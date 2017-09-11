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القبض على الداعية “حسن المالكي” في أبها .. وهكذا علق ابنه
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر اعتقال المفكر والداعية السعودي “حسن المالكي” قبل قليل .ومن جانبه أكد نجل الداعية نبأ القبض عليه ، حيث كتب العباس حسن المالكي عبر حسابه على تويتر : للأسف اعتقل والدي الشيخ حسن فرحان المالكي ظهر اليوم في مدينة ابها.
للأسف أعتقل والدي الشيخ حسن فرحان المالكي ظهر هذا اليوم في مدينة أبها
دعواتكم
— العباس حسن المالكي (@alabbas66) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
162 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 19:52:10
ليه وش سوى أنا عارفة الشيخ حسن عفوي .. واللي يزعل من كلامي بكيفه..
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161 - حماك الله يا🇸🇦🇸🇦وطني2017-09-11 19:50:03
يجب ان يحاسب شرعا على تطاوله اولا على العقيدة والصحابة ومن ثم على الوطن وعلماؤه وحكامه ومسؤوليه ويازينك يادرة ابن الخطاب رضي الله عنه
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160 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-11 19:48:23
اللهم لك الحمد كل من يسعى لتخريب عقول شبابنا مصيره رؤيه المملكه 2030
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159 - والد ابراهيم2017-09-11 19:47:59
كان من الاولى من العباس انتقاد توجه والده الذي هو ضد مصلحة الوطن فهذا الكيان فوق اي اعتبار
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( عدد التعليقات 1,131 )158 - رعد الشمال
إن شاء الله هذه المره يسجن مدى الحياة حتى يلفظ أنفاسه غير مأسوفا عليه
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157 - راكاااان2017-09-11 19:46:29
قريبآ جدآ يلحقون بك وبمن سبقك من خفافيش الظلام العملاء الخونه حتى ترتاح البلاد والعباد من سمومكم وافكاركم الهدامه ،،،
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156 - الصريح جدا2017-09-11 19:46:06
احلى خبر وخل الدوله تنظف من هالاشكال الي تتاجر بالدين وغيره
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155 - روميو2017-09-11 19:44:23
خل المجوس ينفعوك ****
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154 -2017-09-11 19:42:20
داعية ضلال الله ينتقم من كل من سب الصحابة رضي الله عنهم وام المؤ منين عائشة رضي الله عنها ومن سب العلماء الله ينتقم منة
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153 - ناقد محايد2017-09-11 19:41:37
للاسف نعته بالداعية والمفكر يحتاج إلى إعادة نظر إلا إذا كان المقصود داعية للباطل
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152 - عمر2017-09-11 19:37:57
نسأل الله أن يتم تطهير الوطن منه ومن أمثاله . . . لاتهاون.
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151 - Waleed الوليد2017-09-11 19:37:14
هو اي واحد يجعجع في مواضيع الاديان والعقائد يطلق عليه "داعية"؟
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150 - ابوريما2017-09-11 19:36:55
المفروض يقبض عليه من زمان
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149 - هنطش2017-09-11 19:34:59
توها ترعد المطر في الطريق سيل عارم
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148 - الفنكوش2017-09-11 19:33:50
كل من يخون وطنه يجب ان يكون عقابه السجن والتجعير بمعنى يجعر كل يوم مرتين داخل السجن حتى انتهاء محكوميته هذا افضل شيئ بعدها اوعدكم يمشون مثل الألف ويطير الشيطان من رؤسهم
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147 -2017-09-11 19:32:50
هذا داعية سوء فكل ما يؤمن به هو التبعية للروافض قي المعتقد ومحاربة أهل السنة ولم يسلم منه حتى الصحابة رضي الله عنهم .
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146 - زائر2017-09-11 19:30:15
سبحان الله ***
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145 - راكاااان2017-09-11 19:29:18
اسم الأبن ... له دلالات كثيره عن عقلية الأب وفكره ؟؟؟؟
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144 - ماجد2017-09-11 19:29:08
نسأل الله أن يعزوينصر حكام السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على أهل الزيف والضلال ودعاة الفتنة أتباع المجوس
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143 - مع زاتك2017-09-11 19:28:40
كل خائن.ومفرق لهذا الوطن ..يجب أن يحاكم
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142 - ابو ثامر2017-09-11 19:27:41
الموضوع ما فيه فكر و دعوة او دين هؤلاء يعتبرون الحياة مثل المساهمات العقارية و الاسهم , مكاسب مادية و فرص للشهرة
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141 - فارس الوابصي2017-09-11 19:26:08
هذا جزاء كل من يخون وطنه وحكومته وشعبه
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140 - راكاااان2017-09-11 19:24:50
127 - 2017-09-11 19:09:56 هههههههههههههههههههه لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي !!
