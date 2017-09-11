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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-مفرح الزيادي
الرياض-ربيع
مكة-ياسر أحمد
الوطن- هنداوي
الوطن-خالد
التعليقات
40 -2017-09-11 13:34:35
الملح ممكن تكوني معي شوي
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39 - زائر2017-09-11 13:32:40
شكلك حظك مايل مثل البرج .. اللي في ايطاليا
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38 - هدية الى (🌸 الملح و القبلة 🌸)2017-09-11 13:32:16
ياحامل القوس ان القوس في فلكي مازال منطلقي او بعض اوصافي ** كمثل جده لا بل لست الحقها فسرعة البرق فيها فوق اهدافي .
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37 -2017-09-11 13:30:16
طيب يالملح وش رأيك بكلام العلماء عن الابراج
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36 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 13:30:03
لا أحد يزعل مني ✋ أكيد ما أقصد أجرح أحد ✋
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35 - زائر2017-09-11 13:28:10
شكلها من مواليد برج ايفل
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34 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 13:27:44
أنا عارفة اني أحياناً أجرح اللي حولي بسبب عفويتي .. بس هذا لأني فاقدة التركيز .. فياليت ما أحد يزعل مني .. أبداً ما أقصد أجرح أحد والله .. و ياليت ماتاخذون كلامي على شكل نغزات .. لأن هالأسلوب ما أتقنه
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33 - النظرة المكسورة2017-09-11 13:25:51
وين الناس؟ عسى المانع خير، من أمس؟ صح؟
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32 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 13:22:13
أؤمن بالأبراج .. نعم ..
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31 -2017-09-11 13:21:49
أول ما شفت تعليقاتك يالملح توقعتك تتابعي الابراج مجرد تعبث لا اكثر وما زلت مصر انك ما تؤمني بالحاجات هذي فقط تسلية صح او انا غلطان يا ملوحة
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30 -2017-09-11 13:21:01
🍃🍁سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🍁🍃
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29 -2017-09-11 13:18:39
23 - 🌸 الملح و القبلة 🌸 2017-09-11 13:03:49 تفضل ../ شكرا لك انتي من جد تؤمنين بالابراج
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28 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 13:18:34
ترتيب الأبراج : الحمل – الثور – الجوزاء – السرطان – الأسد – العذراء – الميزان – العقرب – القوس – الجدي – الدلو – الحوت ..
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27 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 13:17:48
بس الاحظ لمّا أتكلم مع الدلو أكون متقدة الذهن .. الدلو بالنسبة للثور هو البيت العاشر .. شوفوا لاحظوا أنفسكم مع بيتكم العاشر .. أو ان الموضوع حالة خاصة ..
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26 - فايز الشيباني2017-09-11 13:11:09
الملح والقمله من مواليد برج الثور والعقرب ههههههه
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25 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 13:10:31
بنت ..
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24 - فايز الشيباني2017-09-11 13:10:12
أم شوشه المنفوشه جننت أم أمنا البارح في موضوع المرأة التي ضربت زوجها في الرأس وووووووو
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23 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 13:03:49
تفضل ..
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22 - زائر2017-09-11 13:03:12
الملح والكبده انتى بنت ولا ولد .
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21 -2017-09-11 12:59:17
وارجو الاجابة
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20 -2017-09-11 12:58:35
الملح ممكن سؤال
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19 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 12:42:42
آها هالشهر تراجُع بالنسبة لي .. أنا أقول المصايب عمّاله تهل .. فيه أحد بيغثني بعد 😂🙁 ؟! يلّه كلّكم من الحين مرة وحدة غثّوني و خلصوني 😂🙁
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18 -2017-09-11 12:36:46
إتخاذ العناد وسيلة لأثبات الوجود وسيلة غير مجدية لأنها طريق الفشل والإنهزام .
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17 -2017-09-11 12:35:33
(ص) من وجهة نظري يجب أن يتمسك الفرد برأيه إذا كان صحيحاً وإن كان غير ذلك فيجب تقبل الرأي الآخر لفائدة الجميع .
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16 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 12:33:29
يا الغثيث يا الدلو 😂🙁 يا زينك سآكت 😂🙁
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15 -2017-09-11 12:32:57
(ص) رضا الناس غاية لاتدرك لذلك لم يعد لهم أهمية فلم يعد رضاهم غاية التي كانت تبرر الوسيلة لنيل رضاهم فدمرت الكثير من القيم .
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14 - (ص) وأخيراً2017-09-11 11:54:13
توقف عن إستجداء رضا الآخرين من اجل تنمية شخصية ايجابية، لا تقول شئ، لا ينتقدك أحد، فلابد أن تُدرك بأن إرضاء الناس، غاية لا تدرك.
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13 - (ص) منقول عن فن التعامل مع الآخرين لتعم الفائدة2017-09-11 11:50:13
تعلم أن رأي الافراد ليس أكثر أهمية من رأيك، تعلم أن لا تجادل اذا كان هناك من لا يوافق على رأيك، في محاولة لاقناع الآخرين بك , يضيع منك الكثير تحاول التأثير على الآخرين ليعجبوا بك.
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12 - (ص) منقول عن فن التعامل مع الآخرين لتعم الفائدة2017-09-11 11:45:19
الحصول على موافقة المجتمع هو أحد السلوكيات المدمرة الرئيسية التي يعاني منها الملايين من الناس كل يوم.
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11 - (ص) منقول عن فن التعامل مع الآخرين لتعم الفائدة2017-09-11 11:44:41
أنت في حاجة لرضا من حولك على ما تقوم به؟ هل تغير موقفك اذا كان هناك من لا يوافق على رأيك؟ هل تقول أشياء لا تؤمن بها فقط حتى لا ينتقدك أحد؟
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10 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-11 11:39:42
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭ألله يصبحكم بالخير🎭أمس باركنا للمنتخب بالتأهل لروسيا🎭ودعونا لفريقنا الهلال يصل للعالمية🎭اليوم بدأ الجد بدأ الإسقاط والتجريح في النصر🎭أخوكم /المهرج الطاقية رشيد👌🤡
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9 -2017-09-11 10:59:00
متى نتوظف ونفرح مثل المواظفين ويصير لنا راتب ونحس بقيمتنا اااه بس
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8 - 0/02017-09-11 10:58:01
اما حقت المعلم اللي نسى الشوارع من طول الاجازه هذي مسكته وتحصل كثير 😂😂
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7 - 0/02017-09-11 10:56:19
ت2 المشكله ماتجي البضائع الزينه الا قبل شهر ويبداون يرتبون ويبعون بالسعر العالي ، انا شخصيا جربت اشتري بدري مالقيت شي شدني وكنسلت
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6 - دباسه2017-09-11 10:54:05
اتوقع ان اخر كاريكاتير يقصدون بطاطس لـيز ههههههههههههه
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5 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 10:48:34
ها ا ا ا ا يه 👏 ها ا ا ا ا يه 👏 🙁
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4 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 10:46:10
🎤 أو و و هـ 💃 أوووو أو و و و هـ أووو 💃🙁
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3 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 10:44:35
🎶 تامر حسني و شاجي سمايل ماستر كامله 🎶
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2 -2017-09-11 10:25:28
دائماً التحضير للمدارس في الوقت الضائع وتكون الأسعار مرتفعه استغلال للموقف لن يضيرك ان تجهز أغراض أبناؤك قبل بشهر.
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1 -2017-09-11 10:23:13
الحمد لله على نعمه والله يجعلنا من الشاكرين الحامدين .
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الملح ممكن تكوني معي شوي...
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