شاهد أول ظهور للفنان”إبراهيم الصلال” من داخل مستشفى بعد تعرض لجلطة في الرأس .. وهكذا علق!

حجم الخط A A A المرصد 8 2٬283 2 ساعتين

صحيفة المرصد : طمأن الفنان إبراهيم الصلال جمهوره عبر كلمة له من مستشفى الأحمدي حيث يتواجد أنه بخير وتعرض لجلطة بسيطة. وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الكويتي وولي العهد الكويتي ووزير ووكيل الإعلام الكويتي وكل من اطمأن عليه.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا