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بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا
صحيفة المرصد : واصل البرازيلي إدواردو المحترف بصفوف نادي الهلال سطوعه وتألقه بقيادة نادي الهلال للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين بتسجيله هاتريك في مرمى العين الإماراتي بالمواجهة التي أقيمت ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بحضور 42146 مشجع باستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وجاءت أهداف إدواردو في الدقائق إدواردو (42-45-73)… وينتظر الفريق الهلال الفريق الفائز من مواجهة الأهلي وبيروزي الإيراني والتي ستقام يوم غدٍ الثلاثاء.
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التعليقات
143 -2017-09-12 01:51:22
انه عالم السنافر العجيب الان يزعمون ان لهم حاسه شم قويه ايها السنافر سنفروا محليا العالميه بعيده عن انوفكم مهما حاولتم 😂😂
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142 - زعيم الكرة السعودية2017-09-12 01:41:09
أنا هلالي واعترف أن الملكي هو الأهلي الصراحة ماأحد يزعل منها ..
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( عدد التعليقات 17,663 )141 - هيفاء @
أكيد يا بسمه. من جد فوز لفوز اتعبنا الهلال. يبارك بحياتك يالغلا. كيفك أنتي 🌷🌷
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( عدد التعليقات 17,663 )140 - هيفاء @
رشه الملح الآسيوية تتذكرونها. او أذكركم اياها بخاطري اسويها ههههههههه
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( عدد التعليقات 8,861 )139 - بسمه
134// انت و علامات التعجب تبعك اشم ريحة فقراوي متنكر لاهلاوي 😷
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( عدد التعليقات 17,663 )138 - هيفاء @
💙 بلا حب 💙
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( عدد التعليقات 8,861 )137 - بسمه
هلا وغلا هيفاء منووووره ياغاليه 💙💙والف مبروووك الفوز ..صح تعبنا من تهنئة بعضنا لكن مضطرين علشان الخبر وكذا 😇
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136 -2017-09-12 01:29:11
مبرووك للمحلي الفوز وهاردلك الخروج من اسيا مقدما 😂😂
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135 -2017-09-12 01:28:12
132- ياهلااااابك ايتها الزعيمة في مجالس اخوانك اهل الزعامه
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134 -2017-09-12 01:28:10
هكذا هم السنافر يسقطون كل مره حتى اصبحت عقده المحليه هاجس بل لقب مستحق لهم واصبح الفوز بثلاثه لا يخفي فوبيا والخوف من الزعيم الملكي 💚 ان يكون سقوطهم على يده ‼️ ايها السنافر هدوء هدوء هدوء ✋🏼
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( عدد التعليقات 17,663 )133 - هيفاء @
حقااني يبارك فيك. متعودين من فووز لفوزز بفووزز من فوووز لفوووز فووزز ونفووز وفوووز ونفووز ويفوووز لكن بخاطري لو نعطي غيرنا مجال يفوز 😬😂😂💙💙💙🌺🍃
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( عدد التعليقات 17,663 )132 - هيفاء @
هاه بسمه يلا أنا جيت 😂😂😂
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( عدد التعليقات 17,663 )131 - هيفاء @
مبروك للجماهير الزعيم فخر الوطن 💙💙💙
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( عدد التعليقات 8,861 )130 - بسمه
128// ليششش نفقد اعصابنا وتونا فايزين بثلاثية 💙اضبط اعداداتك وبلاش تهور من قهر فوزنا وقلق مقابلتنا قمت تشطح 👌🏻
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( عدد التعليقات 8,861 )129 - بسمه
صفحه المرصد تشع بالنّور ... وحضور بسمّه محليّها//الله يحليّ ايامك ويسعدك دنيا وأخرة من ذوووقك ربي يحفظك .
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128 -2017-09-12 01:09:28
السنفور اللى فقد اعصابه اهدأ واركد تذكر قدامك الزعيم الملكي 💚 وين بتروح يا سنفور ‼️
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127 -2017-09-12 01:09:08
صفحه المرصد تشع بالنّور ... وحضور بسمّه محليّها ...
