الأمور.
ولفتت بخاري إلى ضرورة مشاركة المتخصصات في الفقه ليست في أمور النساء والحيض فقط، بل الإفتاء في جميع جوانب الحياة، مشيرة إلى فتاوى الصحابيات، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عندما كانت تستدرك على الصحابة.
التعليقات
35 - 722017-09-11 09:13:07
صحيح غلاء الاسعار ذبحت المواطن الفول ب3 ريال ليش
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34 - كنق2017-09-11 09:10:31
انتم ياالشورى **** المواطن في همْ السكن وهمْ غالى الأسعار وانتم في موطن ثاني...
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33 - حمدالربياوي2017-09-11 09:08:52
يعني يامجلس الشورى هذاطموحات الشعب فيكم بس هذا اللي ناقصنا!! ***
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32 - sma_abha2017-09-11 09:06:54
كذب ليش ما كان فيه نبيه أو رسوله على مر العصور أو مفتيه حتى من تساء أو بنات الرسل
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31 - 722017-09-11 09:06:21
معاك حق يا تعليق 30 المفروض يركزون على الامور المهمه التى نمس المواطن بشكل يومي مثلا ارجاع الفول الى سعر الريالين هذا مساله مصيريه للمواطن
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30 - سنافر2017-09-11 09:03:46
هذي العلوم اللي تناقش لا تعد من الامور المهمة اللتي تمس حياة المواطن فالقنوات المختصة في هذا الشان متوفرة بمايزيد عن الحاجة ولكن افضل ان يغير اسم المجلس الى***
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29 - حمدالربياوي2017-09-11 09:01:41
مجلس الشورى بوادي وحاجات الشعب بوادي !!! الناس تريد تحسين احوال المعيشة من غلاءالاسعار واستحداث وظائف وإصلاح الطرق وقبول اولادهم بالجامعات واستبداد مالكي المدارس الخاصةبرفع الرسوم دون رقابة مالذي حصل!
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28 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-11 09:00:45
17 ام سلطان والنعم فيك هههههه تستاهلين فتوى الرجال 😘
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( عدد التعليقات 17,808 )27 - عمر السميري
الجواب عند المفتي العام
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26 - 722017-09-11 08:53:19
يا تعليق 24 معاك حق من فى الصوره لا يمثلون المراه فى المملكه الحريم الى نشوفهم فى الشارع كلهم اسود فى اسود من الراس للارجل
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25 -2017-09-11 08:51:11
تب تعين مفتيات وهي كاشفه وتدعو للتحرر وجايه بخلوه محرمه مع سايق برستيجها مايسمح بالمحرم يجيبها
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24 -2017-09-11 08:48:36
بالشورى وحدة كاشفة ووحدة متحجبة وحده متحرره ووحده متحفظة وهكذا بأيهم تأخذ
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23 - َ.2017-09-11 08:48:04
كم رواتب موظفي الشورى !
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22 - ابو الليل. ZzzzzzzzZzz2017-09-11 08:45:56
تعليق مخالف
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21 - هنطش2017-09-11 08:43:58
مقبل الأيام كلن يسوي نفسه نايم /وانا من عرض ناس بينامون /اشخر اشخر واشخر لين يتعب المنخر ماي افرند سليب سليب
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20 -2017-09-11 08:43:58
من السواقة لمفتية 😂 وهل المسائل الفقهية مجهوله مع انتشار التعليم والكتب والمواقع مادامنا جالسات نبي نقرر وخلاص حتى يكون ف مبرر لرواتبنا ووجودنا تقارن نساء هذا الزمن بزوجة نبي 🤣 ياخذن راتب وذ مستواهن
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19 - الهاشمي2017-09-11 08:31:05
ت13 حدود الله ما فيها لعب احذر ان تحرف الشريعة واحكامها فستغفر ربك هداك الله
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18 - عزيز2017-09-11 08:26:50
هل انعدمت القضايا التي تهم المواطن حتى تناقش مثل هذه القضية لماذا لا يناقش موضوع إعادة الرواتب بالتاريخ الهجري ومنح الاراضي الملكية وسيارات المعاقين وحقوقهم والمساعدات المقطوعة التي يتأخر صرفها وغيرها
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17 - ام سلطان2017-09-11 08:24:09
