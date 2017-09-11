سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

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صحيفة المرصد: أكد سمير عطالله كاتب وصحافيّ لبناني أن الثورة الوحيدة التي لم يجربها، أو يقربها أحد، هي الثورة العلمية أو الصناعية أو الاقتصادية مضيفاً أن كثير من الثوار في العالم العربي كانوا صادقين وحالمين. لكنهم لم يحفظوا من الثورة سوى العنف والدماء والاعدامات والاكراه .

وقال، الكاتب الذي عمل في كل من صحيفة النهار ومجلتي الإسبوع العربي والصياد اللبنانية وصحيفة الأنباء الكويتية خلال مقال له نشر بصحيفة ” الشرق الأوسط” تحت عنوان ” القطر” جربنا في العالم العربي جميع «الثورات». بعضنا اعتقد أنه بمجرد قراءة بضعة فصول من كارل ماركس، يمكن أن يتحول هو إلى لينين. والبعض اعتقد أنه بمجرد قراءة خطب لينين، يصبح هو سوسلوف الشيوعية العربية، وإخواننا الاعزاء في اليمن الجنوبي اعتقدوا ان القبلية سوف تزول بمجرد رفع علم احمر اللون عليه منجل ومطرقة. وهات يا كرملين.

وتابع: لا شك أن كثير من «الثوار» في كثير من المراحل، كانوا صادقين وحالمين. لكنهم لم يحفظوا من الثورة سوى العنف والدماء والإعدامات والإكراه. قتلوا رفاقهم، وسجنوا أصدقاءهم، وأمموا أملاك أهلهم، وزرعوا الأوهام في عقول أبنائهم.

وأضاف “الثورة الوحيدة التي لم يجربها، أو يقربها أحد، هي الثورة العلمية أو الصناعية أو الاقتصادية. تشتري سويسرا من مصر القطن الخام بأرخص الأسعار، فتصنِّعه وتبيعه بأغلاها. وشهد السودان جميع أنواع الثورات إلا الثورة الزراعية التي يمكن أن تجعل منه برازيل أخرى، على الأقل. وجربت الجماهيرية ثورة «الكتاب الأخضر» من دون أن تلتفت الى الحقل الأخضر والمرعى الأخضر والمصنع الأخضر. سقم وسأم وهكذا نتائج. الغريب أن أكبر شركة «مراعي» في العالم العربي قامت في السعودية، وأكبر عملية تشجير قامت في أبو ظبي، وأكبر شركة مواد غذائية في الكويت.

وأردف قرر بلد نفطي زراعي ذو نهرين عظيمين أن خيره لا يتحقق إلا باحتلال بلد صغير مثل الكويت. وقرر بلد فيه خيرات الأرض مثل سوريا أن دخوله العجز والبطالة والتردي الاقتصادي له سبب واحد هو انسلاخ «القطر» اللبناني. وهذا القطر السليخ هو سبب فشل الشعار الثلاثي (بالثلاث) وحدة – حرية – اشتراكية.

وقال أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت أميركا، تمتنع عن تمويل السد العالي، هو ضغط “لوبي” مزارعي القطن على جون فوستر دالاس، خوفاً من منافسة القطن المصري. معظم الحروب كانت من اجل الموارد، لا من اجل الشعارات. في يوم واحد نسيت الصين «الكتاب الأحمر» لأنها تريد الآن منافسة «ابل» وركوب سيارات كاديلاك.

واختتم مقاله قائلاً”دولة في حجم العراق وسوريا كان يمكن في ظل «ثورة صناعية» ان تستوعب بكل بساطة جميع اهلها. لكن بعضهم رأى الحل في الذبح. وما زالت المذبحة مستمرة”.