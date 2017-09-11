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القبض على الداعية “حسن المالكي” في أبها .. وهكذا علق ابنه

القبض على الداعية “حسن المالكي” في أبها .. وهكذا علق ابنه
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المرصد 162 7٬660 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر اعتقال المفكر والداعية السعودي  “حسن المالكي” قبل قليل .ومن جانبه أكد نجل  الداعية نبأ القبض عليه ، حيث كتب العباس حسن المالكي عبر حسابه على تويتر : للأسف اعتقل والدي الشيخ حسن فرحان المالكي ظهر اليوم في مدينة ابها.

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

162 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 19:52:10
ليه وش سوى أنا عارفة الشيخ حسن عفوي .. واللي يزعل من كلامي بكيفه..
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161 - حماك الله يا🇸🇦🇸🇦وطني
2017-09-11 19:50:03
يجب ان يحاسب شرعا على تطاوله اولا على العقيدة والصحابة ومن ثم على الوطن وعلماؤه وحكامه ومسؤوليه ويازينك يادرة ابن الخطاب رضي الله عنه
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160 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-11 19:48:23
اللهم لك الحمد كل من يسعى لتخريب عقول شبابنا مصيره رؤيه المملكه 2030
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159 - والد ابراهيم
2017-09-11 19:47:59
كان من الاولى من العباس انتقاد توجه والده الذي هو ضد مصلحة الوطن فهذا الكيان فوق اي اعتبار
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( عدد التعليقات 1,131 )
158 - رعد الشمال
2017-09-11 19:47:10
إن شاء الله هذه المره يسجن مدى الحياة حتى يلفظ أنفاسه غير مأسوفا عليه
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157 - راكاااان
2017-09-11 19:46:29
قريبآ جدآ يلحقون بك وبمن سبقك من خفافيش الظلام العملاء الخونه حتى ترتاح البلاد والعباد من سمومكم وافكاركم الهدامه ،،،
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156 - الصريح جدا
2017-09-11 19:46:06
احلى خبر وخل الدوله تنظف من هالاشكال الي تتاجر بالدين وغيره
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155 - روميو
2017-09-11 19:44:23
خل المجوس ينفعوك ****
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154 -
2017-09-11 19:42:20
داعية ضلال الله ينتقم من كل من سب الصحابة رضي الله عنهم وام المؤ منين عائشة رضي الله عنها ومن سب العلماء الله ينتقم منة
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153 - ناقد محايد
2017-09-11 19:41:37
للاسف نعته بالداعية والمفكر يحتاج إلى إعادة نظر إلا إذا كان المقصود داعية للباطل
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152 - عمر
2017-09-11 19:37:57
نسأل الله أن يتم تطهير الوطن منه ومن أمثاله . . . لاتهاون.
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151 - Waleed الوليد
2017-09-11 19:37:14
هو اي واحد يجعجع في مواضيع الاديان والعقائد يطلق عليه "داعية"؟
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150 - ابوريما
2017-09-11 19:36:55
المفروض يقبض عليه من زمان
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149 - هنطش
2017-09-11 19:34:59
توها ترعد المطر في الطريق سيل عارم
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148 - الفنكوش
2017-09-11 19:33:50
كل من يخون وطنه يجب ان يكون عقابه السجن والتجعير بمعنى يجعر كل يوم مرتين داخل السجن حتى انتهاء محكوميته هذا افضل شيئ بعدها اوعدكم يمشون مثل الألف ويطير الشيطان من رؤسهم
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147 -
2017-09-11 19:32:50
هذا داعية سوء فكل ما يؤمن به هو التبعية للروافض قي المعتقد ومحاربة أهل السنة ولم يسلم منه حتى الصحابة رضي الله عنهم .
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146 - زائر
2017-09-11 19:30:15
سبحان الله ***
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145 - راكاااان
2017-09-11 19:29:18
اسم الأبن ... له دلالات كثيره عن عقلية الأب وفكره ؟؟؟؟
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144 - ماجد
2017-09-11 19:29:08
نسأل الله أن يعزوينصر حكام السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على أهل الزيف والضلال ودعاة الفتنة أتباع المجوس
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143 - مع زاتك
2017-09-11 19:28:40
كل خائن.ومفرق لهذا الوطن ..يجب أن يحاكم
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142 - ابو ثامر
2017-09-11 19:27:41
الموضوع ما فيه فكر و دعوة او دين هؤلاء يعتبرون الحياة مثل المساهمات العقارية و الاسهم , مكاسب مادية و فرص للشهرة
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141 - فارس الوابصي
2017-09-11 19:26:08
هذا جزاء كل من يخون وطنه وحكومته وشعبه
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140 - راكاااان
2017-09-11 19:24:50
127 - 2017-09-11 19:09:56 هههههههههههههههههههه لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي !!
