السلاح المستخدم كان”مفاجأة”..الإطاحة بمتهم تخصص في الاستيلاء على أموال الوافدين بجازان

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صحيفة المرصد:استطاع رجال الأمن بشرطة منطقة جازان في فك لغز عدد من قضايا الاعتداء والسلب التي تَعَرّض لها عدد من الوافدين بمحافظة صامطة.

وتأتي عملية القبض على المتهم، عقب ورود عدد من البلاغات لشرطة محافظة صامطة من قِبَل عدد من الوافدين؛ مفادها تعرضهم للاعتداء والسلب من قبل شخص يدّعي أنه رجل أمن.

وبعد مقارنة أقوال المبلغين ودراستها ، اتضح لرجال الأمن أن الأسلوب الإجرامي لتلك الحوادث متشابه؛ ليقوموا بعدها بحصر الاشتباه في عدد من الأشخاص ممن لهم سوابق مماثلة، ومتابعتهم جيداً؛ ليتم حصر الاشتباه في أحدهم والذي تنطبق عليه الأوصاف التي أدلى بها المجني عليهم بحسب موقع “سبق”.

وتم وضعه تحت المراقبة وتضييق الخناق عليه للإطاحة به متلبساً؛ وهو ما تم بالفعل؛ حيث تم القبض عليه بأحد المواقع أثناء محاولته تنفيذ عملية سلب جديدة، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ليسفر التحقيق معه عن اعترافه بارتكاب ٨ عمليات سلب للعمالة الوافدة ممن يحملون بطاقة “زائر”، متقمصاً صفة رجل أمن ومستغلاً تواجدهم في محافظة صامطة.

وقد تم تحريز السلاح الذي استخدمه في عملية تهديد ضحاياه وسلبهم، واتضح أنه غير حقيقي ولكنه مشابه بشكل كبير للسلاح الحقيقي؛ ليتم إيداعه التوقيف وإشعار النيابة العامة.