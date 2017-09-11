العثور على مواطن مفقود في القويعية في مشهد صادم.. والشرطة تكشف تفاصيل الواقعة

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صحيفة المرصد: عثرت قوات شرطة القويعية على جثة “مواطن” خمسيني يعمل في سجن القويعية ملقاه داخل تجمع مائي بإحدى الاستراحات وذلك بعد أن فقد مساء أول أمس السبت. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال، اثنان منهم تحت كفالته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقويعية تلقت بلاغاً من أقرباء المواطن ( د . ق ) – والذي يعمل في سجن القويعية – يفيد بتغيبه عنهم مساء أول أمس السبت.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وقبل إتمام 24 ساعة من فقده تم العثور على سيارته مركونة على الطريق العام وتم تتبع الآثار حول السيارة بالاستعانة بـ”قاص الأثر”، والذي أكد وجود آثار 3 أشخاص، ليتبعها “القاص” حتى دخل إحدى الاستراحات القريبة من موقع السيارة.

استمر البحث والتحري داخل الاستراحة، وبعد ساعات من البحث تم العثور على جثة ملقاة داخل تجمع مياه “بركة” وبمعاينة الجثة تبين أنها تعود للمواطن المفقود كما تبين تعرضه لأثار اعتداء وضربة قوية على الرأس.

وتبين من خلال التحقيقات أن العامل الموجود في الاستراحة استعان بولده ووافد آخر من جنسيتهما لقتل المواطن عن طريق ضربه بمطرقة على رأسه.

واعترف العامل بأنه بعد تنفيذ جريمتهم قاموا بإخفاء جثته من خلال طرحه في مجمع مياه “بركة” بالاستراحة، ثم قادوا سيارته وركنوها بالطريق العام لإبعاد التهمة عنهم.

وجاري استكمال التحقيقات اللازمة .