ما سبب اعتقال سلمان العودة؟
صحيفة المرصد:عقب إطلاق سراحه عام 1999 بعد 5 سنوات في السجن، قال الداعية السعودي المثير للجدل سلمان العودة إنه راجع أفكاره وتغير بعد مناصحة عدد كبير من علماء المملكة حاوروه داخل السجن وفقا لموقع إرم.
ونشر حينها خطبة مصورة أسماها “نعم أتغير.”
لكن بعد نحو 17 سنة من ذلك التاريخ يبدو أن العودة لم يتغير فقد تمسك بعاطفته الإخوانية التي قادته في النهاية مجددًا إلى السجن والاعتقال.
تمسك بالعمل لقطر
وربما يكون من أبرز أسباب اعتقال العودة ميوله لقطر على حساب السعودية وهو نهج لدى مؤيدي جماعة الإخوان، إذ ينحازون للدوحة على حساب بلدانهم باعتبار قطر الداعم الأكبر للجماعة.
وبينما انحاز السعوديون لبلدهم في مقاطعتهم لقطر وتركوا أعمالهم المرتبطة بالدوحة، تمسك العودة بوظيفة الأمين المساعد لاتحاد علماء المسلمين وهو أداة سياسية أنشأتها قطر من أئمة ودعاة موالين للإخوان على رأسهم يوسف القرضاوي الذي صنفته السعودية وباقي دول المقاطعة إرهابيا.
وأصبح هذا الاتحاد أداة تحلل وتحرم وفق أهواء الدوحة وحلفائها الإخوان، كما حدث مؤخراً بإصدار الاتحاد بيانًا دان فيه مقاطعة قطر، واعتبرها “حراما شرعا.”
ولم يصدر قط عن العودة تبرؤ من هذه الفتوى أو تعليق عليها.
وتصف قناة الجزيرة المقربة من جماعة الإخوان العودة بأنه “أكثر علماء السعودية قربا من جماعة الإخوان المسلمين”.
وانعكس هذا التقارب على آراء العودة بشأن ما سمي بالربيع العربي، فقد تحمس له بشدة كغيره من أئمة الإخوان الذين رأوا فيه فرصة لوصول الجماعة إلى السلطة.
وفي أواخر 2010، أصدر العودة كتابا بعنوان “أسئلة الثورة” عبر فيه عن رؤيته للثورات والموقف منها، لكن السلطات السعودية حظرت تداول الكتاب في البلاد.
بداية العودة
ولد سلمان بن فهد العودة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول عام 1956 في قرية البصر التابعة لمدينة بريدة (منطقة القصيم) بوسط السعودية. قضى جزءًا من طفولته في قريته ثم انتقل إلى بريدة لمتابعة تعلميه.
درس العودة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بريدة، ثم التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم حيث نال منها شهادة بكالوريوس في الشريعة. وفيها نال الماجستير من قسم السنّة وعلومها في كلية أصول الدين عن موضوع “أحاديث الغربة”.
وفي عام 2004، نالَ العودة شهادة الدكتوراه في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود عن بحث من أربع مجلدات حول جزء الطهارة من كتاب “بلوغ المرام”.
“السياسة”
بدأ العودة التدخل في السياسية بداية التسعينات، ففي العام 1991 كان ضمن منتقدي تعاون السعودية مع الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية، ونادى بذلك في إحدى خطبه، مما تسبب في استدعائه للتحقيق أكثر من مرة.
لكن ذلك لم يمنع العودة من الإصرار على مواقفه السياسية المؤيدة لجماعة الإخوان ففي عام 1992 كان العودة واحدا من بين الموقعين على ما يعرف بمنشورات “مذكرة النصيحة” المعارضة لنظام الحكم في الممكلة.
وفي سبتمبر/أيلول 1993 مُنع العودة من إلقاء الخطب والمحاضرات العامة، ثم أودع السجن في 16 أغسطس/آب 1994 حيث قضى خمس سنوات كاملة.
وقبل دخول السجن أقيل من التدريس بالمعهد العلمي ببريدة وجامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم في عام 1994.
