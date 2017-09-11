رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين
حجم الخط A A A
المرصد 40 1٬466 3 ساعات

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-مفرح الزيادي

الرياض-ربيع

مكة-ياسر أحمد

الوطن- هنداوي

الوطن-خالد

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 -
2017-09-11 13:34:35
الملح ممكن تكوني معي شوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - زائر
2017-09-11 13:32:40
شكلك حظك مايل مثل البرج .. اللي في ايطاليا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
38 - هدية الى (🌸 الملح و القبلة 🌸)
2017-09-11 13:32:16
ياحامل القوس ان القوس في فلكي مازال منطلقي او بعض اوصافي ** كمثل جده لا بل لست الحقها فسرعة البرق فيها فوق اهدافي .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 -
2017-09-11 13:30:16
طيب يالملح وش رأيك بكلام العلماء عن الابراج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 13:30:03
لا أحد يزعل مني ✋ أكيد ما أقصد أجرح أحد ✋
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - زائر
2017-09-11 13:28:10
شكلها من مواليد برج ايفل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 13:27:44
أنا عارفة اني أحياناً أجرح اللي حولي بسبب عفويتي .. بس هذا لأني فاقدة التركيز .. فياليت ما أحد يزعل مني .. أبداً ما أقصد أجرح أحد والله .. و ياليت ماتاخذون كلامي على شكل نغزات .. لأن هالأسلوب ما أتقنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - النظرة المكسورة
2017-09-11 13:25:51
وين الناس؟ عسى المانع خير، من أمس؟ صح؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 13:22:13
أؤمن بالأبراج .. نعم ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 -
2017-09-11 13:21:49
أول ما شفت تعليقاتك يالملح توقعتك تتابعي الابراج مجرد تعبث لا اكثر وما زلت مصر انك ما تؤمني بالحاجات هذي فقط تسلية صح او انا غلطان يا ملوحة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-09-11 13:21:01
🍃🍁سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🍁🍃
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 -
2017-09-11 13:18:39
23 - 🌸 الملح و القبلة 🌸 2017-09-11 13:03:49 تفضل ../ شكرا لك انتي من جد تؤمنين بالابراج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 13:18:34
ترتيب الأبراج : الحمل – الثور – الجوزاء – السرطان – الأسد – العذراء – الميزان – العقرب – القوس – الجدي – الدلو – الحوت ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 13:17:48
بس الاحظ لمّا أتكلم مع الدلو أكون متقدة الذهن .. الدلو بالنسبة للثور هو البيت العاشر .. شوفوا لاحظوا أنفسكم مع بيتكم العاشر .. أو ان الموضوع حالة خاصة ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - فايز الشيباني
2017-09-11 13:11:09
الملح والقمله من مواليد برج الثور والعقرب ههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 13:10:31
بنت ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - فايز الشيباني
2017-09-11 13:10:12
أم شوشه المنفوشه جننت أم أمنا البارح في موضوع المرأة التي ضربت زوجها في الرأس وووووووو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 13:03:49
تفضل ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - زائر
2017-09-11 13:03:12
الملح والكبده انتى بنت ولا ولد .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-09-11 12:59:17
وارجو الاجابة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-09-11 12:58:35
الملح ممكن سؤال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 12:42:42
آها هالشهر تراجُع بالنسبة لي .. أنا أقول المصايب عمّاله تهل .. فيه أحد بيغثني بعد 😂🙁 ؟! يلّه كلّكم من الحين مرة وحدة غثّوني و خلصوني 😂🙁
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 -
2017-09-11 12:36:46
إتخاذ العناد وسيلة لأثبات الوجود وسيلة غير مجدية لأنها طريق الفشل والإنهزام .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-09-11 12:35:33
(ص) من وجهة نظري يجب أن يتمسك الفرد برأيه إذا كان صحيحاً وإن كان غير ذلك فيجب تقبل الرأي الآخر لفائدة الجميع .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 12:33:29
يا الغثيث يا الدلو 😂🙁 يا زينك سآكت 😂🙁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-09-11 12:32:57
(ص) رضا الناس غاية لاتدرك لذلك لم يعد لهم أهمية فلم يعد رضاهم غاية التي كانت تبرر الوسيلة لنيل رضاهم فدمرت الكثير من القيم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - (ص) وأخيراً
2017-09-11 11:54:13
توقف عن إستجداء رضا الآخرين من اجل تنمية شخصية ايجابية، لا تقول شئ، لا ينتقدك أحد، فلابد أن تُدرك بأن إرضاء الناس، غاية لا تدرك.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - (ص) منقول عن فن التعامل مع الآخرين لتعم الفائدة
2017-09-11 11:50:13
تعلم أن رأي الافراد ليس أكثر أهمية من رأيك، تعلم أن لا تجادل اذا كان هناك من لا يوافق على رأيك، في محاولة لاقناع الآخرين بك , يضيع منك الكثير تحاول التأثير على الآخرين ليعجبوا بك.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - (ص) منقول عن فن التعامل مع الآخرين لتعم الفائدة
2017-09-11 11:45:19
الحصول على موافقة المجتمع هو أحد السلوكيات المدمرة الرئيسية التي يعاني منها الملايين من الناس كل يوم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - (ص) منقول عن فن التعامل مع الآخرين لتعم الفائدة
2017-09-11 11:44:41
أنت في حاجة لرضا من حولك على ما تقوم به؟ هل تغير موقفك اذا كان هناك من لا يوافق على رأيك؟ هل تقول أشياء لا تؤمن بها فقط حتى لا ينتقدك أحد؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏
2017-09-11 11:39:42
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭ألله يصبحكم بالخير🎭أمس باركنا للمنتخب بالتأهل لروسيا🎭ودعونا لفريقنا الهلال يصل للعالمية🎭اليوم بدأ الجد بدأ الإسقاط والتجريح في النصر🎭أخوكم /المهرج الطاقية رشيد👌🤡
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
9 -
2017-09-11 10:59:00
متى نتوظف ونفرح مثل المواظفين ويصير لنا راتب ونحس بقيمتنا اااه بس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - 0/0
2017-09-11 10:58:01
اما حقت المعلم اللي نسى الشوارع من طول الاجازه هذي مسكته وتحصل كثير 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - 0/0
2017-09-11 10:56:19
ت2 المشكله ماتجي البضائع الزينه الا قبل شهر ويبداون يرتبون ويبعون بالسعر العالي ، انا شخصيا جربت اشتري بدري مالقيت شي شدني وكنسلت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - دباسه
2017-09-11 10:54:05
اتوقع ان اخر كاريكاتير يقصدون بطاطس لـيز ههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
5 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 10:48:34
ها ا ا ا ا يه 👏 ها ا ا ا ا يه 👏 🙁
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 10:46:10
🎤 أو و و هـ 💃 أوووو أو و و و هـ أووو 💃🙁
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 10:44:35
🎶 تامر حسني و شاجي سمايل ماستر كامله 🎶
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 -
2017-09-11 10:25:28
دائماً التحضير للمدارس في الوقت الضائع وتكون الأسعار مرتفعه استغلال للموقف لن يضيرك ان تجهز أغراض أبناؤك قبل بشهر.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 -
2017-09-11 10:23:13
الحمد لله على نعمه والله يجعلنا من الشاكرين الحامدين .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

