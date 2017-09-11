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الرئيسية / شاهد أول ظهور للفنان”إبراهيم الصلال” من داخل مستشفى بعد تعرض لجلطة في الرأس .. وهكذا علق!

شاهد أول ظهور للفنان”إبراهيم الصلال” من داخل مستشفى بعد تعرض لجلطة في الرأس .. وهكذا علق!

شاهد أول ظهور للفنان”إبراهيم الصلال” من داخل مستشفى بعد تعرض لجلطة في الرأس .. وهكذا علق!
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المرصد 8 2٬283 2 ساعتين

صحيفة المرصد : طمأن الفنان إبراهيم الصلال جمهوره عبر كلمة له من مستشفى الأحمدي حيث يتواجد أنه بخير وتعرض لجلطة بسيطة. وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الكويتي وولي العهد الكويتي ووزير ووكيل الإعلام الكويتي وكل من اطمأن عليه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - كويتي وافتخر
2017-09-11 19:48:34
هذا المدعو طارق العلي فيه من ***الشيء الكثير يا صبر الارض على هالاشكال
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7 - بريال عيش حب
2017-09-11 18:56:41
سلامات الف سلامه ابو خليل
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6 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-09-11 18:56:33
نسأل(الله)أن يشفيه ويعافيه وجميع مرضئ المسلمين ولكن(ياحبذا)لو تكون زياره المريض(خفيفه) بحيث لايجهد المريض وهو بحاجه(الراحه)التامه ):ذكرني بوالدي الله يرحمه امين):
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5 - الحق
2017-09-11 18:49:41
سلامات ❤️
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4 - ابوصالح سكري
2017-09-11 18:33:12
الحمدلله علا السلامة يااستاذ ابراهيم الصلال
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3 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-11 18:28:37
يطوّل لنا بعمرك يا أستاذ إبراهيم 💞
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2 - ابوعرام
2017-09-11 18:27:50
سلامات الله يشفيك ويحفظك ايها الرجل الطيب
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-09-11 18:19:45
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الحنه
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