الرئيسية / تفاصيل الإطاحة بعشريني ابتز فتاة وهدد بنشر صورها على المواقع
تفاصيل الإطاحة بعشريني ابتز فتاة وهدد بنشر صورها على المواقع
صحيفة المرصد:تلقت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، بلاغًا من قِبل فتاة في عمر العشرين، يفيد بأن مواطنًا في العقد الثالث دأب على ابتزازها وتهديدها بنشر صورها، التي كان يحتفظ بها، وذلك عبر المواقع لأغراض دنيئة.
وبعد التحقق من صحة البلاغ تمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته جواله المستخدم ، وبعد الاطلاع على المحادثات اتضح صحة الاتهام.
وبعد الاستماع لأقواله أقرَّ بأنه كان على علاقه بالفتاة؛ فتم إيقافه، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص حسبما نشر “سبق”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
29 - الهاشمي2017-09-11 13:31:40
اللهم لا بلاء الغلط الاول والاخير ع الفتاة لو حفظت نفسها ما تمكن منها الخسيس الله يصلح ويهدي احوال المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 -2017-09-11 13:28:43
ناقصات عقل ودين ...ذكرتني بليمني الي ضحك على اماراتيه اربعينيه واخذ فلوسها ورماها بسجن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - منطقي2017-09-11 13:17:04
معظم قضايا الابتزاز تكون من الانثى عندما تمل من الخروف وتشعر انها سحبت مابحوزته ولم يعد لديه مايعطيها تحاول التخلص منه بدعوى الابتزاز وتبحث عن خروف آخر وهكذا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - محمد الجعيد2017-09-11 13:08:11
اساس المشكله البنت ليش ترسل صورها ومش غريبه المشاكل من الحريم ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - البيضفاعي2017-09-11 12:45:56
طيب والبنت ليش ماتعاقب وهي راس الافعى ومنبع الشر وللا الدين والاضه والعدل يستثنى منه البنات اي عداله واي مساواه يا حكومتنا الرشيده وبعدين الرسايل تدينها في هذه العلاقه ليش ماتعاقب البنت ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - محمدين2017-09-11 12:44:31
لاتتهاوشون ماحد درى عنكم ولايجيك مشرف المرصد ويفرض ارادته (مخالف)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ابو فيصل2017-09-11 12:36:41
تعليق 20 بيض الله وجهك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - عبادي الهلالي2017-09-11 12:30:06
ايووووووه وبعدين ......... وش صار .... مسكوا الحرامي ولاباقي ... شبعنا من بطولاتكم المزيفه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن2017-09-11 12:17:50
نحمد الله في الجنوب لم نشاهد حرمه علي الرصيف تشاور لسيارة خصوصي تركب معاه العاده هذي في جده وفي المدينه والرياض ومكه لكن في الجنوب مستحيل تشوفه في الجنوب انتبهو من الركوب مع الغربا سلام كلام وحب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - مسمار2017-09-11 12:13:25
ليس هذا انصاف طالما الفتاه تنجو بفعلتها فلا يمكن حل مشكلة الابتزاز المفروض تحقيق مع الفتاه وايداعها السجن لانها ساهمت في اغواء الشاب فالمشكله من طرفين ويجب ردعهم سويا بما يراه الشرع مناسبا!!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
19 -2017-09-11 11:58:49
الي بعده ياترى من هو الضحيه القادم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 -2017-09-11 11:53:53
بدون قيادة الابتزاز شغال كيف بالقيادة ٦ ليش تكتب باسم غيرك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - الوافي2017-09-11 11:45:00
لو تسجن الينت والشاب يكون افضل ﻻن البنت هي راس المشكلة .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 -2017-09-11 11:33:06
لاتغتر بكثره الزناء فهو كبيرة من الكبائر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -2017-09-11 11:31:20
يااخي ابن ادم مايعرف مصلحته ولا يهمه انه سيدخل القبر ويدفن داخل جحر قريبا اعمارنا ماهي بشئ قصيره جدا 100سنة اذا زالت ويحسب انه يعيش ابد الدهر.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 -2017-09-11 11:25:36
هذا اخر الزمان يكثر الزناء ويسهل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -2017-09-11 11:24:12
لانه تربوا على هذا تلفزيونات جوالات تعرض العلاقات المحرمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - ابوسلطان2017-09-11 11:23:28
والبنت الي من البداية معاه ليه ماتحال للنيابة العامة وتحاسب مثلها مثل الشباب لان الشباب لو مالقي قبول من البداية منها ماكان وصلت الأمور للأبتزاز. البنت في بيت اَهلها والولد في السجن.👍🏻👍🏻
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
11 -2017-09-11 11:21:47
الناس استهانت بالزنى ايما استهانه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - برجر2017-09-11 11:20:33
يا عزيزاتي البنات الحلوات انتبه لاأنفسكم من الذئاب البشريه لاتثقون في اي احد والله يستر عليكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 -2017-09-11 11:18:08
