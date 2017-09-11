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جميل الذيابي: لماذا اصطف إخوان السعودية ضدها؟!

جميل الذيابي: لماذا اصطف إخوان السعودية ضدها؟!
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المرصد 72 1٬504 1 ساعة

صحيفة المرصد: فرض الكاتب جميل الذيابي عدة تساؤلات، عن أسباب ممارسة حركة الإخوان المسلمين لـ “التقية السياسية”، والبراغماتية المفضوحة؟
وقال “الذيابي” في مقال له بعنوان: “لماذا اططف إخوان السعودية ضدها”، بـ “عكاظ” إن في كل أزمة تتعرى وجوه رموز حركات الإسلام السياسي وتتضاءل الثقة فيها، ولو قمنا بجردٍة للأكاذيب والافتراءات والتضليل الذي تمارسه لفاضت بها الأودية والشعبان!
ونصح “الذيابي” المواطنين بمراجعة ما يكتب هؤلاء، وما يقولون وكيف يتلَّونون ويغِّيرون جلودهم ويستخدمون الِّرعاع الذين يطيرون في العَّجة قبل تمحيص الحقائق!
وتساءل “الذيابي”: لماذا تعزف هذه الحركات دائمًا على وتر الِّدين لاجتذاب دهماء الناس ودغدغة مشاعرهم، ثم ما تلبث أن تبدأ الشطح والنطح، والتشويه وتصفية الحسابات بكل الوسائل، واستخدام أساليب التجييش والتعبئة ضد المصالح والمكتسبات وتجاوز الوحدة الوطنية إلى الوحدة الأممية؟!
وقال “الذيابي”: في السعودية مثًلا، تتبَّدى خطورة الحركة «السرورية» وكتب عنها عدٌد من الباحثين العرب والأجانب، وأهم ما كتب من مقالات كان للزملاء علي العميم وقينان الغامدي ولطيفة الشعلان وعبدالله النغيمشي، ونشر الكثير غيرهم عن أهداف وخطط تلك الحركة في حكم الأرض وتطهيرها من كل مختلف معها عبر تغييب الإنسان واقتلاع كل من يقف في طريقها بتسويق الأكاذيب والُفجر في الخصومة والتشويه لمخالفيها.
وأكد الكاتب السعودي على أن الإخوان المسلمين حركة دموية وإْن تخَّفت في لباس المدنية، وتعُّد أكبر حركة عربية إسلامية شرعت أفكارها لسفك الدماء، ولها تاريخ سياسي مثقل بالمؤامرات، حتى وإن حاولت إخفاء بعض سلوكياتها، وتحدثت باسم الصلاح والفلاح.
واعتبر “الذيابي” أن حركات الإسلام المسيسة لا يمكن الوثوق بها، ويتوجب على كل يقظ مواجهتها بالحقائق وما اقترفته بحق الأمة.
وأشار “الذيابي” إلى الشهادة الخطيرة التي تستحق الالتفات التي قدمها الصحافي والباحث البريطاني مارك كورتس وذلك في كتابه «الشؤون السرية: التواطؤ البريطاني مع حركات الإسلام الراديكالي»، حيث أكد أن الجماعات المتأسلمة والإخوان المسلمين ليسوا إلا جماعات ترفع شعارات إسلامية لخدمة مصالح سلطوية.
وأوضح “الذيابي” أن أهمية الكتاب تأتي لكون كاتبه صحافيًا وباحثًا غربيًا، لا عربيًا مسيحيًا، لا مسلمًا اعتمد على وثائق المخابرات البريطانية؛ ما جعله يوثق في كتابه علاقة التعاون الاستخباراتي «السري» بين الإخوان المسلمين وبريطانيا منذ 1942؛ إذ قدمت السفارة البريطانية الأموال والعون للإخوان، وأوصى السفير البريطاني -آنذاك- في اجتماع خاص مع رئيس الوزراء المصري – في حينها- أمين عثمان باشا، بأهمية دعم الإخوان المسلمين ورعايتهم وتقديم المساعدات الضرورية التي يحتاجون إليها. مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن لخدمة الإسلام كما يزعمون؛ بل لخدمة المشروع الأصولي في البلاد العربية.
