بالفيديو: اخدم نفسك..هكذا رد طبيب على مواطن طلب مساعدة زوجته الحامل..والصحة تحقق!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمناقشة حادة بين مواطن وأحد الأطباء في مستشفى تثليث العام.

وأظهر المقطع مريضا برفقته زوجته وهي على وشك الولادة موجه تساؤلا لطبيب عربي عن عدم وجود من يخدمه رغم انتظاره لنحو 10 دقائق، فرد عليه الطبيب بعبارة “اخدم نفسك”.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي في تصريحات نشرها موقع “عين اليوم” أن المدير العام لصحة بيشة وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق والإفادة بشكل عاجل في الحادثة المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص الخدمة في مستشفى تثليث العام، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتائج تحقيق اللجنة فور انتهاءها.

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