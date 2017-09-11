قرار بمنع “جمال خاشقجي” من الكتابة في صحيفة الحياة .. ومصادر تكشف السبب!

حجم الخط A A A المرصد 34 1٬453 35 دقيقة

صحيفة المرصد: صدر عن ناشر صحيفة الحياة الامير خالد بن سلطان وعطفا على ما رفعه سمو نائبه الامير فهد بن خالد المبني على مرئيات تتعلق بالكتاب،، ايقاف الكاتب جمال خاشقجي حتى اشعار اخر نظرا لما صدر عنه من تغريدات تعتبر مسيئة في حق الوطن.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان والذي أخذ بتوصية إدارة التحرير، وشكرا للزميل سعود الريس على المسؤولية المهنية. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