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126 -2017-09-12 01:01:12
يا شباب وش الحيله في الواحد اذا ما يقدر ينام من القهر فوز المحلي و جلب لاعب مميز في ليله واحده قهر وصداع والله يستر لا يلحقهم جلطه
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125 - ريح الخزامى الغامدي2017-09-12 00:59:44
شيء ليس من اختصاصك وبعيد عن شواربك وشوارب الي خلفوك ، روح يابابا العب بعيد .
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124 - ريح الخزامى الغامدي2017-09-12 00:58:20
وش فيهم الفقراوية صفار البيض ربع الفساتين والبراقع والمستلزمات النسائية مطفين النور ومصفين الطبلون ، عزيزي الفقراوي الترشيحي ابو خمسة وخميسة الصيح على قدر الالم والاسيوية والعالمية الحقيقية ،
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( عدد التعليقات 78 )123 - $$ عاشق الصيد $$
من فلوريدا ربي يبارك فيك ويسعدك ويهنيك والتحية لك ولمن ذكرت في تهنيئتك من عشاق الزعيم وترجع بالسلامة يارب
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122 - بنت الشيوخ2017-09-12 00:46:14
هارد للعين الإمارتي ومبروك للهلال السعودي ⚘
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( عدد التعليقات 15,220 )121 - ابويوسف
118 الله يبارك فيك وترجع سالم غانم وانتبه لعجاج اريرما
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( عدد التعليقات 8,861 )120 - بسمه
118//من فلوريدا // يبارك في عمرك يارب والف شكر 💙
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( عدد التعليقات 8,861 )119 - بسمه
تسلم ابو يوسف .
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118 - من فلوريدا2017-09-12 00:30:16
الف الف الف مبروك للزعيم وعشاق الزعيم وتهنئة خاصة لااخي الغالي عاشق الصيد وابو يوسف وللزعيمه بسمه الرائعه والاخت الراقيه خواطر ولكل عاشق للهلاااال
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( عدد التعليقات 15,220 )117 - ابويوسف
الحمدلله مدامك ى بسمه بخير و امورك طيبه هذا مايهمنى
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( عدد التعليقات 78 )116 - $$ عاشق الصيد $$
هلابك يابسمه وعودا حميدا قريت انك غايبه فتره ويارب يكون المانع خير والمرصد منوره فيك وامثالك من الراقين 💙💙 والزعيم كعادته يسعدنا بانجازاته والمرصد تعطيني فرصة تهنيئتكم
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115 - ارررركد فديتك2017-09-12 00:09:41
111 بسمه / عاد. انتي. لاتصدقين. بس حبيت اريح اعصابك. ،والا. صدق ماعرفه هذا(،،،،) راح اسمه عن بالي ،ماعليش
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114 -2017-09-12 00:06:07
الاسبوع الاول هووو ياهلالي هووو ياهللالي مبروك الف الف مبروك الاسبوع الثاني نطالب باقاله المدرب والاداره لازم ترحل كفايه خلاص
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( عدد التعليقات 8,861 )113 - بسمه
الهلال كلعاده كل سنه game over//احسن من اللي يكتبون we're coming, Asia! وحدهم المجموعات خلاص فشلتونا ياخي 🤓
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( عدد التعليقات 8,861 )112 - بسمه
حقاني // يبارك في عمرك يارب ..الف شكر وننتظر هيفاء حتى نهنيها 💙
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( عدد التعليقات 8,861 )111 - بسمه
105//اركد فديتك // دام احرجتك خليك مشجع لشنغهاي افضل لك ☺️
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( عدد التعليقات 8,861 )110 - بسمه
ابو يوسف الله يسلمك والله جوالي صاكين عليه فلخزنه تعرف خلاص المدارس على الابواب/// هاهاها يامشاااكسس 😂 مدري كيف متعايش مع خفة دمك 🤦♀️
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109 -2017-09-11 23:57:53
الهلال كلعاده كل سنه game over
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108 - حقاااني...2017-09-11 23:57:21
تهنئة خاااصة للزعيمتين هيفاااء وبسمة 🌹🌹
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( عدد التعليقات 8,861 )107 - بسمه
عاشق الصيد// منور مع الفوز الهلالي اهلين فيك 💙
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( عدد التعليقات 8,861 )106 - بسمه
اهلين فيك ابو يوسف .تسلم ماتفقد غالي ياطيب ..ظروف وعدت الحمدلله 😊
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105 - ارررركد فديتك2017-09-11 23:53:39