وفي فبراير من العام 2015 وبعد تولي الملك سلمان الحكم تم رفع اسم العودة من قائمة الممنوعين من السفر التي دخلها اسمه في يوليو/تموز 2011.
وعقب هذا القرار طار العودة إلى قطر كخطيب في جامع أطلقت عليه اسم محمد عبدالوهاب.
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التعليقات
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يالله ياوالي تنصر ملكنا تنصر ولي عهده. وينصر قلم الحقيقه 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
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أهاا طلع خنبوق كبير ههههه
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ياقوم ياقوم هجوم علي بني اخوانج 0اليوم يومك ياسعودي 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚✌
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الدين هو المسجد ومن يريد اقحام الدين في السياسه يجب اعتقاله لان الامور مختلطه والمنظمات الي تدعي نها اسلاميه مخترقه كلها والاعداء يسعون لاقحام الاسلام لذالك يجب عدم قحام بالسياسه حتى ياتي امر الله
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سيرة ذاتية ! أين نص التهمة الشرعية او الفانونية؟
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تبون الصراحه والكلام المليان الحمدلله انا قاطعنا قطرائيل وهذي نعمه وخيره لنا لان اكتشفنا ***في السعوديه مندسه تئيد حكام قطرائيل حفظ الله ال اسعود والمملكه العربيه السعوديه وشعبها
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قطر تتآمر وتكيد وتحرض على السعودية والمفروض أن الشيخ سلمان يدعو لقطر أن يردها الله إلى الحق والصواب وأن لا يساوي بين الظالم والمظلوم ويدعو بأن يؤلف بين قلبيهما وكأن الخطأ من الطرفين!
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94 بحول الله سوف يتم القبض **على عمك الفقيه و بعدها تعرف السبب في بريطانيا ولا تعرف السبب اسئل الفقيه سلط الله عليكم امراض لاعلاج لها لكل اخونجي سعودي لم يشجع الخونه الا **** خيسوهم بالسجن
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العنيد يكثر ****شكل أسمر عبر ****😂
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تعليق 90 فعلا هوا كما قلت
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اللهم أنزل غضبك ومقتك على اليهود و من والأهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في كل شبر من أرضك يا رب العالمين . اللهم إحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.
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نداء لوزارة الداخليه و المباحث و الاستخبارات نتمنا مراقبه من هو على شاكله سلمان العودة فهم كثيرين بالنظر الى املكهم و تجارتهم فهي ****من الخائنه دويلة قطر هم معروفين لدى وزارة الداخليه والمباحث
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تعليق ٩٤ تعال تويتر ✌✌✌👍👍👍👍
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عنوده تعرفين اسمرعبر
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ما عرفنا السبب !!!!
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اللهم دمر اليهود ابناء القرود والخنازير رمل نساءهم يا الله يتم أطفالهم شتت شملهم اللهم ارسل عليهم حجارة من سجيل وارمي الرعب والذعر في قلوبهم اللهم ابعث عليهم رياح عاتيه تقتلع جبروتهم
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ادعائاتهم للظهور والترويج لها ومعروفة لكنهم رجعوا بخفي حنين
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صكوبه في السجن ولا يجب التعاطف معه باي حال من الاحوال فهو *** وعصى ولي الامر اذا لا نفع منه الا **** رحلوة لقطر نرتاح من افكارة الشيطانية هذا اخر خير السعوديه عليه ***
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اذا لم يعدل افكارة فلا تطلقوا سراحه... أمن الوطن خط احمر
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قلم الحقنه //كلامك مردود عليك يا خنجر في خاصرة الوطن وليس لك من إسمك نصيب
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احس قلم الحقيقه 📌
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العنيد تكلام عن نفسك والله انا نحب قلم الحقيقه لأنه قل الحقيقه ولم يجامل أحد الوطن خط أحمر
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انفوا حزب الاخونج الى تركيا واللي يبي يزورهم يروح هناك👊
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اللهم احفظ المملكة والملك سلمان وولي عهدة الامير محمد بن سلمان
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لا حول ولا قوة الا بالله الله يفك اسره
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ت74 وش اعظم من خيانتة للوطن وتعاونه مع دوله ارهابيه كقطر وولاءه للأخوان
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الله يحفظك يا شيخنا ويشهد الله اني احبك بالله ♥️
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عقبال بقيتهم.