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139 - صقر العروبه2017-09-11 19:24:25
ياليت كل واحد يلخبط يكون العقاب قاسي مهما كان فكره اخواني لبرالي ارهابي اللي هو
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138 - رشيد2017-09-11 19:24:17
قال المفكر والداعية قال هذا من *** هذا داعية فتنة وضلال
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137 - متابع2017-09-11 19:21:03
الله لايشكر سعيه شوكه في حلق اهل السنه
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136 - حمى الله وطني2017-09-11 19:20:37
2017-09-11 19:10:11 عساه من ذا الحال واردى ... الله ينصرك يابن سلمان على اعداء الاسلام
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135 - شايب المرصد2017-09-11 19:17:58
تمسك مين وتخلي مين في مجتمع فيه شيخين لكل مواطن ؟!
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134 - رشدي2017-09-11 19:17:30
خبر يفرح القلب والله ... سلمت يدين اللي قبضت عليه
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133 - زائر2017-09-11 19:14:37
نعم هذا الذي يجب اعتقاله
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132 - تاره2017-09-11 19:10:56
بورك من أمر.
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131 - بروكلي2017-09-11 19:10:30
عساه على هالحال***
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130 - واي واي2017-09-11 19:10:24
راح يخرج له مكانة عند ايران واذكركم
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129 - منطقي2017-09-11 19:10:11
عساه من ذا الحال واردى ... الله ينصرك يابن سلمان على اعداء الاسلام
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128 -2017-09-11 19:09:56
علي العمري نكبت الإملاء مع تباطوء في فهم الإسلام الصحيح والذي نشأنا عليه هوالعزة بالدين وبذل النصيحة والرحمة والسماحة (وخالق الناس بخلق حسن)ومناهجنا سليمة من الضلال والحمدلله
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127 - خالد العنزي2017-09-11 19:09:53
*** لازم الحكومه تحطلهم حد هم و حقين السناب و اليوتيوب ادوخونا وشتتو تركيز الناس الله يهدينا و يهديهم
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126 - اليامي2017-09-11 19:08:15
اشكر الحكومه الرشيده العادله واشكر محمد بن سلمان
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125 - علي الزهراني2017-09-11 19:05:28
نريد القاء القبض على كل ***اللي على شاكلتهم حنا خلقنا الله نبيد اهل الفتن
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124 - هاشم2017-09-11 19:03:52
الحمدالله حكومتنا وشعبنا يد بيد ضد الفتنه انا متاكد لو تضع معايير واختبارات لمن يريد مهنه الاعلام والصحافه نصف الكتاب مرضى
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123 -2017-09-11 19:02:39
قلم الحقيقة انت حاقد على اهل السنة والجماعة ليه
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122 - tempo2017-09-11 19:00:45
إنتهى وقت المجاملات لابد من وقفه مع هؤلاء *** الذين لاتركون منبراً ولا مجلساً الا ويحرضون على هذه البلد وشعبها خدمة للصفويين ومن على منهجهم الضال
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121 - هاشم2017-09-11 18:58:30
اطالب وزاره الاعلام بخضاع الكتاب والاعلاميين لمعايير اختبارات ومن ينجح هلا وسهلا فيه اولا اختبار بمركز القياس الوطني ثانيآ فحص المخدرات كل ست شهور ثالثآ فحص طبي عن الامراض النفسيه والعقليه
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120 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 18:58:21
آلله يوفق حكومتنا وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان 🌹
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119 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 18:56:15
مافيه شيء اسمه للأسف من يعتقل هذا جزاىه لو مافعل شيء كان ماتم اعتقاله والمفروض من زمان تم اعتقاله لاساىته للصحابه رضي الله عنهم
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118 - ابوسلطان القحطاني2017-09-11 18:55:31
هناك باقي الكثير من دعاة التويتر من اهل التشدد والاخونجيه المحرضين يجب القبض عليهم وتطهير البلد منهم
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117 - مانع القحطاني2017-09-11 18:54:33
الله لايفرج عنه
