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علي جمعة: لهذه الأسباب يجوز خلع الحجاب في العمل

علي جمعة: لهذه الأسباب يجوز خلع الحجاب في العمل
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المرصد 2 133 9 دقائق

صحيفة المرصد:رد الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر الأسبق على إحدى السيدات التي سألته حول جواز خلعها الحجاب في العمل لظروف اضطرارية .

وخلال أحد الدروس الدينية ورد إليه سؤال يقول: “أعمل فى حضانة أجنبية ويرفضون الحجاب فأخلعه داخل الحضانة ويكون المتواجدين من السيدات والأطفال فهل يجوز ؟”.

فجاء رد جمعة على النحو الاتي: أن الاضطرار هنا يبيح المحظورات أنه إذا كنتى تخليعه داخل العمل والذين يعملون معكِ ليس بهم رجال وترتدين الحجاب خارج العمل فلا حرج فى ذلك

وقال أيضاً: إن من كانت تعمل فى بلاد غير المسلمين واضطرت لخلع الحجاب داخل العمل ثم ترتديه خارجه ولم تجد إلا هذه الوظيفة فلا حرج لأن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه الكريم {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقال تعالى أيضًا {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:31:01
الي بمصر كلهم ا****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - ام شوشه منفوشه
2017-09-11 09:30:24
يجوز خلغ الحجاب *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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آخر تعليق
بواسطة : ام شوشه منفوشه

الي بمصر كلهم ا****...
بواسطة : عاشق سراب

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بواسطة : كلنا بريك بن هادي

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