وتابع “الذيابي”: تتبَّدى نقطة خطرة جدًا، وهي ما يكشفه الباحث من العلاقة بين الإخوان وبعض الدول الغربية نحو إعادة تقسيم البلاد العربية، ورسم خريطتها الجديدة، بالاستفادة من وجود الحركات المتأسلمة، والقيام بإعادة التقسيم على أسس دينية ومذهبية إلى كيانات صغيرة ومتناحرة، مشيرًا إلى أن هذه الدول أو الجماعات الدينية أو الطائفية، ستجد في الغرب الحضن الدافئ والوسيلة الداعمة لحل مشكلاتها وحمايتها من ظلم السلطة (الآخر).
وأردف: وأيضًا تبرز شهادة محمد كرد علي (سوري توفي العام 1953 في دمشق)؛ إذ يتحدث فيه عن السنوات الأولى من تأسيس حركة «الإخوان» ويصِّورها على النحو الآتي: «إنها جماعة لها أهداف دينية واجتماعية، ولم تكشف عن أية توجهات سياسية، وبعد أن وجدت قبولا لدى المجتمع كشفت النقاب عن أهدافها السياسية الحقيقية» الخطرة، لافتًا إلى أن نشاطها الحركي بدأ بتدريب شباب على «الجوالة» ومراكز رياضية تقوم بنشاطات عسكرية.
وأردف: بعد ذلك قامت بجمع الأسلحة والقنابل مستغلة الحالة العربية التي كانت تستجمع العتاد من أجل قضية فلسطين. ووّجه اتهامات للإخوان بأنهم قتلوا رئيس حكومة مصر فهمي النقراشي، وأن الصرامة الإدارية داخل الحركة أدت إلى تصفية أحد رؤسائها. يرى بعد ذلك أن الجماعة الإخوانية انتقلت إلى سورية، لكن حين تم اكتشاف جرائم
إخوانهم تبرأوا منهم.
وزاد “الذيابي”: كثيرًا منهم انتقلوا إلى السعودية في الستينات الميلادية، ولم َتر المملكة منهم إلا الخراب والدمار بشهادة ولي العهد السعودي الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز في مقابلة صحافية شهيرة معه في جريدة السياسة الكويتية عام 2002.
ونوه “الذيابي” إلى الشهادة الثالثة المهمة، والتي تبرز بوضوح في كتاب «التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين» لعلي عشماوي، الملقب بـ«آخر قادة التنظيم الخاص»؛ إذ يذكر في الصفحة السادسة أن القيادات الإخوانية وجدت طريقها للتعامل مع ما سّماه «المارد الأميركي» الذي كانت تلك القيادات تحذر منه، واستفادوا من المزايا التي تكفلها أمريكا لمن يعيشون فيها، وكانوا يتعاملون بشخصيتين: التشدد وبث الجمود، والشخصية الثانية الهينة اللِّينة في التعامل مع السلطات الأمريكية التي تصل إلى حد المداهنة؛ بغية إعطائهم صورة حسنة عن الإخوان كي يفوزوا بتأييد أمريكي ضد دولهم.
ورأى “الذيابي” أن كتاب عشماوي يعّج بالمشاهد، وهو أشبه بملفات متطورة عن الحركات السريّة، مضيفًا: وكل تلك الشهادة كانت بارزة في المشهد المصري عند تولي الجماعة رئاسة مصر وحكم محمد مرسي ومرشده خيرت الشاطر.
وأكد “الذيابي” إلى أن «الإخونجية» في ممارساتهم وسياساتهم يجنحون إلى تصفية الحسابات وتوجيه الِّرعاع والعامة من متعلمين وغيرهم وينجحون أحيانًا للأسف، بل وصلت بهم الجرأة إلى التدخل في شؤون البلدان الداخلية والتطاول على أمنها ومكتسباتها ومصالحها القومية، ويتضح ذلك من خلال الهجوم المستمر على بعض دول الخليج وفي مقدمها السعودية والإمارات ومصر لأسباب معلومة؛ لأنها فضحت مخططاتهم وَلم تفسح المجال لهم بل تصَّدت لهم علانية.
