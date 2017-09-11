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علي جمعة: لهذه الأسباب يجوز خلع الحجاب في العمل
صحيفة المرصد:رد الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر الأسبق على إحدى السيدات التي سألته حول جواز خلعها الحجاب في العمل لظروف اضطرارية .
وخلال أحد الدروس الدينية ورد إليه سؤال يقول: “أعمل فى حضانة أجنبية ويرفضون الحجاب فأخلعه داخل الحضانة ويكون المتواجدين من السيدات والأطفال فهل يجوز ؟”.
فجاء رد جمعة على النحو الاتي: أن الاضطرار هنا يبيح المحظورات أنه إذا كنتى تخليعه داخل العمل والذين يعملون معكِ ليس بهم رجال وترتدين الحجاب خارج العمل فلا حرج فى ذلك
وقال أيضاً: إن من كانت تعمل فى بلاد غير المسلمين واضطرت لخلع الحجاب داخل العمل ثم ترتديه خارجه ولم تجد إلا هذه الوظيفة فلا حرج لأن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه الكريم {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقال تعالى أيضًا {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
التعليقات
2 - ام شوشه منفوشه2017-09-11 09:31:01
الي بمصر كلهم ا****
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1 - ام شوشه منفوشه2017-09-11 09:30:24
يجوز خلغ الحجاب *****
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آخر تعليق
بواسطة : ام شوشه منفوشه
الي بمصر كلهم ا****...
بواسطة : كلنا بريك بن هادي
يا تعليق 39 الابل صحيح فيها بركه بس فى الوضع الحالى ما يجي من وراءها الا الموت ف...
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