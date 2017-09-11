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اختلاف في استقدام العمالة بين مواطن وآخر يتحول إلى قذف فتاة والتشهير بها على مواقع التواصل

اختلاف في استقدام العمالة بين مواطن وآخر يتحول إلى قذف فتاة والتشهير بها على مواقع التواصل
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المرصد 12 1٬056 57 دقيقة

صحيفة المرصد:أصدرت المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حكماً على مواطن قام بالتشهير والقذف لمواطنة بالمدينة المنورة ، بعدما نشر صورا لهويتها الوطنية في القروبات ومنصات التواصل الإجتماعي، بالسجن لمدة سبعة أيام من تاريخه وإيقافه على ذمة التحقيق.

ووفقاً لموقع”سبق”تقدم زوج مواطنة لشرطة منطقة الرياض ببلاغ مفاده قيام شخص بالتشهير بزوجته ونشر صورة هويتها الوطنية في مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن الألفاظ التي أطلقها عليها، وذلك إثر خلاف مع والدها في استقدام العمالة.

وتمكنت الجهات الأمنية بمدينة الرياض من الإطاحة بالمتهم وإيداعه بالسجن وتحويله إلى النيابة العامة التي بدورها أحالت القضية للمحكمة الجزائية واعترف المتهم ببعض ما نسب إليه من نشر صورة هويتها وبعض ما ادعى به زوج المواطنة.

وأكد زوج المواطنة أنه بعد حضورهم للجلسة الثانية بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض تم النطق بالحكم بسجن المتهم 7 أيام، من توقيفه وهي المدة التي سجن فيها أثناء إحالته للنيابة العامة ، موكداً أنه تقدم بلائحة اعتراض على الحكم لكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على السجن الذي لا يقل عن 6 أشهر فضلاً عن الغرامة التي ينص عليها هذا النظام.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - منصور
2017-09-11 17:50:27
وبس جرائم معلوماتية وين حق الشرع القذف والتشهيروكيف حصل على بطاقتهاالشخصيةهذي امورتغيرمجراالتحقيق
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11 - Cch8
2017-09-11 17:49:05
ليه القاضي ماحكم بما ينصه القانون من البداية! لازم رفع اعتراض و ضياع وقت
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10 - فوضى
2017-09-11 17:36:08
وما ذنب البنت يا مريض يجب تعويضها على التشهير وعلى الأذى النفسي الذي لحق بها بغرامة نصف مليون ريال .
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9 - @@@@@
2017-09-11 17:33:50
ايش المتخلف هذا.... معقول فيه عقليات بهالشكل
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8 - فوضى
2017-09-11 17:33:18
7 ايام يااا سلاام كل واحد يحكم من راسه
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7 - غانم الدوسري تويتر😎😎😎
2017-09-11 17:32:59
مشكلة هذي
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6 - حابس نمله ومعذبها
2017-09-11 17:27:04
وين الحكم عن الجرائم الكترونيه من سته اشهر والغرامه ولاالحكم على ناس مخفف وناس من العيار الثقيل خافو الله ياقضاه اعدلو بين الناس فيه خطاب سجن على الجرائم الاكتورنيه اليس هذا عار ينشر وجه المراء
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5 - مؤسف جداً
2017-09-11 17:26:22
اعراض الناس ليست لعبه عندك انت وياه ، الي ماترضاها على بناتك واخواتك لا ترضاها على اعراض الناس ، انت سعودي مسلم كيف تشهر ببنت بلدك وتٌسيء لها وتشوهه سمعتها ، عيب هذه ليست من اخلاق الرجال المحافظين
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4 - العمده
2017-09-11 17:25:23
المتهم هل يرضى بفعل ماقام به ضد محارمه وهل القاضى يرضى بما حكم به ان حصلت القضيه لإحدى محارمه ⁉️اسئله تحتاج الى إجابة ضمير كل واحد يخاف الله ويحب الحق‼️
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3 - زمن يخوف
2017-09-11 17:23:36
المسلم الغيور الذي تربى على الدين والرجوله والاخلاق الاسلاميه يٌفترض عليه ان يحفظ لسانه عن اعراض الناس.. يا مسلم لا تستهتر باعراض المسلمين و لا تقربها بالسب والشتم والقذف واللمز حتى يحفظ الله عرضك.
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2 - سوط الحق
2017-09-11 17:17:41
مايقولو بني لبرانج أن وجه المرأة ليس بعورة الآن صار عورة هههههههه
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1 - العنزي
2017-09-11 17:09:06
لعنه ع كل ناقص حقير لم يترفع عن سفايف الأمور ويعترض للا اعراض الناس يجب سجنه التشهير به
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آخر تعليق
بواسطة : الله يعز وطنا

تعليق مخالف...
بواسطة : غانم الدوسري تويتر😎😎😎

إلا صدق كل شيخ داعية !!!!...
بواسطة : اسم

قلت لكم فتعليقي على العوده رقم 512 ان (بداية الغيث قطره) وباقي بيسحبون البقيه وا...
بواسطة : تفكير عميق

تعليق مخالف...
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