وأكمل: كما أن هذه الدول تظهر مواقفهم بوضوح في بعض البلدان العربية التي شهدت ثورات شعبية في عام 2011، لتكشف حال النفاق والتلصص، والأمثلة لا تزال حية وتسير على قدمين، ولا يزالون بانتظار الفرصة السانحة للانقضاض مجددًا.
واعتبر “الذيابي” أن من ضمن الشواهد الراهنة صمتهم عن ممارسات قطر التي كانت عملت على تقسيم بلادهم، وتأجيج الفتن فيها، إذ اختاروا المنطقة الرمادية، والمفترض عندما تمس الأوطان لا مناطق رمادية!
واختتم “الذيابي” مقاله بقوله: الأكيد أن الإخوان الذين تحتضنهم الدوحة وتمولهم وترعاهم وتستضيف قياداتهم ومن على شاكلتهم من الحركات المؤدلجة مازالوا يتكسبون عبر افتعال معارك وهمية واستغلال زيادة التوتر والنزاع بين التيارات في البلدان العربية، واستثمار المواقف من خلال استخدام الِّدين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

72 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:29:26
تعليق مخالف
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71 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:25:15
تعليق مخالف
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70 - لا اله الا الله
2017-09-11 09:24:01
( فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ) فانتبه لكل كلمة تقولها هات دليل عليها من القرآن أو السنة والا يوم القيامة تشهد عليكم السنتكم
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69 - 72
2017-09-11 09:22:58
يا تعليق 66 الاخوان هم من يصطف معاك فى المسجد و هم شريحه كبيره جدا فى العالم العربي
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68 - جالد الشنب
2017-09-11 09:21:30
😂 الصراخ على قدر الألم 😂
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67 - 72
2017-09-11 09:21:24
مشكله الشعب عندهم الحكم بالمنظر و الانتماء و هذا سبب ***الحمد لله فى مقابله للزامل سالوه عن الشباب السعودي و مدى تقبله للعمل فى المصانع و قال اقول المقابله فى اليوتيوب روحوا شوفوها
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66 -
2017-09-11 09:19:24
بيض الله وجهك يا وجهك يا استاذ جميل وكل مواطن شريف يدافع عن دينه وولاة الامر ووطنه. وسود وجوه الخونه الطابور الخامس الإخونجي والرافضي المندسين بيننا بإسم التدين والوطنية
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65 -
2017-09-11 09:19:21
هذه هي فرصة الليبرالين واذا لم يتحركوا الان على جميع الاصعدة فلن تقوم لهم قائمه
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64 - عامرعمر
2017-09-11 09:19:20
لأنهم جانبوا الحق واختاروا الهوى. واغتروا بالشهرة وكل هذا للأسف باسم الدين
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63 - لا اله الا الله
2017-09-11 09:17:57
أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَ
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62 -
2017-09-11 09:17:02
كل أجناس البشر تجدهم في الظاهر ينتقدون بعض تصرفات اوطانهم إلا خوارج الإخونج ولاؤهم ظاهرا وباطنا لمرشدهم ودعاتهم الخونه. حتي الحيوانات عندها ولاء لقائد القطيع. عقيدة الإخونج خيانه وغدر ونفاق
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61 - 72
2017-09-11 09:16:56
يا تعليق 48 لو انت محتاج عمليه و امامك خيارين طبيب وجه خالى من علامات الرجوله بس شاطر و طبيب لحيه لنص بطن بس طبل ايش بتختار ايش دخل علامات الرجوله فى الابداع و التميز و الانتاج و رفعت الوطن و التقدم و
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60 - كفى كذب
2017-09-11 09:16:46
تعليق مخالف
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59 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:15:18
تعليق مخالف
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58 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:14:31
تعليق مخالف
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57 -
