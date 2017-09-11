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قرار بمنع “جمال خاشقجي” من الكتابة في صحيفة الحياة .. ومصادر تكشف السبب!
صحيفة المرصد: صدر عن ناشر صحيفة الحياة الامير خالد بن سلطان وعطفا على ما رفعه سمو نائبه الامير فهد بن خالد المبني على مرئيات تتعلق بالكتاب،، ايقاف الكاتب جمال خاشقجي حتى اشعار اخر نظرا لما صدر عنه من تغريدات تعتبر مسيئة في حق الوطن.
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كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان والذي أخذ بتوصية إدارة التحرير، وشكرا للزميل سعود الريس على المسؤولية المهنية.
— عبد العزيز الخميس (@alkhames) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
الحياة وبتوجيهات إدارتها المحضة توقف نشر مقالات جمال خاشقجي، شكرًا لناشرها ورئيس تحرير الطبعة السعودية على إيقاف من يطبل لعصابة إرهابية.
— عبد العزيز الخميس (@alkhames) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
34 - تعليق182017-09-11 19:54:03
بالمختصر المفيد نعم .
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33 -2017-09-11 19:53:21
ت26 هههههه كوريا الشماليه
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32 -2017-09-11 19:52:09
عاشت كوريا الشماليه
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31 -2017-09-11 19:51:17
شونق هونق
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30 - إستشاري صح2017-09-11 19:51:14
قرار سليم ونتمنى أن يطول المنع كل كاتب يكتب فلسفة ضد ثوابت الدين أو يثير النعرات القبلية والمذهبية أو يثير العامة ويتدخل فيما لا يعنيه ، ويجب أن يفهم كل كاتب إن الفوضى لا مكان لها وأنه سيحاسب .
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29 - مواطن صالح2017-09-11 19:50:38
الى أين كتم كتم ما عاد ينفع باي تاريخ يا ناس وين حرية الاعلام
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28 -2017-09-11 19:49:58
الحراك
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( عدد التعليقات 1,131 )27 - رعد الشمال
وإن شاء الله سينظم إليه قريبا *** بالمنع من الكتابة نهائيا
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26 -2017-09-11 19:48:29
هاذي وهي قطر كيف لو انها بحر
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25 - غرد يامغرد2017-09-11 19:48:12
ياليت بالمره يقبضو عليه ***
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24 -2017-09-11 19:46:44
انضر لمستويات الالفاظ عند ما يهاجمون بقولهم الاخوان او يتحدثون عنهم
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23 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-11 19:46:05
ان شاء الله مدى الحياه
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22 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-11 19:45:37
جماعه صدقت وصدقت يالا اطلعوا هههههه
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21 -2017-09-11 19:43:22
الي مايدين قطر فقد خرج عن الوطن ومن خرج عن الوطن خرج عن الجماعه ومن خرج عن الجماعه فقد دخل النار
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20 -2017-09-11 19:41:58
لماذا سمح له بالمغادرة ليبدأ في بث سموم الفرقة ومحاولة زعزعة الوطن هو والعودة وحسن المالكي ومن على شاكلتهم ولكن خسئوا فشعب سلمان الحزم وولي عهده لهم بالمرصاد احبك يا🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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19 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-11 19:41:33
تعليق 8 إذا مشيت عدل وكل أمورك تمام تأكد تمامآ ماراح أحد يتعرض لك أو يحاسبك .
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18 - 🇰🇵2017-09-11 19:41:01
🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵
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17 - محمد2017-09-11 19:40:51
هذا الخاشقجس المفروض يمنع من دخول حتى المملكة
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16 -2017-09-11 19:40:41
بأي بأي أبو ***هاتوا غيره
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15 - شايب المرصد2017-09-11 19:39:41
تعليق مخالف
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14 - س 12017-09-11 19:38:57
كفو والله الوطن خط احمر ياخاشقجي الاخونجي
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13 - مجرة التبانة2017-09-11 19:38:54
ممتاز وأكثر هذا ابثرنا بالميتافيزيقيا التي يتحدث عنها.
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12 -2017-09-11 19:37:16
كوريا الشماليه
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11 -2017-09-11 19:36:21
مره ماخلو احد
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10 - شايب المرصد2017-09-11 19:35:53
بوق خطير لرجال الدين بكل أحزابهم وتياراتهم وأسمائهم لا فرق بينهم ولولا الرواتب والأمتيازات المالية والاجتماعية من بقي منهم أحد لم يعلن تمرده ولكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة وموقفهم مع قطر خير شاهد.
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9 - ابو عبدالله الزهراني2017-09-11 19:35:05
اكيد الوطن خط احمر لأنه للجميع ليس لخاشقجي ولا لغيره كان بودي نصحه أولا دون ان يكون هذا العوان العريض ضده فقد يحسب الامر ضدكم على انه تكميم للأفواه ويستغلها أعداء الوطن وهم كثر الله ينصر بلدنا ويحميه.
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8 - عيد2017-09-11 19:34:26
كثرت الاعتقالات وشحت الاعتمادات وزادت الانتقادات وظهرت الخيانات ..... الله يستر من النهايات .
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7 - خليك في مكانك2017-09-11 19:34:03
خليك هناك خليك وبلاش تغامر.
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( عدد التعليقات 6,604 )6 - مرهف إحسااس
من يسئ للوطن يجب معاقبته مهما كان ... وطني رمز الوفاء و العطاء فلا مكان للمنتقدين و المتطاولين عليه ... فديتج ي سعودية 🇸🇦
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( عدد التعليقات 6,604 )5 - مرهف إحسااس
تعليق مخالف
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4 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-11 19:28:11
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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3 - عبد الله2017-09-11 19:27:16
هذا **زعلان مع اوردغان
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2 - صقر العروبه2017-09-11 19:26:01
نعم الوطن خط أحمر
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1 - سعد2017-09-11 19:25:54
ماخلوا احد وش جاهم ياعرب
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آخر تعليق
بواسطة : تعليق18
بالمختصر المفيد نعم ....
بواسطة : مجرة التبانة
أهتم بشؤونك واترك النصائح ما احد حولك الناس أدرى بشؤونها أنت من طلب منك نصائح؟ ع...
بواسطة :
ت26 هههههه كوريا الشماليه...
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