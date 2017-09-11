الرئيسية / شاهد:تصرف غريب.. أمريكي يقف في وجه رياح إعصار “إيرما” لقياس سرعتها- فيديو
شاهد:تصرف غريب.. أمريكي يقف في وجه رياح إعصار “إيرما” لقياس سرعتها- فيديو
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير لأحد المواطنين الأمريكيين وهو يقف في وجه الرياح المصاحبة لإعصار إيرما المدمر.
وأظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بالنزول من سيارته للشارع خلال عاصفة قوية للإعصار المدمر الذي يجتاح الولايات المتحدة حاليا ، ممسكا في يده جهازا لقياس سرعة الرياح حسبما قال بعض المغردين.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
( عدد التعليقات 28,326 )23 - قلم الحقيقه
الثاغية الأخونجي الأخواني الخبيث شاهد رؤية للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام . تخسا وتعقب الله يشرف الرسول عنك وعن أمثالك حدك تشاهد السجن وجدرانه الأربعة لاأخرجك الله منه يالفاجر الكاذب.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,326 )22 - قلم الحقيقه
20 \\\\\\ الأهم وصلت الرياح العاتية للثاغية داعيتك . من علاماتها السابقة أنها اقتلعت لحيته من جذورها وخرج على الناس يعلن ذلك وعلاماتها اللاحقة الزج به في السجن لاأخرجه الله منه.وسوف تلحقه يالأخونجي.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,326 )21 - قلم الحقيقه
ثاغية الأخونجية الأخواني السجون لافك الله سجنه يزعم وهو كاذب فاجر أنه شاهد رؤية جميلة حسب ادعاءآته الفارغة وهي مشاهدته للرسول عليه افضل الصلاة والسلام . حسبي الله عليك ماتستحي لا من ربك ولا من نفسك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - بعدهــــــــــــــــا مــــــــا وصلتكـــــــــــم ريح عــــــــاد وثمــــــــود2017-09-11 13:15:56
عن قريب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,326 )19 - قلم الحقيقه
داعية الأخونجية الأخواني الذي تم سجنه لاأخرجه الله منه وهلك بداخله ماسوت عليه الأخونجية الأخوانية التي ارتبطت به بعد وفاة زوجته كانت عليه وجه شؤم ووجه بومه.عليها الاحتفال بالزواج منه داخل سجنه ههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ررر2017-09-11 13:05:09
العبد جاه الزار على العاصفة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,326 )17 - قلم الحقيقه
يذكرني بدعاة الأخونجية الأخوان وقطعانهم الارهابية المعادية للوطن ولحكومتنا الرشيدة أعزها ونصرها الله. وماعلمو أن الوطن بقوة هذه العاصفة تقتلع رؤوسهم وتيوسهم وهيوسهم وترميهم كأيس زبالة في السجون .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - عمران 😂2017-09-11 12:57:34
فارس الهياط داء اعيي من يداويه 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - الفارس2017-09-11 12:43:57
يذكرنا ببعض المهايطية الي يقفون بلاودية وقت السيول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ياسمين 🌸2017-09-11 12:41:08
كل سنة يخسرون مليارات الدولارات ويعوضونها بأموال المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
13 - Yum yum tree2017-09-11 12:40:07
استمروا بالدعاء عليهم ...كل ما دعيتوا عليهم تطوروا أكثر واكتشفوا اختراعات لأنهم يأخذون بالاسباب ويشتغلون
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - تصدق عاد2017-09-11 12:30:49
بقيله شويه ويطير مع جوال ابو كشاف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - عبادي الهلالي2017-09-11 12:22:36
اللهم دمر امريكا ... اللهم زلزل الارض من تحتهم .. اللهم واهلكهم
لا يعجبني(3) اعجبني(22)
10 - ادهم2017-09-11 12:16:47
الفحمه مسوى فيها.....
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
9 - داعس على الليبرالية2017-09-11 12:14:38
تأثير 🍺🍺
لا يعجبني(5) اعجبني(15)
8 - مع الخيل2017-09-11 12:12:42
من جد كور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - مجرد تعليق2017-09-11 11:42:15
وما يعلم جنود ربك الاهو.اللهم انزل عليهم ملائكة يسومونهم سوء العذاب اللهم اهلكهم بالسنين واانزل عليهم الخوف والجوع والفقر اللهم دمر مقدراتهم واسلحتهم وانزل عليهم بأسك وزجزك وعضبك امين يارب العالمين
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
6 - داير شنــ👵🏾ــــو2017-09-11 11:31:57
ده افريغي جالس بيهايط ياجماعة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - روز2017-09-11 11:29:34
الريح جند من جنود الله ارسلها على امريكا وعاقبهم بالاعاصير كل سنه واحيانا تشتد عليهم ويمكن نهايتهم بهذي الاعاصير ويمكن بعدين تنقشع تربتهم/ الله على كل شي قدير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 15,212 )4 - ابويوسف
ماقالت ناسا متى ينتهى 😂 ام جيده ب اخبار ماذا سيحدث بعد عشرين سنه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 15,212 )3 - ابويوسف
شغل الهدر 💨🏃
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - نوره2017-09-11 11:25:07
ليش قياس السرعه ياخذ كل هالوقت والا مسوي اكشن والا عجبه الوضع ويتحدى والا ايش ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - عمران 😂2017-09-11 11:23:48
سلم لي على غطاء الوجه 😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
لهذه الأسباب ***...
بواسطة :
الملح ممكن تكوني معي شوي...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هاديالمرصد 50 5٬761 11 ساعة
مفاجأة … دول عربية هي مصدر أعاصير أمريكا – فيديوالمرصد 48 10٬063 12 ساعة
الجنايات الكويتية تصدر أمر بالقبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشمالمرصد 64 8٬828 13 ساعة
طبيب كويتي يرفض مغادرة مستشفى في فلوريدا رغم الإعصار.. وهذا ما قاله المغردونالمرصد 24 7٬404 15 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”د ب أ 3 4٬625 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيفالمرصد 9 2٬643 يومين
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربولالمرصد 16 4٬469 يومين
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديوالمرصد 76 9٬506 3 أيام
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 36 5٬934 18 ساعة
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬118 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 30٬952 يومين
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 13٬325 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانياالمرصد 34 1٬911 3 ساعات
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديوالمرصد 35 6٬560 4 ساعات
واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!العربية 280 11٬299 22 ساعة
شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيسوكالات 70 13٬523 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريبالمرصد 75 6٬452 10 ساعات
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساءالمرصد 50 8٬897 11 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟المرصد 22 7٬261 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”المرصد 126 8٬778 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 5٬645 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬438 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬550 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬509 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 14٬877 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬879 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬287 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬882 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 81 6٬965 18 ساعة
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬912 يومين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬146 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬491 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬457 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬640 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!المرصد 142 9٬685 18 ساعة
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!المرصد 59 7٬782 يوم واحد
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!المرصد 36 16٬659 يوم واحد
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدةالمرصد 71 8٬917 يوم واحد
كاريكاتير