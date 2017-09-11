اختلاف في استقدام العمالة بين مواطن وآخر يتحول إلى قذف فتاة والتشهير بها على مواقع التواصل

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صحيفة المرصد:أصدرت المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حكماً على مواطن قام بالتشهير والقذف لمواطنة بالمدينة المنورة ، بعدما نشر صورا لهويتها الوطنية في القروبات ومنصات التواصل الإجتماعي، بالسجن لمدة سبعة أيام من تاريخه وإيقافه على ذمة التحقيق.

ووفقاً لموقع”سبق”تقدم زوج مواطنة لشرطة منطقة الرياض ببلاغ مفاده قيام شخص بالتشهير بزوجته ونشر صورة هويتها الوطنية في مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن الألفاظ التي أطلقها عليها، وذلك إثر خلاف مع والدها في استقدام العمالة.

وتمكنت الجهات الأمنية بمدينة الرياض من الإطاحة بالمتهم وإيداعه بالسجن وتحويله إلى النيابة العامة التي بدورها أحالت القضية للمحكمة الجزائية واعترف المتهم ببعض ما نسب إليه من نشر صورة هويتها وبعض ما ادعى به زوج المواطنة.

وأكد زوج المواطنة أنه بعد حضورهم للجلسة الثانية بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض تم النطق بالحكم بسجن المتهم 7 أيام، من توقيفه وهي المدة التي سجن فيها أثناء إحالته للنيابة العامة ، موكداً أنه تقدم بلائحة اعتراض على الحكم لكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على السجن الذي لا يقل عن 6 أشهر فضلاً عن الغرامة التي ينص عليها هذا النظام.

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