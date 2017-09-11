رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا
حجم الخط A A A
المرصد 34 1٬907 3 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر سائحاً أمريكياً من أصول سورية وهو يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا.

ورفع الشاب الأمريكي الأذان في صحن القصر أمام أعين العديد من السياح الذين أخذوا ينظرون إليه وويلتقطون صوراً له بهواتفهم، وكتب الشاب في صفحته معلقاً على ما قام به في قصر الحمراء قائلاً أنه شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - مواطن غير
2017-09-11 13:33:47
هذه هي العلمانية الحقيقية .. بلد اكتوى من التفجيرات والاغتيالات ومع ذلك يسمح لرجل برفع الاذان .. لو كان هذا في دولة متخلفة لتم ضربة وسجنة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.
2017-09-11 13:31:44
شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.
2017-09-11 13:31:39
شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - بنت الوطن
2017-09-11 13:30:52
ما شاء الله تبارك الرحمن الله ينفع فيك الأمة الاسلامية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - ام الغاليين❤
2017-09-11 13:27:41
الى على العمرى والله انه أشجع وابطل منك يامن تختبئء وراء الشاشه وتبث سمومك انت وقلم على كل مايخص الاسلام تحاربون الله والله يحاربكم لو انها موسيقى لقلتم حريه شخصيه 👊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - سلطان
2017-09-11 13:24:08
ابكيتني اخي حفظك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - سالم
2017-09-11 13:23:22
نعم الحجريشهدله يوم القيامه ويشتاق لذكرالله فكيف قلوب البشرﻻتحن وﻻتشتاق لذكرالله واﻻذان؟ مثل فكربعض المعلقين هنا عمري وشاكلته يعني الحجرالطف من قلوبهم واخشع لربه منهم!! سبحان الله وبحمده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - " قائلاً أنه شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان"
2017-09-11 13:23:08
وويـل وسعيـرولظـى تتميز من الغيظ ....شوقا الى كل متكبر جعل لله ند ولكل متكبر لايؤمن بيوم الحساب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ابوفيصل ج @@
2017-09-11 13:21:39
الى على العمرى/ كل إنسان حر فى تصرفاته واذا كان هذاالتصرف ممنوع فى اسبانيا فهو الذى سيعاقب ويتحمل نتيجه خطاءه اترك عنك الحقد والغيره والحسد تراها عاده قبيحه حب الخير لغيرك مثل ماتحب الخير لنفسك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - " قائلاً أنه شعر أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان"
2017-09-11 13:18:57
«إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ» ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - احمد
2017-09-11 13:13:13
=فمجدنا وعزنا اضعناه ﻻننا تخليناعن التمسك بحبل الله المتين -كتاب الله وسنةنبيناصلى الله عليه وسلم-والنتيجه تفرقت اﻻمه جماعات واحزاب وكل ن يدعي الحق معه فضاعت امجادناوضعفت وحدتناوقوتنا!! وقوي اعداءنا!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - أبو سحاااب
2017-09-11 13:08:09
وش زعلك يا علي العمري من رفع الأذان لو أنه ذكر علي في الأذان لمدحته وقلت لقد دمعت عيني لأذانه حتى في بيوتنا نرفع الاذان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - احمد
2017-09-11 13:05:27
والله لوكنت عنده لقبلت راسه..يذكرنابمجدامتنا الذي اضعناه نحن المسلمون..عذرا اخي المؤذن كان ينادى باﻻذان للصﻻة والنداءللجهاد وانت تؤذن للجدران ونساءكاسيات عاريات..واكيدهناك فرق!! فنجدنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - لا الله الا الله محمد رسول الله
2017-09-11 12:43:39
راحت الانداس وراحت فلسطين والعراق وسوريا ولبنان وافغانستان والشيشان. ماذا نقول للصحابة اللذين ضحوا بحياتهم من اجل نشر الاسلام في بقاع الارض بالفتوحات الاسلامية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - قلم الحقيقه
2017-09-11 12:16:56
اخونجيه
لا يعجبني(19) اعجبني(1)
19 - مسمار
2017-09-11 11:58:05
ت12 العمري ان كنت مريضا نسال الله لك الشفاء وان كان في قلبك غل ع الاسلام والمسلمين فعليك من الله ماتستحق واحذر رب كلمه لاتلقي لها بالا تهوي بك سبعين خريفا في النار!!
لا يعجبني(1) اعجبني(18)
18 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-11 11:55:10
كل اللي عمله هذا الساءح الأمريكي 🏳《دبلاج》 لصوت الأذان فقط⁉️
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
17 - مسمار
2017-09-11 11:54:08
ت11 العمري ارحم نفسك انت دائما متذمر وتشكك في كل شي حتى من رفع الاذان تشكك فيه وتنتقده يارجل هل تعلم من شر الناس منزلة عند الله هو من يتقيه الناس ويبتعدو عنه لقبح قوله ولسانه !!
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
16 - السالم
2017-09-11 11:53:28
وش اللي مزعلك ياعلي العمري اذا اهل الشأن ماقالوا له شي . كل هذا كره للاذان عموما اسئل الله ان يحشرك مع من تحب ان كانوا اهل صلاح او غيرهم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 - مـستــ❌ــــر
2017-09-11 11:51:42
ياعلي عمري يابويمن / لو كان شيعي من اذن لقلت عكس ماقلت
لا يعجبني(1) اعجبني(17)
14 - علي العمري
2017-09-11 11:45:36
من صوته واضح انه من النجف الاشرف
لا يعجبني(19) اعجبني(1)
13 - مسمار
2017-09-11 11:45:28
بارك الله فيه واثابه الله ماااجمل ان يعتز الانسان بدينه دين الحق الذي ارتضاه الله لنا ولو كره الكافرون !!
لا يعجبني(1) اعجبني(17)
12 - علي العمري
2017-09-11 11:44:32
وهل فتشت على اوراقة الثبوتية يامن تدعي انه سوري ؟؟
لا يعجبني(19) اعجبني(1)
11 - علي العمري
2017-09-11 11:33:04
هذا. العمل تعدي. علي خصوصيته. المكان الأثري
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
10 - الى علي العمري
2017-09-11 11:23:13
الى علي العمري أنت مثل ***اللي يسمع الأذان وله ***.
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
9 - علي العمري
2017-09-11 11:19:10
مفرض يتم. سجنه. هذا. القصر الان. مباني. سياحي. مش. مسجد الاذان فيه علي اسبانيا. طرده. منه فورا
لا يعجبني(19) اعجبني(3)
8 - مشعل العتيبي
2017-09-11 11:15:43
أثرت فيني جدران القصر مشتاقه لسماع الأدان
لا يعجبني(2) اعجبني(19)
7 -
2017-09-11 11:09:41
نحن لم نخلق لنرضي الناس كلهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,212 )
6 - ابويوسف
2017-09-11 11:03:57
صوت جميل عربى قال ايه امريكى للاسف نزج ب امريكا نحن لسنا بحاجه ما المشكله اذا قلنا سورى يرفع الاذان
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
5 - ساقط ابتدائي
2017-09-11 11:03:14
حتى امريكا لا تخلو من ***
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - مكة المكرمة
2017-09-11 11:02:47
رفع الله قدرك في علييين
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
( عدد التعليقات 15,212 )
3 - ابويوسف
2017-09-11 11:01:39
من اصول سوريه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - أبو وعد
2017-09-11 10:57:35
الله أكبر الله أكبر
لا يعجبني(0) اعجبني(17)
1 - أبو عبدالعزيز
2017-09-11 10:56:31
الله أكبر وصـــــــــــــــــوت الأذان يشهد له كل شي من نبات وجماد وبشر
لا يعجبني(0) اعجبني(18)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