بسمه/احرجتيني. بس صراحه جمهور الهلال استغفرالله
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104 - حقاااني...2017-09-11 23:53:28
ألف مبروووك الفوووز يا زعمااااء الزعاااامة لها أهلها والهلااااال قدهاااا قوول وفعل ..لعب جماعي ما يتأثر بغياب لاعب روووح هلااالية تستحقووون الفوووز والصدااارة والعالمية انتم رواادهااا
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103 -2017-09-11 23:51:26
ابو يوسف الله يسلمك والله جوالي صاكين عليه فلخزنه تعرف خلاص المدارس على الابواب
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( عدد التعليقات 15,220 )102 - ابويوسف
هلا ببسمه عسى خير فاقدينك
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( عدد التعليقات 78 )101 - $$ عاشق الصيد $$
الف الف مبروك للزعماء عامة وزعماء المرصد خاصة وكعادته الزعيم بيض الوجه وقدم مستوى ونتيجه تليق بالكبار 💙💙💙 ويارب تدوم الافراح والقادم أفضل باذن الله 💙💙 الجوفي الف مبروك ويسعدك ربي ياغالي
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( عدد التعليقات 8,861 )100 - بسمه
اركد فديتك // خلك اسم على مسمى شكلك يضحك وانت تسوي انه عادي عندك هههههههههههههههههههه
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99 -2017-09-11 23:42:47
فرحانين ويهنو بعضهم الله يخلف عليهم
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( عدد التعليقات 8,861 )98 - بسمه
93// ايها السنافر امامكم الزعيم الملكي💚//مباراتكم بكره كل واحد يقول للثاني تفضل فوز انت !!!عارفين مييين ينتظركم 😇
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97 - ارررركد فديتك2017-09-11 23:39:41
من. هو. الهلال. هذا. اووووه. طقطقة. سدني. توي. ذكرة ماعليش
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( عدد التعليقات 8,861 )96 - بسمه
الو بسمه تعالي اليوم يومك ياالزعيمه//من يومنا وكل الايام ايامنا سواء فزنا او انهزمنا 💙زعامتنا صعبه قوووووية ع الصغارالمسياريين وانصحكم تحولون على شنغهاي 🤢
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95 - زمان يا وحدة2017-09-11 23:36:16
فكرت برشلونة يوم قريت سحق اثاريه فريق الدفع الرباعي
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94 - مهبول في زمن العقال2017-09-11 23:34:34
الف مبروك لكل هلالي علي الفوز والقادم أجمل إن شاء الله عقباال إن شاء الله الأهلي بكرة إن شاء الله
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93 -2017-09-11 23:33:35
ايها السنافر امامكم الزعيم الملكي💚
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( عدد التعليقات 8,861 )92 - بسمه
48// الله يسعدك ظروف ابعدتني لفترة ..تسلم ماتفقد غالي يارب .
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91 -2017-09-11 23:32:12
تعال يالمحلي قدامك الملكي🥇💚🥇
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( عدد التعليقات 8,861 )90 - بسمه
الف الف الف مبروووك يازعماء وزعيمات المرصد 💙💙اللهم لاحسد ودامت افراحنا 🙄
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89 - البتار2017-09-11 23:30:07
الف مبرووووووك للزعيم من مجد لمجد ومن انتصار لانتصار ان شاء الله والفال البطولة الاسوية .. وعقبال ما نبارك للاهلاويين الفوز باكر وتكمل الفرحة
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88 - فارس2017-09-11 23:25:35
الصراحة يعجبني صراخ القطيع .... الاصيفر .
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87 - فارس2017-09-11 23:24:54
هل يفعلها الاهلي بكرة ويهرب من مواجهة الزعيم الازرق ...
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86 - عبادي الهلالي2017-09-11 23:22:15
"العين" ما تعلا على الهلال ... ولا اي راس يتحدى الهلال .. لا محلي ولا ودولي .. امام الهلال الزعيم الكل . يبكي بالخمسه وبالثلاثه تطليق نهائي
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85 - الاهلي الملكي💚2017-09-11 23:19:10
ت80 هيا تعال هههههههه
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84 - 🐸🐸🐸2017-09-11 23:18:20
الفقراوية داخلين بمعرفات أهلاوية ههههههه معروفين من ريحتكم يا صفار البيض
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83 - Waleed الوليد2017-09-11 23:17:42
الف مبروك للزعيم وللوطن وان شاء الله تكتمل الافراح غدا بتأهل الملكي..
