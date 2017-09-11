الرئيسية / بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر سائحاً أمريكياً من أصول سورية وهو يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا.
ورفع الشاب الأمريكي الأذان في صحن القصر أمام أعين العديد من السياح الذين أخذوا ينظرون إليه وويلتقطون صوراً له بهواتفهم، وكتب الشاب في صفحته معلقاً على ما قام به في قصر الحمراء قائلاً أنه شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
34 - مواطن غير2017-09-11 13:33:47
هذه هي العلمانية الحقيقية .. بلد اكتوى من التفجيرات والاغتيالات ومع ذلك يسمح لرجل برفع الاذان .. لو كان هذا في دولة متخلفة لتم ضربة وسجنة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.2017-09-11 13:31:44
شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.2017-09-11 13:31:39
شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - بنت الوطن2017-09-11 13:30:52
ما شاء الله تبارك الرحمن الله ينفع فيك الأمة الاسلامية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - ام الغاليين❤2017-09-11 13:27:41
الى على العمرى والله انه أشجع وابطل منك يامن تختبئء وراء الشاشه وتبث سمومك انت وقلم على كل مايخص الاسلام تحاربون الله والله يحاربكم لو انها موسيقى لقلتم حريه شخصيه 👊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - سلطان2017-09-11 13:24:08
ابكيتني اخي حفظك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - سالم2017-09-11 13:23:22
نعم الحجريشهدله يوم القيامه ويشتاق لذكرالله فكيف قلوب البشرﻻتحن وﻻتشتاق لذكرالله واﻻذان؟ مثل فكربعض المعلقين هنا عمري وشاكلته يعني الحجرالطف من قلوبهم واخشع لربه منهم!! سبحان الله وبحمده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - " قائلاً أنه شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان"2017-09-11 13:23:08
وويـل وسعيـرولظـى تتميز من الغيظ ....شوقا الى كل متكبر جعل لله ند ولكل متكبر لايؤمن بيوم الحساب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ابوفيصل ج @@2017-09-11 13:21:39
الى على العمرى/ كل إنسان حر فى تصرفاته واذا كان هذاالتصرف ممنوع فى اسبانيا فهو الذى سيعاقب ويتحمل نتيجه خطاءه اترك عنك الحقد والغيره والحسد تراها عاده قبيحه حب الخير لغيرك مثل ماتحب الخير لنفسك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - " قائلاً أنه شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان"2017-09-11 13:18:57
«إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ» ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - احمد2017-09-11 13:13:13
=فمجدنا وعزنا اضعناه ﻻننا تخليناعن التمسك بحبل الله المتين -كتاب الله وسنةنبيناصلى الله عليه وسلم-والنتيجه تفرقت اﻻمه جماعات واحزاب وكل ن يدعي الحق معه فضاعت امجادناوضعفت وحدتناوقوتنا!! وقوي اعداءنا!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - أبو سحاااب2017-09-11 13:08:09
وش زعلك يا علي العمري من رفع الأذان لو أنه ذكر علي في الأذان لمدحته وقلت لقد دمعت عيني لأذانه حتى في بيوتنا نرفع الاذان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - احمد2017-09-11 13:05:27
والله لوكنت عنده لقبلت راسه..يذكرنابمجدامتنا الذي اضعناه نحن المسلمون..عذرا اخي المؤذن كان ينادى باﻻذان للصﻻة والنداءللجهاد وانت تؤذن للجدران ونساءكاسيات عاريات..واكيدهناك فرق!! فنجدنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - لا الله الا الله محمد رسول الله2017-09-11 12:43:39
راحت الانداس وراحت فلسطين والعراق وسوريا ولبنان وافغانستان والشيشان. ماذا نقول للصحابة اللذين ضحوا بحياتهم من اجل نشر الاسلام في بقاع الارض بالفتوحات الاسلامية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - قلم الحقيقه2017-09-11 12:16:56
اخونجيه
لا يعجبني(19) اعجبني(1)
19 - مسمار2017-09-11 11:58:05
ت12 العمري ان كنت مريضا نسال الله لك الشفاء وان كان في قلبك غل ع الاسلام والمسلمين فعليك من الله ماتستحق واحذر رب كلمه لاتلقي لها بالا تهوي بك سبعين خريفا في النار!!
