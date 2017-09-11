بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر سائحاً أمريكياً من أصول سورية وهو يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا.

ورفع الشاب الأمريكي الأذان في صحن القصر أمام أعين العديد من السياح الذين أخذوا ينظرون إليه وويلتقطون صوراً له بهواتفهم، وكتب الشاب في صفحته معلقاً على ما قام به في قصر الحمراء قائلاً أنه شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.

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