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82 - هههههههه2017-09-11 23:14:48
العنيد هرب **
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81 - الاهلي الملكي💚2017-09-11 23:14:05
جايك الملكي ياسنفور
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80 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-11 23:13:15
لو تفتح دولاب كل فقراوي تحصلون فيه فنايل اندية آسيا كلها .. مساكين عايشين عمرهم مسيارية من مدرج لمدرج ويا فرحة ما تمت .. يالله عاد غيروا فنيلة العين والبسوا فنيلة الاهلي قدامنا الله يعينكم ع المشوره
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79 - الاهلي الملكي2017-09-11 23:13:02
ت77 مفتاح قشطه
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78 - متابع2017-09-11 23:12:07
الأهلاوي يقول العالميةصعبةقوية شكله متخلف غبي مافيهم رصيده صفرآسيويا ويطقطق. ..شرالبليةمايضحك شكله ببغاء
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77 - مفتاح علبة قشطه2017-09-11 23:08:17
مبروووك لعشششاق الزعيم ... وهارد لك ي العين. قشوووط 💛 🌷
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76 -2017-09-11 23:07:14
ت70شوف ***
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75 -2017-09-11 23:05:29
اسمر عبر ماسك على فقراوي والفقراوي والفقر.. يذكرني بخوي الصغير .. عقليه فاغره 😂 متى تتطور يا قروي ⁉️
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74 -2017-09-11 23:04:07
حسافه خسر العين يلا المره الجايه نفرح بخسارة بنو زعيق هههههههههههههههه
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73 - رياضي حر2017-09-11 23:02:57
ياذالهلال اللي منوم جماهير القواطي بدري بدري ..ثم يجيك ***
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72 - الاهلي الملكي💚2017-09-11 23:02:54
العالميه صعبه قويه ههههههه
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71 -2017-09-11 23:01:09
عنوده أسمر عبر حضر
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70 - رياضي حر2017-09-11 22:59:12
والله مشكلة لما ينط لك فقراوي في موضوع لزعيمه الهلال وهو المدبوغ ب5 ومن الفريق المغربي ب 4 ومن الباطن ب 4 ومابقي لارايح ولا جاي الا مشربه المر ورئيس ولاعبين هاربين ولهم عين يتكلمون ويشاركون ويحشون ههه
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69 - الاهلي الملكي💚2017-09-11 22:58:41
ت55 ههههه قدييييييييمه الناس تركت هاذي الحركات ونت باقي طاقيه تخلف
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68 - ههههه2017-09-11 22:57:50
نسأل الله له التعثر في المباريات القادمة
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67 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-11 22:56:24
الفقراوي مسكين السنة ذي م انبسط ضدنا لا آسيوياً ولا محلياً وفوق هذا شقيناهم بخمسة .. اتوقع أسوأ موسم بتاريخهم كمسياريين .. حتى اليوم دبغنا مدربهم السابق زوران مع العين
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66 - عبادي الهلالي2017-09-11 22:56:20
الهلال الزعيم الملكي vs العين الزعيم الاماراتي.من هو الزعيم الحقيقي .للمره الثانيه العين يبكي في الرياض بالثلاثه هذا زعيمنا الهلال الملكي ابكي زعيمهم المزعوم وسيبكي غيره .انتبهوا من غضب الزعيم الهلالي
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65 - هلالي متعصب2017-09-11 22:55:32
ما فائدة الفرحة المبالغ فيها .. ونحن لم نتاهل للعالميه بعد .. لن أفرح فالمشوار للعالمية لا يزال طويل💙
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64 - اهلاوي2017-09-11 22:54:04
الهلال زعيم الكره في بلدنا ... واللي زعلان عليه ببحيرة المسك يبرد حرته برشفه من ماء تلك البحيره .... الهلال هلال ... وعلى البقية أن يحسنوا إختيار محترفيهم لكي يجارون الهلال العملاق ... فسيكون بطل آسيا
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63 - عبادي الهلالي2017-09-11 22:52:05
عندما يلعب الهلال فعلى الكل ان يضع يده على قلبه خوفا من ان ياتيه جلطه .. فالهلال يجلط الحاقد والهلال يبكي الحاقد .... ادعس ياهلال ولايهمك يابطل
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62 - ناصر2017-09-11 22:50:54
