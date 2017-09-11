شاهد بالفيديو والصور: تفاصيل الحادث الذي تعرض له بابا الفاتيكان في كولومبيا..وهكذا علق عليه
صحيفة المرصد:تعرض البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لحادث بسيط أثناء ركوب سيارته البابوية خلال زيارته لكولومبيا التي اختتمها أمس الأحد .
وكان البابا قد فقد توازنه وارتطم رأسه أثناء ركوبه السيارة البابوية ، وأصيب البابا بتورم في عظام خده وبجرح في حاجبه في الجانب الأيسر من وجهه، ولطخت بقع دماء رداءه الأبيض.
وقال الفاتيكان إنه تلقى علاجا بالثلج وإنه بخير، وواصل رحلته واضعا ضمادة فوق جرحه.
وقال مازحا بعد ذلك: «تعرضت للكمة. إنني بخير». وكان الورم ظاهرا على وجهه.
ودعا البابا خلال زيارته إلى إنهاء كل الأشكال الحديثة للعبودية ،وندد بالعنف السياسي وقال: «من هذه المدينة المعروفة بأنها مقر حقوق الإنسان أدعو إلى رفض كل العنف في الحياة السياسية والتوصل لحل للأزمة الخطيرة الحالية التي تؤثر على الجميع لا سيما الأكثر فقرا وحرمانا في المجتمع».
والبابا فرنسيس أول بابا للفاتيكان من قارة أمريكا اللاتينية وقال إنه يصلي من أجل ازدهار كل الدول في القارة ولكن بشكل خاص فنزويلا التي تواجه أزمة اجتماعية واقتصادية.
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التعليقات
ليش ما تروح لقريتك صعده . 4 مليار انت مخك ضارب
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17 - النمر الأسود.. ساقط ابتدائي..تهذي بما لا تعلم {ههههه وهو انا قلت شي عشان تقول اني اهذي انا كل ماقلت اني عبرت عن حبي لشخص هذا الرجل الطيب المبارك ام تريد ان اسود قلبي وعقلي لتنبسط ياكاره البشر؟}
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ساقط ابتدائي ... **** .. تهذي بما لا تعلم .. عشان تظحك لك كم ****مثلك .. شوف .. جميع ما تعمله حتى تعليقك بإسم وهمي..ستجد ضريبته في حياتك.. ان ربك لبالمرصاد..صبرنا يارب على هالبلاوي
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13 - هاشم 2017-09-11 11:43:31 ساقط ابتدائي تعليمك سبب جهلك يفترض تكمل تعليمك {لا لا انا كذا عاجب نفسي مابي اكمل تعليم عشان مانتهي بالاخر منافق خلني على الفطرة السليمة ابرك وافضل}
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ياكثر مرضى العقول بالبشر
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ساقط ابتدائي كويس انك ساقط ابتدائي هاذا مكانك الطبيعي مستقبلك مظلم
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ساقط ابتدائي تعليمك سبب جهلك يفترض تكمل تعليمك
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7 حملات صليبية دمرت البلاد الاسلامية وقتلت الملايين من المسلمين بتحريض من البابوية في روما
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سبحان الخالق وجهه يشع نور بشوش مبتسم يسلم على الناس ويباركهم ماهو مثل المكثرين المتسلطين المحرفين المخرفين
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ( لتفتحن روما ) ان شالله قريبا بعز الاسلام وذل كل منبطح
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الله يحفظه انسان. عظيم هذا القديس. في الارض يتبعه اكثر من ٤. مليار نسمه انسان يحب السلام بين الناس
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كلن بعقله راضي ****
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مخلين القديس يمسح اطفالهم مصدقين انه بركه
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ولاهمه ولاغسل الدم صار الدم لونه اسود بالصوره اللي تحت الفيديو اللهم لك الحمد
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الف الحمدلله على سلامة ابونا وكلنا ندعي ونصلي عشان الله يسلمه
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شفت الدم الي على صدرة******
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تعليق مخالف
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طيب ولو ماصلى ماتزدهر الدول خرا عليكم وعلى خرافاتكم
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زوجته عطته بقس ع وجهه بس مستحي
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