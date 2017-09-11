تسجيل صوتي : عُمانية تهدد بقتل و حرق زوجها خلال برنامج إذاعي على الهواء
صحيفة المرصد : اعتقلت الشرطة العُمانية امرأة بتهمة التهديد بقتل زوجها خلال برنامج إذاعي على الهواء، لكنها ادعت بأنها أطلقت التهديد على سبيل المزاح فقط.
وأفادت صحيفة “تايمز اوف عُمان” الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن المرأة التي لم تفصح عن هويتها اتصلت بمقدم برنامج صباحي وأبلغته بأنها ستقطع وتحرق زوجها.
وقالت المرأة : “صدقا أنا أريد الانتقام وسيكون زوجي أول هدف لي،سأقطعه إربا وأحرق جثته وسيارته لأني لا أثق بأي شخص، وأنا لا أخاف أحدا سوى خالقي ولست قلقة من سجني حتى ولو تم سجني مدى الحياة أو حكم علي بالإعدام، أنا الآن مسترخية عقليا وأعتقد بأن أطفالي سيكونون بأفضل حال”.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال المرأة للتحقيق معها بتهمة التهديد بقتل زوجها، مؤكدًا بأن ذلك يعتبر جنحة بموجب القانون وأن المتهمة تم تحويلها للنائب العام.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله بأن المرأة ادعت بأنها كانت تجلس بجوار زوجها في السيارة عندما اتصلت بمقدم البرنامج الإذاعي وأنها أطلقت التهديد على سبيل المزاح.
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التعليقات
ماشاء الله تبارك الله سبحان الخالق الناطق صورتك ماشاء الله تبارك الله واحد ثري جاء يخطب عمانيه قال واحد شاعر تقلع انت وفلوسك والله ماتنخاك العمانيه الدنيا مش بالفلوس انتي أيهاالمراءه غلطتي مزحه ثقيله
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ت 15 حلاة السعودي انة الأب الأخ الولد الزوج وانه كريم وسيم شهم رجل ذو شخصية قيادية وبار بأهله وتتمناه كل بنت على المعمورة
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ت20 العنوسة والكبت
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مزحه ثقيلة على الهواء لابد بني قابوس احفادالمهلب ابن ابي صفره الاءزدي ياخذو إجراءولابدلطولة اللسان من تعليمه الاءدب حتي مايجي عقبك نساءيهايطون ويقولون مزح
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الحياة الزوجية يبغالها صبر وتفاهم وعقل وقناعة وحكمة او كما قال الله تعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
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تعليق مخالف
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تعليق 24 ..كلامك منطقي إلى درجة حسيت بخطاي..لاكن وانا اخوك لكل مقام مقال....
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تعليق 24 ..كلامك منطقي إلى درجة حسيت بخطاي..لاكن وانا اخوك لكل مقام مقال....
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من عيونها باين انها تمزح
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نوره..خطفتي الانظار.. والميدان لك ... انا ورأي رحله وسفر .. بااااي للكل وأمل السموحه
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22 - .... لا تحزن..... خلّها تعبّر عن رآيها ليش اذا الرجل تغزل بصورة امراة او تغزل بجمالها او تغزل بصوتها ماحد فيكم يقول له عيب ؟؟؟ ترى العيب والحياء ليس حكراً على الانثى !
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نوره / يأختي خليك في حالك لا تكلمينها ولا تسألينها هذه اذا احد كلمها مارح تسكت رح تقعد يومين بهالصفحة ***
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ياسمين... عيب ان الله خلقك ذكر وتانث نفسك
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نوره... هدي بالك غاية الناس ورضاهم لا تدرك...
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صوت المذيع خقق ماألومها
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ام شوشه منفوشه انتي بلادي زوينا ؟ انا مجرد أسألك مااتهمك ؟ الحين تجي تظلمني وتدعي علي وانا فقط اسأل
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اعتقلت الشرطه المجنيه عليها المتهم بري حتى تثبت ادانته بالادله مو بقول مذيع مبسبس خكري فاتح له قناه يستقبل اسرار الناس وهو ماهو شريف
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مرهف الاحساس... اسم جذاب للنواعم ... بس كن صادق محمد احساسك... الله يهديك
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اكيد انه اخواني لاعين
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حلاة العماني باخلاقه وهداوته ورومنسيته / ماتبينه بدليه 😂😂
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وش سوى المذيع ي ربوو بلغ الشرطه ولا باقي ي حرام
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الصمت تسع اعشار الادب
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الصمت ابلغ من الكلام
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من اراد ان يفعل شيئ لااعتقد انه يقول سوف افعل وافعل خاصه امور كهذه الشغل سوف يكون (سكاتي) سكين في الخاصره تليها اخرى في الصره بعدها ياتي دور المواد الحارقه بنزين قاز وعود كبريت ونتهت الحفله وسكتم بكتم
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ي حرام بتقتله ي الله
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ي الله وش الخبر ي الله ي الله صدق كانت بتقتلو مسكيين
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حتى حنا مانثق باحد مع ذا التواصل والتواتر والدردشات
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...صعب ان تحكم على البشر اذا لم تجلس وتسمع من الطرفين.. وجهت نظر من اتصلت على الهوى وتكلمت لا يرجى منها خير
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ابداً ابداً فضاؤه مالها الداعي
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ان صدقت فعلاجها اولى
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ههههههه 😂😂
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لو فعلا عندها زوجها كان عطاها طراق
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واصل حدها ... الله يعينها بعض الأزواج لا يليق أن يطلق عليه متزوج و أب .....
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