لا يعجبني(1) اعجبني(18)
18 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-11 11:55:10
كل اللي عمله هذا الساءح الأمريكي 🏳《دبلاج》 لصوت الأذان فقط⁉️
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
17 - مسمار2017-09-11 11:54:08
ت11 العمري ارحم نفسك انت دائما متذمر وتشكك في كل شي حتى من رفع الاذان تشكك فيه وتنتقده يارجل هل تعلم من شر الناس منزلة عند الله هو من يتقيه الناس ويبتعدو عنه لقبح قوله ولسانه !!
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
16 - السالم2017-09-11 11:53:28
وش اللي مزعلك ياعلي العمري اذا اهل الشأن ماقالوا له شي . كل هذا كره للاذان عموما اسئل الله ان يحشرك مع من تحب ان كانوا اهل صلاح او غيرهم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 - مـستــ❌ــــر2017-09-11 11:51:42
ياعلي عمري يابويمن / لو كان شيعي من اذن لقلت عكس ماقلت
لا يعجبني(1) اعجبني(17)
14 - علي العمري2017-09-11 11:45:36
من صوته واضح انه من النجف الاشرف
لا يعجبني(19) اعجبني(1)
13 - مسمار2017-09-11 11:45:28
بارك الله فيه واثابه الله ماااجمل ان يعتز الانسان بدينه دين الحق الذي ارتضاه الله لنا ولو كره الكافرون !!
لا يعجبني(1) اعجبني(17)
12 - علي العمري2017-09-11 11:44:32
وهل فتشت على اوراقة الثبوتية يامن تدعي انه سوري ؟؟
لا يعجبني(19) اعجبني(1)
11 - علي العمري2017-09-11 11:33:04
هذا. العمل تعدي. علي خصوصيته. المكان الأثري
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
10 - الى علي العمري2017-09-11 11:23:13
الى علي العمري أنت مثل ***اللي يسمع الأذان وله ***.
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
9 - علي العمري2017-09-11 11:19:10
مفرض يتم. سجنه. هذا. القصر الان. مباني. سياحي. مش. مسجد الاذان فيه علي اسبانيا. طرده. منه فورا
لا يعجبني(19) اعجبني(3)
8 - مشعل العتيبي2017-09-11 11:15:43
أثرت فيني جدران القصر مشتاقه لسماع الأدان
لا يعجبني(2) اعجبني(19)
7 -2017-09-11 11:09:41
نحن لم نخلق لنرضي الناس كلهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,212 )6 - ابويوسف
صوت جميل عربى قال ايه امريكى للاسف نزج ب امريكا نحن لسنا بحاجه ما المشكله اذا قلنا سورى يرفع الاذان
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
5 - ساقط ابتدائي2017-09-11 11:03:14
حتى امريكا لا تخلو من ***
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - مكة المكرمة2017-09-11 11:02:47
رفع الله قدرك في علييين
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
( عدد التعليقات 15,212 )3 - ابويوسف
من اصول سوريه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - أبو وعد2017-09-11 10:57:35
الله أكبر الله أكبر
لا يعجبني(0) اعجبني(17)
1 - أبو عبدالعزيز2017-09-11 10:56:31
الله أكبر وصـــــــــــــــــوت الأذان يشهد له كل شي من نبات وجماد وبشر
لا يعجبني(0) اعجبني(18)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
لهذه الأسباب ***...
بواسطة :
الملح ممكن تكوني معي شوي...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هاديالمرصد 50 5٬760 11 ساعة
مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديوالمرصد 48 10٬061 12 ساعة
الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشمالمرصد 64 8٬827 13 ساعة
طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردونالمرصد 24 7٬403 15 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”د ب أ 3 4٬625 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيفالمرصد 9 2٬643 يومين
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربولالمرصد 16 4٬469 يومين
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديوالمرصد 76 9٬506 3 أيام
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 36 5٬934 18 ساعة
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬118 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 30٬952 يومين
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 13٬325 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانياالمرصد 34 1٬907 3 ساعات
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديوالمرصد 35 6٬556 4 ساعات
واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!العربية 280 11٬299 22 ساعة
شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيسوكالات 70 13٬523 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريبالمرصد 75 6٬451 10 ساعات
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساءالمرصد 50 8٬892 11 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟المرصد 22 7٬261 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”المرصد 126 8٬778 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 5٬645 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬438 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬550 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬509 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 14٬877 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬879 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬287 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬882 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 81 6٬965 18 ساعة
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬912 يومين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬146 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬491 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬457 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬640 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!المرصد 142 9٬684 18 ساعة
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!المرصد 59 7٬782 يوم واحد
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!المرصد 36 16٬658 يوم واحد
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدةالمرصد 71 8٬917 يوم واحد
كاريكاتير