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139 - صقر العروبه
2017-09-11 19:24:25
ياليت كل واحد يلخبط يكون العقاب قاسي مهما كان فكره اخواني لبرالي ارهابي اللي هو
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138 - رشيد
2017-09-11 19:24:17
قال المفكر والداعية قال هذا من *** هذا داعية فتنة وضلال
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137 - متابع
2017-09-11 19:21:03
الله لايشكر سعيه شوكه في حلق اهل السنه
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136 - حمى الله وطني
2017-09-11 19:20:37
2017-09-11 19:10:11 عساه من ذا الحال واردى ... الله ينصرك يابن سلمان على اعداء الاسلام
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135 - شايب المرصد
2017-09-11 19:17:58
تمسك مين وتخلي مين في مجتمع فيه شيخين لكل مواطن ؟!
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134 - رشدي
2017-09-11 19:17:30
خبر يفرح القلب والله ... سلمت يدين اللي قبضت عليه
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133 - زائر
2017-09-11 19:14:37
نعم هذا الذي يجب اعتقاله
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132 - تاره
2017-09-11 19:10:56
بورك من أمر.
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131 - بروكلي
2017-09-11 19:10:30
عساه على هالحال***
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130 - واي واي
2017-09-11 19:10:24
راح يخرج له مكانة عند ايران واذكركم
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129 - منطقي
2017-09-11 19:10:11
عساه من ذا الحال واردى ... الله ينصرك يابن سلمان على اعداء الاسلام
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128 -
2017-09-11 19:09:56
علي العمري نكبت الإملاء مع تباطوء في فهم الإسلام الصحيح والذي نشأنا عليه هوالعزة بالدين وبذل النصيحة والرحمة والسماحة (وخالق الناس بخلق حسن)ومناهجنا سليمة من الضلال والحمدلله
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127 - خالد العنزي
2017-09-11 19:09:53
*** لازم الحكومه تحطلهم حد هم و حقين السناب و اليوتيوب ادوخونا وشتتو تركيز الناس الله يهدينا و يهديهم
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126 - اليامي
2017-09-11 19:08:15
اشكر الحكومه الرشيده العادله واشكر محمد بن سلمان
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125 - علي الزهراني
2017-09-11 19:05:28
نريد القاء القبض على كل ***اللي على شاكلتهم حنا خلقنا الله نبيد اهل الفتن
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124 - هاشم
2017-09-11 19:03:52
الحمدالله حكومتنا وشعبنا يد بيد ضد الفتنه انا متاكد لو تضع معايير واختبارات لمن يريد مهنه الاعلام والصحافه نصف الكتاب مرضى
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123 -
2017-09-11 19:02:39
قلم الحقيقة انت حاقد على اهل السنة والجماعة ليه
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122 - tempo
2017-09-11 19:00:45
إنتهى وقت المجاملات لابد من وقفه مع هؤلاء *** الذين لاتركون منبراً ولا مجلساً الا ويحرضون على هذه البلد وشعبها خدمة للصفويين ومن على منهجهم الضال
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121 - هاشم
2017-09-11 18:58:30
اطالب وزاره الاعلام بخضاع الكتاب والاعلاميين لمعايير اختبارات ومن ينجح هلا وسهلا فيه اولا اختبار بمركز القياس الوطني ثانيآ فحص المخدرات كل ست شهور ثالثآ فحص طبي عن الامراض النفسيه والعقليه
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120 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-11 18:58:21
آلله يوفق حكومتنا وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان 🌹
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119 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-11 18:56:15
مافيه شيء اسمه للأسف من يعتقل هذا جزاىه لو مافعل شيء كان ماتم اعتقاله والمفروض من زمان تم اعتقاله لاساىته للصحابه رضي الله عنهم
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118 - ابوسلطان القحطاني
2017-09-11 18:55:31
هناك باقي الكثير من دعاة التويتر من اهل التشدد والاخونجيه المحرضين يجب القبض عليهم وتطهير البلد منهم
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117 - مانع القحطاني
2017-09-11 18:54:33
الله لايفرج عنه
