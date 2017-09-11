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في بيان رسمي:إمارة جازان تكشف حقيقة استراحة المسؤول والمحفر المخالف

في بيان رسمي:إمارة جازان تكشف حقيقة استراحة المسؤول والمحفر المخالف
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المرصد 4 2٬032 2 ساعتين

صحيفة المرصد:ردت إمارة منطقة جازان على ما تم تداوله مؤخرا عن “محفر غير نظامي في وادي خلب يعمل لمصلحة أحد المسئولين بمحافظ أحد المسارحة”.

وأصدرت الإمارة بيانا حول الواقعة ،وأفاد المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة في تصريحات نقلها “سبق”،؛ بأن أمير منطقة جازان بالنيابة محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أصدر توجيهاته العاجلة بتكليف رئيس لجنة الأنشطة التعدينية ورئيس لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بديوان الامارة، بمباشرة موقع مجرى وادي خلب بالمحافظة، وبحث مُلابسات الموضوع على الطبيعة من جوانبه كافة؛ حيث اتضح أن المحفر تعمل به معدات مؤسسة وطنية متعاقدة مع بلدية محافظة أحد المسارحة؛ لتنفيذ مشروع ردم وصيانة شارع بطول 4 كم وعرض 20 م داخل مدينة أحد المسارحة.

وأضاف “زعلة”؛ أن الموقع المشار إليه كاستراحة بقرية البيطارية عبارة عن حوش استأجرته المؤسسة من أحد المواطنين بهدف تجميع الرمال والصبيز لتسهيل نقلها واستخدامها في ردم المشروع الحكومي فقط، مؤكداً أن جميع المعلومات الواردة مغلوطة وغير صحيحة وتنافي الحقيقة الثابتة من المعاينة الميدانية.

وتوعّدت الإمارة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال ناشري الخبر؛ حيث أكّد المتحدث الرسمي أن إمارة المنطقة تحتفظ بحقها في مخاطبة وزارة الإعلام لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال الصحيفة ومحرر الخبر.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

4 - الهاشمي
2017-09-11 16:36:24
بدل ما تشكروه تعاقبوه عجباً كيف نقضي ع الفساد ! حتى لو اتضح غير ذالك يترك فلربما اجتهد واخطأ
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3 - sar-al-sa
2017-09-11 16:28:07
الايحتمل ان يكون الذي ابلغ ممن يجب شكره على الاقل ان لم يتم مكافأته لان ظاهر التبليغ صحيح وباطنه قد لا يعلمه الا ان يكون تم الاعلا عنه وحتى في هذا هو مجتهد فان اصاب اخذ به وان اخطأ ترك تبليغه
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2 - والله ما عاد عرفنا من نصدق
2017-09-11 16:24:57
لكن ما نقول غير الله يستر الأمور ما هي جيده ، وكل يوم من جرف لدحديرا
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( عدد التعليقات 15,216 )
1 - ابويوسف
2017-09-11 16:08:50
وادى رمال صبات مناقصه
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آخر تعليق
بواسطة : الله يعز وطنا

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بواسطة : غانم الدوسري تويتر😎😎😎

إلا صدق كل شيخ داعية !!!!...
بواسطة : اسم

قلت لكم فتعليقي على العوده رقم 512 ان (بداية الغيث قطره) وباقي بيسحبون البقيه وا...
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