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116 - هذا شي وذاك شي ثاني2017-09-11 18:53:37
حكمه عالم بالدين لا يحق له الدخول بالسياسة 🤥
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115 - عااااادل2017-09-11 18:53:06
الداعيه الى الضلااااااال
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114 - هاشم2017-09-11 18:52:54
عندي اقتراح لوزارة الداخليه اي شخص مثل هؤلاء وغيره يخالف اتمنا اول خطوه تحويله لمستشفى نفسي والكشف عليه وظهار النتاج وعلام الراي العام بالنتاج متوقع 90% من هؤلاء مرضى نفسيين
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113 - Good2017-09-11 18:52:23
والله انه أسعد خير ان يوقف هذا ****
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112 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 18:52:16
نتمنى يوضع قانون إذا مافيه وهو من يسيء للصحابة رضي الله عنهم ولامهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن يستهزء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتم اعتقاله وينفذ الحكم الشرعي فيه
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111 - علي العمري2017-09-11 18:51:15
لماذا لا يتم القبض شيوخ الغلو. والرجعيه. وتكفير الناس لماذا لا يتم. تنظيم جديد المؤسسه الدينيه. وتخفيف منهاج الدين المدرس. كذا يم قطع التطراف والارهاب من البلد
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110 - ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام2017-09-11 18:50:59
تأخر هذا القبض كثير العباس حسن المالكي الخميني
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109 - راكاااان2017-09-11 18:50:30
93 - حفتر 2017-09-11 18:37:26 وش السالفة >>>>> السالفه الله يطول بعمرك ان سعيد سف الدقيق
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108 - هاشم2017-09-11 18:49:42
هاذا الرجل نهجه خالف تعرف حتى كلمه مفكر اجحاف بحقه حده راعي بزريبه
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( عدد التعليقات 28,339 )107 - قلم الحقيقه
اسقاط الجنسية عن دعاة الأخونجية الأخوان مطلب شعبي حالهم حال الصفوية الرافضة في مملكة البحرين الذين أسقطت حكومتهم البحرينية جنسياتهم عنهم.لابد من أن يتم التعامل مع هؤلاء على اساس أنهم خونة تقطع رؤوسهم.
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106 - ابوسعد2017-09-11 18:47:48
علي اي اساس شيخ وبعدين للاسف علي ابوك و الدوله منهاج واضح القران والسنه
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105 -2017-09-11 18:46:13
كفو ياقلم الحقيقه. 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
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104 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-11 18:45:37
الحمدلله واخيرا تم اعتقاله هذا أساء للصحابة رضي الله عنهم
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( عدد التعليقات 28,339 )103 - قلم الحقيقه
بعض دعاة الأخونجية من الأخوان لازالو في الخارج يتواجدون في تركيا نتمنى من حكومتنا السعودية الرشيدة وقف حساباتهم داخل البنوك السعودية حتى لايستطيعون التصرف بها وسحبها للخارج حيث مقر اقامتهم وتواجدهم.
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102 - ابوفهد2017-09-11 18:45:04
عند الامتحان يكرم المرء أو يهان
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101 - زائد واحد2017-09-11 18:45:00
****اتمنى ان يلجم هو وامثالة من ولائهم لغير وطنهم الاى الابد.
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100 - ابو صقر2017-09-11 18:43:58
تعليق مخالف
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99 - عدو المجوس2017-09-11 18:43:56
تعليق مخالف
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98 - زائر2017-09-11 18:42:14
يستاهل احد رموز الفتنه
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97 - علي العمري2017-09-11 18:41:43
هذا دعيه. كلير وله جمهور كبير. يعني الدعيه. ما يكون داعيه. سوا اذا جا من****
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96 - صافي2017-09-11 18:41:32
أنا فرحان .. وأتمنى أن يتم القبض عليهم كلهم .. ما نحتاج لا عظاة ولا مفكرين ولا دعاة ولا غيره .. السلام أهم من العدل . السلام أهم من الفكر . السلام أهم من أي شيء أخر.