مشجعين النصر احتارو اليوم وش يشجعون إن شجعو العين مدربهم زوران إللي سحب عليهم وراح للعين😂 وأن شجعو الهلال النصراوية مايبون الهلال يفوز وفي الأخير نقول مبروك 💙💙💙 للهلال وعقبال الكأس إنشاءالله
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61 -2017-09-11 22:50:48
عنوده خرجتي من باب الطاعة الله لا يردكي
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60 - محمد2017-09-11 22:48:18
الف مليون مبروووووك الفوز للزعيم الموج الاخضررررر
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59 - عبادي الهلالي2017-09-11 22:47:31
هههههههههه ياما فيه ناس الليله تغلى ... وتبكي .. يالبيه يازعيم ياملكي ... اطرب . والعب ..وابكي كل حاقد
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58 - محمد2017-09-11 22:47:14
الف مليون مبروووووك الفوز الزعيم
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57 - عبادي الهلالي2017-09-11 22:46:01
لن اقول مبروك فقد تعودنا التبريكات والتهاني وهذا شرعنا كهلاليين .. ولكن اقول ... ادفن راسك في الرمل ياكل حاقد على الهلال فالرمل علاج ناجع لكل حاقد
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56 -2017-09-11 22:45:47
💙💙💛💛
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55 - اهلاوي2017-09-11 22:43:53
أنا أهلاوي وأقولها بكل صراحه ... الهلال زعيم الكره السعوديه ... فهو يعرف كيف يختار محترفيه بعنايه وبدقه وكيف يتم توظيفهم في الملعب ... ولذلك يستاهل أن يكون متسيد للكره في البلد ...
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54 - --2017-09-11 22:43:13
الو بسمه تعالي اليوم يومك ياالزعيمه
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53 - عبادي الهلالي2017-09-11 22:42:28
ابي اشوف وجه الياباني المحترف في العين الاماراتي بعد المباراه .. عشان كل واحد يهدد الهلال لازم يبكي دما بدل الدمع . اياك ثم اياك يا ياباني .وخذوا الياباني عبره لكل من يتطرق للهلال سواء محلي او دولي
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52 - --2017-09-11 22:42:21
يابعد قلبي يالعميد المغروض تطلع منها ولا تعلق بصراحه ولا بلاش المشكلة انك عندي عزيز وغالي
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51 - من دونه2017-09-11 22:42:01
💙💙💙💛💛 💙💙💙💙💛💛 💙💙💙💙💛💛
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( عدد التعليقات 10,717 )50 - العنيد
الليله ياجماهير ألطواقي}} تضحكون }} وبكره تتحسرون أن شاء الله {{ والعااالميه صعبه قويه }}
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( عدد التعليقات 10,717 )49 - العنيد
ألطقطقه عليكم يالطواااقي والله تعتبر بطوله لي أنا }}
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48 -2017-09-11 22:36:26
ياجماعه الخير فين بسمه فاقدينها لا حس ولا خبر شكل الجوال بلخزنه تعرف المدارس قربت
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47 - عبادي الهلالي2017-09-11 22:35:32
لا . زعيم الا الزعيم الهلالي الملكي .... ولا عزاء لكل حاسد ..... هذا الهلال ... ابكي الكثير . وسيبكي الكثير ... وتاهل لنصف النهائي والقادم دعس على الكل
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46 - دستن2017-09-11 22:35:01
يستاهل الهلال ... ويستاهلون الهزيمه فريق قرقاش وخليفان
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45 - العالمية لها ناسها2017-09-11 22:34:59
💙💙💙💛💛 💙💙💙💙💙💙💙💛💛 💙💙💙💙💛💛 💙💙💙💙💛💛 💙💙
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44 -2017-09-11 22:34:37
عنوده بعد الثلاثه روحي 😂
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43 -2017-09-11 22:34:26
انتبهو على صحتكم **
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( عدد التعليقات 10,717 )42 - العنيد
ألي يشوف ألطواقي ألليله يقول أخذين كاس أسيا،،
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( عدد التعليقات 10,717 )41 - العنيد
لاوالله عساه ماهو مبروك { ليش مجاملات } والله ماودنا لكن راضين الي يجي من الله حياااااه {{ حظ أوفر لزعيم الملكي العينااااوي💜💜}}}}
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40 -2017-09-11 22:31:44
عنوده 👀
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39 - رسام كلمة2017-09-11 22:31:12
💙💙💙💙💛💛 💙💙💙💙💛💛 💙💙💙💙💛💛.
