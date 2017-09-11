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شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو
صحيفة المرصد:تسببت شدة الرياح المصاحبة لإعصار “إيرما” في تعرض مراسلة إحدى القنوات الأمريكية للإختفاء من أمام الكاميرا أثناء تغطيتها لفعاليات الإعصار.
وأظهر الفيديو المتداول اصطدام احد اللافتات بها ما نتج عنه طيرانها لمسافة بعيدة واختفاءها عن الكاميرا.
وكان الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، قد عقد اجتماعًا طارئًا أمس الأحد في منتجعه الخاص بكامب ديفيد، وذلك لبحث آخر تطورات إعصار إرما بعد أوقع أولى ضحاياه في ولاية فلوريدا حيث قتل ثلاثة اشخاص في جنوب وغرب الولاية في حوادث سيارات تسببت بها على الأرجح الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.
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التعليقات
( عدد التعليقات 1 )35 - برق _ الحرم
(((((( إرما _الخطير .......((بلوحة _توقف)) ........ طير المراسلة )))))
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34 - متابع2017-09-11 13:22:27
هههههههههههههه عبره لمن كان له عقل
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33 - ابوناصر2017-09-11 13:08:24
تعليق مخالف
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32 - مسمار2017-09-11 13:07:32
اصابة عمل ههههههههههه التامينات سداده!!
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31 - براد شاهي2017-09-11 13:06:05
اكتشاف عظيم
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30 - عبادي الهلالي2017-09-11 12:37:44
اللهم ولاترفع غضبك ابدا عنهم واجعلهم اذله مشردين جوعى مرضي مهلكين لارجاء لهم ولا فيهم .. اللهم بيوم اسود عظيم عليهم يروا عذابك العظيم امامهم اللهم اقتلهم نفرا نفرا ولاتغادر منهم احدا
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29 - عبادي الهلالي2017-09-11 12:35:49
قتلتوا المسلين بحروبكم الكذابه من اجل مصالحكم فاراد الله عزوجل محق كل ما بنيتوموه من اموال بلاد المسلمين ومن قتل المسلمين
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28 - عبير عبدالله2017-09-11 12:34:04
الله يرحمها برحمته شهيدة الواجب
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27 - عبادي الهلالي2017-09-11 12:32:37
اللهم زدهم عذابا اللهم ولاترفع غضبكم ومقتك وسخطك عنهم ... اللهم واحرقهم جميعا ولاتبقي ولاتذر منهم احد
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26 - ابا عمر2017-09-11 12:32:24
ليتها في وجه قلم الحقيقة ههههه
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25 - سنكر2017-09-11 12:31:46
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24 - عبادي الهلالي2017-09-11 12:31:28
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه . يالا الى جهنم ان شاء الله ... كم من مسلم مات بسببكم
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23 - النمر الأسود2017-09-11 12:12:47
حلالاه انها في وجه واحد دايم يغثنا بتعليقاته الغبية .. ابو قلم ***
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22 -2017-09-11 12:01:31
ههههههههه😂😂
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21 - خالد2017-09-11 11:54:58
ت 20 ايش الكلام الموزون هذا ... روعه
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20 - ادري2017-09-11 11:48:40
لوحة قف.. ضربة المراسله كف ,,, رجعتها للخلف .. شاهد المقطع 800الف .
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19 - راكاااان2017-09-11 11:38:22
آه وا ويلاه يوم هب الهوى طير الفستان عن شلحة هدى !!!! عليكم الباقي
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18 - HOW NICE !!S2017-09-11 11:27:22
VERY NICE
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17 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-11 11:16:04
ي،رب استر علي،المسلمين المبتعثين ورجعهم لنا ناجحين معافين ي،رب
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16 - _2017-09-11 10:57:47
الله لايبلانا ويستر على جميع المسلمين
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15 - ↩ابو شدا↪2017-09-11 10:52:17
على البيت الأبيض يارب العالمين
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14 - طلال2017-09-11 10:48:47
اوف هذي شكلها توفت الله يرحمها شهيدة الريح
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13 - عبدالرحمن2017-09-11 10:27:28
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12 - زائر2017-09-11 10:03:03
ههههه فوتو شوب والله
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11 -2017-09-11 10:01:25
عساهم من هذا الحال واردى
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10 - ١١١2017-09-11 09:59:12
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9 - شابت لحانا مالحقنا هوانا2017-09-11 09:56:19
متى بيصلون عليها
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8 - الهاشمي2017-09-11 09:56:14
الله لايورينا غضبة
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( عدد التعليقات 2,158 )7 - ابونواف...
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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6 - الستيني2017-09-11 09:55:20
تعليق مخالف
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5 - عيسى العرافي2017-09-11 09:50:00
لا حول ولا قوة آلا بالله الحمد لله الذي عافانا مما أبتلاهم به
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4 - كداد العرب2017-09-11 09:45:39
لوحه قالت لها STOP لا طارت ولا اختفت .
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3 - سلطان2017-09-11 09:45:05
يارب لطفك
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2 - ابو محمد2017-09-11 09:44:51
يجي الحين واحد ليبرالي ولا اخوانجي ويترحم عليها ويقول شهيدة
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1 - عبدالرحمن2017-09-11 09:44:21
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الملح ممكن تكوني معي شوي...
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