أول تعليق من جمال خاشقجي بعد إيقافه عن الكتابة في الحياة .. لهذا السبب اختلفت مع الناشر!

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صحيفة المرصد : في أول تعليق له بعد إيقافه عن الكتابة في صحيفة الحياة، أكد جمال خاشقجي، أنه لن يتوقف عن الكتابة، وأن الأمر مرحلة مؤقتة، وسيعود للكتابة في الحياة؛ فهي بيته.

وكتب خاشقجي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك”.

وأكد خاشقجي أن “قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر، وقد تحدثت مع سموه قبل قليل، واتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية، واختلفنا حول الإخوان، وله مني كل تقدير”.

وبقرار من ناشر صحيفة الحياة الأمير خالد بن سلطان أوقف الكاتب جمال خاشقجي عن الكتابة في صحيفة الحياة على خلفية ما صدر منه من تغريدات مسيئة للوطن.

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لن أتوقف عن الكتابة ، مرحلة مؤقتة وسأعود للكتابة في الحياة فهي بيتي ، اشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك .

#ايقاف_جمال_خاشقجي_عن_الكتابه — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