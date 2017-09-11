أول تعليق من جمال خاشقجي بعد إيقافه عن الكتابة في الحياة .. لهذا السبب اختلفت مع الناشر!
صحيفة المرصد : في أول تعليق له بعد إيقافه عن الكتابة في صحيفة الحياة، أكد جمال خاشقجي، أنه لن يتوقف عن الكتابة، وأن الأمر مرحلة مؤقتة، وسيعود للكتابة في الحياة؛ فهي بيته.
وكتب خاشقجي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك”.
وأكد خاشقجي أن “قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر، وقد تحدثت مع سموه قبل قليل، واتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية، واختلفنا حول الإخوان، وله مني كل تقدير”.
وبقرار من ناشر صحيفة الحياة الأمير خالد بن سلطان أوقف الكاتب جمال خاشقجي عن الكتابة في صحيفة الحياة على خلفية ما صدر منه من تغريدات مسيئة للوطن.
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لن أتوقف عن الكتابة ، مرحلة مؤقتة وسأعود للكتابة في الحياة فهي بيتي ، اشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك .
#ايقاف_جمال_خاشقجي_عن_الكتابه
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر وقد تحدثت مع سموه قبل قليل ، اتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية واختلفنا حول الاخوان وله مني كل تقدير . https://t.co/YC4pRCS0i1
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ت26انتم ماعندكم الا السجن او القتل ،،كوريا الشماليه ،،
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يكثر****** المباحث في هكذا اخبار
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كان يامل ويحلم فى قناة العرب الذى جهزتها بالمعدات الحديثة ولكن ماهى الاايام وساعات محدودة الاهو خارج نطاق مملكة البحرين بسبب زلات لسان وهاهويعود ويكرر السناريو وماهوقصده من هذه البلبلة
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اتمنى يوضع في السجن أنكر جميل البلد اللي تشرف هو وشاكلته بحمل جنسيتها وهو ليس بكفو لذلك. الله يحمي بلاد الحرمين منه ومن شاكلته
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وتستمر العبودية والتطبيل ومنع الحريات
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ت21 حسن البنا
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خاشقجي يحتاج تأديب مجرد جرذ اخواني ويتحدث بفوقيه من انت علشان تختلف مع الامير بخصوص الاخوان الجرذان
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استحالة منع تأييد منهج الإخوان والتعاطف معهم ، لأن منهجهم هو منهج كل مسلم)) من يقول مثل هذا لايكفي توقيفه عن الكتابة بل عقوبة رادعة زاجرة له ولامثاله
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ياجمال انت رجل عاقل ومثقف وسبقان بالمخابرات وتعرف الممنوع وغيره وتقول الاخوان وتقربك منهم الاخوان منذ اسسهم اليهودي حسن البنا وهم مجرمون شياطين ضد الحكومات الاسلامية والعربية ،
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ت11 الله يخلف عليهم
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أنت من أي مكان تتحدث وتغرد وتعلن أنك اختلفت مع سموه الكريم حول جماعتك من قطيع الأخوان ***
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اختلفنا مين يحب الثاني اكثر
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هو هذا اللي خشق قناة العرب يخاشوقه؟.
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برق كوريا الشماليه
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ت5 تعرف كوريا الشماليه
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الوطن واهل الوطن غالين يارجال الصحافة والعلم والتعليم والشريعة والطب والهندسة الله يحفظ الجميع ويجب الفزعة والدعم مع رجال الوطن في الحدالجنوبي ويجب الفزعة والدعم لكل اهل الوطن اصحاب الضروف الصعبة
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ايه هين ياخاشوقه قال اختلفنا هذا الشخص يستغل المواقف ليظهر امام الملا لاكن هنا في السعوديه فيه ناس تعرف لك وتلجمك ياالافغاني
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الاخونج أشد خطر على بلادنا من اليهود والمجوس مجتمعين
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من عيوب الثور : البخل الزائد لدرجه تخلّي اللي معه يصدّق نفسه ويشوف نفسه قوس، وبمجرّد أن ينسحب الثورمن القوس من حياته يعرف حجمه الحقيقي وأنّه بدونه لاشيء ويحاول لبرج الجوزاء.
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انت تعال وبعدين نتفاهم كيف تكتب وكيف تنتقد ياخاشوقه افندي
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( وأختلفنا ) حول الأخوان. !!!
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ياجمال تدارس هذه الأية الكريمة ربما تجد فيها شئ مفيد .... كرامة الإنسان فوق كل شئ
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اسم : سلطان– اسم ضعيف يتحوّل لـ ( سلاطين) بدل ( سلطان) ..ممكن برجك ومسارك?
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الي فيه ريح ما يستريح....هكذا هو جمال خاشقجي !
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((((((( لاتزال الافاعي .....المتلونة تشكل خطرا )))))
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جمال: اسم ضعيف .. هذا الكاتب اطروحاته جميله..اللي هو برج ثور عقرب. أبعد عنهم نواياهم ***. ودائما حقين مشاكل
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تعليق مخالف
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اهلًا بك في كوريا الشمالية
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هلأ حي هلأ ثمن هلأ 🤗🤗🤗 جمعة المدارس
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