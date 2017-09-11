شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

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صحيفة المرصد:تسببت شدة الرياح المصاحبة لإعصار “إيرما” في تعرض مراسلة إحدى القنوات الأمريكية للإختفاء من أمام الكاميرا أثناء تغطيتها لفعاليات الإعصار.

وأظهر الفيديو المتداول اصطدام احد اللافتات بها ما نتج عنه طيرانها لمسافة بعيدة واختفاءها عن الكاميرا.

وكان الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، قد عقد اجتماعًا طارئًا أمس الأحد في منتجعه الخاص بكامب ديفيد، وذلك لبحث آخر تطورات إعصار إرما بعد أوقع أولى ضحاياه في ولاية فلوريدا حيث قتل ثلاثة اشخاص في جنوب وغرب الولاية في حوادث سيارات تسببت بها على الأرجح الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

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