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116 - هذا شي وذاك شي ثاني
2017-09-11 18:53:37
حكمه عالم بالدين لا يحق له الدخول بالسياسة 🤥
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115 - عااااادل
2017-09-11 18:53:06
الداعيه الى الضلااااااال
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114 - هاشم
2017-09-11 18:52:54
عندي اقتراح لوزارة الداخليه اي شخص مثل هؤلاء وغيره يخالف اتمنا اول خطوه تحويله لمستشفى نفسي والكشف عليه وظهار النتاج وعلام الراي العام بالنتاج متوقع 90% من هؤلاء مرضى نفسيين
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113 - Good
2017-09-11 18:52:23
والله انه أسعد خير ان يوقف هذا ****
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112 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-11 18:52:16
نتمنى يوضع قانون إذا مافيه وهو من يسيء للصحابة رضي الله عنهم ولامهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن يستهزء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتم اعتقاله وينفذ الحكم الشرعي فيه
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111 - علي العمري
2017-09-11 18:51:15
لماذا لا يتم القبض شيوخ الغلو. والرجعيه. وتكفير الناس لماذا لا يتم. تنظيم جديد المؤسسه الدينيه. وتخفيف منهاج الدين المدرس. كذا يم قطع التطراف والارهاب من البلد
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110 - ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام
2017-09-11 18:50:59
تأخر هذا القبض كثير العباس حسن المالكي الخميني
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109 - راكاااان
2017-09-11 18:50:30
93 - حفتر 2017-09-11 18:37:26 وش السالفة >>>>> السالفه الله يطول بعمرك ان سعيد سف الدقيق
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108 - هاشم
2017-09-11 18:49:42
هاذا الرجل نهجه خالف تعرف حتى كلمه مفكر اجحاف بحقه حده راعي بزريبه
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( عدد التعليقات 28,339 )
107 - قلم الحقيقه
2017-09-11 18:49:41
اسقاط الجنسية عن دعاة الأخونجية الأخوان مطلب شعبي حالهم حال الصفوية الرافضة في مملكة البحرين الذين أسقطت حكومتهم البحرينية جنسياتهم عنهم.لابد من أن يتم التعامل مع هؤلاء على اساس أنهم خونة تقطع رؤوسهم.
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106 - ابوسعد
2017-09-11 18:47:48
علي اي اساس شيخ وبعدين للاسف علي ابوك و الدوله منهاج واضح القران والسنه
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105 -
2017-09-11 18:46:13
كفو ياقلم الحقيقه. 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
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104 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-11 18:45:37
الحمدلله واخيرا تم اعتقاله هذا أساء للصحابة رضي الله عنهم
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( عدد التعليقات 28,339 )
103 - قلم الحقيقه
2017-09-11 18:45:23
بعض دعاة الأخونجية من الأخوان لازالو في الخارج يتواجدون في تركيا نتمنى من حكومتنا السعودية الرشيدة وقف حساباتهم داخل البنوك السعودية حتى لايستطيعون التصرف بها وسحبها للخارج حيث مقر اقامتهم وتواجدهم.
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102 - ابوفهد
2017-09-11 18:45:04
عند الامتحان يكرم المرء أو يهان
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101 - زائد واحد
2017-09-11 18:45:00
****اتمنى ان يلجم هو وامثالة من ولائهم لغير وطنهم الاى الابد.
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100 - ابو صقر
2017-09-11 18:43:58
تعليق مخالف
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99 - عدو المجوس
2017-09-11 18:43:56
تعليق مخالف
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98 - زائر
2017-09-11 18:42:14
يستاهل احد رموز الفتنه
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97 - علي العمري
2017-09-11 18:41:43
هذا دعيه. كلير وله جمهور كبير. يعني الدعيه. ما يكون داعيه. سوا اذا جا من****
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96 - صافي
2017-09-11 18:41:32
أنا فرحان .. وأتمنى أن يتم القبض عليهم كلهم .. ما نحتاج لا عظاة ولا مفكرين ولا دعاة ولا غيره .. السلام أهم من العدل . السلام أهم من الفكر . السلام أهم من أي شيء أخر.