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38 - 💙💛💙 العااالمي 💙💛💙2017-09-11 22:30:45
مبروك للهلال
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37 - اتحادي2017-09-11 22:30:14
من يسمع الطواقي يفكر انهم خلاص صارو عالمين👀 لا تنسون العالمية صعبة قوية 👀وهذي المباراة جابها الحكام 👀كيف ألله أعلم⁉️
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36 - فرحه وطن2017-09-11 22:29:40
الهلال💩💩
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35 -2017-09-11 22:29:38
عنوده 👀
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34 -2017-09-11 22:26:53
اليوم فرحنا الأزرق الهلالي وبكرة أن شاءالله يفرحنا الأخضر الأهلاوي. دام عزك ياوطن 💚💚💚💚💚💚💚💚💚
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33 - الكشاف2017-09-11 22:26:51
مساكين النصراويه مثل هذه النتائج تقهرهم
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32 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-09-11 22:26:34
ياجماعه الخير عشاكم عليه و(الله)يحييكم بمناسبه تفقيع العين ودبغهم دبغ من الزعيم واعذرونني ع(القصور)لانه بعشيكم(فلافل) واي(فقراوي)لاشوف رقعت(خشته)فاهمين يالصغار (:اهم اشي روح الهلاليه الرياضيه):
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31 - هههههههه2017-09-11 22:26:04
ههههههه ريحة عنوده اشمها بالتعليقات 😷 الله يهديها ما تتسبح إلا اذا جاء مطر اطلعي باسمك يالشينه ولا تخافين
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( عدد التعليقات 6,606 )30 - مرهف إحسااس
أجاد التعامل مع العين فأبدع في الميدان و توج فائزاً كم أنت كبير ي زعيم لله درك ي نادي الوطن
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29 -2017-09-11 22:23:50
اليوم فرحنا الأزرق الهلالي وبكرة أن شاءالله يفرحنا الأخضر الأهلاوي. دام عزك ياوطن 💚💚💚💚💚💚💚💚💚
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28 - رياضي حر2017-09-11 22:23:37
تعليق 12 ..مقدرين شعورك ..رح نم والا تدري اهرب مثل رئيسك ولاعبينك
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27 -2017-09-11 22:22:45
هههههه الحين فرحه وتبريكات وبعدها بكاء واقالات 21سنه على هاذا المنوال قادمون يااسيا ههههههه
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26 - أبو فارس2017-09-11 22:22:28
مبرووووك لكل زعيم لازم يا ادواردو تبكي العين .. وجميع العيون المناصرة ... وريفاس جاي ان شاء الله حيبكي كل اصفر كثير هذا الموسم الرياضي...
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25 - اذا لم نصل لكأس العالم سأرمي طاقيتي بعيداً واضع تاج العالمية مع النصر2017-09-11 22:22:18
ت 18 - 🔸️ااببووححمموودد / وش قصدك تبارك للحكام ؟؟ نرجوا التوضيح بارك الله فيك
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24 - جون كنيدي اليعربي2017-09-11 22:21:41
مبروووك ي الموج الأزرق
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23 - wad2017-09-11 22:21:32
لاعزاء للفقراويه..اقولهم تعلمو من عمكم وزعيمكم كيف يشرف مو من دوري المجموعات برررررى
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22 - حكم2017-09-11 22:19:50
لاتفرحون كثير يالسنافر ترى فريقكم مايشرف وكل سنه على هذا الحال حتى اصبح اسمه ملطشة اسيا
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21 - اول 12017-09-11 22:19:36
مبروك لجميع الملوك التأهل وعقبال البطولة بإذن الله تعالى.
