رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الجوازات تكشف عن ضوابط منح الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين

الجوازات تكشف عن ضوابط منح الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين

الجوازات تكشف عن ضوابط منح الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين
حجم الخط A A A
واس 24 696 40 دقيقة

صحيفة المرصد-واس : أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات البدء في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في منح الإقامة النظامية حسب التعليمات المنظمة لذلك اعتباراً من تاريخ 1438/12/25 هـ .. وفق الضوابط التالية :
أن يحمل المستفيد جواز سفر يمني وهوية زائر سارية المفعول, واستكمال إجراءات خدمة (إشعار أهلية عمل ) للتعاقد بين الزائر اليمني وصاحب العمل ( الأفراد ، المؤسسات ، الشركات ) وفق الضوابط المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، كما يمكن للأفراد الدخول على نظام مساند للحصول على الخدمة بضوابطها, وتقرير طبي آلي من المستشفيات والمراكز الطبية, وتأمين طبي للعمالة التابعة للشركات أو المؤسسات , وسداد رسوم الاستقدام, وسداد رسوم إصدار هوية مقيم.
وبيّنت الجوازات أن الفئات غير المستفيدة من الأمر السامي الكريم هم : التابعون لحاملي هوية زائر, من كان دخوله للمملكة بطريقة نظامية وحصل على هوية زائر.
ودعت المديرية العامة للجوازات جميع أصحاب العمل من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلى الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية ( أبشر ومقيم ) لإصدار هوية مقيم وطلب طباعتها وتوصيلها عن طريق البريد السعودي ( خدمة واصل ) ، مؤكدةً بأنه لن يتم استقبال طلبات إصدار هوية مقيم أو طباعتها بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات مشيرة إلى أنه للرد على جميع الاستفسارات والتواصل مع المستفيدين خصصت البريد الإلكتروني : [email protected] , وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي : Twitter: @AljawazatKSA ، Facebook: /AljawazatKSA
ويأتي هذا الإعلان إنفاذاً للأمر السامي الكريم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد استثناءً من نظام الإقامة مع وضع الضوابط التنفيذية لتحويل بطاقة زائر إلى إقامة عمل ، وامتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - غانم الدوسري تويتر😎😎😎
2017-09-11 21:47:25
التعليق الأخير أجل صدقت بحملة وطن بلا مخالف😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 -
2017-09-11 21:43:44
فين حملة وطن بﻻ مخالف الي ازعجتونا فيها على الجوال وفي الشوارع
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 -
2017-09-11 21:41:50
شغلة الغنم والرعي جدا جميلة مربحه للشمال والجنوب
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
21 - مسمار
2017-09-11 21:40:25
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ون تو ثري
2017-09-11 21:38:41
اذا لابد من مراقبة حولاتهم اغلبها يذهب الى ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - غانم الدوسري تويتر😎😎😎
2017-09-11 21:36:58
تعليق ٩ وليش تطنش الموعد قريب تعال تويتر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ون تو ثري
2017-09-11 21:36:09
طيب واهل السوابق من اليمنيين يعني الي رحل ودخل تهريب ثم منح له خوية زاير هل يستفيد من هذا القرار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-09-11 21:35:29
يقول المثل احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - عطيه الزهراني
2017-09-11 21:34:34
للاسف سيتم نقل كفالتهم على ابناء جلدتهم من المجنسين السعوديين وسينافسوننا في كل شارع وسكة ،،،ماكو ماكو ماكو فكه.. العرق دساس
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 - اقسم بالله قبل شوي كنت اسمع شيلة
2017-09-11 21:34:01
يا مروضين الصعب وكنت باكتبها في تعليق جديد ) لكن شفت هذا الخبر وارتفع ضغطي والحقيقة الشرهة على اللي يسمع مثل هذي الشيلات لان الوطنية خلاص بح والوعد قدام ،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -
2017-09-11 21:33:54
ماهو حلال ابوي عشان اسوي وافعل الي ابغى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ظامي اليل
2017-09-11 21:32:44
ثلاث ارباع من يحملون هوية زائر من اليمنيين.هم من الحوثيين.انتبهوا منهم.بس.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 - عبير
2017-09-11 21:31:23
هنا دورك ايه المواطن ..ربي كثر العماله النظيفه من كل بلاد العالم لا احد ياخذ اي يماني او ينقل كفالته خلوهم
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
11 -
2017-09-11 21:30:51
ليس من عاداتي اذا رغبت بشئ لابد ان احصل عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - غانم الدوسري تويتر😎😎😎
2017-09-11 21:28:29
هوية مقيم مهمة جدا بقربها من هوية مواطن ومبروك للشعب اليمني الشقيق وفالكم المليون
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
9 - الموضوع تحدي
2017-09-11 21:25:34
وضغط على المواطنيين وزيادة في بطالتهم ، كنا هنطنش ولكن والله العظيم الموضوع ما عاد يتحمل .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
8 - سبحانك ربي سبحانك
2017-09-11 21:25:20
( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) تامل وتدبر فى الحديث
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
7 - عزيزه
2017-09-11 21:24:33
والله الاولى تدريبهم وتسليحهم ليحررو بلدهم من الحوثي والمحروق ..مالهم عندنا لزوم عماله قذره والشواهد على قذارتهم ماتحتاج اثبات بحث بقوقل وتشوف الخبرات النادره؟
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
6 - وهم
2017-09-11 21:22:30
قهقه او لاتقهقه في قلوب لاتفقه يعني كل مقلنا بيخفون زادو
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
5 - مها
2017-09-11 21:20:40
ما ادري يمكن موهلاتهم عاليه وبلدنا في حاجت مؤهلاتهم النادره؟
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
4 - سعود
2017-09-11 21:18:49
العمالة اليمانيه غير امينة ويجب الحذر منهم واعتقد كلنا نذكر قصة الزيتون
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
3 - هنطش
2017-09-11 21:17:23
مبروك لكم ايه اليمنيون وعقبال الاثيوبيون وباقي الدول
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
2 - سعود
2017-09-11 21:16:46
العمالة اليمانيه غير امينة ويجب الحذر منهم واعتقد كلنا نذكر قصة الزيتون
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
1 - حق
2017-09-11 21:15:44
اخرجو الاجانب ووظف الشعب والشعب اكرم
لا يعجبني(0) اعجبني(10)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : سابق