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( عدد التعليقات 28,339 )
95 - قلم الحقيقه
2017-09-11 18:40:48
كل من ولائه لغير وطنه تركيا قطر ايران ولحزبه أو معممه وداعيته وبيعته التي في عنقه لغير حكامه آل سعود يتم اعتقاله فورآ ورميه كالكلب الأجرب داخل السجن واسقاط جنسيته واغلاق حسابه البنكي ومصادرة أمواله.
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94 - الأحمري
2017-09-11 18:39:46
دعائي له الله*** وينزل عليه بأسه الشديد ومن يتاعطف معه ***
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93 - حفتر
2017-09-11 18:37:26
وش السالفة
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( عدد التعليقات 6,604 )
92 - مرهف إحسااس
2017-09-11 18:35:34
ههههه قال داعية او شيخ !! هذا يطعن في عائشة رضي الله عنها و الصحابة .... راااااف //// ضي ..... وجهااان لعملة واحدة هم و الأخونجي
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91 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-09-11 18:34:34
اي داعية؟!؟ داعية الى الصفوية؟!؟ إلى حيث القت رحلها ام قشعم.
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90 - زمن
2017-09-11 18:34:28
جعله في سبعين داهية****
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89 - المعلم
2017-09-11 18:34:04
الله يكون في عون الاخونجيه تلخبطت الأوراق وبدو يتساقطون مثل أوراق الخريف ولا ننساء المصدر قطر
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88 - راكاااان
2017-09-11 18:32:26
((( إني داع فأمنوا ))) اللهم من اراد بديننا ووطننا وشعبنا وحكومتنا بسؤ فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم وفضحهم وكشفهم اللهم لاتقم لهم رايه واجعلهم اذل واحقر خلقك .. أمين
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87 - سلمان سالم
2017-09-11 18:31:14
لا حول ولا قوة الا بالله
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86 - ررر
2017-09-11 18:30:18
*** ياصحاب اللحى ***.
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85 - علم وقلم
2017-09-11 18:30:09
هذا ليس باداعية ولا يمت للدعاة بصلة ابدا ، هذا يسمى من ارباب الفتن .
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84 - مجرد تعليق
2017-09-11 18:28:40
حسن المالكي داعيه ومفكر للبدع*** في اي مكان يحل فيه وان شاء الله خمس سنوات على الاقل مافيها كلام
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83 - مشعل المشعل
2017-09-11 18:27:03
يسجن **** أكرهه في الله من صميم قلبي
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82 - نايف
2017-09-11 18:26:36
الله يبشركم بالخير ياصحيفة المرصد
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81 -
2017-09-11 18:26:35
الآن يتم نخل المنخل لكي نستفيد من الصالح ونرمي الحب المسوس ودام عزك ياوطن
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80 - زائره
2017-09-11 18:24:31
الحمد لله بدأت رموز الاخونجيه تتساقط امام المفهين اللي يقولون ذولا تاج روسكم ..اللهم لا شماته وعساهم بفهمون بعدها وان مافهم هالمدرعمين مالهم الا كوي روسهم لعل وعسى يصحون
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79 - شايم
2017-09-11 18:24:26
ياليت من زمان اسعد خبر سمعته عدو السنة قاتله الله
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78 - مجرة التبانة
2017-09-11 18:22:28
ابطيتم الله يهديكم هذا من بدري يقبض عليه ياما فحس قلوبنا ، الله يقويكم كل اللي مسوين فيها اولياء واوصياء على المجتمع اقضبوهم والله يا كثر المتشددين لو تتاح لهم فرصة ليذبحونا.