لهذه الأسباب ***...
بواسطة :

الملح ممكن تكوني معي شوي...
بواسطة : مواطن غير

هذه هي العلمانية الحقيقية .. بلد اكتوى من التفجيرات والاغتيالات ومع ذلك يسمح لرج...
بواسطة : الصاعدي

كل المتدينيين والإسلاميين مع بلدهم وحكامهم إلا أن الإسلاميين لا يحبون الإختلاف و...
كتاب الرأي
mm

كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
81 0
mm

قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
171 13
mm

فهد الأحمري

لماذا نهتم بالعالم الخارجي
56 0
mm

محمد الساعد

قناة الجزيرة.. فضائح.. ومذيعات!
187 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لماذا حرم “الإسلام ” خلوة الرجل بالمرأة ؟
284 3
mm

مشعل السديري

هل صدقت أم كذبت؟
238 3
mm

عبدالرحمن الراشد

التحدي: من يضمن قطر؟
238 3
mm

محمد آل الشيخ

تميم واللف والدوران
147 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المرأة السعودية و حضورها الفاعل المشرف !
149 3
mm

علي الجمل

السياحة بين الواقع والمأمول!
466 41
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
191 8
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
236 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
237 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
826 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
527 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
257 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
329 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
441 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
453 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
522 3
الاخبار الدولية
بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي

بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي

 المرصد 50 5٬759 11 ساعة
مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديو

مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديو

 المرصد 48 10٬055 12 ساعة
الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

 المرصد 64 8٬824 13 ساعة
طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردون

طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردون

 المرصد 24 7٬403 15 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

 د ب أ 3 4٬625 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

 المرصد 9 2٬643 يومين
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

 المرصد 16 4٬469 يومين
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

 المرصد 76 9٬506 3 أيام
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 36 5٬932 18 ساعة
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬117 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 30٬949 يومين
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 13٬325 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

 المرصد 34 1٬902 3 ساعات
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

 المرصد 35 6٬548 4 ساعات
واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!

واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!

 العربية 280 11٬298 22 ساعة
شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس

شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس

 وكالات 70 13٬523 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

 المرصد 75 6٬450 10 ساعات
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

 المرصد 50 8٬887 11 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

 المرصد 22 7٬261 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

 المرصد 126 8٬778 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 5٬645 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬438 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬550 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬509 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 14٬877 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬879 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬287 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬882 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 81 6٬965 18 ساعة
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬912 يومين
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 63 9٬525 4 أيام
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

 المرصد 66 12٬116 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬146 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬491 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬457 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬640 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

 المرصد 142 9٬684 18 ساعة
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

 المرصد 59 7٬782 يوم واحد
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

 المرصد 36 16٬658 يوم واحد
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

 المرصد 71 8٬917 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 40 1٬466 3 ساعات