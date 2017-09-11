رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!
حجم الخط A A A
المرصد 17 1٬503 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد سمير عطالله كاتب وصحافيّ لبناني أن الثورة الوحيدة التي لم يجربها، أو يقربها أحد، هي الثورة العلمية أو الصناعية أو الاقتصادية مضيفاً أن كثير من الثوار في العالم العربي كانوا صادقين وحالمين. لكنهم لم يحفظوا من الثورة سوى العنف والدماء والاعدامات والاكراه .

وقال، الكاتب الذي عمل في كل من صحيفة النهار ومجلتي الإسبوع العربي والصياد اللبنانية وصحيفة الأنباء الكويتية خلال مقال له نشر بصحيفة ” الشرق الأوسط” تحت عنوان ” القطر” جربنا في العالم العربي جميع «الثورات». بعضنا اعتقد أنه بمجرد قراءة بضعة فصول من كارل ماركس، يمكن أن يتحول هو إلى لينين. والبعض اعتقد أنه بمجرد قراءة خطب لينين، يصبح هو سوسلوف الشيوعية العربية، وإخواننا الاعزاء في اليمن الجنوبي اعتقدوا ان القبلية سوف تزول بمجرد رفع علم احمر اللون عليه منجل ومطرقة. وهات يا كرملين.

وتابع: لا شك أن كثير من «الثوار» في كثير من المراحل، كانوا صادقين وحالمين. لكنهم لم يحفظوا من الثورة سوى العنف والدماء والإعدامات والإكراه. قتلوا رفاقهم، وسجنوا أصدقاءهم، وأمموا أملاك أهلهم، وزرعوا الأوهام في عقول أبنائهم.

وأضاف “الثورة الوحيدة التي لم يجربها، أو يقربها أحد، هي الثورة العلمية أو الصناعية أو الاقتصادية. تشتري سويسرا من مصر القطن الخام بأرخص الأسعار، فتصنِّعه وتبيعه بأغلاها. وشهد السودان جميع أنواع الثورات إلا الثورة الزراعية التي يمكن أن تجعل منه برازيل أخرى، على الأقل. وجربت الجماهيرية ثورة «الكتاب الأخضر» من دون أن تلتفت الى الحقل الأخضر والمرعى الأخضر والمصنع الأخضر. سقم وسأم وهكذا نتائج. الغريب أن أكبر شركة «مراعي» في العالم العربي قامت في السعودية، وأكبر عملية تشجير قامت في أبو ظبي، وأكبر شركة مواد غذائية في الكويت.

وأردف قرر بلد نفطي زراعي ذو نهرين عظيمين أن خيره لا يتحقق إلا باحتلال بلد صغير مثل الكويت. وقرر بلد فيه خيرات الأرض مثل سوريا أن دخوله العجز والبطالة والتردي الاقتصادي له سبب واحد هو انسلاخ «القطر» اللبناني. وهذا القطر السليخ هو سبب فشل الشعار الثلاثي (بالثلاث) وحدة – حرية – اشتراكية.

وقال أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت أميركا، تمتنع عن تمويل السد العالي، هو ضغط “لوبي” مزارعي القطن على جون فوستر دالاس، خوفاً من منافسة القطن المصري. معظم الحروب كانت من اجل الموارد، لا من اجل الشعارات. في يوم واحد نسيت الصين «الكتاب الأحمر» لأنها تريد الآن منافسة «ابل» وركوب سيارات كاديلاك.
واختتم مقاله قائلاً”دولة في حجم العراق وسوريا كان يمكن في ظل «ثورة صناعية» ان تستوعب بكل بساطة جميع اهلها. لكن بعضهم رأى الحل في الذبح. وما زالت المذبحة مستمرة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 21:39:41
برق _ الحرم ((( للاسف ثوراة الصناعة والتقدم لاوجود لها لافي نهضة ولا ثورة . جميع ماحدث ويحدث اطماع سياسية لتنفيذ اجندات_ احتلالية _أجنبية . تدار من خارج المحيط العربي ↩كلام 100%↪
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,556 )
16 - برق _ الحرم
2017-09-11 21:17:36
((((( للاسف ثوراة الصناعة والتقدم لاوجود لها لافي نهضة ولا ثورة ...... جميع ماحدث ويحدث اطماع سياسية لتنفيذ اجندات_ احتلالية _أجنبية ..... تدار من خارج المحيط العربي تحت اغطية متعددة ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 21:16:42
9 - عبدالرحمن الدوسي 2017-09-11 20:44:43 السكن فكره.....↩ فكر فكره صح ↪
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - مسمار
2017-09-11 21:16:10
نعم الثوره العلميه والصناعيه قد اصطفاها الغرب لانفسهم وتركو لنا للاسف ثورات العنف والدمار واذا كان لدينا من احرز ثوره علميه فهم طيور مهاجره!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 20:57:34
العرب ما يعرفون إلا القبيلة والقبيلة دمار التقدم بكل صراحه.أنا فلان الفلاني من قبيلة فلان ومات الف فلان من أجل حماية فلان.وعاش فلان وقتل فلان ابن فلان رغم إنه قتل ودمر من اجله آل فلان.هذي مشكلة القيله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 -
2017-09-11 20:49:58
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. (فوضى لاأمن جوع قتل تشريدولاجديد)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - سعد
2017-09-11 20:48:46
الحكام يخافزن من اي ثورات ويعملون ضدها سوى كانت ثورة اقتصادية او علميه او صناعية وخاصة العلمية ممكن بخترع حاجة غير مرغوب فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - @@@@@
2017-09-11 20:48:19
كلامه صحيح 100%
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - عبدالرحمن الدوسي
2017-09-11 20:44:43
السكن فكره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ***
2017-09-11 20:40:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - غازي بن شبيب
2017-09-11 20:36:27
الثوره هي زوجة الثور صحيح او لا ؟ قال ثوره علميه حنا وين والعلم وين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -
2017-09-11 20:26:24
الثوره الصناعيه والعلميه والزراعيه تحتاج لقرار سياسي من الحكومات والغرب لن يقبل بنهضة اي بلد عرب او اسلامي ايران كانت مزدهره وجابو الخميني وجابو صدام والقذافي والاسد وجمال
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
5 - روميو
2017-09-11 20:23:57
اكيدقرأت المقال من اسفل الي اعلي .. اقترح عليك بالقرأه مرة اخري بالشكل السليم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - غانم الدوسري تويتر😎😎😎
2017-09-11 20:20:01
الدراهم مراهم 🤗🤗🤗🤗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - روميو
2017-09-11 20:18:15
المشكله انهم شايفين انفسهم انهم متعلمين وان اهل الخليج بدو لايفقهوا شي لكن لايصح الا الصحيح
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 -
2017-09-11 20:16:28
مقال جميل استمتعت بقراءته👍
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - الثوره الصناعيه والاقتصاديه والعلميه
2017-09-11 20:10:18
تتطلب 4 مقومات وركائز مهمه وهي (العدل +علم + اخلاق + عمل ) وعندئذ ستنجح هذه التجربه بكل تاكيد .. مالم النتيجه الحاصل في الوطن العربي .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : غانم الدوسري تويتر😎😎😎