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سبحان الله العظيم ياكرهي له من الأساس جعله مايقوم وش دخله في قطر وحكومتها الارهابيه
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قرأت أنه غرد بعد إتصال تميم بالأمير محمد بن سلمان (اللهم الف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم )وكأن قضية السعودية مع قطر مسألة شخصية تتعلق بالموده بين الإثنين وهذه تغريده ينقصها الحنكة الموضوع أمن دولة .
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بغض النظر عن المقال ما يفعله العوده وغيره من الأخوان يجب ايقافه ووقف منهجهم الاخوانجيه الخادم خدعوا الناس باسم الدين أرسلوا الأف الشباب المغرور بهم الجبهات مختلفه ولم نراهم يرسلوا أبنائهم واقاربهم
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من المصايب ان يكون قلم الحقنه عنده وطنيه ؟؟
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اول ما توفت زوجته الله يرحمها راح يخطب على طول /// طيب انتظر شوي اعوذبالله وكأنه ما صدق لا وفاء عندهم ولا نخوة
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الخبر رياضي يقول مباراة الهلال والعين وانتم الله يهديكم شطحتو في السياسة 😂
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اعتقد الأسباب التي أدت لاعتقاله اعظم مما قيل في هذا المقال
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***عمرة ماينعدل وحكومتنا الله يعزها بالها طويل وضربتها شديدة
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الاخوان وتشعبهم في المجتمعات وحبهم لسلطه وولاهم لغيراوطانهم كالمسونيه اليهوديه وملالي ايران يتطابقون دسايس ومكر
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ان طلع من القفص مارايح ينفي الدولة وكذلك أن بقي ولارايح رايح تتطور الدولة عاد افهمو
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فمهما حاول هذا القطيع العفن الملعون أن يتستر خلف عبائة الدين ويظهرون أنفسهم أنهم الحماة له والمدافعين عنه الا أن حزبيتهم تجرفهم وتأخذهم بعيدآ عن وطنهم وحكومتهم للعداء لها والوقوف مع أعدائها كنظام قطر.
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لعنة الله على الليبراليين والعلمانين
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مصيبه ان تكون خائن لبلد اعطاك واكلك وشربك وخلك تشعر بالامان وتتامر عليه من اجل المال الملك سلمان فتح صفحه جديد معه ووعده فاخلف الوعد فخلي حكومه قطر الارهابيه تنفعك هذه المره ملفك ثقيييل
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حمدآ لله أن رسالتنا الوطنية الصادقة وحربنا ضد الأخونجية الأخوان قد أتت أكلها وثمارها واتضح أن كل ماذكرناه عنهم صحيح 100% من أنهم أكبر خونة وعدو لبلادنا المملكة العرية السعودية ولحكومتنا الرشيدة.
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ابن الوطن /// لا يعلم متى الساعة إلا الله .. عليك العمل كأنك تعيش أبدا والقناعة كأنك تموت غدا!
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ما ينفع مع ذي الاشكال المناصحة فهل نناصح الحرباء التي تتلون من مكان إلى مكان هذولا مكانهم السجون واحكام بعشرات السنين
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اي كان ومن يكون فئن ولاة امرنا خط احمر لايتجاوزه أي فرد سعودي الحمدلله عايشين تحت ولاة امر يطبقون الشريعه حفظهم الله واطال الله اعمارهم ويحفظهم الله بحفظه تحت حكم خادم الحرمين الشريفين
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الفوز الليله والا غيره 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
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قلنا لكم كان اول اسمه سلمان العودة اللحين اسمه سلمان لاعوده أو على ماقالت المصريه عنايات بنت حنفي عاوزين ناكل عيش لو اشتغل رقاصه في الجيش
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أرغب دائماً أن أُراقب نفسي أكثر من أن أراقب الآخرين، أتعرَّف على عيوبي قبل أن أتعرَّف على عيوبهم. !!!