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77 -
2017-09-11 18:20:29
تم بحمد الله جعفلت بني اخوانج
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76 - ابو نادر
2017-09-11 18:19:57
من اطلق على هذا ***لقب داعيه؟
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75 - ***
2017-09-11 18:18:58
صحيح الخبر
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74 - ****
2017-09-11 18:17:31
تعليق ٢٣😂😂😂😂
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73 - تركي دوشه
2017-09-11 18:17:06
من المؤسف ان يطلق عليه لفظ داعيه هذا من المظللين
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72 - محمد
2017-09-11 18:16:03
حفظ الله دولتنا واذل كل عدو لها بالداخل والخارج وكل يستحق جزاء فعلته ويستحيل ان الحمومة تخطي على احد ولكنهاتعمل لمصلحة الوطن عاش مليكنا سلمان ووليدعهده الامين المؤتمن محمد والدوائر تدور على خونة الوطن
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71 - الهاشمي
2017-09-11 18:15:57
اي شخص اين كان داعية ولا غيرة لايقف بصف الوطن مع القيادة حفظها الله الدولة تربية والسجن مثواه اخذل الله كل من يريد فتنة وتشتت ورد كيده في نحرة
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70 -
2017-09-11 18:15:22
الاخوانجيه كفر كفر واضح وصريح وكفرو بما أنزل الله بها علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
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69 -
2017-09-11 18:15:19
لاوالله ههههههه ياعم ماتا هاجر حد حيشك المطارات فتحه الابواب
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68 - رور
2017-09-11 18:14:20
الحمدلله الذي مكن منه ***يسب الصحابة ويقدح في الدين والمنهج !
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67 - بو عبد الاله
2017-09-11 18:13:34
عليهم من الله مايستحقون
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66 - خالد القحطاني
2017-09-11 18:13:03
ليه للأسف يالعباس انتبهو ****
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65 - علي العمري
2017-09-11 18:12:29
الهجره. شكله. قربته. هجره من غير رجعه.
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64 -
2017-09-11 18:12:25
قلم الحقيقة مبروك اليوم عيد الغدير
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63 - براد شاهي
2017-09-11 18:11:52
حملة من ثلاثة ايام و٤ دعاة الى الان
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62 - قصيمي
2017-09-11 18:11:33
اللهم من اراد ان يفكك وحدت هذا الوطن او ان يكرهنا بحكامنا فأشغله بنفسه وكفنا شره .
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61 - غصن اخضر
2017-09-11 18:11:01
یستخدم التقیه بشکل کبیر ولو یستطیع ان یقول رایه لقال الکثیر فنحمد الله عز وجل ان قیض اناس یحمون کتاب الله وسنة نبیه فی بلاد الحرمین الشریفین ویاخذون علی ایادی السفهاء الذین یشوشون علی الناس دینهم
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60 - تهامي
2017-09-11 18:10:55
قولوا امين اللهم كما اوقفوا اوقف دمائهم في عروقهم يارب كما ضيعوا وضللوا وجاهرو واسرو ان تخذلهم ونجعل كيدهم في نحورهم .. يا رب احفظ بلدي قبلة المسلمين وحكامها واهلها من كل اخونجي سروري
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59 - ضايع
2017-09-11 18:10:42
داعيه هذي كلمه غريبه وهل نحن غير مسلمين حتى يدعونا الى الاسلام قديما يقال له واعض وهذه لها شروط ولا اعتقد ان هذه الشروط تنطبق على الكثير من هم
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58 - إستشاري صح
2017-09-11 18:10:06
الإعتقال إذا فيه مصلحة وتوجيه للشخص المعتقل ومنعه من الإثارة وتهييج العامة فهذا شيء طيب ولا نمانع أي شخص لكن نريد كذلك إيقاف بعض الكتاب الذين يصرحون في روتانا وفي الصحف الإلكترونية ويسببون بلبلة.
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57 - محمد
2017-09-11 18:09:50
يستاهل هو واللي على نهجه قال داعية
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56 - واحد
2017-09-11 18:09:48
يستاهل ***الي يوالي كل ماهو ضد اعل السنة انسان مريض واستفزازي
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( عدد التعليقات 21,860 )
55 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-11 18:09:13
ألزموا جماعة المسلمين،،،،،،،تحت راية خادم الحرمين ،،،،،،الملك سلمان ،،،،،،حفظه الله،،،،،،آمين
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54 - ما جات من فراغ
2017-09-11 18:08:50
وشكلها اكبر من مجرد تغريده لان في جعبتهم اكثر واكبر. اللهم يحفظ حكومتنا و وطننا
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53 -
2017-09-11 18:08:33
اللهم اكفنا شر الخونه الاخونجيه في السعوديه وسلط عليهم و على من يتعاطف معهم السجن الموزر على 20 سنه سجن فهم من افسد و دمر البلاد و خوفو العباد فسحق لهم بائعي الذمم بالغدر و الخيانه احقر منهم مافيه
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52 -
2017-09-11 18:08:19
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
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51 - غصن اخضر
2017-09-11 18:08:05
المفروض من زمان یقول ان علماء الشیعه افضل من علماء السنه والجماعه وان سفیان بن عوف رضی الله عنه فی النار بینما الخمینی فی الجنه وهذا الشی فی الیوتیوب ویدافع عن الضلال اکثر من دفاعه عن الحق
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( عدد التعليقات 21,860 )
50 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-11 18:07:56
كل من يمشي عوج،،،،،،يستاهل اللي يجراله،،،،،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 28,339 )
49 - قلم الحقيقه
2017-09-11 18:07:40
عليكم بربطه في السجن بجانب سلمان العودة ومعهم عوض القرني والبقية بحول الله في الطريق قادمة ليضمهم حوش واحد ***الله عليهم جميعآ وعلى فكرهم وأحزابهم والدول التي يؤيدونها وأعطو الولاء المطلق لها .
