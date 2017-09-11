بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

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صحيفة المرصد : واصل البرازيلي إدواردو المحترف بصفوف نادي الهلال سطوعه وتألقه بقيادة نادي الهلال للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين بتسجيله هاتريك في مرمى العين الإماراتي بالمواجهة التي أقيمت ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بحضور 42146 مشجع باستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وجاءت أهداف إدواردو في الدقائق إدواردو (42-45-73)… وينتظر الفريق الهلال الفريق الفائز من مواجهة الأهلي وبيروزي الإيراني والتي ستقام يوم غدٍ الثلاثاء.

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