شاهد:تصرف غريب.. أمريكي يقف في وجه رياح إعصار “إيرما” لقياس سرعتها- فيديو

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير لأحد المواطنين الأمريكيين وهو يقف في وجه الرياح المصاحبة لإعصار إيرما المدمر.

وأظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بالنزول من سيارته للشارع خلال عاصفة قوية للإعصار المدمر الذي يجتاح الولايات المتحدة حاليا ، ممسكا في يده جهازا لقياس سرعة الرياح حسبما قال بعض المغردين.

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