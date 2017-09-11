الجوازات تكشف عن ضوابط منح الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين
صحيفة المرصد-واس : أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات البدء في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في منح الإقامة النظامية حسب التعليمات المنظمة لذلك اعتباراً من تاريخ 1438/12/25 هـ .. وفق الضوابط التالية :
أن يحمل المستفيد جواز سفر يمني وهوية زائر سارية المفعول, واستكمال إجراءات خدمة (إشعار أهلية عمل ) للتعاقد بين الزائر اليمني وصاحب العمل ( الأفراد ، المؤسسات ، الشركات ) وفق الضوابط المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، كما يمكن للأفراد الدخول على نظام مساند للحصول على الخدمة بضوابطها, وتقرير طبي آلي من المستشفيات والمراكز الطبية, وتأمين طبي للعمالة التابعة للشركات أو المؤسسات , وسداد رسوم الاستقدام, وسداد رسوم إصدار هوية مقيم.
وبيّنت الجوازات أن الفئات غير المستفيدة من الأمر السامي الكريم هم : التابعون لحاملي هوية زائر, من كان دخوله للمملكة بطريقة نظامية وحصل على هوية زائر.
ودعت المديرية العامة للجوازات جميع أصحاب العمل من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلى الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية ( أبشر ومقيم ) لإصدار هوية مقيم وطلب طباعتها وتوصيلها عن طريق البريد السعودي ( خدمة واصل ) ، مؤكدةً بأنه لن يتم استقبال طلبات إصدار هوية مقيم أو طباعتها بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات مشيرة إلى أنه للرد على جميع الاستفسارات والتواصل مع المستفيدين خصصت البريد الإلكتروني : [email protected] , وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي : Twitter: @AljawazatKSA ، Facebook: /AljawazatKSA
ويأتي هذا الإعلان إنفاذاً للأمر السامي الكريم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد استثناءً من نظام الإقامة مع وضع الضوابط التنفيذية لتحويل بطاقة زائر إلى إقامة عمل ، وامتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.
التعليقات
التعليق الأخير أجل صدقت بحملة وطن بلا مخالف😂😂😂😂😂
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فين حملة وطن بﻻ مخالف الي ازعجتونا فيها على الجوال وفي الشوارع
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شغلة الغنم والرعي جدا جميلة مربحه للشمال والجنوب
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لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم!!
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اذا لابد من مراقبة حولاتهم اغلبها يذهب الى ***
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تعليق ٩ وليش تطنش الموعد قريب تعال تويتر
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طيب واهل السوابق من اليمنيين يعني الي رحل ودخل تهريب ثم منح له خوية زاير هل يستفيد من هذا القرار
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يقول المثل احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مره
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للاسف سيتم نقل كفالتهم على ابناء جلدتهم من المجنسين السعوديين وسينافسوننا في كل شارع وسكة ،،،ماكو ماكو ماكو فكه.. العرق دساس
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يا مروضين الصعب وكنت باكتبها في تعليق جديد ) لكن شفت هذا الخبر وارتفع ضغطي والحقيقة الشرهة على اللي يسمع مثل هذي الشيلات لان الوطنية خلاص بح والوعد قدام ،
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ماهو حلال ابوي عشان اسوي وافعل الي ابغى
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ثلاث ارباع من يحملون هوية زائر من اليمنيين.هم من الحوثيين.انتبهوا منهم.بس.
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هنا دورك ايه المواطن ..ربي كثر العماله النظيفه من كل بلاد العالم لا احد ياخذ اي يماني او ينقل كفالته خلوهم
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ليس من عاداتي اذا رغبت بشئ لابد ان احصل عليه
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هوية مقيم مهمة جدا بقربها من هوية مواطن ومبروك للشعب اليمني الشقيق وفالكم المليون
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وضغط على المواطنيين وزيادة في بطالتهم ، كنا هنطنش ولكن والله العظيم الموضوع ما عاد يتحمل .
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( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) تامل وتدبر فى الحديث
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والله الاولى تدريبهم وتسليحهم ليحررو بلدهم من الحوثي والمحروق ..مالهم عندنا لزوم عماله قذره والشواهد على قذارتهم ماتحتاج اثبات بحث بقوقل وتشوف الخبرات النادره؟
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قهقه او لاتقهقه في قلوب لاتفقه يعني كل مقلنا بيخفون زادو
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ما ادري يمكن موهلاتهم عاليه وبلدنا في حاجت مؤهلاتهم النادره؟
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العمالة اليمانيه غير امينة ويجب الحذر منهم واعتقد كلنا نذكر قصة الزيتون
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مبروك لكم ايه اليمنيون وعقبال الاثيوبيون وباقي الدول
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العمالة اليمانيه غير امينة ويجب الحذر منهم واعتقد كلنا نذكر قصة الزيتون
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اخرجو الاجانب ووظف الشعب والشعب اكرم
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