الرئيسية / بالفيديو: اخدم نفسك..هكذا رد طبيب على مواطن طلب مساعدة زوجته الحامل..والصحة تحقق!
بالفيديو: اخدم نفسك..هكذا رد طبيب على مواطن طلب مساعدة زوجته الحامل..والصحة تحقق!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمناقشة حادة بين مواطن وأحد الأطباء في مستشفى تثليث العام.
وأظهر المقطع مريضا برفقته زوجته وهي على وشك الولادة موجه تساؤلا لطبيب عربي عن عدم وجود من يخدمه رغم انتظاره لنحو 10 دقائق، فرد عليه الطبيب بعبارة “اخدم نفسك”.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي في تصريحات نشرها موقع “عين اليوم” أن المدير العام لصحة بيشة وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق والإفادة بشكل عاجل في الحادثة المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص الخدمة في مستشفى تثليث العام، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتائج تحقيق اللجنة فور انتهاءها.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
77 - ابو اسامه2017-09-11 13:32:15
وزير الصحه هو من فتح الباب هذا للأطباء بمقطع الدكتور الاول بعد مارفع ضغط المريض بدأ يصور وكرمه وزير الصحه والصرف الصحي حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يقلل من حق المواطن وهيبته حسبنا الله ونعم.الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
76 - الساري2017-09-11 13:31:09
الوافدين لويروحون لبلدانهم رحنا فيها شبابنا على الحبوب والتفحيط ومهمشين الدراسه وهي ببلاش والدول الي برى دراسه وصحه بفلوس وناجحين وحنا فالحين فالقرقره اعتذر بعض المعلقين يرفعون الظغط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
75 - إذا هو يخدم نفسه ..... وأنت أيش وظيفتك ؟؟2017-09-11 13:30:40
تتفرج عليه وهو يخدم نفسه ... الشرهه على من عينكم والمسؤلين عنكم في جميع القطاعات الصحية
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
74 - ابواسعد2017-09-11 13:29:54
مصور اللقطة مستفز ومستقصد.. اذا قال كلمة لو سمحت .. فضلا ...حيسمع كلمة ابشر او من عيني ... ولكن اسلوبنا دائما بيننا او مع غيرنا استفزازي وليس مؤدبآ .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
73 - الحمدلله على كل حال2017-09-11 13:28:19
تعليق 67 والله ماقلت غير ماحصل معي بس انت ليش زعلان انا بنفسي ماتوقعت ان الإجراءات بالشكل هذا مع ذلك بيني وبينك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - الحمدلله على كل حال2017-09-11 13:27:16
تعليق 66 والله ماقلت غير ماحصل معي بس انت ليش زعلان انا بنفسي ماتوقعت ان الإجراءات بالشكل هذا مع ذلك بيني وبينك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - الهاشمي2017-09-11 13:25:23
الخافي اعظم من كذا حسبي الله ونعم الوكيل اطباء وجزارين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
70 - موضوع المواطن حالة مستعجلة2017-09-11 13:21:46
وما قام به الطبيب امر منافي للإنسانية ومنافي لمهنة عظيمة مثل الطب . كذلك تصرف الدارة المستشفى يثبت فشلها الذريع . تشكيل لجنه هذا اكبر دليل على التساهل مع الطبيب . ولكن ما نقول غير الله يرحم الملك فهد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - أم عبدالرحمن2017-09-11 13:20:05
وياليت الوزير يمر على مستشفى الملك فهد في الباحة يشوف بنفسه النظافة المعدومة والتمريض السيئ والتعامل الفوقي من بعض الأطباء وليس الكل وبخاصة من دول شمال السعودية والشهادة لله الأطباء المصريين جيدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - مواطن غيور2017-09-11 13:18:52
السودانيين نصابين قدام الكاميرا يسوي اخلاق مثل حركة الدكتورالسوداني الي سجل للمواطن السعودي تركه يشتمه وهو ساكت مسوي اخلاق كذابين السودانيين والي يدافع عنهم وافد كذااااب مثلهم ولا همه صحة المواطن
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
67 - مكاوي اصيل2017-09-11 13:15:48
تعليق 61 <<< خاف ربك ياشيخ جايهم على كرسي متحرك ومحول واقلها ماشيعوك تحلف بالله في نفسك وصحتك ونظرك انهم اعطوك موعد بعد ثلاثه اشهر دون الكشف عليك نهائي ايش الكدب هادا خاف ربك كيف تبغا ربنا يشفيك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
66 - الصريح جدا2017-09-11 13:14:44
هالاجانب الي بالصحه يوم رواتبهم ضعيفه وهم زي الالف ويوم صارت رواتبهم عاليه قامو يزعطون على البشر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-11 13:12:47
35 تعليق خلك في السرداب متوجع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - راكاااان2017-09-11 13:09:18