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( عدد التعليقات 28,339 )95 - قلم الحقيقه
كل من ولائه لغير وطنه تركيا قطر ايران ولحزبه أو معممه وداعيته وبيعته التي في عنقه لغير حكامه آل سعود يتم اعتقاله فورآ ورميه كالكلب الأجرب داخل السجن واسقاط جنسيته واغلاق حسابه البنكي ومصادرة أمواله.
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94 - الأحمري2017-09-11 18:39:46
دعائي له الله*** وينزل عليه بأسه الشديد ومن يتاعطف معه ***
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93 - حفتر2017-09-11 18:37:26
وش السالفة
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( عدد التعليقات 6,604 )92 - مرهف إحسااس
ههههه قال داعية او شيخ !! هذا يطعن في عائشة رضي الله عنها و الصحابة .... راااااف //// ضي ..... وجهااان لعملة واحدة هم و الأخونجي
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91 - شاآآآايب من جبل عسير2017-09-11 18:34:34
اي داعية؟!؟ داعية الى الصفوية؟!؟ إلى حيث القت رحلها ام قشعم.
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90 - زمن2017-09-11 18:34:28
جعله في سبعين داهية****
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89 - المعلم2017-09-11 18:34:04
الله يكون في عون الاخونجيه تلخبطت الأوراق وبدو يتساقطون مثل أوراق الخريف ولا ننساء المصدر قطر
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88 - راكاااان2017-09-11 18:32:26
((( إني داع فأمنوا ))) اللهم من اراد بديننا ووطننا وشعبنا وحكومتنا بسؤ فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم وفضحهم وكشفهم اللهم لاتقم لهم رايه واجعلهم اذل واحقر خلقك .. أمين
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87 - سلمان سالم2017-09-11 18:31:14
لا حول ولا قوة الا بالله
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86 - ررر2017-09-11 18:30:18
*** ياصحاب اللحى ***.
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85 - علم وقلم2017-09-11 18:30:09
هذا ليس باداعية ولا يمت للدعاة بصلة ابدا ، هذا يسمى من ارباب الفتن .
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84 - مجرد تعليق2017-09-11 18:28:40
حسن المالكي داعيه ومفكر للبدع*** في اي مكان يحل فيه وان شاء الله خمس سنوات على الاقل مافيها كلام
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83 - مشعل المشعل2017-09-11 18:27:03
يسجن **** أكرهه في الله من صميم قلبي
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82 - نايف2017-09-11 18:26:36
الله يبشركم بالخير ياصحيفة المرصد
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81 -2017-09-11 18:26:35
الآن يتم نخل المنخل لكي نستفيد من الصالح ونرمي الحب المسوس ودام عزك ياوطن
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80 - زائره2017-09-11 18:24:31
الحمد لله بدأت رموز الاخونجيه تتساقط امام المفهين اللي يقولون ذولا تاج روسكم ..اللهم لا شماته وعساهم بفهمون بعدها وان مافهم هالمدرعمين مالهم الا كوي روسهم لعل وعسى يصحون
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79 - شايم2017-09-11 18:24:26
ياليت من زمان اسعد خبر سمعته عدو السنة قاتله الله
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78 - مجرة التبانة2017-09-11 18:22:28
ابطيتم الله يهديكم هذا من بدري يقبض عليه ياما فحس قلوبنا ، الله يقويكم كل اللي مسوين فيها اولياء واوصياء على المجتمع اقضبوهم والله يا كثر المتشددين لو تتاح لهم فرصة ليذبحونا.
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77 -2017-09-11 18:20:29
تم بحمد الله جعفلت بني اخوانج
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76 - ابو نادر2017-09-11 18:19:57
من اطلق على هذا ***لقب داعيه؟
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75 - ***2017-09-11 18:18:58
صحيح الخبر
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74 - ****2017-09-11 18:17:31
تعليق ٢٣😂😂😂😂
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73 - تركي دوشه2017-09-11 18:17:06
من المؤسف ان يطلق عليه لفظ داعيه هذا من المظللين
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72 - محمد2017-09-11 18:16:03
حفظ الله دولتنا واذل كل عدو لها بالداخل والخارج وكل يستحق جزاء فعلته ويستحيل ان الحمومة تخطي على احد ولكنهاتعمل لمصلحة الوطن عاش مليكنا سلمان ووليدعهده الامين المؤتمن محمد والدوائر تدور على خونة الوطن
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71 - الهاشمي2017-09-11 18:15:57
اي شخص اين كان داعية ولا غيرة لايقف بصف الوطن مع القيادة حفظها الله الدولة تربية والسجن مثواه اخذل الله كل من يريد فتنة وتشتت ورد كيده في نحرة
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70 -2017-09-11 18:15:22
الاخوانجيه كفر كفر واضح وصريح وكفرو بما أنزل الله بها علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
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69 -2017-09-11 18:15:19
لاوالله ههههههه ياعم ماتا هاجر حد حيشك المطارات فتحه الابواب
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68 - رور2017-09-11 18:14:20
الحمدلله الذي مكن منه ***يسب الصحابة ويقدح في الدين والمنهج !