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( عدد التعليقات 21,860 )
48 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-11 18:07:16
أحسن ،،،،،،،كل مهايط،،،،،وراكب الدين خطأ،،،،،يستاهل الإعتقال ،،،،،🦅
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
47 - بدران
2017-09-11 18:07:05
هذا يستاهل من زمان المفروض تم القبض عليه
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46 - علي العمري
2017-09-11 18:04:43
افكر اهاجر. بعيد بعيد جدا
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45 - تهامي
2017-09-11 18:04:27
المصيبه انهم بيعلنو توبتهم وبرائهم من كلهم هو والعوده والباقين من باب التقيه حسبنا الله عليهم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 -
2017-09-11 18:02:14
ازعلتم قلم الحقيقه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
43 - تهامي
2017-09-11 18:02:07
معا احترامي وتقديري لك يا المرصد هذا مفكر فعلا وداعيه ولكن من خريجي مدرسة قم لذا نقول عنه مفكؤ وداعيه ايراني بالتبني عليه من الله مايستحق
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42 - القحطاني
2017-09-11 18:01:58
جعله مايطلع ليوم الدين لسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك ويجعله عل كل رجول الصحابه نذر هو ومن يتكلم فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
41 - ابن المدينة
2017-09-11 18:01:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - ابومحمد1
2017-09-11 18:01:19
اي قرار تتخذه الدوله هو لمصلحة الجميع ونحن مع أي قرار تتخذه الدوله ولم نرى من الدوله الا كل خير .. اللهم أحفظ دولتنا وقيادتنا وشعبنا
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
39 -
2017-09-11 18:01:12
تعليق30 غانم الدوسري مره وحده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - تهامي
2017-09-11 18:00:05
اما المالكي فياليت عقوبته بيدي قسم بالله لاخليه*****. وكلهم للاسف الله لايرده جعله في وجه تريلا
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
37 - راكاااان
2017-09-11 18:00:02
فيه مثل يقول (( لانشفت البركه تبان ضفادعها )) ياالله تنصر حكومتنا على رؤس الفتنه ومن بنفسهم مرض الناس عند الشدائد تتلاحم وهؤلاء يبدؤن الصيد في الماء العكر اذلكم الله وفظحكم في الدنيا ولأخره يالجرذان
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36 - ابو عمر
2017-09-11 17:59:48
عساه مايثني
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
35 - الله يعز وطنا
2017-09-11 17:59:34
ت28 عليك ب****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-11 17:57:49
المفروض يوضحون سبب الإعتقال عشان بعض الناس تتعض . 🍃سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🍃 (أمسينا وأمساء الملك لله رب العالمين)
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33 - النبهان
2017-09-11 17:57:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - أفغاني
2017-09-11 17:56:05
ماهو كل من تاخر عن البيت قلتم أعتقلوه . ممكن مخطوف ممكن يم الغدير تاكد بارك الله فيك وبعدها بلغ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - الله يعز وطنا
2017-09-11 17:55:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - ****
2017-09-11 17:55:51
إلا صدق كل شيخ داعية !!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
29 - اسم
2017-09-11 17:55:33
قلت لكم فتعليقي على العوده رقم 512 ان (بداية الغيث قطره) وباقي بيسحبون البقيه واذكركم فالتعليقات القادمه. وبعد الانتهاء منهم بنرجع لكم يالتابعين والمتعاطفين مع الأوغا..الخو.. (والله) وراكم وراكم وين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - عبدالرحمن الشهري
2017-09-11 17:54:47
عساه ما يخرج
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27 - ****
2017-09-11 17:54:47
القرني الرجال من بني مالك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
26 - منقاش
2017-09-11 17:53:54
هل هذا المالكي داعية؟ وإن كان داعية كما تقولون فيدعو بماذا ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
25 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 17:53:36