الأشقاء السودانيين يصعب استفزازهم لما يتحلون به من سعة بال واخلاق عاليه وهذه شهاده لوجه الله تعالى ولكن ابو قمله سليط السان اخرج الدكتور عن طوره بقلة أدبه .(( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ))
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
63 - الحمدلله على كل حال2017-09-11 13:05:49
رحت دبرت فلوس ورحت عياده خاصه طلع عندي الغضروف تحسن و ضعي شوي مه علاج العياده الخاصه لاكن اذا مشيت اشكل من نصف ساعه احس بالالم كرهت المستشفيات الحكوميه والي يديرونها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - رؤية2017-09-11 13:05:44
هذا حال مستشفياتنا ومرافقنا الحكوميه اللي معضمها مستأجره والتي تعج بملايين الوافدين واللي لهم عشرات السنين ... ونبي نحقق الرؤى والاحلام .. ماتركب مع بعض هاتين المعادلتين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
61 - الحمدلله على كل حال2017-09-11 13:02:56
صحيت في يوم من الايام أعرج والم في الركبه شديد المستوصف حولني على مستشفي الملك فيصل بمكه جيتهم علا عربية معاقين ماقدر امشي عطوني موعد بعد ثلاث اشهر بدون كشف ترجيتهم يكشفون لاكن رفضو
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
60 - كازمر2017-09-11 13:02:38
السوداني هذا يبي له تسفير للخرطوم وويبيع غنم علشان يعرف خير البلد عليه
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
59 - راكاااان2017-09-11 13:02:06
الى 53 العنيد // مع احترامي لك عقولنا التي تريد تغيير الرجل داخل يصايح على عباد الله و جايب امرأه بتولد ومشغل الفديو ومجهزالتصوير من الشارع هل هذا يعقل لولم تكن نيته خبيثه اتمنى جهة التحقيق تراعي ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
58 - ابو ماجد2017-09-11 13:01:16
هاكذا وزارة الصحة من الردي للاردا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - شر البلية ما يضحك2017-09-11 12:53:55
في البلديه تصف طابور وفي المستشفى تشحث وفي المرور تتمسكن وفي كل الدوائر الحكوميه تنهان اهانه كامله وتوصل لعند المدرس تتفرعن ، إحترم وازرع الإحترام في أبنائك لجميع الناس وستجد ذلك ينعكس بالإيجاب عليك
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
56 - راكاااان2017-09-11 12:50:10
مصور المقطع سليط لسان واستفزازي من بداية الكلام وهو يصيح على الدكتور اخلص اخلص وبصوت مرتفع الوضع لايتدعى انه استفزازي 100% من مصورالمقطع وتربص والدليل مشغل الكمراء قبل دخوله للمستشفى وهولايزال بالشارع
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
55 - مواطن غيور2017-09-11 12:49:14
والله الأطباء الوافدين خدمتهم زفت جَزَّارين ولاتأمنهم على نفسك اَي كلام شهادات تزوير يتوسطوا لبعض في التعيين بالمستشفيات الخاصه والعامة والمسؤلين متساهلين معهم لأبعد حد وبن البلد ***
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
54 - اسامه2017-09-11 12:25:05
المصور دعوجي باين عليه وكذاب والمفروض يعاقب
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 10,707 )53 - العنيد
انا أشهد ان قطاع الطب بالسعوديه يبغاله تغير جذرى اشوفهم والله من جنبها الا من رحم ربي واذا شافوك فاهم يطفشك ويعاملك باسلوب انى ماابغاك تيجى عندى مره ثانيه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
52 - عبادي الهلالي2017-09-11 12:17:50
ها ماهم قالوا تحقيق ... ضاع حقك يالمواطن وطلع منها الدكتور السوداني ويمكن يحصل على علاوه زياده ... هذه وزارة الكحه وهذا اسلوب موظيفها من كبيرهم لصغيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - سي كومبليه2017-09-11 12:16:27
واضح انه رافع ضغطهم من اليوم ووقت التصوير يسوي محترم وينكبهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,707 )50 - العنيد
زائر // يا كثر بربر تك اللي زي وجهك يا ***(( انت قلبك أسود ((
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
49 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن2017-09-11 12:10:31
اخدم نفسك هذا مايقوله الا واحد ياهوه مدير او مسؤل ليه كذا يادكتور ياسوداني المفروض تحترم البلد الا انت فيه هذول الوفدين ياكلون خيرات البلد ويرفعوم صوتهم روح بلدك **** هناك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
48 - مع الخيل2017-09-11 12:08:22
جميع الردود من باب العاطفة وهذا عيبنا يجب الانتظار اغلب اللي يسوووو مقاطع يستغلو العاطفه لدى الشعب السعودي ويجب معاقبة هذه الاشكال شمس تطلع خبر يبان