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67 - بو عبد الاله2017-09-11 18:13:34
عليهم من الله مايستحقون
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66 - خالد القحطاني2017-09-11 18:13:03
ليه للأسف يالعباس انتبهو ****
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65 - علي العمري2017-09-11 18:12:29
الهجره. شكله. قربته. هجره من غير رجعه.
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64 -2017-09-11 18:12:25
قلم الحقيقة مبروك اليوم عيد الغدير
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63 - براد شاهي2017-09-11 18:11:52
حملة من ثلاثة ايام و٤ دعاة الى الان
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62 - قصيمي2017-09-11 18:11:33
اللهم من اراد ان يفكك وحدت هذا الوطن او ان يكرهنا بحكامنا فأشغله بنفسه وكفنا شره .
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61 - غصن اخضر2017-09-11 18:11:01
یستخدم التقیه بشکل کبیر ولو یستطیع ان یقول رایه لقال الکثیر فنحمد الله عز وجل ان قیض اناس یحمون کتاب الله وسنة نبیه فی بلاد الحرمین الشریفین ویاخذون علی ایادی السفهاء الذین یشوشون علی الناس دینهم
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60 - تهامي2017-09-11 18:10:55
قولوا امين اللهم كما اوقفوا اوقف دمائهم في عروقهم يارب كما ضيعوا وضللوا وجاهرو واسرو ان تخذلهم ونجعل كيدهم في نحورهم .. يا رب احفظ بلدي قبلة المسلمين وحكامها واهلها من كل اخونجي سروري
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59 - ضايع2017-09-11 18:10:42
داعيه هذي كلمه غريبه وهل نحن غير مسلمين حتى يدعونا الى الاسلام قديما يقال له واعض وهذه لها شروط ولا اعتقد ان هذه الشروط تنطبق على الكثير من هم
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58 - إستشاري صح2017-09-11 18:10:06
الإعتقال إذا فيه مصلحة وتوجيه للشخص المعتقل ومنعه من الإثارة وتهييج العامة فهذا شيء طيب ولا نمانع أي شخص لكن نريد كذلك إيقاف بعض الكتاب الذين يصرحون في روتانا وفي الصحف الإلكترونية ويسببون بلبلة.
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57 - محمد2017-09-11 18:09:50
يستاهل هو واللي على نهجه قال داعية
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56 - واحد2017-09-11 18:09:48
يستاهل ***الي يوالي كل ماهو ضد اعل السنة انسان مريض واستفزازي
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( عدد التعليقات 21,860 )55 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ألزموا جماعة المسلمين،،،،،،،تحت راية خادم الحرمين ،،،،،،الملك سلمان ،،،،،،حفظه الله،،،،،،آمين
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54 - ما جات من فراغ2017-09-11 18:08:50
وشكلها اكبر من مجرد تغريده لان في جعبتهم اكثر واكبر. اللهم يحفظ حكومتنا و وطننا
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53 -2017-09-11 18:08:33
اللهم اكفنا شر الخونه الاخونجيه في السعوديه وسلط عليهم و على من يتعاطف معهم السجن الموزر على 20 سنه سجن فهم من افسد و دمر البلاد و خوفو العباد فسحق لهم بائعي الذمم بالغدر و الخيانه احقر منهم مافيه
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52 -2017-09-11 18:08:19
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
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51 - غصن اخضر2017-09-11 18:08:05
المفروض من زمان یقول ان علماء الشیعه افضل من علماء السنه والجماعه وان سفیان بن عوف رضی الله عنه فی النار بینما الخمینی فی الجنه وهذا الشی فی الیوتیوب ویدافع عن الضلال اکثر من دفاعه عن الحق
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( عدد التعليقات 21,860 )50 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
كل من يمشي عوج،،،،،،يستاهل اللي يجراله،،،،،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 28,339 )49 - قلم الحقيقه
عليكم بربطه في السجن بجانب سلمان العودة ومعهم عوض القرني والبقية بحول الله في الطريق قادمة ليضمهم حوش واحد ***الله عليهم جميعآ وعلى فكرهم وأحزابهم والدول التي يؤيدونها وأعطو الولاء المطلق لها .
