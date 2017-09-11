شاهد بالفيديو والصور: تفاصيل الحادث الذي تعرض له بابا الفاتيكان في كولومبيا..وهكذا علق عليه

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صحيفة المرصد:تعرض البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لحادث بسيط أثناء ركوب سيارته البابوية خلال زيارته لكولومبيا التي اختتمها أمس الأحد .

وكان البابا قد فقد توازنه وارتطم رأسه أثناء ركوبه السيارة البابوية ، وأصيب البابا بتورم في عظام خده وبجرح في حاجبه في الجانب الأيسر من وجهه، ولطخت بقع دماء رداءه الأبيض.

وقال الفاتيكان إنه تلقى علاجا بالثلج وإنه بخير، وواصل رحلته واضعا ضمادة فوق جرحه.

وقال مازحا بعد ذلك: «تعرضت للكمة. إنني بخير». وكان الورم ظاهرا على وجهه.

ودعا البابا خلال زيارته إلى إنهاء كل الأشكال الحديثة للعبودية ،وندد بالعنف السياسي وقال: «من هذه المدينة المعروفة بأنها مقر حقوق الإنسان أدعو إلى رفض كل العنف في الحياة السياسية والتوصل لحل للأزمة الخطيرة الحالية التي تؤثر على الجميع لا سيما الأكثر فقرا وحرمانا في المجتمع».

والبابا فرنسيس أول بابا للفاتيكان من قارة أمريكا اللاتينية وقال إنه يصلي من أجل ازدهار كل الدول في القارة ولكن بشكل خاص فنزويلا التي تواجه أزمة اجتماعية واقتصادية.

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