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
47 - المميز2017-09-11 12:06:40
الواضح ان الدكتور بلعكس انسان طيب وجاب السرير ولا قصر ولاكن الشخص الذي يصور همه تصوير والتقاط شي يتفاخر فيه وزوجتك فعلا انت ساعده وهم موجودين ماقصروا بس ياحبك لتصوير وقله الادب والجنسيه سودانيه افضل
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
46 - المميز2017-09-11 12:04:45
اولا شي التعليق يكون لسعوديين فقط والاجانب برا والي اسمه زائر انت حاقد علينا او شنو وضعك بضبط شي مايخصك وانثبر وش دخلك بنات سعوديات تشتغل او ماتشتغل احسن نطلع ونخلي البلد لكم فعلا ي غريب كن اديب فاهم
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
45 - الصريخ2017-09-11 11:49:50
والله مهزلة يا وزارة الصحه حق المواطن وينه وين المسئولين طبعا المسئولين مخدومين غرف خاصه لهم واحسن دكتور يجيهم لكن المواطن ....
لا يعجبني(4) اعجبني(15)
44 - زائر2017-09-11 11:47:51
لا لااسف مافي طبيبات سعوديات عارفين ليه ولي امرها مايخليها تداوم اخر أليل لو جات على ولي امرها يسافر ويسوي آفات المجتمع الدين عندنا وبرا تشوفو ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,707 )43 - العنيد
هو أستفز الطبيب بإسلوبه ،، والطبيب خربها .. عموما .. هذا هو حال الكثير من الأطباء والمستشفيات لدينا !!
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
42 - ابو حور2017-09-11 11:42:46
اللي شاف الاسلوب الهمجي يسوي لايك 👍🏻
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
( عدد التعليقات 890 )41 - أبوخالد السعودي / الدمام
حلوه اخدم نفسك ! هذا من ضعف الرقابه الواضحه ولكن يا اخوان لاتعمموا فسبق ان ذهبت طواريء مركزي الدمام وكانت الخدمه ممتازه والطبيب سعودي وقام اللازم ، أحداث فردية يجب ان لاتشوه من يعمل بأمانة واخلاص
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
40 - الاجانب بدة نفسياتهم بعد ارتفاع الرسوم2017-09-11 11:37:17
هل تعلمون ماهوا الجاهل ومن يكون الجاهل تعليق ١٠
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - الحق2017-09-11 11:35:59
يعني كلمة اخدم نفسك مستفزة واسلوب المواطن جميل !! اخلص وبسرعة اسلوب بقمة الاستفزاز ولا مبالاة
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
38 - كلمة حق2017-09-11 11:34:40
لابد من تفعيل المتسوق السري في كل مكان بالصحة واخذ اجراءت صارمة بحق المتخاذلين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,212 )37 - ابويوسف
استقرام فيه اسر منتجه وبنات كب كيك مافيه دايه للحالات الطبيعيه ولكن من الموسف حتى الاخصائيه تلجا للتوسيع دون مبرر قوى هنا انثى الا موسعين له
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
36 - علي العمري2017-09-11 11:34:22
لماذا الصحه في الاْردن افضل وفِي سوريه. افضل وهيه في حرب سته سنين. مع الارهارب
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
35 - ksb2017-09-11 11:31:58
الى 10هذي نبذه بسيطه من واجبات المستشفي انا يوميا اشهد ع هذي الحالات ف لا تتفلسفس خلع ع المريسل او الملحم لا تدخل في امور انت جاهل فيها لاتحسب اني تحمست لأني اشوف شعور الأب و الأم و الزوجه يوميا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - الكناني2017-09-11 11:30:13
من أمن العقوبة ساء الأدب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
33 - داير شنــ👵🏾ــــو2017-09-11 11:29:11
مالك يازول كدة ماهي طريغة حضارية ابدا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
32 - ksb2017-09-11 11:27:39
10 واذا الحاله تحتاج تخصص يدقون ع الاستشاري المناوب الي تبع التخصص اما بيجر او الجوال واذا استقرت الحاله يعني ماتحتاج العنايه المركزه(ICU) يودونه على OBSERVATION UNIT وتكون له ممرضه لحاله و تقعد عنده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 -2017-09-11 11:24:06
ستقلب وزراةالصحة الطاولة على المواطن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 - ksb2017-09-11 11:23:22
الى 10 ياحبيب اول و اهم واجب ع المستشفي العنايه بالمريض من يوم يدخل المستشفى خصوصا الطواري من احضار العربيه wheelchair ويدخلونه ع screen room ويجهزون ال crash-cart الي فيها انعاش القلب و الاوكسجين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - شاهد2017-09-11 11:21:47
طيب ممكن انهم طبقوا نظام الخدمة الذاتيه في الصحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - وطن2017-09-11 11:21:33