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الله يكفينا شر الفتن الخارجية الذي يهمها التفرقه بين ابناء هذا الوطن الغالي ويحفظ قيادتنا وشعبها من كيد الكائدين ومن شر الاشرار ويجعل هذا البلد آمنا مستقرا وجميع بلاد المسلمين
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ياهلال عزك عزنا 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
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اسحبوا منه الجنسية وخلوه ينقلع برا عند اصدقاه الأتراك
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الاخوان نصابين وكذابين ويتسترون في الدنيا في طول لحاهم وكذبهم ؟؟؟ اتمنا انه مايطلع من السجن ؟؟؟ والله اني اكره سلمان العودة بالله لله
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ياهلال عزك عزنا 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
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اعدام علي طول
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إذ لعب الهلال يروح الفريق الواحد فسوف يلتهم العين بفوز ثمين 💙💙💙💙💙💙💙💙
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مراوغة الأخونج صارت مكشوفه
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وطن عظيم كالسعودية يطبق شرع الله // واكثر من مليار ونصف مسلم يولون وجهوهم الية خمس صلوات باليوم والليلة عدى السنن وكذلك يعتمر ويحج لة الملايين سنويا // ان كنا لاندافع عنة بنحورنا واقلامنا لاخير فينا
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المفروض الإخوان الإرهابية الخونه قص رقاب الى متى وحنا ندادي فيهم اكلو خير البلد ودمرو أفكار شباب الوطن
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ودي اضحك بس مو مشتهي ههههه؟؟؟؟؟؟؟ كلام مصفوف لاقيمة له
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يتسائل الاخوان المفلسين هل تركتم ايران وواجهتم قطر !!!!! وهل قطر الا حربة ايرانين صهيونية بعتراف وزير خارجيتهم
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لعن الله الأخونج الملحدين الكافرين
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ان شاء الله يفوز الهلال علي العين 💙💙💙💙💙💙💙💙💙
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اتضح لي بعد هذا التقرير أن جماعة الإخوان شبيهة بالمافيا إذا أصبحت عضواً فيها لا تستطيع الفكاك منها ولا أدري ما هي العهود والمواثيق التي تعتمدها هذه الجماعة لتكون شرطاً جزائياً لا تستطيع معه الخلاص !
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اذا كان اي واحد من الطابور الخامس الإخونجي او الرافضي هو رجل حقيقي من ظهر رجل يترك بطاقته للدوله ويرحل لأسياده ولكنهم يشفطون دماء الوطن ويتجسسون لأعداء الوطن
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الله يفك اسره رجل متدين
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34 ابو حمود ترى مافيه فرق واول من اعترض على مقاطعة ومواجهة الدوحة كانت ايرن لانها راح تقطع اذرعها وتجمد اجندتها السرية في الدوحة
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الى حكامنا وبلدنا خط احمر لو مين ماكان اللهم احفظ ملكنا وبلادنا من كل حاقد
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لا يستطيع اي واحد من الطابور الخامس ا المندس بيننا وولاءه لتنظيم الإخونج او الرفض ان يترك البلد لأنهم عيون وسمع اعداء الإسلام والمسلمين ووطننا
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نريد القصاص و سحق هذه الشجره من جذورها
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في ملتقى النهضة كان يجلس سلمان العودة جنب الى جنب مع الصهيوني القطري عزمي بشارة ومجموعة من المتمردين على الوطن والدين ليصنعوا من شبابنا وقود لثورات الربيع العبري
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الفتنة أشد من القتل لعن الله من أيقضها ....
