الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الفنانة التونسية مرام بن عزيزة وهي تشرب المشروبات المحرمة وسط عدد من صديقاتها ما أثار جدلاً واسعاً .

وعلقت الفنانة الشابة على مقطع الفيديو الذي انتشر لها ، قائلة ” أنها حرية شخصية تشرب وتفعل ما يحلو لها وأنه ليس لأي شخص أن يحاسبها على أفعالها. لافته إلى أنها لم تنزعج من محتواه .

وأشارت خلال حوارها مع إذاعة “موزاييك” إلى أنها ستقاضي من تسبب في هذه التسريبات. وأضافت أنّ شخصا مقرّبا منها قام بسرقة الفيديو الذي كان على قرص صلب ونشره بسبب الغيرة. موضحة أنّها التقطت الفيديو منذ 3 سنوات في أسبانيا برفقة صديقاتها المقرّبات.