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( عدد التعليقات 21,860 )48 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أحسن ،،،،،،،كل مهايط،،،،،وراكب الدين خطأ،،،،،يستاهل الإعتقال ،،،،،🦅
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47 - بدران2017-09-11 18:07:05
هذا يستاهل من زمان المفروض تم القبض عليه
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46 - علي العمري2017-09-11 18:04:43
افكر اهاجر. بعيد بعيد جدا
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45 - تهامي2017-09-11 18:04:27
المصيبه انهم بيعلنو توبتهم وبرائهم من كلهم هو والعوده والباقين من باب التقيه حسبنا الله عليهم ***
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44 -2017-09-11 18:02:14
ازعلتم قلم الحقيقه
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43 - تهامي2017-09-11 18:02:07
معا احترامي وتقديري لك يا المرصد هذا مفكر فعلا وداعيه ولكن من خريجي مدرسة قم لذا نقول عنه مفكؤ وداعيه ايراني بالتبني عليه من الله مايستحق
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42 - القحطاني2017-09-11 18:01:58
جعله مايطلع ليوم الدين لسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك ويجعله عل كل رجول الصحابه نذر هو ومن يتكلم فيهم
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41 - ابن المدينة2017-09-11 18:01:52
تعليق مخالف
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40 - ابومحمد12017-09-11 18:01:19
اي قرار تتخذه الدوله هو لمصلحة الجميع ونحن مع أي قرار تتخذه الدوله ولم نرى من الدوله الا كل خير .. اللهم أحفظ دولتنا وقيادتنا وشعبنا
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39 -2017-09-11 18:01:12
تعليق30 غانم الدوسري مره وحده
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38 - تهامي2017-09-11 18:00:05
اما المالكي فياليت عقوبته بيدي قسم بالله لاخليه*****. وكلهم للاسف الله لايرده جعله في وجه تريلا
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37 - راكاااان2017-09-11 18:00:02
فيه مثل يقول (( لانشفت البركه تبان ضفادعها )) ياالله تنصر حكومتنا على رؤس الفتنه ومن بنفسهم مرض الناس عند الشدائد تتلاحم وهؤلاء يبدؤن الصيد في الماء العكر اذلكم الله وفظحكم في الدنيا ولأخره يالجرذان
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36 - ابو عمر2017-09-11 17:59:48
عساه مايثني
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35 - الله يعز وطنا2017-09-11 17:59:34
ت28 عليك ب****
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34 - 🌺 ندى 🌺2017-09-11 17:57:49
المفروض يوضحون سبب الإعتقال عشان بعض الناس تتعض . 🍃سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🍃 (أمسينا وأمساء الملك لله رب العالمين)
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33 - النبهان2017-09-11 17:57:34
تعليق مخالف
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32 - أفغاني2017-09-11 17:56:05
ماهو كل من تاخر عن البيت قلتم أعتقلوه . ممكن مخطوف ممكن يم الغدير تاكد بارك الله فيك وبعدها بلغ
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31 - الله يعز وطنا2017-09-11 17:55:56
تعليق مخالف
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30 - ****2017-09-11 17:55:51
إلا صدق كل شيخ داعية !!!!
