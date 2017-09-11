شاهد.. سلب ونهب للمنازل والمحال بفلوريدا جراء إعصار إيرما!

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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يوثق انتهاز بعض اللصوص فرصة إجلاء السكان وهروبهم من منازلهم ومحالهم، وقاموا بأعمال سلب ونهب لأملاكهم، وذلك بعد أن ضرب الإعصار المدمر “إيرما” ولاية فلوريدا، ظهر أمس الأحد، مصحوباً برياح فاقت سرعتها 200 كلم/ساعة، محدثاً دماراً كبيراً في المنشآت والممتلكات وذلك وفقاً لموقع”العربية نت”.

ويذكر أن أجهزة الأرصاد الجوية الأميركية أعلنت، اليوم الاثنين، أن شدة الإعصار “إيرما” الذي يتقدم على الساحل الغربي لفلوريدا تراجعت إلى الدرجة الأولى، لكنه ما زال يشكل خطراً كبيراً.

وأبقت السلطات على تحذيراتها من عواصف المد البحري في مناطق واسعة من شبه جزيرة فلوريدا حيث تلقى أكثر من 6 ملايين شخص أوامر بإخلاء بيوتهم وممتلكاتهم، مما أعطى الفرصة للصوص لانتهاز الفرصة والسطو على تلك الممتلكات.

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