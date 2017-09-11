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تفاصيل الإطاحة بعشريني ابتز فتاة وهدد بنشر صورها على المواقع

تفاصيل الإطاحة بعشريني ابتز فتاة وهدد بنشر صورها على المواقع
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المرصد 29 2٬282 3 ساعات

صحيفة المرصد:تلقت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، بلاغًا من قِبل فتاة في عمر العشرين، يفيد بأن مواطنًا في العقد الثالث دأب على ابتزازها وتهديدها بنشر صورها، التي كان يحتفظ بها، وذلك عبر المواقع لأغراض دنيئة.

وبعد التحقق من صحة البلاغ تمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته جواله المستخدم ، وبعد الاطلاع على المحادثات اتضح صحة الاتهام.

وبعد الاستماع لأقواله أقرَّ بأنه كان على علاقه بالفتاة؛ فتم إيقافه، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص حسبما نشر “سبق”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - الهاشمي
2017-09-11 13:31:40
اللهم لا بلاء الغلط الاول والاخير ع الفتاة لو حفظت نفسها ما تمكن منها الخسيس الله يصلح ويهدي احوال المسلمين
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28 -
2017-09-11 13:28:43
ناقصات عقل ودين ...ذكرتني بليمني الي ضحك على اماراتيه اربعينيه واخذ فلوسها ورماها بسجن
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27 - منطقي
2017-09-11 13:17:04
معظم قضايا الابتزاز تكون من الانثى عندما تمل من الخروف وتشعر انها سحبت مابحوزته ولم يعد لديه مايعطيها تحاول التخلص منه بدعوى الابتزاز وتبحث عن خروف آخر وهكذا
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26 - محمد الجعيد
2017-09-11 13:08:11
اساس المشكله البنت ليش ترسل صورها ومش غريبه المشاكل من الحريم ****
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25 - البيضفاعي
2017-09-11 12:45:56
طيب والبنت ليش ماتعاقب وهي راس الافعى ومنبع الشر وللا الدين والاضه والعدل يستثنى منه البنات اي عداله واي مساواه يا حكومتنا الرشيده وبعدين الرسايل تدينها في هذه العلاقه ليش ماتعاقب البنت ؟؟
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24 - محمدين
2017-09-11 12:44:31
لاتتهاوشون ماحد درى عنكم ولايجيك مشرف المرصد ويفرض ارادته (مخالف)
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23 - ابو فيصل
2017-09-11 12:36:41
تعليق 20 بيض الله وجهك
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22 - عبادي الهلالي
2017-09-11 12:30:06
ايووووووه وبعدين ......... وش صار .... مسكوا الحرامي ولاباقي ... شبعنا من بطولاتكم المزيفه
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21 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن
2017-09-11 12:17:50
نحمد الله في الجنوب لم نشاهد حرمه علي الرصيف تشاور لسيارة خصوصي تركب معاه العاده هذي في جده وفي المدينه والرياض ومكه لكن في الجنوب مستحيل تشوفه في الجنوب انتبهو من الركوب مع الغربا سلام كلام وحب
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20 - مسمار
2017-09-11 12:13:25
ليس هذا انصاف طالما الفتاه تنجو بفعلتها فلا يمكن حل مشكلة الابتزاز المفروض تحقيق مع الفتاه وايداعها السجن لانها ساهمت في اغواء الشاب فالمشكله من طرفين ويجب ردعهم سويا بما يراه الشرع مناسبا!!
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19 -
2017-09-11 11:58:49
الي بعده ياترى من هو الضحيه القادم
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18 -
2017-09-11 11:53:53
بدون قيادة الابتزاز شغال كيف بالقيادة ٦ ليش تكتب باسم غيرك
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17 - الوافي
2017-09-11 11:45:00
لو تسجن الينت والشاب يكون افضل ﻻن البنت هي راس المشكلة .
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16 -
2017-09-11 11:33:06
لاتغتر بكثره الزناء فهو كبيرة من الكبائر.
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15 -
2017-09-11 11:31:20
يااخي ابن ادم مايعرف مصلحته ولا يهمه انه سيدخل القبر ويدفن داخل جحر قريبا اعمارنا ماهي بشئ قصيره جدا 100سنة اذا زالت ويحسب انه يعيش ابد الدهر.
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14 -
2017-09-11 11:25:36
هذا اخر الزمان يكثر الزناء ويسهل
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13 -
2017-09-11 11:24:12
لانه تربوا على هذا تلفزيونات جوالات تعرض العلاقات المحرمه
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12 - ابوسلطان
2017-09-11 11:23:28
والبنت الي من البداية معاه ليه ماتحال للنيابة العامة وتحاسب مثلها مثل الشباب لان الشباب لو مالقي قبول من البداية منها ماكان وصلت الأمور للأبتزاز. البنت في بيت اَهلها والولد في السجن.👍🏻👍🏻
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11 -
2017-09-11 11:21:47
الناس استهانت بالزنى ايما استهانه
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10 - برجر
2017-09-11 11:20:33
يا عزيزاتي البنات الحلوات انتبه لاأنفسكم من الذئاب البشريه لاتثقون في اي احد والله يستر عليكم
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9 -
2017-09-11 11:18:08
الاعراض اصبحت تباع وتشترى
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8 -
2017-09-11 11:11:55
يحسب انه برى
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7 -
2017-09-11 11:09:14
تعليق رقم 1 ماشاء الله عليك كلامك صحيح بارك الله فيك
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6 -  مـ،ـاݛــے
2017-09-11 11:08:21
بدون هيئه انحلت القضيه...لانحتاج الهييئه في قضايا الابتزاز..الشرطه تكفي كما دول العالم
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5 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-11 11:07:26
ليه تم اقافه المفروض إطلاق سراحه وتسجن الفتاه هذي حرام تكون في،بيت رجال بكره ولا يلعبون علي كيفهم اتقوي الله في انفسكم
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4 -
2017-09-11 11:00:56
بدون قيادة الابتزاز شغال كيف بالقيادة
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( عدد التعليقات 15,212 )
3 - ابويوسف
2017-09-11 10:55:46
بعض الرجال خسيس معدوم الضمير مايفكر بدمعه الانثى مايقيس الامور ولا يوزنها الله يصلحهم
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2 - أبو عبدالعزيز
2017-09-11 10:40:33
الحمد لله على نعمه الأمن والآمان في بلادنا ونعمه العدل ونعمه الأسلام ونعمه تطبيق شرع الله وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله أن الأمن قوي بفضل الله اللهم أدم الآمن والآمان علينا يارب
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1 - َ.
2017-09-11 10:35:36
كيف أرسلت له الصور؟ المفروض حتي هي يتم الأطاحة بها..
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