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29 - اسم2017-09-11 17:55:33
قلت لكم فتعليقي على العوده رقم 512 ان (بداية الغيث قطره) وباقي بيسحبون البقيه واذكركم فالتعليقات القادمه. وبعد الانتهاء منهم بنرجع لكم يالتابعين والمتعاطفين مع الأوغا..الخو.. (والله) وراكم وراكم وين
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28 - عبدالرحمن الشهري2017-09-11 17:54:47
عساه ما يخرج
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27 - ****2017-09-11 17:54:47
القرني الرجال من بني مالك
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26 - منقاش2017-09-11 17:53:54
هل هذا المالكي داعية؟ وإن كان داعية كما تقولون فيدعو بماذا ؟
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25 - ↩ابو شدا↪2017-09-11 17:53:36
18 - الحربي 2017-09-11 17:50:02 ان شالله مايطلع ولا عاد بشوفه عينك يالعباس↩ يا رب اسمع منا ومنه ↪
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24 - القرني[email protected]@2017-09-11 17:52:12
غريبة شلون صار المالكي داعية وهو يسب الصحابة انا ماكنت ابعلق اصلآ لأنه شخص مايستاهل الأهتمام او الألتفات له لكن شدني كلمة داعية🤔
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23 - راكاااان2017-09-11 17:52:00
سوى مثل الرجال وكتب للأسف تم القبض عليه ... غصب يقبض عليه وكل من على شاكلته ابوك يبيله وزن بلوف وفرمته لأن البلوف عنده فيها صرقعه وتهريب ولازم من الوزنيه الين يضبط وتروح الرجه
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22 - ***2017-09-11 17:51:25
على طاريء أسعار لوازم المدرسة الغالية بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ؟!!!!!!
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21 - منصف2017-09-11 17:51:07
من وين داعية؟؟ الله يجازيه بما يستحق
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20 - صريح العبارة2017-09-11 17:50:16
حقيقة غريبة الاعتقالات هاليومين
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19 - الحربي2017-09-11 17:50:02
ان شالله مايطلع ولا عاد بشوفه عينك يالعباس
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18 - طلال الحربي2017-09-11 17:49:39
يستاهل يدعم الروافض خلية يقمط العافية
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17 - ↩ابو شدا↪2017-09-11 17:48:18
5 - خلك بعيد حبك يزيد 😴 2017-09-11 17:43:08 أيش حكاية الإعتقالات اليومين ذي ؟ !!↩حان الوقت لمحاكمة الخونهكائن من كان↪
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16 - عمدة2017-09-11 17:47:49
عساه العلة تعل كبِده
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15 - الله المستعان2017-09-11 17:47:38
ورغم تأييدنا المطلق لحكومتنا للقبض على كل من يريد زعزعة امن البلد . لكن**** .
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14 - بدر 662017-09-11 17:47:29
الله لايخرجه ربيب الروافض وحبيبهم .
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13 -2017-09-11 17:47:22
****امثاله يفترض ينفوا من كوكب الارض
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12 - أبو عبد الله2017-09-11 17:47:09
الحمد لله اللهم أرنا فيه آية ....,
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11 - ↩ابو شدا↪2017-09-11 17:46:08
1 - علي العمري 2017-09-11 17:40:48 😂😂😂😂😂 ايش التهمه. هذا لا مع قطر ولا مع. احد ****↩ ☛يدافع عن شيعته ↪
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10 - علي العمري2017-09-11 17:45:57
تعليق مخالف
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9 - منصور2017-09-11 17:45:14
اللي مايعتدل الدوله تعدله
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8 - ↩ابو شدا↪2017-09-11 17:44:22
الله لا يخرجه.
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7 - أفريقي2017-09-11 17:43:55
صدق وزير الإسكان، السكن أزمة فكر كل ما يحتاجه المرء هو أن يفكر وسيجد من يؤيه.
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6 - ****2017-09-11 17:43:53
الاعتقال غريب طيب ما فيه رابط مع المالكي والعودة والتوجه السياسي ؟!!!!
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5 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-11 17:43:08
أيش حكاية الإعتقالات اليومين ذي ؟ !!
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4 - بوأحمد2017-09-11 17:41:42
هذا من دعاة الفتن ونشر الخزعبلات و**** اللهم عليه مايستحق
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3 - مهند البلغاري2017-09-11 17:41:22
طز فيه..
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2 - عبدالرحمن الدوسي2017-09-11 17:40:50
كان من أول رأس****
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1 - علي العمري2017-09-11 17:40:48
😂😂😂😂😂 ايش التهمه. هذا لا مع قطر ولا مع. احد ****
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آخر تعليق
بواسطة : تعليق18
بالمختصر المفيد نعم ....
بواسطة : مجرة التبانة
أهتم بشؤونك واترك النصائح ما احد حولك الناس أدرى بشؤونها أنت من طلب منك نصائح؟ ع...
بواسطة :
ت26 هههههه كوريا الشماليه...
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