2017-09-11 09:13:09
تعليق ٤٨ واكبر علماني خليفة الإخونج قولا وعملا
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56 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:11:59
صار المعلم والمعلمه ***لهولاء الي بدون اشناب****
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55 - يوسف العنزي
2017-09-11 09:11:30
ياخي انت وشكالك منت الي تعلم ولاة الأمر هم ابخص بمواطنيهم جالس**** حنا شعب واحد والي يغلط يحاسب من ولي الأمر حفظه الله ورعاه واطال الله في عمره خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين
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54 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:11:18
ما شفت ليبؤالي ولا علماني عنده مروءة وجه مغسول بمرق فوق فشله ينابح يبي له كرسي ****
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53 -
2017-09-11 09:10:22
اللهم أحفظ ديننا ومليكنا ورموزنا الدينية وحكومتنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار اللهم عليك بمن يحارب دينك اللهم عليك بكل خائن لوطنه ولدينك وعلى كل من سخر قلمه لمحاربتك اللهم شل أركانه واقطع لسانه
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52 - هنطش
2017-09-11 09:09:53
هذا جميل وذيابي ياويلكم يقطر منه انتم ولاخوان شوف الصورة أسد سعودي عربي ياويلك ياتميم بكره تشوف
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( عدد التعليقات 28,548 )
51 - برق _ الحرم
2017-09-11 09:09:22
(((( الحقيقة الملموسة الشعوب اصطفت مع حكوماتها ضد محاولة الاخوان في الخليج وفي السعودية على وجه الخصوص، فما كانت النتيجة ورد الجميل ياجميل؟ ))))
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50 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:08:56
تعليق مخالف
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49 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:07:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(15) اعجبني(15)
48 -
2017-09-11 09:06:28
السؤال لماذا العلماني والليبرالي ينظف وجهه من علامات ومعاني الرجولة ؟ ؟ ؟ ؟!!!!.
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47 - لا اله الا الله
2017-09-11 09:06:01
۞ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ
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46 - المسافر
2017-09-11 09:05:42
صباح الوطن وهو بالف خير بعيدا عن مؤامرات الاخوان والسرورين والرعاع التابعين
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45 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:05:09
الليبرالي والعلماني مز عجابينهم المعلمين والمعلمات يبون الرقصات والرخيصات يقولون تربيه ابناءنا وينا ون بالاختلاط والترفيه وغيرها والصدقات الازدواجيه
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44 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:02:23
تعليق مخالف
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43 - 72
2017-09-11 09:01:33
يعنى مو فاهم اقول شكلك ما فطرت اقول كثر الشطه على الفول و احبس براس شيشه و تفهم
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42 - سعد
2017-09-11 09:01:28
كلما اشاهده اتذكر **** لااطيقه !!!
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41 - زائر من الكواكب
2017-09-11 09:01:17
ما فيه أغلى من راتب شهرين.
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40 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:00:49
اليبرالي والعلماني **** عشان الفلوس كيف نثق فيه وفي كلامه وسمومه ملوث عقليا واخلاقيا وفاشل بعد
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39 -
2017-09-11 08:59:03
العلمانيون والليبراليون عدوهم الأول الإسلام ومن يتمسك به فهم يستغلون المواقف للتشفي ولإثارة السفهاء والجهلة وتخوين عباد الله وتصنيفهم .
