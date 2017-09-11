الرئيسية / شاهد أول ظهور للفنان”إبراهيم الصلال” من داخل مستشفى بعد تعرض لجلطة في الرأس .. وهكذا علق!
شاهد أول ظهور للفنان”إبراهيم الصلال” من داخل مستشفى بعد تعرض لجلطة في الرأس .. وهكذا علق!
صحيفة المرصد : طمأن الفنان إبراهيم الصلال جمهوره عبر كلمة له من مستشفى الأحمدي حيث يتواجد أنه بخير وتعرض لجلطة بسيطة. وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الكويتي وولي العهد الكويتي ووزير ووكيل الإعلام الكويتي وكل من اطمأن عليه.
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التعليقات
8 - كويتي وافتخر2017-09-11 19:48:34
هذا المدعو طارق العلي فيه من ***الشيء الكثير يا صبر الارض على هالاشكال
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7 - بريال عيش حب2017-09-11 18:56:41
سلامات الف سلامه ابو خليل
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6 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-09-11 18:56:33
نسأل(الله)أن يشفيه ويعافيه وجميع مرضئ المسلمين ولكن(ياحبذا)لو تكون زياره المريض(خفيفه) بحيث لايجهد المريض وهو بحاجه(الراحه)التامه ):ذكرني بوالدي الله يرحمه امين):
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5 - الحق2017-09-11 18:49:41
سلامات ❤️
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4 - ابوصالح سكري2017-09-11 18:33:12
الحمدلله علا السلامة يااستاذ ابراهيم الصلال
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3 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-11 18:28:37
يطوّل لنا بعمرك يا أستاذ إبراهيم 💞
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2 - ابوعرام2017-09-11 18:27:50
سلامات الله يشفيك ويحفظك ايها الرجل الطيب
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله2017-09-11 18:19:45
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الحنه
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آخر تعليق
بواسطة : تعليق18
بالمختصر المفيد نعم ....
بواسطة : مجرة التبانة
أهتم بشؤونك واترك النصائح ما احد حولك الناس أدرى بشؤونها أنت من طلب منك نصائح؟ ع...
بواسطة :
ت26 هههههه كوريا الشماليه...
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