18 - الحربي 2017-09-11 17:50:02 ان شالله مايطلع ولا عاد بشوفه عينك يالعباس↩ يا رب اسمع منا ومنه ↪
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
24 - القرني[email protected]@
2017-09-11 17:52:12
غريبة شلون صار المالكي داعية وهو يسب الصحابة انا ماكنت ابعلق اصلآ لأنه شخص مايستاهل الأهتمام او الألتفات له لكن شدني كلمة داعية🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
23 - راكاااان
2017-09-11 17:52:00
سوى مثل الرجال وكتب للأسف تم القبض عليه ... غصب يقبض عليه وكل من على شاكلته ابوك يبيله وزن بلوف وفرمته لأن البلوف عنده فيها صرقعه وتهريب ولازم من الوزنيه الين يضبط وتروح الرجه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
22 - ***
2017-09-11 17:51:25
على طاريء أسعار لوازم المدرسة الغالية بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ؟!!!!!!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
21 - منصف
2017-09-11 17:51:07
من وين داعية؟؟ الله يجازيه بما يستحق
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
20 - صريح العبارة
2017-09-11 17:50:16
‏حقيقة غريبة الاعتقالات هاليومين
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
19 - الحربي
2017-09-11 17:50:02
ان شالله مايطلع ولا عاد بشوفه عينك يالعباس
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
18 - طلال الحربي
2017-09-11 17:49:39
يستاهل يدعم الروافض خلية يقمط العافية
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
17 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 17:48:18
5 - خلك بعيد حبك يزيد 😴 2017-09-11 17:43:08 أيش حكاية الإعتقالات اليومين ذي ؟ !!↩حان الوقت لمحاكمة الخونهكائن من كان↪
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - عمدة
2017-09-11 17:47:49
عساه العلة تعل كبِده
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
15 - الله المستعان
2017-09-11 17:47:38
ورغم تأييدنا المطلق لحكومتنا للقبض على كل من يريد زعزعة امن البلد . لكن**** .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
14 - بدر 66
2017-09-11 17:47:29
الله لايخرجه ربيب الروافض وحبيبهم .
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
13 -
2017-09-11 17:47:22
****امثاله يفترض ينفوا من كوكب الارض
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
12 - أبو عبد الله
2017-09-11 17:47:09
الحمد لله اللهم أرنا فيه آية ....,
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
11 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 17:46:08
1 - علي العمري 2017-09-11 17:40:48 😂😂😂😂😂 ايش التهمه. هذا لا مع قطر ولا مع. احد ****↩ ☛يدافع عن شيعته ↪
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
10 - علي العمري
2017-09-11 17:45:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - منصور
2017-09-11 17:45:14
اللي مايعتدل الدوله تعدله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 17:44:22
الله لا يخرجه.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
7 - أفريقي
2017-09-11 17:43:55
صدق وزير الإسكان، السكن أزمة فكر كل ما يحتاجه المرء هو أن يفكر وسيجد من يؤيه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ****
2017-09-11 17:43:53
الاعتقال غريب طيب ما فيه رابط مع المالكي والعودة والتوجه السياسي ؟!!!!
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5 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-11 17:43:08
أيش حكاية الإعتقالات اليومين ذي ؟ !!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - بوأحمد
2017-09-11 17:41:42
هذا من دعاة الفتن ونشر الخزعبلات و**** اللهم عليه مايستحق
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
3 - مهند البلغاري
2017-09-11 17:41:22
طز فيه..
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
2 - عبدالرحمن الدوسي
2017-09-11 17:40:50
كان من أول رأس****
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1 - علي العمري
2017-09-11 17:40:48
😂😂😂😂😂 ايش التهمه. هذا لا مع قطر ولا مع. احد ****
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 المرصد 36 16٬794 يومين
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 66 2٬449 10 ساعات