ت 3 - زمن / ماضيعنا الا انت واشكالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - علي العمري2017-09-11 11:21:32
الصحه اسوا شي. في هذا البلد. تشاد وسوريه افضل. بكثير لا نعلم اينا تذهب مليارات الصحه. هذي حتي الأطباء. من اسوا بلاد العالم وعلاجه. لا. تجده. عندهم. ويكون ثمنه غالي جدا الاْردن. بلد فقير. والصحه. قيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 - مسمار2017-09-11 11:19:51
الزوول ده دااير يعمل عكس الطبيب اللي قبله ولقي انتقادات من بني جلدته لقوله جزاك الله خير فداير يعمل فيها زول دكر ويلقى اشاده بعكس اللي سبقه !!هسي نشوف الاشاده بتنفعك بعد موقفك دا!!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
25 - العصبي2017-09-11 11:19:40
***ينخر وزارة الصحة من الوريد للوريد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - سعيد2017-09-11 11:19:24
اعرفهم الممرضين والاطباء الاجانب اذا جا امير ولا واحد غني كلهم يركضون عنده يخدمونه عشان يعطيهم اكراميه حقت الخدمه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
23 - ksb2017-09-11 11:18:33
الى تعليق 10 والله انك جاهل يا اخي لاتعلق خلك متفرج لازم تخلي الناس تضحك عليك كيف اخدم نفسي طالب منه قهوه انا انا موظف في مستشفى الحرس تعرفه اتوقع الى في الرياض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - شايف وسامع وساكت2017-09-11 11:18:23
و الله عندنا فوضى حتى الأجانب تجرؤا علينا يكابرون ويجاهرون عيني عينك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
21 - ابوسلطان2017-09-11 11:18:22
يخدم نفسه يحرك السرير لا ممرضين ولا مساعدين ويبغون كل شي علي راس الدكتور من افشل وزارات الصحة في العالم الصحة عندنا مواعيد بالأشهر تاخر دكاترة مماطلة عدم احترام الواسطه غالبه علي كل شي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - برجر2017-09-11 11:18:10
اخدم نفسك !!! وشذا القرف ياشيخ
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
19 - كيف سمح له بالدخول والتصوير في قسم الطواريء بهذا الشكل2017-09-11 11:17:31
هذا الشخص تعمد الإسائة فمن حديثه يقول ان لديه مقطع فيديو مع العلم اتته الممرضة يالسرير ومع ذلك قام بما قام به.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
18 - سابق2017-09-11 11:17:21
هذا الطبيب ليس بدعا من الأطباء لدينا ويعكس مستوى العقليات التي تدير معظم المرافق الصحية وغيرها من المرافق الحكومية لو استنجد هذا الرجل باي شخص من الشارع لاعلاقة له بالطب لانجده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - مع الخيل2017-09-11 11:15:55
لانستعجل التحقيق هذا دكتور طواري والاخ يبي واحد يجيب كرسي متحرك لزوجته قله اخدم نفسك المهم لانستعجل مصور الفيديو يبي الشهرة والله اعلم فلننتظر
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
16 - الى 102017-09-11 11:11:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ناصر2017-09-11 11:11:33
وش يقصد اخدم نفسك يبي زوجها يولدها بنفسة .. من امن العقاب أساء الأدب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 15,212 )14 - ابويوسف
***تولد تحت طلحه بدون مساعده ! 😈 الان تبى ولاده بغير الم تعرف تاكل فطاير ولا تعرف تولد 🏃🏃🏃
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
13 - ⛔️⛔️⛔️2017-09-11 11:06:55
كيف يخدم نفسه ؟؟ هل هو في طلعة برية أو بحريه أو منتزه حديقه حتى تقول له أخدم نفسك !! أطباء أخر زمن
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
12 - الغامدي2017-09-11 11:05:56
نرجو من وزارة الصحه يعممون النظام المتبع في ادارة الصحه في الباحه على جميع المناطق بصراحه ان التعامل في مستوصفات ومستشفيات الباحه على ارقى مستوى واقسم بالله ان هذه الحقيقه دون مجامله
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
11 - ⛔️⛔️⛔️2017-09-11 11:03:47
يجب زيادة الاطباء والممرضين وزيارة المستشفيات لتفقد العمل والنظر بالسلبيات والتقصير ومستوىٰ الجاهزية والنظافه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-11 11:02:15
هو صادق اخدم نفسك دبر نفسك زوجتك ماهي غاليه عليك رح شف حل بدال التصوير تم السحب علي الزوجه من لا يستاهله ونشغل عنه
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
9 - أبو عبدالعزيز2017-09-11 10:59:49
حاله الولاده حاله طـــارئه مايبيلها الواحد ينتظر مكتوف الأيدي مثل الدكتور سامحه الله ؟ وين الطبيبات المسؤولات عن الولاده لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم ...........
