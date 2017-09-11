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العثور على مواطن مفقود في القويعية في مشهد صادم.. والشرطة تكشف تفاصيل الواقعة

العثور على مواطن مفقود في القويعية في مشهد صادم.. والشرطة تكشف تفاصيل الواقعة
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المرصد 28 8٬522 4 ساعات

صحيفة المرصد: عثرت قوات شرطة القويعية على جثة “مواطن” خمسيني يعمل في سجن القويعية ملقاه داخل تجمع مائي بإحدى الاستراحات وذلك بعد أن فقد مساء أول أمس السبت. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال، اثنان منهم تحت كفالته.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقويعية تلقت بلاغاً من أقرباء المواطن ( د . ق ) – والذي يعمل في سجن القويعية – يفيد بتغيبه عنهم مساء أول أمس السبت.
وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وقبل إتمام 24 ساعة من فقده تم العثور على سيارته مركونة على الطريق العام وتم تتبع الآثار حول السيارة بالاستعانة بـ”قاص الأثر”، والذي أكد وجود آثار 3 أشخاص، ليتبعها “القاص” حتى دخل إحدى الاستراحات القريبة من موقع السيارة.
استمر البحث والتحري داخل الاستراحة، وبعد ساعات من البحث تم العثور على جثة ملقاة داخل تجمع مياه “بركة” وبمعاينة الجثة تبين أنها تعود للمواطن المفقود كما تبين تعرضه لأثار اعتداء وضربة قوية على الرأس.
وتبين من خلال التحقيقات أن العامل الموجود في الاستراحة استعان بولده ووافد آخر من جنسيتهما لقتل المواطن عن طريق ضربه بمطرقة على رأسه.
واعترف العامل بأنه بعد تنفيذ جريمتهم قاموا بإخفاء جثته من خلال طرحه في مجمع مياه “بركة” بالاستراحة، ثم قادوا سيارته وركنوها بالطريق العام لإبعاد التهمة عنهم.
وجاري استكمال التحقيقات اللازمة .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - بدر
2017-09-12 01:38:49
علشان كذا نقول مزيدا من الرسوم مزيدا من الريوم ع الاجانب وتفضى البلد منهم شوفوا الان مل المحلات للبيع والتقبيل كيف تم كشف التستر وانهم مصوا خيرات البلد وانحاشوا لبلدانهم هولاء هم الخطر
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27 - الحويطي
2017-09-12 01:11:53
ياليت يستبعدو الأجانب أجمعين من السعودية ***
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26 - زائر
2017-09-12 00:54:38
ومعاه ولده من مواليد السعوديه وبكل استهتار بيطلعون منها بالواسطه
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25 - الملكي
2017-09-12 00:12:42
منحوهم اقامات علشان بعد كذا ياخذو منهم رسوم يوم كانو عندهم بطاقة زائر كانو مرتاحين من الرسوم ذحين بيدفعوها
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24 -
2017-09-12 00:07:51
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم هؤلاء مجرمين الله يستر من البقية
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23 - سبحان الله العظيم وبحمده
2017-09-12 00:06:39
لاحول ولاقوة الابالله
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22 - غانم الدوسري تويتر
2017-09-12 00:04:25
تعليق مخالف
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21 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-11 23:28:28
بدال الوافد اذكر جنسيته ليه التحوص وتملس
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20 - البيضفاعي
2017-09-11 23:16:11
ليه بس؟
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( عدد التعليقات 1,133 )
19 - رعد الشمال
2017-09-11 23:13:58
ممكن أفهم لماذا لا تذكر جنسية المجرمين لو كان مواطن وارتكب غلط بسيط في الدول الاخرى فسوف يذكر اسم وجنسية المواطن
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18 - نيدو
2017-09-11 23:05:08
الله يرحمه ...
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17 - ابوصالح سكري
2017-09-11 23:04:57
الله يرحم فقيد الوطن صاحب الجيب رجل الامن في سجن القويعية الله يعوض اطفالة كل خيروالله يحفظهم من كل ظالم لايخاف الله
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16 -
2017-09-11 23:00:56
لاحول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
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15 - ابوصالح سكري
2017-09-11 22:56:15
العامل الاجنبي مشكلة اذتعطية فلوس كثيرة ووومشكلة عدم صرف راتب الاجنبي كل شهر ومشكلة الاجنبي اذشاف معك افلوس كثير اكيد تقع لك مشكلة يجب اعطاء العامل الراتب كل شهر افضل علاج وووحذاري لاتغلط علية مصيبة
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14 - مجبر رجل القعسي
2017-09-11 22:55:14
واليمنيين اليوم صدر منحهم اقامات خبر مااسعد السعوديين والشباب السعودي الان بدا الاعتماد على نفسه ويعمل في مهن كان لايقبلها بدل التشجع منحوا اليمني لمضايقته الشباب في ارزاقهم الكويت قله اليمنيه فيها
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13 - الفنكوش
2017-09-11 22:53:29
10 - ........... 2017-09-11 22:41:51 ما يسويها إلا اصل العرب على قولتهم // اصلهم عرب الفاعلون او شياطين المهم من المؤكد ان هناك اسباب كبيره ورائها مافي شيئ من الباب للطاقه
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12 - الفنكوش
2017-09-11 22:44:11
طرحتم خبر تغيب المجني عليه رحمه الله وخبر اكتشاف الجريمه نود طرح الأساب وراء مثل هذه الجريمه الجريمه كبيره بما يوحي بأن الأسباب اقوى
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11 - خالد
2017-09-11 22:41:56
اتوقع ان الشغلة فيها فلوس
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10 - ...........
2017-09-11 22:41:51
ما يسويها إلا اصل العرب على قولتهم
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9 - حجر اسود
2017-09-11 22:41:14
المتضرر الوحيد من وجود ملايين الوافدين والأجانب هو المواطن والمواطن فقط ... أما علية القوم فلا يوجد عليهم أي ضرر من وجود الوافدين فهم في أمان وكذلك قصورهم وضيعهم وإستراحاتهم مؤمنه ومحروسه بالجندرمه
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8 - اخرجو الاجانب من البلد
2017-09-11 22:40:42
انتوا للاسف لا تفهمون حتى الان
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( عدد التعليقات 6,606 )
7 - مرهف إحسااس
2017-09-11 22:39:22
الدم ما يذهب سدى لابد من بزوغ الحق ولو بعد حين.... الله يرحمك
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6 - قصيمي معتق
2017-09-11 22:35:46
ابويمن او سوري ولا استبعد المصري 3جنسيات متعبة وسبب للبطالة وتدمير الاقتصاد واغلبهم احقد من الجمل
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5 - مسمار
2017-09-11 22:34:48
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ماااعظم جرمهم بآي ذنب قتلت هذه النفس ولماذا تمادى الاجانب في انتهاك الانظمة عليهم من الله مايستحقون اعتقد يجب مراجعة صحيفة سوابق كل عامل فآغلبهم ارباب سوابق
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4 -
2017-09-11 22:34:34
الوافدين يقتلون سعودي ويرمونه في بركى ماء
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3 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-11 22:32:54
الأجانب المال والطمع أعمى عيونهم وماعنده مشكله يقتل يسرق .
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2 -
2017-09-11 22:30:43
الله يرحمه ويصبر أهله وحسبي الله على كل اجنبي خائن
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1 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-11 22:20:39
لاحول ولا قوة إلا بالله.
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

ناخذ ونعمل بالأسباب اللي تجلب الأمن بعد الله وهو وجود ولاة امرنا فيأتي معهم جنود...
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

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