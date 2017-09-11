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بالصور:خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليابان
صحيفة المرصد-واس:ستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي وزير خارجية اليابان تارو كونو.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة واليابان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة الشراكة في تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الأستاذ أحمد بن يونس البراك، وسفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا.
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التعليقات
3 - زائر على الطاير2017-09-11 14:56:29
الله يطول بعمرك ياخادم الحرمين
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2 - سعيدان2017-09-11 14:47:58
الله يحفظك يبو فهد ويحفظ الامير محمد بن سلمان انتم تاج روسنا
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1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-11 14:30:19
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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