التعليق الأخير أجل صدقت بحملة وطن بلا مخالف😂😂😂😂😂...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

ماشاءالله يا ولد الشيوخ واضح بأنك طبت وصرت عافي والدليل من علاج بالخارج وتطلب ال...
بواسطة : ابو ابراهيم

انا مستغرب *** كل شويه المفكر والداعيه والشيخ مثل هذا*** لايطلق عليه لامفكر ولاد...
بواسطة : ولدالشيوخ

Oui.. ومساء الخير ع اللي عندهم روحي💕، اتمنى ان تكون بصحه جيده ايضا. ونصيبك ح يصي...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لاخاب من استشار ولكن “من هو المستشار” ؟
26 0
mm

كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
104 0
mm

قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
229 15
mm

فهد الأحمري

لماذا نهتم بالعالم الخارجي
74 0
mm

محمد الساعد

قناة الجزيرة.. فضائح.. ومذيعات!
262 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لماذا حرم “الإسلام ” خلوة الرجل بالمرأة ؟
398 11
mm

مشعل السديري

هل صدقت أم كذبت؟
274 3
mm

عبدالرحمن الراشد

التحدي: من يضمن قطر؟
272 3
mm

محمد آل الشيخ

تميم واللف والدوران
165 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المرأة السعودية و حضورها الفاعل المشرف !
158 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
268 14
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
250 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
248 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
855 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
552 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
264 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
337 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
460 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
459 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
538 3
الاخبار الدولية
سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

 المرصد 17 1٬503 2 ساعتين
الإمارات لحقوق الإنسان تؤيّد بيان المملكة حول ما تعرَّض له الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية

الإمارات لحقوق الإنسان تؤيّد بيان المملكة حول ما تعرَّض له الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية

 وام 5 847 3 ساعات
شاهد.. سلب ونهب للمنازل والمحال بفلوريدا جراء إعصار إيرما!

شاهد.. سلب ونهب للمنازل والمحال بفلوريدا جراء إعصار إيرما!

 المرصد 45 3٬893 6 ساعات
بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي

بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي

 المرصد 51 6٬764 19 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

 د ب أ 3 4٬744 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

 المرصد 9 2٬662 يومين
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

 المرصد 16 4٬492 يومين
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

 المرصد 76 9٬589 3 أيام
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬267 يوم واحد
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬188 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 32٬013 3 أيام
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 13٬397 5 أيام
اخبار منوعة
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

 المرصد 6 608 16 دقيقة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

 المرصد 48 3٬673 11 ساعة
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

 المرصد 41 10٬605 12 ساعة
واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!

واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!

 العربية 283 11٬853 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

 المرصد 86 7٬610 18 ساعة
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

 المرصد 51 10٬600 19 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

 المرصد 22 7٬345 يومين
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

 المرصد 127 8٬811 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 5٬723 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬445 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬569 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬536 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 14٬997 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬905 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬306 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬912 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 40 2٬971 5 ساعات
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 85 7٬339 يوم واحد
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬917 3 أيام
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 63 9٬549 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬172 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬500 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬462 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬647 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

 المرصد 147 10٬381 يوم واحد
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

 المرصد 59 7٬886 يومين
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

 المرصد 36 16٬806 يومين
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

 المرصد 71 8٬980 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 82 2٬709 11 ساعة