مايمارسة من زندقة في الدين هو نوع من الارجاف والبغي والتشكيك في الثوابت الدينية...
بواسطة :

تأخروا كثيرا في القبض عليه.كان المفروض من زمان.هذا رافضي خارج عن الملة الإسلامية...
بواسطة : غانم الدوسري تويتر😎😎😎

التعليق الأخير أجل صدقت بحملة وطن بلا مخالف😂😂😂😂😂...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

ماشاءالله يا ولد الشيوخ واضح بأنك طبت وصرت عافي والدليل من علاج بالخارج وتطلب ال...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لاخاب من استشار ولكن “من هو المستشار” ؟
27 0
mm

كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
104 0
mm

قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
229 15
mm

فهد الأحمري

لماذا نهتم بالعالم الخارجي
74 0
mm

محمد الساعد

قناة الجزيرة.. فضائح.. ومذيعات!
262 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لماذا حرم “الإسلام ” خلوة الرجل بالمرأة ؟
398 11
mm

مشعل السديري

هل صدقت أم كذبت؟
274 3
mm

عبدالرحمن الراشد

التحدي: من يضمن قطر؟
272 3
mm

محمد آل الشيخ

تميم واللف والدوران
165 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المرأة السعودية و حضورها الفاعل المشرف !
158 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
268 14
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
250 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
248 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
855 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
552 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
264 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
337 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
460 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
459 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
538 3
الاخبار الدولية
سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

 المرصد 17 1٬504 2 ساعتين
الإمارات لحقوق الإنسان تؤيّد بيان المملكة حول ما تعرَّض له الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية

الإمارات لحقوق الإنسان تؤيّد بيان المملكة حول ما تعرَّض له الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية

 وام 5 848 3 ساعات
شاهد.. سلب ونهب للمنازل والمحال بفلوريدا جراء إعصار إيرما!

شاهد.. سلب ونهب للمنازل والمحال بفلوريدا جراء إعصار إيرما!

 المرصد 45 3٬893 6 ساعات
بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي

بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هادي

 المرصد 51 6٬764 19 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

 د ب أ 3 4٬744 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

 المرصد 9 2٬662 يومين
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

 المرصد 16 4٬492 يومين
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

 المرصد 76 9٬590 3 أيام
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬267 يوم واحد
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬188 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 32٬013 3 أيام
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 13٬397 5 أيام
اخبار منوعة
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

 المرصد 6 613 16 دقيقة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

 المرصد 48 3٬673 11 ساعة
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

 المرصد 41 10٬605 12 ساعة
واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!

واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!

 العربية 283 11٬853 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

 المرصد 86 7٬611 18 ساعة
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

 المرصد 51 10٬600 19 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

 المرصد 22 7٬345 يومين
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

 المرصد 127 8٬811 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 5٬723 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬445 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬569 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬536 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 14٬998 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬905 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬306 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬912 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 40 2٬976 5 ساعات
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 85 7٬339 يوم واحد
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬917 3 أيام
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 63 9٬549 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬172 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬500 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬462 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬647 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

 المرصد 147 10٬381 يوم واحد
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

 المرصد 59 7٬886 يومين
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

 المرصد 36 16٬806 يومين
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

 المرصد 71 8٬980 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 82 2٬710 11 ساعة