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - محمددد2017-09-11 10:57:26
مستشفى **** قسم الطوارئ مراجع ببنتي البارح وعنايتهم اسوء من كذا الف مره واسرتهم وسخه من مريض لمريض دون تنظيف وانتظار ست ساعت عشان اشعة وابرة فولتارين!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - عتار2017-09-11 10:55:36
يااخي المفروض يوم جاء المواطن أعلن المستشفى بلاغ احمر على شان يرضى...يعني حالة ولاده إيش المشكله تنتظر دقايق
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
6 - حسن حسين2017-09-11 10:54:37
أتمنى عمل استفتاء شعبي عن مستوى الخدمات الصحية في المملكة أتوقع نسبة الرضا ماتتعدى ١٠٪
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - أبو عبدالعزيز2017-09-11 10:54:29
مايصير يازول ؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - فهد2017-09-11 10:53:36
بغض النظر على رد الدكتور الا ان مصور المقطع اسلوب استفزازي. المفروض يكون فيه طبيبات نساء . ولو الدكتور اللي ظهر بالمقطع اجرء عملية الولادة انتقدوه وصورتوه وقلتو ليه مافي ممرضات نساء.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - زمن2017-09-11 10:52:18
وهو صادق ****تبغاه يولد ويكشف ع زوجتك بس أعطاك إياها على الجبهه ياعني أفهم ***مابغى اكشف ع زوجتك
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 15,212 )2 - ابويوسف
اولا الطوارى في جميع المدن فيها عجز فادح ثانيا المستشفيات محتاجه شركات تديره وشركات قويه بين الطبيه والفندقيه ثالثا يبيلهم انثى تديرهم الانثى مرتبه واكثر انسانيه ولا تميل ونشاط وجهه نظر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - كلام فاضي2017-09-11 10:45:46
طيب مافيه نساء طبيبات او بس الدعوة كشف عورات النساء امام الرجال
لا يعجبني(5) اعجبني(19)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
لهذه الأسباب ***...
بواسطة :
الملح ممكن تكوني معي شوي...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هاديالمرصد 50 5٬759 11 ساعة
مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديوالمرصد 48 10٬056 12 ساعة
الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشمالمرصد 64 8٬825 13 ساعة
طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردونالمرصد 24 7٬403 15 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”د ب أ 3 4٬625 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيفالمرصد 9 2٬643 يومين
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربولالمرصد 16 4٬469 يومين
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديوالمرصد 76 9٬506 3 أيام
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 36 5٬933 18 ساعة
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬118 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 30٬950 يومين
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 13٬325 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانياالمرصد 34 1٬903 3 ساعات
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديوالمرصد 35 6٬549 4 ساعات
واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!العربية 280 11٬298 22 ساعة
شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيسوكالات 70 13٬523 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريبالمرصد 75 6٬450 10 ساعات
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساءالمرصد 50 8٬890 11 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟المرصد 22 7٬261 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”المرصد 126 8٬778 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 5٬645 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬438 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬550 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬509 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 14٬877 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬879 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬287 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬882 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 81 6٬965 18 ساعة
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬912 يومين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬146 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬491 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬457 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬640 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!المرصد 142 9٬684 18 ساعة
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!المرصد 59 7٬782 يوم واحد
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!المرصد 36 16٬658 يوم واحد
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدةالمرصد 71 8٬917 يوم واحد
كاريكاتير