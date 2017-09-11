الرئيسية / الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الفنانة التونسية مرام بن عزيزة وهي تشرب المشروبات المحرمة وسط عدد من صديقاتها ما أثار جدلاً واسعاً .
وعلقت الفنانة الشابة على مقطع الفيديو الذي انتشر لها ، قائلة ” أنها حرية شخصية تشرب وتفعل ما يحلو لها وأنه ليس لأي شخص أن يحاسبها على أفعالها. لافته إلى أنها لم تنزعج من محتواه .
وأشارت خلال حوارها مع إذاعة “موزاييك” إلى أنها ستقاضي من تسبب في هذه التسريبات. وأضافت أنّ شخصا مقرّبا منها قام بسرقة الفيديو الذي كان على قرص صلب ونشره بسبب الغيرة. موضحة أنّها التقطت الفيديو منذ 3 سنوات في أسبانيا برفقة صديقاتها المقرّبات.
التعليقات
6 - دمدم2017-09-11 21:46:17
دامها حرية شخصية ولم تنزعجي من محتوى التصوير فلماذا تقاضين من نشره على العكس من المفترض أن تذهبي إليه وتقبليه على رأسها لأنه كان سببا في إضافة نكهة جديدة لشهرتك وربما تبعك البقية من ا*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ابوتركي2017-09-11 21:44:14
ماشربوها الاشناب تشربينها يالبقطه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -2017-09-11 21:43:15
عمرها عشرين سنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -2017-09-11 21:40:26
طيب.نسال الله أن يعافينا مما ابتلاها.***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - احمد2017-09-11 21:40:26
وش فرقها عن الفرنسيات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-11 21:40:11
تشرب المشروبات المحرمه 🤔🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : غانم الدوسري تويتر😎😎😎
التعليق الأخير أجل صدقت بحملة وطن بلا مخالف😂😂😂😂😂...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
ماشاءالله يا ولد الشيوخ واضح بأنك طبت وصرت عافي والدليل من علاج بالخارج وتطلب ال...
بواسطة : ابو ابراهيم
انا مستغرب *** كل شويه المفكر والداعيه والشيخ مثل هذا*** لايطلق عليه لامفكر ولاد...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!المرصد 17 1٬504 2 ساعتين
شاهد.. سلب ونهب للمنازل والمحال بفلوريدا جراء إعصار إيرما!المرصد 45 3٬893 6 ساعات
بعد حمد المري .. السلطات القطرية تعتقل الشاعر القطري بريك بن هاديالمرصد 51 6٬764 19 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”د ب أ 3 4٬744 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيفالمرصد 9 2٬662 يومين
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربولالمرصد 16 4٬492 يومين
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديوالمرصد 76 9٬590 3 أيام
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 37 6٬267 يوم واحد
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬188 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 32٬013 3 أيام
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 13٬397 5 أيام
اخبار منوعة
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!المرصد 6 610 16 دقيقة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانياالمرصد 48 3٬673 11 ساعة
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديوالمرصد 41 10٬605 12 ساعة
واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!العربية 283 11٬853 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريبالمرصد 86 7٬611 18 ساعة
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساءالمرصد 51 10٬600 19 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟المرصد 22 7٬345 يومين
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”المرصد 127 8٬811 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 5٬723 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬445 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬569 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬536 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 14٬997 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬905 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬306 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬912 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 40 2٬976 5 ساعات
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 85 7٬339 يوم واحد
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬917 3 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬172 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬500 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬462 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬647 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!المرصد 147 10٬381 يوم واحد
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!المرصد 59 7٬886 يومين
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!المرصد 36 16٬806 يومين
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدةالمرصد 71 8٬980 يومين
كاريكاتير