الاعراض اصبحت تباع وتشترى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -2017-09-11 11:11:55
يحسب انه برى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -2017-09-11 11:09:14
تعليق رقم 1 ماشاء الله عليك كلامك صحيح بارك الله فيك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - مـ،ـاݛــے2017-09-11 11:08:21
بدون هيئه انحلت القضيه...لانحتاج الهييئه في قضايا الابتزاز..الشرطه تكفي كما دول العالم
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
5 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-11 11:07:26
ليه تم اقافه المفروض إطلاق سراحه وتسجن الفتاه هذي حرام تكون في،بيت رجال بكره ولا يلعبون علي كيفهم اتقوي الله في انفسكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 -2017-09-11 11:00:56
بدون قيادة الابتزاز شغال كيف بالقيادة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,212 )3 - ابويوسف
بعض الرجال خسيس معدوم الضمير مايفكر بدمعه الانثى مايقيس الامور ولا يوزنها الله يصلحهم
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
2 - أبو عبدالعزيز2017-09-11 10:40:33
الحمد لله على نعمه الأمن والآمان في بلادنا ونعمه العدل ونعمه الأسلام ونعمه تطبيق شرع الله وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله أن الأمن قوي بفضل الله اللهم أدم الآمن والآمان علينا يارب
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 - َ.2017-09-11 10:35:36
كيف أرسلت له الصور؟ المفروض حتي هي يتم الأطاحة بها..
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
لهذه الأسباب ***...
بواسطة :
الملح ممكن تكوني معي شوي...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هاديالمرصد 50 5٬759 11 ساعة
مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديوالمرصد 48 10٬061 12 ساعة
الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشمالمرصد 64 8٬826 13 ساعة
طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردونالمرصد 24 7٬403 15 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”د ب أ 3 4٬625 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيفالمرصد 9 2٬643 يومين
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربولالمرصد 16 4٬469 يومين
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديوالمرصد 76 9٬506 3 أيام
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 36 5٬933 18 ساعة
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬118 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 30٬950 يومين
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 13٬325 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانياالمرصد 34 1٬904 3 ساعات
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديوالمرصد 35 6٬551 4 ساعات
واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!العربية 280 11٬299 22 ساعة
شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيسوكالات 70 13٬523 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريبالمرصد 75 6٬450 10 ساعات
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساءالمرصد 50 8٬890 11 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟المرصد 22 7٬261 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”المرصد 126 8٬778 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 5٬645 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬438 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬550 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬509 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 14٬877 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬879 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬287 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬882 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 81 6٬965 18 ساعة
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬912 يومين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬146 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬491 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬457 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬640 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!المرصد 142 9٬684 18 ساعة
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!المرصد 59 7٬782 يوم واحد
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!المرصد 36 16٬658 يوم واحد
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدةالمرصد 71 8٬917 يوم واحد
كاريكاتير