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38 - سالم
2017-09-11 08:58:25
يجب اعتقال كل اخونجي ومن يتعاطف معهم
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37 -
2017-09-11 08:57:58
شلة الليبرالية يكيدون لرجال الدين والدعاة ورميهم بالتهم الباطلة والقصد ليس رجال الدين والدعاة بل هو الوطن والدين الإسلامي لأن عندهم مشروع ليبرالي علماني يريدون تطبيقه وهذا سبب محاربتهم لرجال الدين
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36 - يارب عونك
2017-09-11 08:56:51
ياتعليق ٢٥ وش منهم
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35 - يارب عونك
2017-09-11 08:56:42
ياتعليق ٢٥ وش منهم
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34 - 72
2017-09-11 08:56:04
يا تعليق 30 الاخوان فى العالم العربي يمثلون شريحه كبيره من اهل السنه و الجماعه و منتشرين فى مصر و سوريا و الاردن و لبنان و الكويت و تونس و المغرب و الجزائر و ليبيا و السعوديه و اليمن و وووو
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33 - سنافر
2017-09-11 08:54:23
اخوان الباطنية ولمعدة القطرية
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32 - سلطان
2017-09-11 08:53:45
معروف نوايا الخونه الخوان المفلسين الله لايكثرهم ويجعل كيدهم في نحورهم وتدميرهم في تدبيرهم ويكفي العباد والبلاد شرهم هم شر على جميع المسلمين والمسلمات وهو التاريخ يحكي تاريخهم الاسود عبده الدينار
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31 -
2017-09-11 08:53:39
حينما ترى **** تتكلم عن هموم الأمة فقل على الإسلام السلام نحن نعيش في أحلك الأوقات غربة للإسلام .
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30 - مواطن
2017-09-11 08:51:02
هم عندهم الخوان هدف واحد وهو الوصول إلى السلطة با اسم الدين الإسلامي والتدليس ع العامه خاصه الفئه الغير متعلمه وهم يروجون للفاكرهم والي عنده ثقافه بيكشف العيبهم وهي كلها حملات تبرعات وتدمير
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29 - 72
2017-09-11 08:50:38
يا تعليق 24 المشايخ خط احمر
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28 - الاخضر
2017-09-11 08:50:12
العالم كله الآن في سباق مع الزمن يجب أن نشد الهمه ونقوي مخابراتنا الخارجية وأن نلعب على جميع الأوتار.
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27 -
2017-09-11 08:49:43
الله يرحمك ياجدي كان يقولي ا*** مافيه خير 👁👁
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26 -
2017-09-11 08:49:12
سؤال يالذيابي لماذا يصطف الليبرالية ضد الرموز الدينية بالمملكة ولماذا يحاربون الدين الإسلامي ويطالبون بان تكون المملكة علمانية وتترك الإسلام هل التنقص من رموز الدين والوشاية بهم لأجل بناء علمانية
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25 - 72
2017-09-11 08:48:18
يا تعليق 21 منهم
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24 -
2017-09-11 08:45:55
كثيرًا منهم انتقلوا إلى السعودية في الستينات الميلادية، ولم َتر المملكة منهم إلا الخراب والدمار بشهادة ولي العهد السعودي الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز في مقابلة صحافية شهيرة معه في جريدة السياسة الك
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23 - الشمال
2017-09-11 08:45:09
لانهم هبهب هبهب لادين ولا مذهب
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( عدد التعليقات 17,808 )
22 - عمر السميري
2017-09-11 08:44:47
حُب الوطن غريزه في النفس البشريه
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21 - يارب عونك
2017-09-11 08:44:28
الا اخبار الشيخ سلمان العوده اشوف تويتر مولع
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( عدد التعليقات 17,808 )
20 - عمر السميري
2017-09-11 08:43:39
ما فيه أغلا من الوطن
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19 -
2017-09-11 08:43:17
التحزب بكل أشكاله حرام شرعا واللبراليه اولها والي الكاتب الذيابي احد ابناءها واللبراليه لهم اطماع سياسيه ومنها الحكم ولكن يخسون ثم يخسون والدولة عليها رجال وخلو احزابكم لكم
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( عدد التعليقات 17,808 )
18 - عمر السميري
2017-09-11 08:42:57
كلنا مع وطنا وحكومتنا
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( عدد التعليقات 17,808 )
17 - عمر السميري
2017-09-11 08:42:07
صباااح الخير
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16 - hima
2017-09-11 08:41:43
معليش سؤال,مين سمحلهم بلتواجد في البلاد؟يعني ماكانو عارفينهم مثلا,,شي يجنن,,عارفين البلاء وسايبينو,,طيب ايش المفروض نسوي؟
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15 - حمد 😍
2017-09-11 08:39:18
لك من اسمك نصيب..😘
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14 - 72
2017-09-11 08:38:25
لماذا ليس لدى الكاتب الجراه و الشجاعه لفضح إخوان السعودية بالاسم
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13 -
2017-09-11 08:37:59
في مصر حاربوا الملتزمين ويصفونهم بالإرهاب وقتلوهم وشردوهم والآن رجعوا إلى رفعهم من قائمة الإرهاب ونحن في بلد التوحيد يطعن العلمانيون والليبراليون في الملتزمين ويصفونهم بالإخونجية منتهى الخسة والحقارة.
