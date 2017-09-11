القبض على الداعية “حسن المالكي” في أبها .. وهكذا علق ابنه

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر اعتقال المفكر والداعية السعودي “حسن المالكي” قبل قليل .ومن جانبه أكد نجل الداعية نبأ القبض عليه ، حيث كتب العباس حسن المالكي عبر حسابه على تويتر : للأسف اعتقل والدي الشيخ حسن فرحان المالكي ظهر اليوم في مدينة ابها.