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محسوبين علينا مواطنين ويستفيدون من مميزات المواطنه وخيارات الوطن ويطعنون الوطن وولاة الأمر في الظهر
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هل بات 《التأخون》 ينافس 《التشيع》 في الولاء 🏳هل بات الولاء 《لدوحة》 يزاحم الولاء 《لطهران》 🏳 الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت ⁉️
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اللي ما يعجبه هذا الوطن وولاة الامر يروح يعيش عند دول الإخونج والروافض ويترك شغل الوجهين يستفيد من وطننا ويفيد تنظيمه الإخونج ودولهم. صحيح اذا لم تستح فاصنع ما شئت
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جا الان تشويه. سمعته العوده. وهذا. فيه وفيه
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أن شاء الله مايخرج من ابو زعبل أبد إلا للساحة 🗡
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الدولة حليمة على ابناءها ولكن هل من متعظ اتركوا التحزب واقحام الدين في السياسة ودعوا السياسة لأهلها كثير من الدعاة الاخونجيين ولاءهم لقطر لأنها تدعم الإخوان ونحن نذكر أيام مرسي ان هناك من ذهب لمبايعته
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بعد تأسيس المملكة العربية السعودية لرابطة العالم الاسلامي توجهت قطرائيل لمقارعتها وشق صف العلماء والمسلمين فأعلنت عن تأسيس اتحاد علماء المسلمين وولت عليهم مجموعة من المعارضين والاخوانيين
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أخونجية خونه لدين و للبلد وبعامة الناس يضلون البشر بأسم الدين وهم لهم اطماع في السلطه
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الجماعه الاخوانيه طمعها بالسلطه على حساب وطنها واستقراره مكشوفين والمدرعمين فاغرين مايدرون وين الله حاطهم يتوقعون تأييدهم نصره للدين سفهاء بسطاء التفكير
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بعضهم معتقل منذ 22 سنة دون محاكمة قبل ظهور الاخوان
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الله ينتزع روح كل خائن لبلاد الحرمين
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الله يهديه
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هو *** ، والحين تدعونه بالاخواني الموالي لقطر ***
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لا يجدي معه النص القصاص هو الحل
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(انا لله وانا اليه راجعون) اللهما ارفع البلاء والمحن عن المسلمين السنة ونصرهم اللهما على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والاغبياء والجهله فانهم اسباب ذل أمتنا
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رقم سته بطل الكذب . لو قلت بعض ممكن تتبلع
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الولاء لله سبحانه وتعالى ثم للمليك والوطن. ومن ليس على ذلك لا رده الله اقلعوهم لنسلم شرهم. مثلهم مثل بن لادن واعوانه حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. لا يهنأ لهم بال الا بالفتنة ويتلبسون بلباس البلاغة و
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خللي ملتقى النهضة والتغيير في الدوحة ينفعكم تتغيير احواكم وتبقى بلدي بأذن امنة مطمئنة
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الأمور مدحدره
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وكل هذه الأخبار وعمره ما وصل 61 عام..
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اذا كان حبه وهواه في قطر فلتنزع منه الجنسيه وليذهب الى قطر. اذا مايبينا حنا مانبيه. قاتل الله الحزبيه يفضلون حب الحزب على حب الوطن والا يمكن المال القطري الذ طعما واكثر حلالا!!!
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من لا يطيع أمام المسلمين وخادم الحرمين فلا اسف علية ومن لا يكون عون في تماسك المجتمع وحمايتة فلا حاجة لنا فيه.
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نطالب بقياسه هذا الأخونجي
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الأمور مدحدره
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الحزم قادم خللو قطرائيل تنفعكم
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الله لا يرده
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سبق و وضعت النقط على الحرووف في موضوع الرشيدي وقلت رأيي فيه 👎
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قال الشاعر كل امرئ راجع الى شيمته وان تخلق باخلاق الى حيني ويقول المثل الشعبي ابواطبيع ماايخلي طبعه
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الشعب كله يدين توجهاته***
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غريبه هذه الدنيا انسان ناجح بحياته وموفقه الله وحقق كل الي يبى في هذه الدنيا يعرض هذا كله للخطر ويتدخل بالسياسه والله معافيه منها ومبعد ه عنها اذا كنت تبي تدخل ادع الله بصلاح المسلمين
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الله يهديه ويعود لجادة الصواب والله لاهو ولاغيره يلقون أفضل من وطنا وقيادته ، واللهم أدم الأمن والاستقرار واحفظ ملكنا الغالي
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***والله ينصر الحق
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لك الله ياشيخنا الفاظل
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