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12 - هلال
2017-09-11 08:35:51
كاالبقرة المقدسه التي يغسلون وجهها من بولها
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( عدد التعليقات 28,548 )
11 - برق _ الحرم
2017-09-11 08:35:47
(((( تكرار المحاولة مرة اخرى باتت ممكنه جدا .... فكثير من الامور قد تساعدهم في معاودة تطبيق ذات الطريقة ... باستغلال حاجات الناس والتخبطات))))
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10 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 08:34:21
ونصيحتي الاولى.من يترززون على الشاشات من جميع التيارات ويلعب لأهداف سياسية أو تخريبية أن يقفوا من الأرض لأنهم أعداء. والنصيحه الثانيه. عدم التشكيك في المواطنين عامه حتى لا تختلط الأوراق وتضيع الأمور.
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9 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 08:34:20
ونصيحتي الاولى.من يترززون على الشاشات من جميع التيارات ويلعب لأهداف سياسية أو تخريبية أن يقفوا من الأرض لأنهم أعداء. والنصيحه الثانيه. عدم التشكيك في المواطنين عامه حتى لا تختلط الأوراق وتضيع الأمور.
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( عدد التعليقات 28,548 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-11 08:33:44
((((( الاخوانجية نجحوا في الوصول الي حكم مصر .... ولانهم طمعوا في السيطرة على حكم دول الخليج خسروا كل شيء)))))
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7 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 08:31:05
لا يقلون عدد ولا عده عن من يخدمون المشروع التدريبي في أرض الحرمين.الإخوان المتقين والتابعين قطعين لقطر وتركيا.لا يقل هدفهم عن هدف من يحاول فصل الدين عن الدوله ويسعى لسحب صحيح البخاري ومسلم من مدارسنا.
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6 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 08:31:04
لا يقلون عدد ولا عده عن من يخدمون المشروع التدريبي في أرض الحرمين.الإخوان المتقين والتابعين قطعين لقطر وتركيا.لا يقل هدفهم عن هدف من يحاول فصل الدين عن الدوله ويسعى لسحب صحيح البخاري ومسلم من مدارسنا.
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5 -
2017-09-11 08:27:44
صحوي سروري متطرف يطلقها كل علماني على مجتمعناالمحافظ
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4 - فريدة شوقي
2017-09-11 08:25:46
ومن متى هذه الجماعات كانت معنا فعلاً /// الاخوان هدفهم الأساسي الاستيلاء على السلطة فقط بإسم الدين والتقوى واللعب على عقول الصغار /// لا يعلمون ان الشعب لن يرضى بحكم غير حكم آل سعود فقط وللأبد
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3 -
2017-09-11 08:25:14
فرقتم المسلمين الى سروريه وااخوان وسلفيه ومدري ايش، وان هذه امتكم امة واحده وانا ربكم فاعبدون. ٢
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2 -
2017-09-11 08:23:31
فرقتم المسلمين الى سروريه وااخوان وسلفيه ومدري ايش، وان هذه امتكم امة واحده وانا ربكم فاعبدون. ٢
لا يعجبني(5) اعجبني(26)
1 -
2017-09-11 08:22:31
لانهم رجال بدون شوارب
لا يعجبني(20) اعجبني(45)

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