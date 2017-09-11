تفاصيل الإطاحة بعشريني ابتز فتاة وهدد بنشر صورها على المواقع

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صحيفة المرصد:تلقت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، بلاغًا من قِبل فتاة في عمر العشرين، يفيد بأن مواطنًا في العقد الثالث دأب على ابتزازها وتهديدها بنشر صورها، التي كان يحتفظ بها، وذلك عبر المواقع لأغراض دنيئة.

وبعد التحقق من صحة البلاغ تمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته جواله المستخدم ، وبعد الاطلاع على المحادثات اتضح صحة الاتهام.

وبعد الاستماع لأقواله أقرَّ بأنه كان على علاقه بالفتاة؛ فتم إيقافه، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص حسبما نشر “سبق”.

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