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20 -2017-09-11 22:19:30
عنوده كحل عيونك 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
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19 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-11 22:18:41
الهلال ينتقم للكرة السعودية من هزيمة منتخبنا امام الإمارات بمساعدة السهلاوي .. الهلال صعد بالمنتخب لكأس العالم وهاهو اليوم يعود لبطولته التي سيطر عليها ٦ مرات ليتوج بنادي القرن .. مفخرة الكرة السعودية
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18 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-11 22:18:12
مبروك للجماهير الهلال💙 🏳مبروك لإدارة الهلال 🏳💙مبروك لأعضاء شرف الهلال 🏳💙مبروك لحكام المباراة👌
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17 -2017-09-11 22:18:09
الاماراتيون احتفلوا بطريقه راقيه حينما فازوا في تصفيات روسيا 2018 لذلك أرى أن استخدام عبارة "يسحق" في عنوان المقال أو مضمونه غير مناسبه ..وأشكر صحيفة المرصد على جهودها
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16 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-09-11 22:17:50
كاني اشوف(فقراوي)يوطوط بين عمانه(الزعماء) يا(الشين)تعليقاتك كانها(ماء)ينقط من بزبوز يالفلافل اهم شي انك شفت(القيم)يالصغير وانت صغير مثل(ناديك)المتهالك يا(عصير المشكل) ):ع العموم مالها الاهلالها(:
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15 -2017-09-11 22:17:20
الف مبروك للوطن فوز الهلال وقد خاب وخسر من يشجع الانديه الآخر التي تلعب مع انديه الوطن. 💙💙💙💙💙
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14 - رحم الله فقيدالامه2017-09-11 22:16:05
راح شعرك ياعمىووري .ههههههههه راح نشوف يحلق شعره او لا . كان يقول عموري اذا فاز الهلال راح احلق شعري موووس
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13 - ،،2017-09-11 22:15:54
هلال البطولات المجمعه كل سنه له مسرحيه يبي يحقق بطوله ويتآهل هي في الاساس اكبر منه
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12 - رياضي حر وشاهد على فساد (نادي الدلال)2017-09-11 22:13:00
على الهلاليين الاعتذار للحكم النزيه نيشمورا فالتحكيم اليوم فتح لهم الطريق للفوز بهدف من تسلل فاضح وواضح وسبق ان ذكرت مرارا ان نيشمورا لم يظلم الهلال فهو لم يحتسب عليه هدف من تسلل او يلغي له هدف صحيح
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11 - داير شنــ👵🏾ــــو2017-09-11 22:12:40
داير اعرف شنو رأي الكوافيرة غلم في المباراة بتاعت السنافر آآآآآي
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10 - مجنون الزعيم2017-09-11 22:12:20
مبرووووووووووك الفووووووووووز لزعييييييييييم آسييييييييييا
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9 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-09-11 22:11:06
ههه(مبروك ومليون ترليون سيرليون مبروك)هههه العين ماتعلاء ع(الزعيم الملكي)متش قوي من الموج عقبال(الاهلي)وتكمل كمان الفرح فرحتين ونتأهل مثل (منتخبنا) لروسيا واللي مايحب عمه(الهلال)يروح يرقد اصرف له
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( عدد التعليقات 1,270 )8 - الديدحان
مبروك وبس ....... وبدون اي تعليق
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7 - وشلونه2017-09-11 22:10:55
معروف الهلال في البطولات الخارجية لايوجد دعم ولهذا نجدة يتلطش كل سنه في اسيا
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( عدد التعليقات 15,220 )6 - ابويوسف
💙الف مبروك
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5 - منين اكلك يابطــه2017-09-11 22:07:53
العالمية مهيب لكم والمحلي يبقى محلي
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4 -2017-09-11 22:06:46
الهلال المحلي هلال البطولات المجمعه في الرياض وخارجها فشنق
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3 - طاقية منشقه2017-09-11 22:06:14
العبرة في الخواتيم والطولقي مالهم خاتمة
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2 - حسيبك الله❇❇❇2017-09-11 22:05:51
هذاهلال الفخر فـ اللعب ماياوي // وان جا يمثل وطنا يدّي الواجب *** ✨ ✨ ✨ مع احترامي لكل انسان عيناوي // العين معروف ماتعلى على الحاجب ***
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1 - سعودي وافتخر2017-09-11 22:05:49
الف مبروك للمنتخب السعودي و الف مبروك للهلال وان شاء الله الفوز للاهلي
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بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
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كتاب الرأي
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