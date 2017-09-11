العثور على مواطن مفقود في القويعية في مشهد صادم.. والشرطة تكشف تفاصيل الواقعة
صحيفة المرصد: عثرت قوات شرطة القويعية على جثة “مواطن” خمسيني يعمل في سجن القويعية ملقاه داخل تجمع مائي بإحدى الاستراحات وذلك بعد أن فقد مساء أول أمس السبت. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال، اثنان منهم تحت كفالته.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقويعية تلقت بلاغاً من أقرباء المواطن ( د . ق ) – والذي يعمل في سجن القويعية – يفيد بتغيبه عنهم مساء أول أمس السبت.
وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وقبل إتمام 24 ساعة من فقده تم العثور على سيارته مركونة على الطريق العام وتم تتبع الآثار حول السيارة بالاستعانة بـ”قاص الأثر”، والذي أكد وجود آثار 3 أشخاص، ليتبعها “القاص” حتى دخل إحدى الاستراحات القريبة من موقع السيارة.
استمر البحث والتحري داخل الاستراحة، وبعد ساعات من البحث تم العثور على جثة ملقاة داخل تجمع مياه “بركة” وبمعاينة الجثة تبين أنها تعود للمواطن المفقود كما تبين تعرضه لأثار اعتداء وضربة قوية على الرأس.
وتبين من خلال التحقيقات أن العامل الموجود في الاستراحة استعان بولده ووافد آخر من جنسيتهما لقتل المواطن عن طريق ضربه بمطرقة على رأسه.
واعترف العامل بأنه بعد تنفيذ جريمتهم قاموا بإخفاء جثته من خلال طرحه في مجمع مياه “بركة” بالاستراحة، ثم قادوا سيارته وركنوها بالطريق العام لإبعاد التهمة عنهم.
وجاري استكمال التحقيقات اللازمة .
التعليقات
علشان كذا نقول مزيدا من الرسوم مزيدا من الريوم ع الاجانب وتفضى البلد منهم شوفوا الان مل المحلات للبيع والتقبيل كيف تم كشف التستر وانهم مصوا خيرات البلد وانحاشوا لبلدانهم هولاء هم الخطر
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ياليت يستبعدو الأجانب أجمعين من السعودية ***
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ومعاه ولده من مواليد السعوديه وبكل استهتار بيطلعون منها بالواسطه
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منحوهم اقامات علشان بعد كذا ياخذو منهم رسوم يوم كانو عندهم بطاقة زائر كانو مرتاحين من الرسوم ذحين بيدفعوها
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حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم هؤلاء مجرمين الله يستر من البقية
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لاحول ولاقوة الابالله
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تعليق مخالف
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بدال الوافد اذكر جنسيته ليه التحوص وتملس
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ليه بس؟
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ممكن أفهم لماذا لا تذكر جنسية المجرمين لو كان مواطن وارتكب غلط بسيط في الدول الاخرى فسوف يذكر اسم وجنسية المواطن
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الله يرحمه ...
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الله يرحم فقيد الوطن صاحب الجيب رجل الامن في سجن القويعية الله يعوض اطفالة كل خيروالله يحفظهم من كل ظالم لايخاف الله
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لاحول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
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العامل الاجنبي مشكلة اذتعطية فلوس كثيرة ووومشكلة عدم صرف راتب الاجنبي كل شهر ومشكلة الاجنبي اذشاف معك افلوس كثير اكيد تقع لك مشكلة يجب اعطاء العامل الراتب كل شهر افضل علاج وووحذاري لاتغلط علية مصيبة
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واليمنيين اليوم صدر منحهم اقامات خبر مااسعد السعوديين والشباب السعودي الان بدا الاعتماد على نفسه ويعمل في مهن كان لايقبلها بدل التشجع منحوا اليمني لمضايقته الشباب في ارزاقهم الكويت قله اليمنيه فيها
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10 - ........... 2017-09-11 22:41:51 ما يسويها إلا اصل العرب على قولتهم // اصلهم عرب الفاعلون او شياطين المهم من المؤكد ان هناك اسباب كبيره ورائها مافي شيئ من الباب للطاقه
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طرحتم خبر تغيب المجني عليه رحمه الله وخبر اكتشاف الجريمه نود طرح الأساب وراء مثل هذه الجريمه الجريمه كبيره بما يوحي بأن الأسباب اقوى
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اتوقع ان الشغلة فيها فلوس
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ما يسويها إلا اصل العرب على قولتهم
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المتضرر الوحيد من وجود ملايين الوافدين والأجانب هو المواطن والمواطن فقط ... أما علية القوم فلا يوجد عليهم أي ضرر من وجود الوافدين فهم في أمان وكذلك قصورهم وضيعهم وإستراحاتهم مؤمنه ومحروسه بالجندرمه
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انتوا للاسف لا تفهمون حتى الان
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الدم ما يذهب سدى لابد من بزوغ الحق ولو بعد حين.... الله يرحمك
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ابويمن او سوري ولا استبعد المصري 3جنسيات متعبة وسبب للبطالة وتدمير الاقتصاد واغلبهم احقد من الجمل
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لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ماااعظم جرمهم بآي ذنب قتلت هذه النفس ولماذا تمادى الاجانب في انتهاك الانظمة عليهم من الله مايستحقون اعتقد يجب مراجعة صحيفة سوابق كل عامل فآغلبهم ارباب سوابق
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الوافدين يقتلون سعودي ويرمونه في بركى ماء
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الأجانب المال والطمع أعمى عيونهم وماعنده مشكله يقتل يسرق .
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الله يرحمه ويصبر أهله وحسبي الله على كل اجنبي خائن
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لاحول ولا قوة إلا بالله.
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