تسجيل صوتي : عُمانية تهدد بقتل و حرق زوجها خلال برنامج إذاعي على الهواء

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صحيفة المرصد : اعتقلت الشرطة العُمانية امرأة بتهمة التهديد بقتل زوجها خلال برنامج إذاعي على الهواء، لكنها ادعت بأنها أطلقت التهديد على سبيل المزاح فقط.

وأفادت صحيفة “تايمز اوف عُمان” الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن المرأة التي لم تفصح عن هويتها اتصلت بمقدم برنامج صباحي وأبلغته بأنها ستقطع وتحرق زوجها.

وقالت المرأة : “صدقا أنا أريد الانتقام وسيكون زوجي أول هدف لي،سأقطعه إربا وأحرق جثته وسيارته لأني لا أثق بأي شخص، وأنا لا أخاف أحدا سوى خالقي ولست قلقة من سجني حتى ولو تم سجني مدى الحياة أو حكم علي بالإعدام، أنا الآن مسترخية عقليا وأعتقد بأن أطفالي سيكونون بأفضل حال”.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال المرأة للتحقيق معها بتهمة التهديد بقتل زوجها، مؤكدًا بأن ذلك يعتبر جنحة بموجب القانون وأن المتهمة تم تحويلها للنائب العام.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله بأن المرأة ادعت بأنها كانت تجلس بجوار زوجها في السيارة عندما اتصلت بمقدم البرنامج الإذاعي وأنها أطلقت التهديد على سبيل المزاح.

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