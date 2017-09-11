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الرئيسية / شاهد.. سلب ونهب للمنازل والمحال بفلوريدا جراء إعصار إيرما!

شاهد.. سلب ونهب للمنازل والمحال بفلوريدا جراء إعصار إيرما!

شاهد.. سلب ونهب للمنازل والمحال بفلوريدا جراء إعصار إيرما!
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المرصد 7 688 29 دقيقة

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يوثق انتهاز بعض اللصوص فرصة إجلاء السكان وهروبهم من منازلهم ومحالهم، وقاموا بأعمال سلب ونهب لأملاكهم، وذلك بعد أن ضرب الإعصار المدمر “إيرما” ولاية فلوريدا، ظهر أمس الأحد، مصحوباً برياح فاقت سرعتها 200 كلم/ساعة، محدثاً دماراً كبيراً في المنشآت والممتلكات وذلك وفقاً لموقع”العربية نت”.

ويذكر أن أجهزة الأرصاد الجوية الأميركية أعلنت، اليوم الاثنين، أن شدة الإعصار “إيرما” الذي يتقدم على الساحل الغربي لفلوريدا تراجعت إلى الدرجة الأولى، لكنه ما زال يشكل خطراً كبيراً.

وأبقت السلطات على تحذيراتها من عواصف المد البحري في مناطق واسعة من شبه جزيرة فلوريدا حيث تلقى أكثر من 6 ملايين شخص أوامر بإخلاء بيوتهم وممتلكاتهم، مما أعطى الفرصة للصوص لانتهاز الفرصة والسطو على تلك الممتلكات.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - اوباما موصيهم
2017-09-11 15:48:58
الشرطه هربت من البلد وتركوا المهمشن من الافارقه يسرقون
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6 -
2017-09-11 15:48:24
اعظم رادع هو الدين اذا وقر في قلب العبد ..
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5 - دحدريشن
2017-09-11 15:46:58
والله لو يحصل في بلدنا لاسمح الله مثل هالكوارث أو أي إضطرابات ... ****اللي بالملايين عندنا لينهبوا كل شي ... هذا الجنس خطر على أي بلد يحل فيه ...
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4 - بنت الوطن
2017-09-11 15:43:57
يا ناس ***حرامية في كل مكان حتى الإعصار ما منعهم من ممارسة سرقاتهم مسكين صاحب المنزل راحت كل ممتلكاته
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3 - سويلم
2017-09-11 15:36:44
إلى 1 وانت أسأت للغه العربيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ابن عدوه
2017-09-11 15:33:58
على شأن بعض الناس يعرف فضل الله علينا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 - خالد
2017-09-11 15:29:10
اسائو لاصحاب البشرة السوداء
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آخر تعليق
بواسطة : احمد

لماذا يستنكر العودة دعم قطر للحوثي انت ياعودة لم تتعاطف مع جنودنا الذين قتلو بام...
بواسطة : منقاش

لما وضعت على الفرزدق ميسمي **** وضغا البعيث جدعت انف الاخطل...
بواسطة : اوباما موصيهم

الشرطه هربت من البلد وتركوا المهمشن من الافارقه يسرقون...
بواسطة : ت 298 معاند خرقه

298 - العنيد - الصراحه الشي الي يضحك أن قلم الحقد مسوي فيها ان عنده وطنيه //////...
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