لهذه الأسباب ***...
بواسطة :

الملح ممكن تكوني معي شوي...
بواسطة : مواطن غير

هذه هي العلمانية الحقيقية .. بلد اكتوى من التفجيرات والاغتيالات ومع ذلك يسمح لرج...
بواسطة : الصاعدي

كل المتدينيين والإسلاميين مع بلدهم وحكامهم إلا أن الإسلاميين لا يحبون الإختلاف و...
كتاب الرأي
mm

كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
81 0
mm

قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
171 13
mm

فهد الأحمري

لماذا نهتم بالعالم الخارجي
56 0
mm

محمد الساعد

قناة الجزيرة.. فضائح.. ومذيعات!
187 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لماذا حرم “الإسلام ” خلوة الرجل بالمرأة ؟
284 3
mm

مشعل السديري

هل صدقت أم كذبت؟
238 3
mm

عبدالرحمن الراشد

التحدي: من يضمن قطر؟
238 3
mm

محمد آل الشيخ

تميم واللف والدوران
147 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المرأة السعودية و حضورها الفاعل المشرف !
149 3
mm

علي الجمل

السياحة بين الواقع والمأمول!
466 41
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
191 8
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
236 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
237 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
826 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
527 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
257 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
329 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
441 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
453 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
522 3
الاخبار الدولية
بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي

بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي

 المرصد 50 5٬760 11 ساعة
مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديو

مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديو

 المرصد 48 10٬061 12 ساعة
الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

 المرصد 64 8٬827 13 ساعة
طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردون

طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردون

 المرصد 24 7٬403 15 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

 د ب أ 3 4٬625 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

 المرصد 9 2٬643 يومين
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

 المرصد 16 4٬469 يومين
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

 المرصد 76 9٬506 3 أيام
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 36 5٬934 18 ساعة
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬118 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 30٬952 يومين
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 13٬325 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

 المرصد 34 1٬907 3 ساعات
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

 المرصد 35 6٬556 4 ساعات
واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!

واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!

 العربية 280 11٬299 22 ساعة
شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس

شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس

 وكالات 70 13٬523 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

 المرصد 75 6٬451 10 ساعات
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

 المرصد 50 8٬892 11 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

 المرصد 22 7٬261 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

 المرصد 126 8٬778 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 5٬645 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬438 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬550 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬509 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 14٬877 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬879 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬287 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬882 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 81 6٬965 18 ساعة
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬912 يومين
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 63 9٬525 4 أيام
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

 المرصد 66 12٬116 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬146 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬491 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬457 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬640 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

 المرصد 142 9٬684 18 ساعة
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

 المرصد 59 7٬782 يوم واحد
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

 المرصد 36 16٬658 يوم واحد
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

 المرصد 71 8٬917 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 40 1٬473 3 ساعات