حتى لو حطو مفتيات نساء ماراح نستفتي الا الرجال انا عني ما احب اسمع للداعيات واستمع للدعاه الكبار من الرجال ولا اخذ بفتو امراه
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16 - الله المستعان2017-09-11 08:23:39
عند ملك الحزم والعزم كل شي فهو من يامر وينهى ويعرف ما يفيد البلاد والعباد في وطننا الغالي فريحو انفسكم ايها الشورويون وبلاش مهايط بالنساء
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15 - فريدة شوقي2017-09-11 08:22:16
الحمدلله الان نسير بالطريق الصحيح وليبتعد الرجال عن أمور المرأة فما ادراهم بالحيض والنفاس والولادة كي يتحفونا بفتاويهم
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14 - الهاشمي2017-09-11 08:21:53
اتمنى انه يناقش الاحتياجات التي يحتاجها المراطن مثل السكن - غلاء المعيشة دعم ذوي الدخل المحدود - فتح فرص عمل وغيرها كثير بدل ضياع الوقت والجهد اما امور الدين فلها اهل العلم مخولون بالامور الشرعية
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13 -2017-09-11 08:20:28
والله المفتيات فله في اي سؤال تقول لا مانع لا حرج يجوز مشي حالك يعني ممكن وتسير الأمور من احلى ما يمكن ليه التعقيد احتمال ما يكون فيه شيء اسمه حرام والله اعلم
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12 - ديمة2017-09-11 08:18:48
بارك واستر الحريم أغلب برامج الفتوى يدقو الحريم وسألوا أسئلة خاصة وعلى الهواء شيء ماله داعي إذا صارو مشايخ خلاص تأخذون راحتكم
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11 - سعد بن فهد2017-09-11 08:11:24
تعليق مخالف
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10 - 722017-09-11 08:08:51
مجلس الشورى جهه استشاريه لا اكثر و قرارته لا تتعدى الورق الذي كتبت عليه
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9 - وليد2017-09-11 08:05:25
خنبوقة مستخف دمه ب تعليق سبعة مسوي نفسه يتكلم حجازي
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8 - تركي2017-09-11 08:03:20
مسلسل خنبوقه المعرفات الكثيرة حلقة مليون وخمسماءة وسبعين
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7 - hima2017-09-11 07:59:56
معقولة الكلام دا؟ايش اللزوم,شوفو حاجات المجتمع محتاجها وناقصاه ومااكثرها النواقص,كفاية اللي موجودين يغطو الشمس,انا اشوف انو تشدد نسائي.
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6 - محمد2017-09-11 07:59:09
وحان الوقت لخنبوقة قلم ابو معرفات كثيرة ومعرفات حريمية حان وقت كذبه وتضليله وافتراءه على الدين لعن الله الخميني وخامنءي المجوس الكفار المجرمين وكل من عاونهم مفضوح كذاب حان الوقت لفضحه
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5 - قلم الحقيقه2017-09-11 07:58:38
انا في مرور الملز واقاعد انتظر البوفيه ابصور الاستماره المشكله يبي ريال واقراب صرافه بعيده عني علي كثر فلوس المرور عجزانين يحطون اله تصوير مجانيه ههههه
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4 - سليمان2017-09-11 07:56:25
ههههههههه عاشو يالله يالله خوش خوش
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3 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-11 07:55:59
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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2 - نعم2017-09-11 07:52:10
حان الوقت ان تبرز المرأة نصف المجتمع وحان الوقت لقطف ثمارها وحان الوقت للقضاء على المتأسلمون الاخونج و السروريين مؤخري عجلة التحضر!
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1 - عبادي الهلالي2017-09-11 07:49:35
ههههه مفيتات حتى في الديانه اليهوديه والمسيحيه ما فيه نساء واعضات او حاخامات ..................... اه يابطني ... صوت صوت يا مجلس الشورى محدن درى عنك
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بواسطة : ام شوشه منفوشه
الي بمصر كلهم ا****...
بواسطة : كلنا بريك بن هادي
يا تعليق 39 الابل صحيح فيها بركه بس فى الوضع الحالى ما يجي من وراءها الا الموت ف...
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